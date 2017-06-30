Третий лишний: глава МИД ФРГ рассказал о состоянии российско-немецких отношений

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на прошедшей накануне в Краснодаре российско-германской Конференции городов-партнеров заявил, что между Москвой и Берлином есть разногласия по проблеме размещения воинских контингентов НАТО вблизи российских границ. Впрочем, по словам политика, стороны должны обмениваться мнениями в данном вопросе.Утверждение главы немецкого внешнеполитического ведомства о том, что дислоцированные в Прибалтике 4,5 тысячи военнослужащих Североатлантического альянса «не представляют собой потенциал агрессии против России», демонстрирует неготовность истеблишмента стран Запада на данном этапе изменить свои представления о способах обеспечения безопасности на европейском континенте.На этом фоне контрастируют высказывания министра об участии России в разрешении конфликтов в других уголках земного шара. Как отметил Габриэль, конструктивная позиция восточного соседа нужна, в частности, в Сирии, Ливии, Афганистане, а также на востоке Украины. Действительно, сложно оспорить тот факт, что нынешняя дестабилизация обстановки в государствах Ближнего Востока с последующим наплывом нелегальных мигрантов в Европу меньше всего выгодна Германии и другим лидерам ЕС, несущим на себе основные расходы по приему беженцев и тех, кто пытается выдать себя за таковых. В свою очередь, борьба с международным терроризмом, являющимся первопричиной хаотизации стран региона, возможна только путем координации действий всего мирового сообщества, в том числе и России.Примечательно, что в числе государств, которые в настоящее время либо поражены кровавой гражданской войной, либо не состоятельны без прямого управления Запада, Габриэль назвал и Украину. Это в очередной раз доказывает, во-первых, что влияющие на политический курс Брюсселя элиты всерьез не рассматривают страну победившего майдана как кандидата на вступление в Евросоюз, как бы этого ни хотелось правящему режиму в Киеве. Во-вторых, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины для них, как и в случае с Сирией или Афганистаном, все-таки «где-то там, далеко», а не в пределах той территории, которую занимают европейские страны.На первый взгляд, отказ обсуждать по существу (а именно так стоит понимать дипломатичное заявление Габриэля об обмене мнениями) проблему поддерживаемого силами НАТО военного давления вдоль границ России при одновременном признании роли Москвы в урегулировании текущих вооруженных конфликтов выглядит противоречиво. Однако объясняется он подчиненным положением ФРГ и других членов альянса по отношению к «первому союзнику» – США. Учитывая текущий кризис в российско-американских отношениях и функцию Североатлантического блока, который, как считают многие эксперты, является инструментом внешнеполитического давления Вашингтона, меры по наращиванию и сосредоточению военного потенциала альянса на его восточных рубежах вполне вписываются в более широкий контекст положения дел на международной арене. Поэтому, как ни старайся немецкая сторона наладить контакты с партнерами из России в двустороннем формате, любые ее усилия будут нивелироваться третьим, хотя и незримым, участником переговоров – Соединенными Штатами.