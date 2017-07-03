Огнестрел под вопросом. Ждёт ли Россию запрет гражданского оружия?

Череда громких преступлений с использованием охотничьего и травматического оружия вновь привлекла внимание российской общественности к долгой и обсуждаемой проблеме гражданского огнестрела. Споры вокруг легализации или запрета оружия продолжаются уже почти три десятилетия — всю историю постсоветской России. На одном фланге — горячие сторонники полной легализации оружия (по американскому образцу, хотя и в США есть свои нюансы). На другом фланге — консервативная часть россиян, которая убеждена в том, что оружие «нашему брату» давать нельзя. Центр более внушителен и состоит из людей, убежденных в необходимости сохранения текущей ситуации, поскольку законодательство, регламентирующее владение гражданским огнестрельным оружием, в Российской Федерации, — одно из самых жестких в мире.Напомним, что сейчас боевое оружие в свободном доступе отсутствует, но зато законопослушные, не пьющие, не употребляющие наркотики и психически здоровые россияне обладают возможностью приобретения гражданского оружия. Оно тоже может быть летальным, и с его применением довольно часто совершаются преступления. Один из наиболее громких примеров — расстрел в поселке Редкино Тверской области, где 45-летний электрик с помощью карабина «Сайга» расправился с девятью соседями. Обычная «бытовуха», но ее масштаб всколыхнул всю Россию. Как выяснилось, карабином мужчина владел абсолютно легально, судимостей не имел, был вполне обычным гражданином, ограничивать которого в праве владения гражданским оружием не было никакой необходимости.На трагедию в Тверской области сразу отреагировали сторонники ужесточения контроля за оружием. Среди них депутат Госдумы Ирина Яровая. В прошлом сотрудник прокуратуры, Яровая известна многочисленными «запретительными» инициативами, некоторые из которых, пройдя одобрение парламента и президента, получают статус федеральных законов. Поэтому никто не удивился тому, что депутат сразу же после убийства в Твери подчеркнула свою приверженность идее ограничения доступности огнестрельного оружия. Придерживается схожей позиции и депутат Владимир Васильев — генерал-полковник милиции в отставке, бывший первый заместитель министра внутренних дел и руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью в 1997-1999 гг. Их позиция находит достаточно много сторонников в обществе, поэтому ее нельзя не учитывать. Традиционно против легализации огнестрельного оружия и за ужесточение существующих мер выступают представители правоохранительных органов, которые считают, что применение оружия должно оставаться монополией государства. Это очень старый подход, уходящий корнями в идеологию сильного государства, контролирующего и регламентирующего все стороны общественной жизни и обладающего железной монополией на применение насилия.Однако за многие годы легального оборота гражданского оружия не произошло какой-то катастрофы, связанной с небывалым ростом преступлений с его использованием. Это свидетельствует о том, что доводы сторонников жестких ограничений основаны не столько на анализе реальной ситуации, сколько на умозрительных заключениях о мнимой опасности относительно свободного доступа к гражданскому огнестрельному оружию. Более того, например известный политический и государственный деятель Михаил Барщевский в свое время говорил о том, что значительно сократилось количество нападений на дальнобойщиков — именно потому, что теперь преступник не знает, есть ли в кабине у водителя карабин. То есть, легализация гражданского оружия даже имела профилактическую ценность для российского общества. Специалисты говорят, что в большинстве случаев преступление при демонстрации потенциальным потерпевшим огнестрельного оружия тут же заканчивается. Уличные преступники предпочитают не связываться с вооруженными людьми, поэтому вряд ли стоит ожидать на российских улицах кровопролитных перестрелок как в латиноамериканских городах.Сейчас в России, по официальным данным, на руках у населения имеется около 7,5 млн единиц огнестрельного оружия. Это — легальное оружие, от охотничьего до травматического. Что касается нелегальных «стволов», то различные источники называют куда более внушительные цифры — от 12 млн до 34 млн единиц. Скорее, все же речь может идти о 12-15 млн единиц, поскольку 34 млн «стволов» означало бы, что вооружен буквально каждый взрослый мужчина в стране, а это, разумеется, не так. С другой стороны, нелегальные арсеналы могут быть в распоряжении преступных или экстремистских группировок. Как правоохранители ни стараются побороть «черный рынок» оружия, но пока у них не получается решить эту проблему полностью. Надо помнить и о том, что и переделать даже обычный пневматический пистолет, продающийся без всяких лицензий, в боевое оружие, не столь сложно. В свое время с изготовлением «самострелов» прекрасно справлялись умельцы — не только матерые уголовники, но и обычные работяги, и даже подростки.Стоит ли ограничивать россиян в плане владения огнестрельным оружием? Главный аргумент противников гражданского оружия — возможный рост количества преступлений. Но если проанализировать ситуацию в тех странах, где хранение огнестрельного оружия разрешено, мы увидим, что оно далеко не на первом месте в списке орудий убийств или разбойных нападений. Преступник, если ему нужно, воспользуется и ножом, и палкой, и камнем. Более того, если оборот оружия в стране контролируется, то применять легально приобретенный огнестрел в преступлении — просто безумие. Но сошедший с ума человек может открыть огонь и из табельного оружия, если в силу служебных обязанностей имеет к нему доступ. Полицейская статистика свидетельствует, что каждый год от гражданского оружия гибнет в среднем от 500 до 600 человек. Это не так уж и много. Например, от бытовых убийств с применением кухонных ножей, молотков, топоров, лопат, гаечных ключей и прочих инструментов труда погибает каждый год почти 30 тысяч человек. Примерно такое же количество граждан страны становится за год жертвами дорожно-транспортных происшествий. Но ведь никто не рвется запрещать сковородки или автомобили?Интересно, что против ужесточения правил приобретения и хранения гражданского оружия выступают многие отечественные юристы. Адвокат Владимир Постанюк знает и об оружии, и о борьбе с преступностью не понаслышке. Выпускник Ленинградского высшего училища МВД СССР, Владимир Постанюк долгое время работал в следственных органах, был судьей, а в 2000 году занялся адвокатской практикой. Он убежден, что в современной России и так действует достаточно серьезное «оружейное законодательство». Ужесточать его, по мнению адвоката, смысла нет. Еще в 1996 году был принят Федеральный закон N 150-ФЗ "Об оружии". В нем достаточно четко сформулированы требования к приобретению и хранению огнестрельного оружия. В законе выделяются служебное, боевое и гражданское оружие. К последнему относятся как охотничьи ружья, так и травматические пистолеты. Получить лицензию на гражданское оружие не столь просто. Весьма серьезны и требования к уходу за огнестрельным оружием. Так, в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 12.04.1999 N 288, должен быть приобретен специальный сейф для хранения оружия.Владимир Постанюк: Прежде всего, необходимо соблюдать действующее законодательство. Преступление с использованием огнестрельного оружия может совершить кто угодно — известно, когда стрельбу открывали солдаты или даже старшие офицеры МВД. Так что, из-за этого стоит обезоружить армию и полицию? Тут надо понимать, что на первое место должно быть поставлено соблюдение закона — и гражданами, и правоохранителями. Если тщательнее следить за выдачей лицензий, проверять условия хранения, то никаких дополнительных мер не потребуется.Владимир Постанюк: Преступления совершаются же не только с применением огнестрельного оружия. Гораздо больше примеров, когда орудием бытового убийства становятся кухонные ножи, топоры, молотки, табуретки, отвертки. Неужели надо запрещать все эти предметы или устанавливать за ними особый контроль? Что касается преступлений с использованием огнестрельного оружия, то давайте посмотрим на эти преступления. Майор милиции взял и расстрелял посетителей магазина — можем ли мы запретить табельное оружие для офицеров правоохранительных органов? Случаи, когда школьник взял папин пистолет — это не закон плохой, а папа плохо хранил свое оружие, участковый инспектор не контролировал. У террористов и преступников оружие и так есть, а если нет — они находят способы его достать, например — нападают на полицейских (как известный случай в Астрахани). Чтобы снизить количество преступлений, надо проводить соответствующую государственную политику — улучшать профилактику, повышать социальные условия жизни, укреплять правоохранительные органы. Более того, наличие на руках у законопослушных граждан оружия даже снижает шансы преступников на удачу «дела». Ведь любой гражданин с помощью оружия может дать отпор, даже если он далеко не крепок физически и не молод.Владимир Постанюк: Есть много заинтересованных лиц. Во-первых, это определенные группы в силовых структурах, для которых лишний барьер для гражданина — это возможность получить лишнюю «благодарность». Ведь ни для кого не является секретом, что коррупция в стране присутствует — очень часто разоблачают целые группы коррупционеров, вплоть до генералов, руководителей департаментов. Во-вторых, это некоторая часть политиков и общественных деятелей, которая хочет «набрать очки» в глазах консервативной части населения. Многие пожилые люди, например, ошибочно думают, что увеличится преступность. Но ведь у бандитов оружие и так есть, а законопослушный гражданин, получив лицензию и пистолет, сможет защитить не только себя и свою семью, но и своих соседей или просто прохожих от нападения преступников.Подобная позиция разделяется многими россиянами — как абсолютно обычными гражданами, так и политиками, общественными деятелями, юристами. В России существует даже целое общественное движение — «Право на оружие». Оно не имеет какой-либо политической идеологии, а своей единственной целью провозглашает защиту прав граждан Российской Федерации на владение гражданским оружием. С точки зрения основателей движения, наличие у законопослушных россиян оружия — лишний «козырь» в борьбе с преступниками и террористами. Когда вооруженное сопротивление бандиту может оказать любой случайный прохожий, по крайней мере, уличная преступность должна заметно сократиться. Возможно, будь в свое время оружие у потерпевших или свидетелей, удалось бы предотвратить многие кровавые преступления.Кстати, если сделать огнестрельное оружие более доступным, то государство сможет получать очень большой доход от его продажи и связанных с ней мероприятий. Кроме того, повысится контроль и за гражданами, владеющими оружием. Что известно о человеке, который хранит дома нелегальный «ствол»? Ничего. О нем не знает участковый, его психическое состояние, судимости, зависимости никому не известны. В случае, если человек владеет легальным оружием, он оказывается «под колпаком» у полиции, у ответственного за лицензионно-разрешительную работу подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии (как известно, отделы лицензионно-разрешительной работы передали из полиции в состав ФСВНГ).Противники легализации огнестрельного оружия очень часто спекулируют откровенно русофобской риторикой. Например, очень часто одним из главных аргументов становится то, что россиянам якобы нельзя давать в руки оружие, потому что они «перестреляют друг друга по пьяни», потому что они якобы безответственны, не имеют надлежащей культуры. Но ведь пьют в России не больше, чем во многих других странах мира. При должном уровне контроля за оборотом оружия алкоголикам или наркоманам оно не достанется, а вот законопослушный гражданин получит возможность защитить себя от нападения в подворотне вооруженного ножом наркомана или от дебошира-пьяницы, в некоторых случаях — и предотвратить преступление террористической направленности.Запреты на гражданское оружие неизбежно повлекут за собой и рост «черного рынка», так как многие люди убеждены в том, что оружие для самозащиты иметь необходимо. Если они не будут иметь возможность купить его легально, с оформлением лицензии, то начнут искать другие пути. И тогда мы получим лишь ослабление реального контроля государства за оборотом оружия, процветание «черного рынка» и активизацию связанных с ним организованных преступных группировок.