09:10 30 июня

Саммит Путин — Трамп

«Состоится встреча президентов Путина и Трампа на G-20 в Гамбурге 7-8 июля, или не состоится?» — гадают политики и аналитики. Наверное, всё зависит от того, нанесёт США подготавливаемый удар по Сирии, или нет.

Саммит Путин — Трамп


Вашингтон готовит новое нападение на Сирию, причём всему миру и Башару Асаду сообщили о том, что он скоро совершит химическую атаку. С другой стороны, это публичная постановка задачи для террористов Ан-Нусры (Аль-Каиды, запрещена в РФ) в Идлибе.


Это новый верх американского цинизма, даже Геббельс до такого не додумывался. Если это нападение состоится, то встреча президентов в Гамбурге вряд ли состоится, G-20 может, вообще, не состояться в том формате, в котором он обычно проходит. Поскольку на этот раз Россия обещает ответить.

Предыдущий удар Томагавками по сирийской авиабазе Шайрат имел скорее пропагандистский характер. Председателю КНР Си Цзиньпину сообщили об этом ракетном нападении в Вашингтоне, за праздничным столом с Трампом, когда он был буквально с тортом во рту, и ему ничего не оставалось, как только улыбаться. В Гамбурге с Путиным этот номер не пройдёт, помнится Евгений Примаков развернул самолёт над Атлантикой в подобной ситуации.

Кстати, 4 июля, перед саммитом в Гамбурге, Си Цзиньпин прибывает в Москву, наверное, рассказать Путину о своём знаменитом чаепитии с Трампом и Томагавками в Вашингтоне.

Если нападение США состоится, всё зависит от того, как будет выглядеть на деле обещанный Сергеем Лавровым «достойный и соразмерный» ответ России на эту американскую агрессию. К чему приведёт этот ответ…

Поскольку США готовят не только агрессию против Асада, но и удар по престижу и позициям России в Сирии, на Ближнем Востоке и, вообще, в мире. Не совсем понятно только: это Трамп разбушевался, или глубинное американское государство — та самая закулиса! — всплывшее из глубин демократии? И поднесшее к виску Трампа импичмент?

Фактически, США открыто становятся в Сирии на сторону террористов Ан-Нусры (Аль-Каиды) в борьбе с законным правительством. Фейковые поводы для агрессии подготавливаются в особо циничной форме с привлечением Ан-Нусры. Отбросив даже пробирку Колина Пауэлла, США готовит иракский сценарий для Сирии, с последующим воцарением хаоса и разделом страны.

Маленькая победоносная война в Сирии, и жёсткая конфронтация с Россией, рассматривается Вашингтоном как кардинальный способ решения своих внутренних и внешних проблем: восстановления авторитета власти в Америке и восстановления дисциплины среди своих вассалов в Европе. Вопрос: когда Вашингтон её начнёт, до или после саммита G-20? И чем она закончится? — маленькие войны обычно имеют большие последствия. Президент Путин, как всегда в таких случаях, держит паузу, но заявление Сергея Лаврова явно с ним согласовано.

Своё «достойное и соразмерное» заявление Лавров сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, отметив, что отношения России и Германии становятся более прагматичными. Вообще, Зигмар Габриэль претендует на роль нового большого друга России со своим недавним признанием: «Попытка Обамы унизить Россию была большой ошибкой».

Подержать сирийскую агрессию Вашингтона изъявил желание только новоизбранный президент Франции Макрон, других желающих пока нет, причём особенно красноречиво молчит канцлер Меркель, одновременно проталкивая через Евросоюз «Северный поток-2». В то время как в Иракской кампании у Вашингтона было много желающих поучаствовать. Может быть потому, что в Сирии находится российский контингент ВКС, а рядом Каспийское море?

Вообще, превентивные ракетные удары Вашингтона дают повод и армии Башара Асада подумать о превентивном отражении готовящейся агрессии.

Рупор глубинного государства «Вашингтон пост» написал недавно, что американские хакеры заложили цифровую бомбу под всю российскую инфраструктуру. А это повод нанести превентивный «цифровой» удар по базам серверов АНБ в США. Английский министр обороны Фэллон считает возможным в таких случаях наносить даже огневой удар. Стоит изучить это английское предложение.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 15

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  1. Сергей-svs Сегодня, 06:24
    Да нет никакой разницы, будет встреча или нет, и что кто скажет по её итогам. Как были мы врагами с "матрасами" - так ими и останемся.И этот хрупкий мир, так и будет держаться, до поры пока америкосы бояться нашей ответки! yes
    Сергей-svs
    1. сибиралт Сегодня, 07:13
      Автор не более чем политическая гадалка, коих ныне тьма. Посмотрим что будет по факту.
      сибиралт
    2. Titsen Сегодня, 07:18
      Цитата: Сергей-svs
      этот хрупкий мир, так и будет держаться, до поры пока америкосы бояться нашей ответки!


      Похоже уже не боятся, т.к. ответка выражается только заявлениями нашего министерства иностранной озабоченности.
      Titsen
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:35
        Похоже уже не боятся

        Скажем так - если бы не опасались, то уже натворили столько, что мало не показалось. А пока игра на нервах, провокации и наблюдение за реакцией России из-за угла. А время жесткой реакции на возможные силовые действия Сша против Сирии подошло.
        rotmistr60
      2. Виктор Каменев Сегодня, 08:42
        Боятся, ответка уже стоит в Сирии на Хмеймим и в Тартусе, и если она там стоит, то будет и стрелять, иначе зачем вся эта каша? Лучше начинать в Сирии, чем в Крыму или на Кавказе.
        Виктор Каменев
    3. yuriy55 Сегодня, 07:35
      Цитата: Сергей-svs
      Как были мы врагами с "матрасами" - так ими и останемся.И этот хрупкий мир, так и будет держаться, до поры пока америкосы бояться нашей ответки!

      Народы не могут быть врагами друг другу, что противоречит человеческой цивилизации. Это устроенная в мире политическая власть бывших ростовщиков (нынешних банкиров) не позволяет развиваться человечеству. Больше всего американцы боятся не нашей "ответки", а того, что вдруг однажды мир прозреет и ему станет невыгодно кормить "человеческих трутней" , так ловко и здорово придумавших бумажные деньги и способы их печатания...Одного только не учли, перед голодом и холодом, природой и стихиями власть денег бессильна...
      yuriy55
      1. Виктор Каменев Сегодня, 08:44
        Не идеализируйте народы, в 1941 уже нарвались на немецкий пролетариат, который не будет стрелять в другой пролетариат...
        Виктор Каменев
    4. 210окв Сегодня, 08:44
      Слишком много внимания к этой чисто номинальной встрече..Даже если она состоится.Пожать друг другу руки и остаться при своем мнении?Чисто дипломатический шаг.
      Цитата: Сергей-svs
      Да нет никакой разницы, будет встреча или нет, и что кто скажет по её итогам. Как были мы врагами с "матрасами" - так ими и останемся.И этот хрупкий мир, так и будет держаться, до поры пока америкосы бояться нашей ответки! yes
      210окв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:54
        «Состоится встреча президентов Путина и Трампа на G-20 в Гамбурге 7-8 июля, или не состоится?» — гадают политики и аналитики.
        да как то... рать нас. надоели эти шоу.
        андрей юрьевич
  2. inkass_98 Сегодня, 07:08
    Поскольку встерче противится именно американская сторона, то и зависеть все будет от них. Темнейший не будет бегать за Трампом хвостом и ловить его у сортира, а также не станет напрашиваться на прием между походом "властелина мира" из одной комнаты в другую, в отличие от всем известных персонажей.
    И это правильный подход. Если все-таки жареный петух клюнет Штаты в самое дорогое, то они быстро найдут способ встретиься и урегулировать все наболевшие вопросы. А бегать за тем, кто выламывается и строит из себя недотрогу - моветон. Как известно, за бабами и общественным транспортом бегать бесполезно.
    inkass_98
    1. yuriy55 Сегодня, 07:47
      Цитата: inkass_98
      А бегать за тем, кто выламывается и строит из себя недотрогу - моветон.

      При всём уважении к сильным личностям буду сомневаться... no
      Я как будто в живую слышу голоса о невозможности встречи ВВП и Рекса, если Сергей Лавров не найдёт общие точки соприкосновения до того...Хочу спросить: "Нашёл?" Всё стало вокруг "голубым и зелёным"? Найден общий язык в борьбе с террористами в Сирии? no Однако встреча состоялась...Только итоги этой встречи - "нулевые"...Огромная такая последовательность из нулей...Разбираться по-большому, так это не Трамн нужен Путину (не Америка России), а Путин нужен Трампу. Потому что в мире лепится такой большой "снежный ком" из экономических противоречий между Америкой и остальным миром, потому что назревают небольшие конфликты, которые могут в любой момент стать глобальными...И станут, как только Россия сильно огрызнётся. Покажет настоящие клыки, а не молочные зубки...
      yuriy55
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:57
    Если нападение США состоится, всё зависит от того, как будет выглядеть на деле обещанный Сергеем Лавровым «достойный и соразмерный» ответ России на эту американскую агрессию. К чему приведёт этот ответ…

    ... особенно интересна вторая часть ...
    a.s.zzz888
    1. Виктор Каменев Сегодня, 08:45
      Это как пить дать, об этом и думает Рекс с Трампом и глубинным государством.
      Виктор Каменев
  4. антивирус Сегодня, 09:01
    это Трамп разбушевался, или глубинное американское государство — та самая закулиса! — всплывшее из глубин демократии?
    - ЭТО("ЗАКУЛИСА") ОСНОВА ДЕМОКРАТИИ -- СДЕРЖКИ И ПРОТИВОВЕСЫ
    всё зависит от всех , а не от одной личности( Горбачева и политбюро).
    Широкий слой людей США думают что можно и надо ударить и "закулиса" ударяет. так и кохлы на окраине думают( переворот был, но они готовы его спонсировать)
    антивирус
  5. 0255 Сегодня, 09:03
    Каменев, что-то ты перестал писать что Трамп хороший. В принципе, я так и знал, что Трампа ты рано или поздно хвалить перестанешь.
    Когда ты уже объявишь Трампа врагом? laughing
    0255
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