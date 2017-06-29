ВСУ совершили попытку прорыва в районе Ясиноватой

Сегодня после мощной артиллерийской подготовки с применением 122 мм и 152 мм систем по району села Васильевка подразделения ВСУ в 16:30 перешли в атаку силами до двух отделений при поддержке двух танков, двух БМП и одного БТР, пытаясь захватить наши позиции

Украинские силовики сегодня атаковали позиции ДНР в районе села Васильевка вблизи Ясиноватой. Об этом сообщил представитель оперативного командования Республики, сообщает Донецкое агенство новостей — сказал представитель командования.Он добавил, что противник был остановлен, и отброшен на ранее занимаемые позиции. При этом в ходе атаки украинские силовики потеряли пять человек убитыми, один БМП и БТР. Бросив убитых и раненных противник бежал с поля боя.Ранее в ДНР заявили, что украинские военные за сутки выпустили до 200 снарядов и мин по населённым пунктам Донбасса и позициям Вооружённых сил ДНР и ЛНР.Это не первое нарушение Киевом "хлебного перемирия", которое началось с 00 часов 24 июня. В среду глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что мосты для возвращения Донбасса под контроль Киева «утонули в реках крови».Напомним, что село Васильевка вблизи Ясиноватой находится под контролем армии ДНР. Там расположена насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода, которая за время конфликта более полусотни раз попадала по огонь украинских сил. Нередко обстрелы заканчивались остановкой насосной станции, из-за чего наблюдались перебои с водоснабжением по обе стороны линии соприкосновения.