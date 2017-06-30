Саммит Путин — Трамп

«Состоится встреча президентов Путина и Трампа на G-20 в Гамбурге 7-8 июля, или не состоится?» — гадают политики и аналитики. Наверное, всё зависит от того, нанесёт США подготавливаемый удар по Сирии, или нет.Вашингтон готовит новое нападение на Сирию, причём всему миру и Башару Асаду сообщили о том, что он скоро совершит химическую атаку. С другой стороны, это публичная постановка задачи для террористов Ан-Нусры (Аль-Каиды, запрещена в РФ) в Идлибе.Это новый верх американского цинизма, даже Геббельс до такого не додумывался. Если это нападение состоится, то встреча президентов в Гамбурге вряд ли состоится, G-20 может, вообще, не состояться в том формате, в котором он обычно проходит. Поскольку на этот раз Россия обещает ответить.Предыдущий удар Томагавками по сирийской авиабазе Шайрат имел скорее пропагандистский характер. Председателю КНР Си Цзиньпину сообщили об этом ракетном нападении в Вашингтоне, за праздничным столом с Трампом, когда он был буквально с тортом во рту, и ему ничего не оставалось, как только улыбаться. В Гамбурге с Путиным этот номер не пройдёт, помнится Евгений Примаков развернул самолёт над Атлантикой в подобной ситуации.Кстати, 4 июля, перед саммитом в Гамбурге, Си Цзиньпин прибывает в Москву, наверное, рассказать Путину о своём знаменитом чаепитии с Трампом и Томагавками в Вашингтоне.Если нападение США состоится, всё зависит от того, как будет выглядеть на деле обещанный Сергеем Лавровым «достойный и соразмерный» ответ России на эту американскую агрессию. К чему приведёт этот ответ…Поскольку США готовят не только агрессию против Асада, но и удар по престижу и позициям России в Сирии, на Ближнем Востоке и, вообще, в мире. Не совсем понятно только: это Трамп разбушевался, или глубинное американское государство — та самая закулиса! — всплывшее из глубин демократии? И поднесшее к виску Трампа импичмент?Фактически, США открыто становятся в Сирии на сторону террористов Ан-Нусры (Аль-Каиды) в борьбе с законным правительством. Фейковые поводы для агрессии подготавливаются в особо циничной форме с привлечением Ан-Нусры. Отбросив даже пробирку Колина Пауэлла, США готовит иракский сценарий для Сирии, с последующим воцарением хаоса и разделом страны.Маленькая победоносная война в Сирии, и жёсткая конфронтация с Россией, рассматривается Вашингтоном как кардинальный способ решения своих внутренних и внешних проблем: восстановления авторитета власти в Америке и восстановления дисциплины среди своих вассалов в Европе. Вопрос: когда Вашингтон её начнёт, до или после саммита G-20? И чем она закончится? — маленькие войны обычно имеют большие последствия. Президент Путин, как всегда в таких случаях, держит паузу, но заявление Сергея Лаврова явно с ним согласовано.Своё «достойное и соразмерное» заявление Лавров сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, отметив, что отношения России и Германии становятся более прагматичными. Вообще, Зигмар Габриэль претендует на роль нового большого друга России со своим недавним признанием: «Попытка Обамы унизить Россию была большой ошибкой».Подержать сирийскую агрессию Вашингтона изъявил желание только новоизбранный президент Франции Макрон, других желающих пока нет, причём особенно красноречиво молчит канцлер Меркель, одновременно проталкивая через Евросоюз «Северный поток-2». В то время как в Иракской кампании у Вашингтона было много желающих поучаствовать. Может быть потому, что в Сирии находится российский контингент ВКС, а рядом Каспийское море?Вообще, превентивные ракетные удары Вашингтона дают повод и армии Башара Асада подумать о превентивном отражении готовящейся агрессии.Рупор глубинного государства «Вашингтон пост» написал недавно, что американские хакеры заложили цифровую бомбу под всю российскую инфраструктуру. А это повод нанести превентивный «цифровой» удар по базам серверов АНБ в США. Английский министр обороны Фэллон считает возможным в таких случаях наносить даже огневой удар. Стоит изучить это английское предложение.