07:38 03 июля
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Огнестрел под вопросом. Ждёт ли Россию запрет гражданского оружия?

Череда громких преступлений с использованием охотничьего и травматического оружия вновь привлекла внимание российской общественности к долгой и обсуждаемой проблеме гражданского огнестрела. Споры вокруг легализации или запрета оружия продолжаются уже почти три десятилетия — всю историю постсоветской России. На одном фланге — горячие сторонники полной легализации оружия (по американскому образцу, хотя и в США есть свои нюансы). На другом фланге — консервативная часть россиян, которая убеждена в том, что оружие «нашему брату» давать нельзя. Центр более внушителен и состоит из людей, убежденных в необходимости сохранения текущей ситуации, поскольку законодательство, регламентирующее владение гражданским огнестрельным оружием, в Российской Федерации, — одно из самых жестких в мире.

Огнестрел под вопросом. Ждёт ли Россию запрет гражданского оружия?


Напомним, что сейчас боевое оружие в свободном доступе отсутствует, но зато законопослушные, не пьющие, не употребляющие наркотики и психически здоровые россияне обладают возможностью приобретения гражданского оружия. Оно тоже может быть летальным, и с его применением довольно часто совершаются преступления. Один из наиболее громких примеров — расстрел в поселке Редкино Тверской области, где 45-летний электрик с помощью карабина «Сайга» расправился с девятью соседями. Обычная «бытовуха», но ее масштаб всколыхнул всю Россию. Как выяснилось, карабином мужчина владел абсолютно легально, судимостей не имел, был вполне обычным гражданином, ограничивать которого в праве владения гражданским оружием не было никакой необходимости.


На трагедию в Тверской области сразу отреагировали сторонники ужесточения контроля за оружием. Среди них депутат Госдумы Ирина Яровая. В прошлом сотрудник прокуратуры, Яровая известна многочисленными «запретительными» инициативами, некоторые из которых, пройдя одобрение парламента и президента, получают статус федеральных законов. Поэтому никто не удивился тому, что депутат сразу же после убийства в Твери подчеркнула свою приверженность идее ограничения доступности огнестрельного оружия. Придерживается схожей позиции и депутат Владимир Васильев — генерал-полковник милиции в отставке, бывший первый заместитель министра внутренних дел и руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью в 1997-1999 гг. Их позиция находит достаточно много сторонников в обществе, поэтому ее нельзя не учитывать. Традиционно против легализации огнестрельного оружия и за ужесточение существующих мер выступают представители правоохранительных органов, которые считают, что применение оружия должно оставаться монополией государства. Это очень старый подход, уходящий корнями в идеологию сильного государства, контролирующего и регламентирующего все стороны общественной жизни и обладающего железной монополией на применение насилия.

Однако за многие годы легального оборота гражданского оружия не произошло какой-то катастрофы, связанной с небывалым ростом преступлений с его использованием. Это свидетельствует о том, что доводы сторонников жестких ограничений основаны не столько на анализе реальной ситуации, сколько на умозрительных заключениях о мнимой опасности относительно свободного доступа к гражданскому огнестрельному оружию. Более того, например известный политический и государственный деятель Михаил Барщевский в свое время говорил о том, что значительно сократилось количество нападений на дальнобойщиков — именно потому, что теперь преступник не знает, есть ли в кабине у водителя карабин. То есть, легализация гражданского оружия даже имела профилактическую ценность для российского общества. Специалисты говорят, что в большинстве случаев преступление при демонстрации потенциальным потерпевшим огнестрельного оружия тут же заканчивается. Уличные преступники предпочитают не связываться с вооруженными людьми, поэтому вряд ли стоит ожидать на российских улицах кровопролитных перестрелок как в латиноамериканских городах.



Сейчас в России, по официальным данным, на руках у населения имеется около 7,5 млн единиц огнестрельного оружия. Это — легальное оружие, от охотничьего до травматического. Что касается нелегальных «стволов», то различные источники называют куда более внушительные цифры — от 12 млн до 34 млн единиц. Скорее, все же речь может идти о 12-15 млн единиц, поскольку 34 млн «стволов» означало бы, что вооружен буквально каждый взрослый мужчина в стране, а это, разумеется, не так. С другой стороны, нелегальные арсеналы могут быть в распоряжении преступных или экстремистских группировок. Как правоохранители ни стараются побороть «черный рынок» оружия, но пока у них не получается решить эту проблему полностью. Надо помнить и о том, что и переделать даже обычный пневматический пистолет, продающийся без всяких лицензий, в боевое оружие, не столь сложно. В свое время с изготовлением «самострелов» прекрасно справлялись умельцы — не только матерые уголовники, но и обычные работяги, и даже подростки.

Стоит ли ограничивать россиян в плане владения огнестрельным оружием? Главный аргумент противников гражданского оружия — возможный рост количества преступлений. Но если проанализировать ситуацию в тех странах, где хранение огнестрельного оружия разрешено, мы увидим, что оно далеко не на первом месте в списке орудий убийств или разбойных нападений. Преступник, если ему нужно, воспользуется и ножом, и палкой, и камнем. Более того, если оборот оружия в стране контролируется, то применять легально приобретенный огнестрел в преступлении — просто безумие. Но сошедший с ума человек может открыть огонь и из табельного оружия, если в силу служебных обязанностей имеет к нему доступ. Полицейская статистика свидетельствует, что каждый год от гражданского оружия гибнет в среднем от 500 до 600 человек. Это не так уж и много. Например, от бытовых убийств с применением кухонных ножей, молотков, топоров, лопат, гаечных ключей и прочих инструментов труда погибает каждый год почти 30 тысяч человек. Примерно такое же количество граждан страны становится за год жертвами дорожно-транспортных происшествий. Но ведь никто не рвется запрещать сковородки или автомобили?

Интересно, что против ужесточения правил приобретения и хранения гражданского оружия выступают многие отечественные юристы. Адвокат Владимир Постанюк знает и об оружии, и о борьбе с преступностью не понаслышке. Выпускник Ленинградского высшего училища МВД СССР, Владимир Постанюк долгое время работал в следственных органах, был судьей, а в 2000 году занялся адвокатской практикой. Он убежден, что в современной России и так действует достаточно серьезное «оружейное законодательство». Ужесточать его, по мнению адвоката, смысла нет. Еще в 1996 году был принят Федеральный закон N 150-ФЗ "Об оружии". В нем достаточно четко сформулированы требования к приобретению и хранению огнестрельного оружия. В законе выделяются служебное, боевое и гражданское оружие. К последнему относятся как охотничьи ружья, так и травматические пистолеты. Получить лицензию на гражданское оружие не столь просто. Весьма серьезны и требования к уходу за огнестрельным оружием. Так, в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 12.04.1999 N 288, должен быть приобретен специальный сейф для хранения оружия.

Военное обозрение: Но ведь, несмотря на жесткие требования, все же СМИ постоянно сообщают о разных случаях криминального применения гражданского оружия?

Владимир Постанюк: Прежде всего, необходимо соблюдать действующее законодательство. Преступление с использованием огнестрельного оружия может совершить кто угодно — известно, когда стрельбу открывали солдаты или даже старшие офицеры МВД. Так что, из-за этого стоит обезоружить армию и полицию? Тут надо понимать, что на первое место должно быть поставлено соблюдение закона — и гражданами, и правоохранителями. Если тщательнее следить за выдачей лицензий, проверять условия хранения, то никаких дополнительных мер не потребуется.

Военное обозрение: Может ли ужесточение правил хранения оружия повлиять на снижение преступности? Или число преступлений от находящегося на руках у населения оружия не зависит?


Владимир Постанюк: Преступления совершаются же не только с применением огнестрельного оружия. Гораздо больше примеров, когда орудием бытового убийства становятся кухонные ножи, топоры, молотки, табуретки, отвертки. Неужели надо запрещать все эти предметы или устанавливать за ними особый контроль? Что касается преступлений с использованием огнестрельного оружия, то давайте посмотрим на эти преступления. Майор милиции взял и расстрелял посетителей магазина — можем ли мы запретить табельное оружие для офицеров правоохранительных органов? Случаи, когда школьник взял папин пистолет — это не закон плохой, а папа плохо хранил свое оружие, участковый инспектор не контролировал. У террористов и преступников оружие и так есть, а если нет — они находят способы его достать, например — нападают на полицейских (как известный случай в Астрахани). Чтобы снизить количество преступлений, надо проводить соответствующую государственную политику — улучшать профилактику, повышать социальные условия жизни, укреплять правоохранительные органы. Более того, наличие на руках у законопослушных граждан оружия даже снижает шансы преступников на удачу «дела». Ведь любой гражданин с помощью оружия может дать отпор, даже если он далеко не крепок физически и не молод.

Военное обозрение: Кто же тогда постоянно говорит о необходимости ужесточения контроля за гражданским оружием? Или вообще об его запрете? Кому это выгодно?


Владимир Постанюк: Есть много заинтересованных лиц. Во-первых, это определенные группы в силовых структурах, для которых лишний барьер для гражданина — это возможность получить лишнюю «благодарность». Ведь ни для кого не является секретом, что коррупция в стране присутствует — очень часто разоблачают целые группы коррупционеров, вплоть до генералов, руководителей департаментов. Во-вторых, это некоторая часть политиков и общественных деятелей, которая хочет «набрать очки» в глазах консервативной части населения. Многие пожилые люди, например, ошибочно думают, что увеличится преступность. Но ведь у бандитов оружие и так есть, а законопослушный гражданин, получив лицензию и пистолет, сможет защитить не только себя и свою семью, но и своих соседей или просто прохожих от нападения преступников.

Подобная позиция разделяется многими россиянами — как абсолютно обычными гражданами, так и политиками, общественными деятелями, юристами. В России существует даже целое общественное движение — «Право на оружие». Оно не имеет какой-либо политической идеологии, а своей единственной целью провозглашает защиту прав граждан Российской Федерации на владение гражданским оружием. С точки зрения основателей движения, наличие у законопослушных россиян оружия — лишний «козырь» в борьбе с преступниками и террористами. Когда вооруженное сопротивление бандиту может оказать любой случайный прохожий, по крайней мере, уличная преступность должна заметно сократиться. Возможно, будь в свое время оружие у потерпевших или свидетелей, удалось бы предотвратить многие кровавые преступления.



Кстати, если сделать огнестрельное оружие более доступным, то государство сможет получать очень большой доход от его продажи и связанных с ней мероприятий. Кроме того, повысится контроль и за гражданами, владеющими оружием. Что известно о человеке, который хранит дома нелегальный «ствол»? Ничего. О нем не знает участковый, его психическое состояние, судимости, зависимости никому не известны. В случае, если человек владеет легальным оружием, он оказывается «под колпаком» у полиции, у ответственного за лицензионно-разрешительную работу подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии (как известно, отделы лицензионно-разрешительной работы передали из полиции в состав ФСВНГ).

Противники легализации огнестрельного оружия очень часто спекулируют откровенно русофобской риторикой. Например, очень часто одним из главных аргументов становится то, что россиянам якобы нельзя давать в руки оружие, потому что они «перестреляют друг друга по пьяни», потому что они якобы безответственны, не имеют надлежащей культуры. Но ведь пьют в России не больше, чем во многих других странах мира. При должном уровне контроля за оборотом оружия алкоголикам или наркоманам оно не достанется, а вот законопослушный гражданин получит возможность защитить себя от нападения в подворотне вооруженного ножом наркомана или от дебошира-пьяницы, в некоторых случаях — и предотвратить преступление террористической направленности.

Запреты на гражданское оружие неизбежно повлекут за собой и рост «черного рынка», так как многие люди убеждены в том, что оружие для самозащиты иметь необходимо. Если они не будут иметь возможность купить его легально, с оформлением лицензии, то начнут искать другие пути. И тогда мы получим лишь ослабление реального контроля государства за оборотом оружия, процветание «черного рынка» и активизацию связанных с ним организованных преступных группировок.
Автор: Илья Полонский

Использованы фотографии: http://www.lipetskmedia.ru, http://www.uznayvse.ru
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Комментарии 27

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  1. Познающий Сегодня, 05:08
    Вот любят у нас: либо все подряд можно, либо вообще ничего низ-з-зя...; так скажу- дураков везде хватает, а Яровая явно увлеклась... Подумала-бы лучше о том, как расширить так называемые "пределы необходимой обороны", дабы защищая себя, близких своих , да и вообще простого НУЖДАЮЩЕГОСЯ в спасении не попасть в места ну очень не привлекательные...
    Познающий
    1. Mystery12345 Сегодня, 05:15
      Цитата: Познающий
      Подумала-бы лучше о том, как расширить так называемые "пределы необходимой обороны"

      щщас..."пакет" законов приготовит...
      Mystery12345
    2. василий50 Сегодня, 06:22


      Сегодня защищаться невозможно даже дома. Некоторые банды состоят из малолеток и к их защите сразу подключаются мамы-папы-тети-дяди. *Они же дети*, и это несмотря на то что банды сколачиваются не за один день.
      Безнаказанность и со стороны закона и со стороны *общественности* питает наглую уверенность в безнаказанности.
      василий50
  2. Uncle Lee Сегодня, 05:08
    "Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время."
    Белое солнце пустыни.
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 06:22
      Но более всего он хорош тому,кто им торгует.. yes
      Цитата: Uncle Lee
      "Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время."
      Белое солнце пустыни.
      210окв
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:27
        Цитата: 210окв
        кто им торгует.

        А это прерогатива государства ! bully
        Uncle Lee
        1. 210окв Сегодня, 07:01
          Ну,у нас уже нет.Охотничьим и всякими разными травматами торгуют частники.Государство лишь контролирует и лицензирует.Хотя я за-торговать оружием должно только государство.Это касается и водки.
          210окв
  3. Mystery12345 Сегодня, 05:11
    Кстати, если сделать огнестрельное оружие более доступным, то государство сможет получать очень большой доход от его продажи и связанных с ней мероприятий. Кроме того, повысится контроль и за гражданами, владеющими оружием.
    боже...какая наивность интеллигента ! "повысится контроль"..ага! да подпольный рынок развернётся во всей красе,по рукам пойдёт столько "стволов",что калькулятор с ум сойдёт...и да,в нашей стране при отсутствии многолетней культуры массового ношения-хранения оружия, ритуальные услуги,переживут БУМ-"клиентов" будет немеряно...
    Mystery12345
    1. п-к Опарышев Сегодня, 06:08
      Да,видимо вопрос в Полиции.сможет ли полиция контролировать столько оружия или не сможет,вот в чём дело.
      п-к Опарышев
      1. 210окв Сегодня, 06:24
        Проходит слушок среди охотников,что скоро сейфы заставят поставить на центральную сигнализацию с соответствующей оплатой за услугу.
        210окв
    2. g1v2 Сегодня, 06:37
      Так в этом - вся причина такого потока статей за легализацию огнестрела. Раньше наши оружейники продавали огнестрел в штаты , но теперь этот рынок для них закрыт. Вот и пытаются создать российский рынок , продавив легализацию. Этож огромные деньги. Ну а там главное стронуть камень с места и дальше народ начнет закупаться. Чем больше стволов будет продано - тем больше их окажется на черном рынке и у бандосов - соответственно для защиты от них и нормальным гражданам придется покупать. И в ответ снова вырастет теневой рынок . И дальше по кругу. request
      ПРИ ЭТОМ СКОЛЬКО НАРОДУ ПОГИБНЕТ В СЛУЧАЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОГНЕСТРЕЛА АВТОРАМ ТАКИХ СТАТЕЙ И АКЦИОНЕРАМ ОРУЖЕЙНЫХ КОМПАНИЙ АБСОЛЮТНО ПОФИГ. Борются они не за безопасность населения, а совсем наоборот - за увеличение опасности для него, чтобы каждый захотел себе чего-нибудь прикупить, а они заработали .
      Причем работают грамотно и по полной обрабатывая психологически. Типа если ты против легализации огнестрела , то ты - русофоб, слабак, сторонник тоталитаризма и тд. А если ты за легализацию - совсем наоборот. Но что меня радует, так это то что оружейникам приходится формировать общественное мнение, проводя такие пиаркомпании. Значит занести депутатам мешок денег у них не получается, что не может не радовать. hi
      g1v2
  4. Teberii Сегодня, 05:19
    Вопрос спорный безусловно,оружие так уж повелось,было исключительно привилегией.И как не странно именно Советская власть вооружила людей.Поэтому культуры обращения с ним у нас нет.Идти по пути Франции,но там Наполеон он разрешил его для защиты своих домов после революции-это дало результат.Американский опыт вооруженных колонистов нам не подходит. Пока не будет решена проблема применения исходя из наших условий исторических особенностей ,нужно воздержаться,но решить можно способов много.
    Teberii
  5. п-к Опарышев Сегодня, 05:23
    Если историки не врут,то,100 лет назад и раньше.оружие ,у народа было,как домашняя утварь.Пишут,что один доктор,проходил всю гражданскую Войну,с двумя браунингами в карманах.Только так и можно было выжить.В СССР,до 60 х годов,особых ограничений не было по охотничему.Но в конце концов,народ разоружили в угоду преступникам,которые делают преступления безнаказано с удовольствием.Разоружённый народ удобен полиции и теперь его народ может щимить любой,кому вздумается.
    При разрешении оружия,считаю,важно ограничить приобретение пьющим.Должно быть имеешь ствол,не пей.Если выпил,даже без оружия,наступает уголовная ответственность,для всех.
    Охотничье оружие,многим из нас спасало жизнь.Я за оружие,только благодаря оружию,можно выжить.
    Власть боится,что в революционной ситуации,массы граждан,имея оружие,станут неуправляемыми и не предсказуемыми.Но тогда,как же людям защищаться от вооружённых банд,которые появляются как грибы после дождя.Полиции самой бы себя защитить.
    Безоружный народ легко можно уничтожать и доводить до нужной численности.
    На кавказе,у каждого мужчины,есть автомат.Но никто же не делает из этого трагедию.
    п-к Опарышев
    1. Познающий Сегодня, 05:33
      Цитата: п-к Опарышев
      При разрешении оружия,считаю,важно ограничить приобретение пьющим

      Будьте добренки, поясните, что с вашей точки зрения " человек пьющий"... по серости своей недопонимаю.. feel .Ведь для получения мед. справки Ф -003 необходимо пройти медосмотр у нарколога и психиатра...Ну а Закон "Об оружии" прямо таки запрещает ношение гражданского оружия в состоянии опьянения или нет, а...
      Познающий
      1. п-к Опарышев Сегодня, 05:36
        Попадаешь по пьянке,и по проверке имеешь ствол,обязан будешь сдать его.
        п-к Опарышев
        1. Познающий Сегодня, 05:48
          Таки про это опять-же в Законе прописано...Статья 26. Аннулирование и изъятие лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение оружия hi
          Познающий
    2. Mystery12345 Сегодня, 05:48
      Цитата: п-к Опарышев
      На кавказе,у каждого мужчины,есть автомат.

      belay шо,прям у каждого? какой Кавказ вы "вооружили"?
      Mystery12345
      1. п-к Опарышев Сегодня, 06:05
        Вы что то знаете? Расскажите.
        п-к Опарышев
    3. BecmepH Сегодня, 06:36
      Разоружённый народ удобен полиции и теперь его народ может щимить любой,кому вздумается.
      Чушь (ВВП). А "любой" это не народ?))) А, полиции чем удобен? Не будет отстреливаться от "ментов"?
      Но тогда,как же людям защищаться от вооружённых банд,которые появляются как грибы после дождя
      Ерунда (ВВП). Власти "докладают", что преступность снижается, а Вы... "как грибы"
      Охотничье оружие,многим из нас спасало жизнь.Я за оружие,только благодаря оружию,можно выжить.
      Бред (ВВП). Я вот и без оружия жив 53 года.
      Кому надо оружие, так хоть завалитесь оружием. Кто и что вам мешает его приобрести? Хоть ружьё, хоть сайга-майга...
      Полицейская статистика свидетельствует, что каждый год от гражданского оружия гибнет в среднем от 500 до 600 человек.

      В результате насильственных убийств ежегодно погибают 508 тысяч человек по всему миру, сообщается в новом докладе ООН "Глобальное бремя вооруженного насилия".В России от стрелкового оружия погибает 16,5 тысяч человек ежегодно. При этом 5 тысяч погибших - женщины, говорится в докладе.
      Например, от бытовых убийств с применением кухонных ножей, молотков, топоров, лопат, гаечных ключей и прочих инструментов труда погибает каждый год почти 30 тысяч человек. Примерно такое же количество граждан страны становится за год жертвами дорожно-транспортных происшествий.
      А теперь посчитайте отношение количества машин-сковородок и оружия к числу погибших...
      BecmepH
  6. Горный стрелок Сегодня, 05:43
    Короткоствольным гражданским оружием нам владеть ИМХО, не дадут. Сложно контролировать, тяжелые могут быть последствия применения. Охотничье - не отнимут... Хотя короткоствол требует особой подготовки, особенно в условиях "жесткого контакта".
    Горный стрелок
  7. lexx2038 Сегодня, 05:57
    Пока не попробуем - не узнаем. Читаешь противников оружия, вроде всё правильно, но и сторонникам оружия в логике не откажешь. Короче пока каши не попробуешь -вкуса не узнаешь.
    lexx2038
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:03
      Цитата: lexx2038
      Пока не попробуем - не узнаем.

      цена вопроса не пугает? посмотрите на ютубе-неадекватное применение "травматов"и спроецируйте это на огнестрел. а "психов" у нас,на сто лет припасено...
      Mystery12345
      1. Nehist Сегодня, 06:25
        Да сколько уже можно повторять то? Народ именно из за определения ТРАВМОТИЧЕСКОЕ не сщитает что им можно убить. Обычная психология обывателя так сказать. Цена вопроса не пугает так как эту цену платим каждый год и заметте платят именно законопослушные граждане. С чего Вы взяли что оборот черного рынка выростит? Легальное оружие тем и отличаеться от нелегального потому что у него есть имя и фамилия. Ну а по существу у нас в стране просто не даработаны законы об оружии и его применении а так же ущербная правоприменительная состовляющая.
        Nehist
        1. Mystery12345 Сегодня, 07:04
          Цитата: Nehist
          Да сколько уже можно повторять то? Народ именно из за определения ТРАВМОТИЧЕСКОЕ не сщитает что им можно убить.
          из "сайги" 9чел положил недоумок недавно-ничего не остановило,он знал что сайга-не травмат.
          Mystery12345
    2. Squelcher Сегодня, 06:13
      Я противник короткоствола, но к охотничьему вопросов не имею.Проблема в законе об самообороне, рамки необходимой самообороне просто как игольное ушко. На данный момент законно себя и близких только газовым баллончиком оборонять и то перцовым.
      Squelcher
  8. Шурале Сегодня, 06:08
    Те кто хочет совсем скинуть контроль над преступностью на плечи народа - предлагают легализовать огнестрел. Те кто боятся что народ взбунтовавшись обратит его против воров в правительстве - не хотят легализовать. Оба либералы и воры. Хватит чудить , займитесь делом , что бы я мог каки30 лет назад не боятся выпускать ребенка гулять!
    Шурале
  9. Yak28 Сегодня, 07:08
    Я бы конечно огнестрел (пистолет) купил чисто для эстетического удовольствия.Но понимая что у нас народ в большинстве своём озлобленный,неадекватный и не может решать те или иные конфликты цивилизованным образом продажу оружия разрешать нельзя.А кавказцы (которые не сходят с эфира криминальных новостей),те вообще без пистолета в туалет не будут ходить.Так что по моему нельзя нам оружие,хотя мне и хочется wink
    Yak28
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