"Должок!.." Мир, в котором все друг другу должны

Я действительно считаю, что на протяжении нашей жизни такого (кризиса) больше не случиться.

Чудны дела рыночной экономики. Настолько чудны, что и дипломированные экономисты, пытаясь сделать вид, что происходящее в макроэкономике объяснимо, на самом деле выводы притягивают за уши. Оно и понятно: человеку, который получал диплом специалиста в экономическом секторе, сложно признаться в том, что экономика, как независимое явление, закончилась ещё в тот момент, когда более сильное племя «отжало» добытого мамонта у более слабого. «Отжало» под страхом смерти, сообщив доступным языком каменного топора, что это соответствует «нормам хозяйствования». С тех пор экономика стала прикладным звеном системы безопасности, политики или и того, и другого, вместе взятых.К чему эти заявления? А к тому, что накануне Институт международных финансов опубликовал отчётные данные, в которых заявлено, что совокупный мировой долг достиг абсолютного рекорда за всю историю мониторинга – 327% мирового ВВП! Под совокупным мировым долгом понимаются долги всех перед всеми. И если ваше домашнее хозяйство продолжает расплачиваться по банковскому кредиту, то и ваш долг (если верить ИМФ - IIF) как бы тоже учтён. Другими словами, общемировой долг – это долги банков, правительственных структур, корпораций, отдельных компаний, домашних хозяйств. Всех!Что такое 327% мирового ВВП? Это примерно 217 триллионов долларов. В переводе на общечеловеческий язык – сумма, которой в денежном эквиваленте попросту нет на планете. То есть «все должны всем» настолько много, что «всем перед всеми» в любом случае денежными массивами никак не расплатиться. Даже если отмести все точки зрения, оставив сугубо дилетантскую – «а если запустить печатный станок» - всё равно расплатиться по общемировым долгам не получится, ибо если экономические законы в реальности давно не действуют, то законы физики пока ещё никто не отменял – «если где-то прибыло, то где-то убыло». Другими словами, рост денежной массы (даже если это печатный станок) возможен только за счёт того, что где-то и кому-то эта денежная масса может быть остро нужна. А так как нужна она всем и везде, то это лишь новый шаг к накоплению суммарного долга.В связи с публикацией IIF о рекордном объёме общемирового долга весьма оригинальными выглядят слова главы ФРС Джанет Йелен. Она отмечает, что «сегодня позиции банков весьма сильны, а потому «никакого нового финансового кризиса ждать не нужно».Йелен:Вот так да...Тут так: либо родившаяся в 1946 году Джанет Йелен себе слишком мало отводит... Либо в её рассуждениях о «твёрдых позициях» банков закралась ошибка, которую она сознательно старается не выдавать, чтобы не будоражить рынок.О какой вообще устойчивости банковской системы в современных условиях можно говорить, если экономика фактически завязана на «отжатии мамонта одними у других». Буквально по всему миру: от Ливии и Сирии до Украины, Афганистана и Филиппин бушуют военные конфликты, в которых на кону – активы, ресурсы и даже национальный менталитет. Продаётся и покупается всё. Нет возможности купить – предложение кредита, чтобы отработать который навязывают геополитический «тектонический» сдвиг, применение оружия, управляемый хаос. И территории такого хаоса ширятся. А это значит, что рано или поздно раздувающийся пузырь глобального долга, который пока всеми силами поддерживается ФРС США, может лопнуть. Хаос из управляемого уже сегодня переходит в полууправляемый, а то и неуправляемый вовсе.И произойти разрыв пузыря может как через 50 лет, так и через 10. Вероятность принципиально одинакова – стоит только обнаружиться точке взрывной катализации.Копить долги до бесконечности невозможно по определению, а потому любое расширение сменится сжатием – это как более или менее эволюционная альтернатива разрыву экономического пузыря. И насколько активным окажется этот коллапс, можно только догадываться, исходя из того, какая сумма долга на кону сегодня.Теперь несколько слов о тех, чей долговой пузырь поистине огромен. Мы часто обращает внимание на счётчик долга США – сегодня он приближается к 20 трлн долларов. На самом деле счётчик весь американский долг не отражает. Его суммарное значение в три с лишним раза больше. Подняв планку ещё на 2 трлн, долг США достиг астрономического значения 63 трлн долларов (данные всё того же IIF).По данным на май 2017 года, сумма долгов Китая вместе со всеми домовладениями перевалила за планку 300% ВВП и достигла значения 304-х процентных пунктов!Китай в текущем году вообще занимает одно из лидирующих мест по уровню накопления суммарного долга наряду с такими странами как Турция, Чили и Колумбия. Правительства этих стран применяют практику роста кредитования домохозяйств, с одной стороны развивая спрос, с другой стороны навешивая неподъёмное ярмо на будущие поколения граждан.Для сравнения: в России государственный долг составляет 16,3% ВВП, а общий долг домохозяйств – 14,7% ВВП. Это почти на процент ниже показателей прошлого отчётного периода.Показатели долгов по наиболее активно раздувающим пузырь странам мира говорят о том, что с одной стороны всё приводит к внешнему благополучию населения, с другой стороны – к чудовищной закредитованности, когда саму политику определяют исключительно деньги и ничто иное. Тот же Китай обязан своему невероятному (не так давно) росту не тем, что среднестатистический китаец так трудолюбив (хотя и этим отчасти тоже), а тем, что экономическая система страны вкладывалась в этого самого среднестатистического китайца, одновременно заимствуя новые и новые средства. Два-три года назад темпы роста в КНР стали падать (кто-то скажет, нам бы такое падение темпов роста – 5-7% в год...), потому что кредитная масса подавляет экономический эффект от получения кредитов. Это вовсе не значит, что вкладываться в производительную силу – табу. Это значит, что вложения пора соизмерять с возможностями. Если продолжать строить всю модель экономического «развития» только на кредитах, то любой прирост ВВП автоматически пожирает накопленный в течение этого прироста долг.Можно себе представить, что произойдёт с той же китайской экономикой, если «домохозяйствам» придётся обнулять планку долга в 304% ВВП. На какой уровень отскочит мировая экономика? На уровень 20-25-летней давности?В отличие от главы ФРС нет той уверенности, что мир не стоит перед очередной фазой глобального кризиса. Если общемировой долг растёт, значит, ни у кого нет принципиального желания, погасив долги, не влезть в новые. А если учесть, что в мире найдётся немалое число «домохозяйств», непогашенные долги которыми не будут компенсированы погашенными другими «домохозяйствами», то слова о «невозможности нового кризиса» - сказка про белого бычка. Весь вопрос в том, есть ли вообще в условиях современного мира механизм реального снижения суммарного долга? Или это как запущенная неконтролируемая ядерная реакция – остаётся только сидеть и ждать: когда рванёт и кто уцелеет...