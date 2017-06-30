17:39 30 июня

"Должок!.." Мир, в котором все друг другу должны

Чудны дела рыночной экономики. Настолько чудны, что и дипломированные экономисты, пытаясь сделать вид, что происходящее в макроэкономике объяснимо, на самом деле выводы притягивают за уши. Оно и понятно: человеку, который получал диплом специалиста в экономическом секторе, сложно признаться в том, что экономика, как независимое явление, закончилась ещё в тот момент, когда более сильное племя «отжало» добытого мамонта у более слабого. «Отжало» под страхом смерти, сообщив доступным языком каменного топора, что это соответствует «нормам хозяйствования». С тех пор экономика стала прикладным звеном системы безопасности, политики или и того, и другого, вместе взятых.

К чему эти заявления? А к тому, что накануне Институт международных финансов опубликовал отчётные данные, в которых заявлено, что совокупный мировой долг достиг абсолютного рекорда за всю историю мониторинга – 327% мирового ВВП! Под совокупным мировым долгом понимаются долги всех перед всеми. И если ваше домашнее хозяйство продолжает расплачиваться по банковскому кредиту, то и ваш долг (если верить ИМФ - IIF) как бы тоже учтён. Другими словами, общемировой долг – это долги банков, правительственных структур, корпораций, отдельных компаний, домашних хозяйств. Всех!

"Должок!.." Мир, в котором все друг другу должны



Что такое 327% мирового ВВП? Это примерно 217 триллионов долларов. В переводе на общечеловеческий язык – сумма, которой в денежном эквиваленте попросту нет на планете. То есть «все должны всем» настолько много, что «всем перед всеми» в любом случае денежными массивами никак не расплатиться. Даже если отмести все точки зрения, оставив сугубо дилетантскую – «а если запустить печатный станок» - всё равно расплатиться по общемировым долгам не получится, ибо если экономические законы в реальности давно не действуют, то законы физики пока ещё никто не отменял – «если где-то прибыло, то где-то убыло». Другими словами, рост денежной массы (даже если это печатный станок) возможен только за счёт того, что где-то и кому-то эта денежная масса может быть остро нужна. А так как нужна она всем и везде, то это лишь новый шаг к накоплению суммарного долга.

В связи с публикацией IIF о рекордном объёме общемирового долга весьма оригинальными выглядят слова главы ФРС Джанет Йелен. Она отмечает, что «сегодня позиции банков весьма сильны, а потому «никакого нового финансового кризиса ждать не нужно».
Йелен:
Я действительно считаю, что на протяжении нашей жизни такого (кризиса) больше не случиться.


Вот так да...

Тут так: либо родившаяся в 1946 году Джанет Йелен себе слишком мало отводит... Либо в её рассуждениях о «твёрдых позициях» банков закралась ошибка, которую она сознательно старается не выдавать, чтобы не будоражить рынок.

О какой вообще устойчивости банковской системы в современных условиях можно говорить, если экономика фактически завязана на «отжатии мамонта одними у других». Буквально по всему миру: от Ливии и Сирии до Украины, Афганистана и Филиппин бушуют военные конфликты, в которых на кону – активы, ресурсы и даже национальный менталитет. Продаётся и покупается всё. Нет возможности купить – предложение кредита, чтобы отработать который навязывают геополитический «тектонический» сдвиг, применение оружия, управляемый хаос. И территории такого хаоса ширятся. А это значит, что рано или поздно раздувающийся пузырь глобального долга, который пока всеми силами поддерживается ФРС США, может лопнуть. Хаос из управляемого уже сегодня переходит в полууправляемый, а то и неуправляемый вовсе.
И произойти разрыв пузыря может как через 50 лет, так и через 10. Вероятность принципиально одинакова – стоит только обнаружиться точке взрывной катализации.

Копить долги до бесконечности невозможно по определению, а потому любое расширение сменится сжатием – это как более или менее эволюционная альтернатива разрыву экономического пузыря. И насколько активным окажется этот коллапс, можно только догадываться, исходя из того, какая сумма долга на кону сегодня.

Теперь несколько слов о тех, чей долговой пузырь поистине огромен. Мы часто обращает внимание на счётчик долга США – сегодня он приближается к 20 трлн долларов. На самом деле счётчик весь американский долг не отражает. Его суммарное значение в три с лишним раза больше. Подняв планку ещё на 2 трлн, долг США достиг астрономического значения 63 трлн долларов (данные всё того же IIF).
По данным на май 2017 года, сумма долгов Китая вместе со всеми домовладениями перевалила за планку 300% ВВП и достигла значения 304-х процентных пунктов!

Китай в текущем году вообще занимает одно из лидирующих мест по уровню накопления суммарного долга наряду с такими странами как Турция, Чили и Колумбия. Правительства этих стран применяют практику роста кредитования домохозяйств, с одной стороны развивая спрос, с другой стороны навешивая неподъёмное ярмо на будущие поколения граждан.

Для сравнения: в России государственный долг составляет 16,3% ВВП, а общий долг домохозяйств – 14,7% ВВП. Это почти на процент ниже показателей прошлого отчётного периода.

Показатели долгов по наиболее активно раздувающим пузырь странам мира говорят о том, что с одной стороны всё приводит к внешнему благополучию населения, с другой стороны – к чудовищной закредитованности, когда саму политику определяют исключительно деньги и ничто иное. Тот же Китай обязан своему невероятному (не так давно) росту не тем, что среднестатистический китаец так трудолюбив (хотя и этим отчасти тоже), а тем, что экономическая система страны вкладывалась в этого самого среднестатистического китайца, одновременно заимствуя новые и новые средства. Два-три года назад темпы роста в КНР стали падать (кто-то скажет, нам бы такое падение темпов роста – 5-7% в год...), потому что кредитная масса подавляет экономический эффект от получения кредитов. Это вовсе не значит, что вкладываться в производительную силу – табу. Это значит, что вложения пора соизмерять с возможностями. Если продолжать строить всю модель экономического «развития» только на кредитах, то любой прирост ВВП автоматически пожирает накопленный в течение этого прироста долг.

Можно себе представить, что произойдёт с той же китайской экономикой, если «домохозяйствам» придётся обнулять планку долга в 304% ВВП. На какой уровень отскочит мировая экономика? На уровень 20-25-летней давности?

В отличие от главы ФРС нет той уверенности, что мир не стоит перед очередной фазой глобального кризиса. Если общемировой долг растёт, значит, ни у кого нет принципиального желания, погасив долги, не влезть в новые. А если учесть, что в мире найдётся немалое число «домохозяйств», непогашенные долги которыми не будут компенсированы погашенными другими «домохозяйствами», то слова о «невозможности нового кризиса» - сказка про белого бычка. Весь вопрос в том, есть ли вообще в условиях современного мира механизм реального снижения суммарного долга? Или это как запущенная неконтролируемая ядерная реакция – остаётся только сидеть и ждать: когда рванёт и кто уцелеет...
Автор: Володин Алексей


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. Вас Влад Сегодня, 15:17
    Очень интересная статья,главное нам отодвинуться подальше от этой мировой финансовой системы,а то трехнёт и нас засыпет!Не куда не денется этот судный процент,так и будут рости долги пока не....
    Вас Влад
    1. Стропорез Сегодня, 15:21
      Цитата: Вас Влад
      ,главное нам отодвинуться подальше от этой мировой финансовой системы,а то трехнёт и нас засыпет!

      Самое страшное,что нас засыплет в первую очередь, если власть предержащие не перестанут играть в игру "рыночная экономика" и "рука рынка".
      Стропорез
      1. Вас Влад Сегодня, 15:28
        Цитата: Стропорез
        Самое страшное,что нас засыплет в первую очередь, если власть предержащие не перестанут играть в игру "рыночная экономика" и "рука рынка".

        Хоть в чём то я с вами согласен feel Но не в первую,но и не в последнюю но я надеюсь что наша экономика не рухнет,долгов нет запасы для стабилизации имеются.
        Вас Влад
        1. Стропорез Сегодня, 15:32
          Цитата: Вас Влад
          долгов нет запасы для стабилизации имеются.

          если учесть где хранятся запасы,то....можно смело сказать,что на случай шухера,их нет.
          И ещё один момент,наша экономическая модель работает именно на поддержание запада,фактичеки это так.
          Стропорез
          1. Вас Влад Сегодня, 15:37
            Цитата: Стропорез
            если учесть где хранятся запасы

            А где они хранятся если не секрет?
            Вас Влад
            1. Стропорез Сегодня, 15:50
              в иностранных ценных бумагах, которые как бы гарантированы государством.
              Стропорез
              1. Вас Влад Сегодня, 16:29
                Цитата: Стропорез
                в иностранных ценных бумагах, которые как бы гарантированы государством.

                А они ликвидны?Ну если ликвидны, то это очень удобный финансовый инструмент которым можно воспользоваться в любой момент без финансовых потерь!Будем надеяться что наши их вовремя скинут,чем усугубят положение wink
                Вас Влад
                1. Boris55 Сегодня, 16:32
                  Забудь про них. Это наша плата им за наш проигрыш в холодной войне.
                  Boris55
                  1. антивирус Сегодня, 16:53
                    да. это так .
                    и платить будем- до краха фин системы или мировой войны. спасибо МСГорби
                    антивирус
                2. APASUS Сегодня, 17:36
                  Цитата: Вас Влад
                  Цитата: Стропорез
                  в иностранных ценных бумагах, которые как бы гарантированы государством.

                  А они ликвидны?Ну если ликвидны, то это очень удобный финансовый инструмент которым можно воспользоваться в любой момент без финансовых потерь!Будем надеяться что наши их вовремя скинут,чем усугубят положение wink

                  Вы совсем не хотите замечать очевидного? Цена денег сейчас приблизительно равна цене бумаги на которой они напечатаны,а от сюда попытки некоторых стран получить реальные эквиваленты,нефть,газ,золото,древесина,вода.Откуд
                  а взялась политика практически второго неоколониализма ? Запад пытается контролировать именно потоки ресурсов,именно по этому раздавили Ирак,Ливию.Именно это и является глубинной причиной нападок на Россию
                  APASUS
          2. тол100в Сегодня, 16:31
            Цитата: Стропорез
            ..можно смело сказать,что на случай шухера,их нет.

            Когда прийдет время "ШУХЕРА", СГА станет плохо. И ни один кардиолог не поручится за его здоровье!
            тол100в
    2. Alikos Сегодня, 17:11
      Цитата: Вас Влад
      Очень интересная статья,главное нам отодвинуться подальше от этой мировой финансовой системы,а то трехнёт и нас засыпет!Не куда не денется этот судный процент,так и будут рости долги пока не....


      Международный сионизм запутал всех своими векселями кредитами фьючерсами, деривативами и прочей дрянью
      Alikos
      1. karish Сегодня, 17:36
        Цитата: Alikos
        Международный сионизм запутал всех своими векселями кредитами фьючерсами, деривативами и прочей дрянью

        Шо , опять сионисты laughing
        karish
  2. Boris55 Сегодня, 16:18
    Видео в тему (от 6 нояб. 2012 г.):
    Boris55
    1. Вас Влад Сегодня, 16:31
      Отрезвляющие видео,для многих!
      Вас Влад
      1. Стропорез Сегодня, 17:13
        Цитата: Вас Влад
        Отрезвляющие видео,для многих!

        Стропорез
    2. 34 регион Сегодня, 17:16
      16.18. Борис! Получается ситуация финансового контроля и обогащения банковского сектора. Получается производство работает на производство денег. Даже работники беря кредит, работают на производство денег. Сегодня кризисная ситуация. Кризис перепроизводства благ потребления. Есть попытка борьбы с этим путём выпуска недолговечных товаров для поддержания спроса. Судя по ситуации в мире, не спасает. Что делать? А если замутить конфликт? Не выгодно? Почему? Они всё уничтожают, мы им оружие (загрузка своих предприятий), они нам сырьё по дешёвке (при конфликтах какая цена!), Власть в регионе устаканивается и мы помогаем победителям кредитами (загружаем своё производство). Но мы то люди умные. И знаем. При мирной жизни очень скоро будет кризис перепроизводства и как следствие каюк нашему бизнесу. Что делать? О! Надо организовать банды которые будут трясти их экономику! И началось! Вроде мирная или развивающаяся страна раздирается разными (особенно) религиозными противоречиями. А мне что!? А мне выгодно. Качаю (или законсервировал ресурсы. Кто их брать оттуда будет промышленным способом при войне?) ресурсы. Мы тоже должны? Непорядок. Хотя! Можно устроить проблемы кредиторам или разнести их к чёртовой матери! Со временем про долги наши или забудут или вспомнить будет некому. А мы опять профинансируем борцов, дадим им кредиты и поддержим свой бизнес. Станут жить лучше!? Снова профинансируем их проблемы и так по кругу. Вечный двигатель бизнеса!!! Может логика всемирного кредитования именно такая? На выходе получается именно такой результат. Мирная жизнь это смерть бизнеса.
      34 регион
  3. BAI Сегодня, 16:35
    У Японии норма жизни, когда долг предприятия составляет 100 - 200% годового дохода. И это с 70-х годов ( я тогда это, кажется у Цветова прочел). Ничего, никто не умер.
    BAI
    1. Boris55 Сегодня, 16:42
      Цитата: BAI
      Ничего, никто не умер.

      Ты мечтаешь стать альфонсом? laughing
      Boris55
    2. Monster_Fat Сегодня, 16:50
      Не правда, что "никто не умер". Каждый год несколько гендиректоров японских компаний кончают жизнь самоубийством из-за того, что загнали компании в "неотдаваемые долги" или в результате банкротства. Некоторые так, даже вскрывают себе животы по самурайскому обычаю, прямо перед камерами....
      Monster_Fat
      1. Стропорез Сегодня, 17:08
        Цитата: Monster_Fat
        Некоторые так, даже вскрывают себе животы по самурайскому обычаю, прямо перед камерами....

        Наши не вскроют sad
        Стропорез
  4. антивирус Сегодня, 16:49
    Я действительно считаю, что на протяжении нашей жизни такого (кризиса) больше не случиться
    Хозяйка медной горы права
    Кто оспорит право требовать долги ? только США требуют и берут- др молчат и платят ( скоко скажут взять в долг -столько и платить будут))
    антивирус
  5. megajob Сегодня, 17:21
    Автор или или нас с вами за них держит. am Можно себе представить, что произойдёт с той же китайской экономикой, если «домохозяйствам» придётся обнулять планку долга в 304% ВВП. Ответ - не произойдет НИЧЕГО!!! от слова Совсем. Поясняю на пальцах: вот вы условно "коллективное руководство" Китая, передвами сложная задача - падает строительство жилья (будет много безработных, падение цен на жилье, кризис) что Вы делает - находите жертвенный банк и через него выдаете окулиард кредитов, на строительство новых домов, потом когда наступает проблема невозврата - принудительно банкротите его и если хотите "забываете" о тех кто должен банку. Экономисты тут же взвизгнут "это ОГРОМНЫЕ убытки", а вот хренушки - в стране стало больше жилья (меньше бездомных - неудовлетворенных), куча народу получало зарплату и покупала другую продукцию произведенную в Китае, со всего этого платились налоги, более того часть кредитов вернут и еще мультипликационный эффект по смежным областям!! good А якобы "убытки" - дык они как были виртуальными так и остались tongue . Про инфляцию Ыксперты пусть не заикаются ,"таргетирование инфляции" мы по своей шкуре хорошо прочувствовали am Наебулину должна висеть на одно осине с чубайсячиной!
    Про инфляцию 90 тоже не заикайтесь - тогда "печатные деньги" в производство не инвестировались, ничего нового на них не создавалось, а часть шла сразу в торговый оборот - раскручивание инфляции, а част сразу выводилась за границу!!
    Кто мне не верит - почитейте КАК матрасы раздули из ничего свою сланцевую отрасль!! Они ее как раз таким образом баблом "надули" через появляющиеся и банкротящиеся фирмочки однодневки и одноразовые банки (или которым бабло вкачивается из ФРС под это). То есть "списание долгов" - идет полным ходом и лохом остается кто "делает кубышки" в тех кто создает Реальные производства.
    megajob
  6. Deadушка Сегодня, 17:38
    327% размер "мыльного пузыря".
    Выдуманная(виртуальная) денежная масса ни чем не обеспеченная(не подкрепленная).
    Про финансы был фильм: "Деньги - пирамида долгов", для не специалистов дает общее представление о финансах.
    А кому даже такое лень смотреть, могут посмотреть "Южный Парк" 13-й сезон 3-ю серию, там совсем подробно про мир денег laughing
    Deadушка
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