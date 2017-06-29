20:12 29 июня

ВСУ совершили попытку прорыва в районе Ясиноватой

Украинские силовики сегодня атаковали позиции ДНР в районе села Васильевка вблизи Ясиноватой. Об этом сообщил представитель оперативного командования Республики, сообщает Донецкое агенство новостей .

Сегодня после мощной артиллерийской подготовки с применением 122 мм и 152 мм систем по району села Васильевка подразделения ВСУ в 16:30 перешли в атаку силами до двух отделений при поддержке двух танков, двух БМП и одного БТР, пытаясь захватить наши позиции
— сказал представитель командования.




Он добавил, что противник был остановлен, и отброшен на ранее занимаемые позиции. При этом в ходе атаки украинские силовики потеряли пять человек убитыми, один БМП и БТР. Бросив убитых и раненных противник бежал с поля боя.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные за сутки выпустили до 200 снарядов и мин по населённым пунктам Донбасса и позициям Вооружённых сил ДНР и ЛНР.

Это не первое нарушение Киевом "хлебного перемирия", которое началось с 00 часов 24 июня. В среду глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что мосты для возвращения Донбасса под контроль Киева «утонули в реках крови».

Напомним, что село Васильевка вблизи Ясиноватой находится под контролем армии ДНР. Там расположена насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода, которая за время конфликта более полусотни раз попадала по огонь украинских сил. Нередко обстрелы заканчивались остановкой насосной станции, из-за чего наблюдались перебои с водоснабжением по обе стороны линии соприкосновения.

Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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Комментарии 43

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  1. Чёрный Сегодня, 19:14
    Жабий прыжок закончился кладбищем...печальная, но неизбежная участь упоротых , готовых подыхать за Порося...
    Чёрный
    1. Владимирец Сегодня, 19:17
      Цитата: Чёрный
      печальная, но неизбежная участь упоротых , готовых подыхать за Порося...

      К сожалению, в результате этих "прыжков" гибнут и нормальные люди.
      Владимирец
      1. cniza Сегодня, 19:21
        В этом вся трагедия гражданской войны.
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 19:25
          В этом вся трагедия гражданской войны
          Partyzan
      2. Чёрный Сегодня, 19:24
        в результате этих "прыжков" гибнут и нормальные люди.
        да, с этимне поспоришь.Поэтому, чем быстрее отучат этих жаб скакать, тем лучше.
        Чёрный
    2. Проксима Сегодня, 19:22
      ВСУ совершили попытку прорыва в районе Ясиноватой

      Прорыва куда? Красивое название статьи. Просто был варварский артобстрел инфраструктурных объектов, ну и разведка боем.
      Проксима
      1. Paranoid50 Сегодня, 20:12
        Цитата: Проксима
        был варварский артобстрел инфраструктурных объектов, ну и разведка боем.

        Цитата: Проксима
        Прорыва куда?
        Дык,вопросы терминологии. Это наши льстят укропам,используя их определения. Движуха двух отделений считается чуть-ли не Брусиловским прорывом. Причём не факт,что лезли именно всу, а не левосеки. ВСУ, вроде бы, бизнес налаживают, фронтом в розницу приторговывают. Так что неудивительно будет узнать через некоторое время о том, что позиции под Ясиноватой благополучно... выкуплены. Вообще хороший вариант - без замеса с кровью,да и берут недорого.
        Paranoid50
    3. vovanpain Сегодня, 19:58
      Бросив убитых и раненных противник бежал с поля боя.

      Да хоть убейте меня,вот не жаль этих вояк,не звали их туда,сами пришли убивать,а убили их,туда и дорога им.Мне вот жалко тех,кто страдает от этой гражданской войны. yes
      vovanpain
    4. макс702 Сегодня, 20:06
      подразделения ВСУ в 16:30 перешли в атаку силами до двух отделений при поддержке двух танков, двух БМП и одного БТР, пытаясь захватить наши позиции
      Чет как то жидко для действий глобального масштаба на который надеются кураторы юкрейна...
      макс702
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:21
    ВСУ совершили попытку прорыва в районе Ясиноватой
    Мыши плакали кололись, но продолжали жрать кактус.
    Наблюдатель2014
  3. Толстоевский Сегодня, 19:21
    прекрасный повод свидомитам всласть поползать на корячках перед ящиками с дохляками
    Толстоевский
  4. максим1987 Сегодня, 19:22
    когда уже ЛДНР перестанут сопли жевать и накажут хохлатых по-нормальному am
    максим1987
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:30
      максим1987
      когда уже ЛДНР перестанут сопли жевать и накажут хохлатых по-нормальному
      Ох! Вот что этому судя по нику парню 1987 года рождения ответить? Я, даже не знаю что сказать.
      Наблюдатель2014
      1. Владимирец Сегодня, 19:35
        Цитата: Наблюдатель2014
        Вот что этому судя по нику парню 1987 года рождения ответить? Я, даже не знаю что сказать.

        Посоветовать поехать туда и изобразить нечто подобное.
        Владимирец
    2. Толстоевский Сегодня, 19:31
      странно, что до настоящего времени ни под одним из вальцманов, турчиновых и другими животными не взорвался автомобиль
      Толстоевский
      1. сруль рабинович Сегодня, 19:36
        их для виселицы берегут !!!!
        сруль рабинович
    3. Fei_Wong Сегодня, 19:36
      Нельзя. Вся эта бесконечная петрушка как раз с целью спровоцировать ополченцев ЛДНР и проводится. Весь Запад замер в ожидании - а вдруг удастся? Вот тогда-то мы взвоем и разгуляемся, имея "легитимный предлог". Так что всё правильно ребята делают - только отбивают удары, сами не лезут.
      Fei_Wong
  5. сруль рабинович Сегодня, 19:22
    два отделения это где-то 15 человек , потерять 30-ть процентов убитыми и две брони - ну это же надо сильно постараться !!!!!! Д.Б. !!!!! (они ещё до Москвы дойти хотят)
    сруль рабинович
    1. Толстоевский Сегодня, 19:32
      им же американцы громогласно обещали : "Наши ракеты и украинские штыки разрушат Россию". но что-то пошло не так
      Толстоевский
    2. Fei_Wong Сегодня, 19:38
      Вообще-то, для таких потерь как раз и НЕ надо стараться. Как можно больше не надо - всё само получится, если противник - не такое пьяное, разложившееся стадо карателей.
      Fei_Wong
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:53
      Сруль soldier они не на такое способны, lol могут и всех под пули положить! fool Когда вы станите как минимум майором, берете под личное командование натовщину прибалтики, и изволите их под корень издевательствами! !! am
      Изгоняющий либероидов
  6. Горный стрелок Сегодня, 19:30
    Полтора десятка упоротых, два танка, два БМП и БТР. Потеряли треть убитыми, один БТР и БМП. И что? Очередная жертва принесена? Ну а те, кто идёт в такие атаки, они что, под тяжелой наркотой? Не понимают, что это чистое самоубийство.
    Горный стрелок
    1. Толстоевский Сегодня, 19:33
      их бандера к себе манит
      Толстоевский
    2. san4es Сегодня, 19:35

      ...И под прицелом заградотряда
      san4es
    3. Prjanik Сегодня, 20:02
      Может и под наркотой, и под белочкой. Хорошо бы если идейные нацики, лучше так перемолоть, чем потом в тылах недобитых бандеровцев выискивать.
      Prjanik
  7. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:33
    подразделения ВСУ в 16:30 перешли в атаку силами до двух отделений при поддержке двух танков, двух БМП и одного БТР,

    в ходе атаки украинские силовики потеряли пять человек убитыми, один БМП и БТР.

    Потери ВСУ говорят о том, что у ополченцев из противотанковых средств только гранатометы (поэтому были уничтожены только легко бронированные цели) или еще хуже, ВСУ использую складки местности и хороший маневр прикрыли своими танками наступление и только после потерь среди мотопехоты, умело вывели свои танки из под огня и дав успешно выйти из боя остальным....
    DOCTOR ZLO
    1. свой1970 Сегодня, 20:05
      15 человек "мотопехоты"-не слишком много ли техники для такого мизерного количества?
      свой1970
  8. Василенко Владимир Сегодня, 19:35
    интересно то же прочитать с другой стороны

    Силы АТО потерь не понесли, оккупанты все чаще применяют против наших защитников запрещенное Минском вооружение, сообщает "Диалог.UA".

    На приморском направлении оккупанты атаковали силы АТО еще до наступления рассвета. Боевики поливали огнем позиции ВСУ вблизи Талаковки и Гнутового, Павлополя, Водяного.

    Жесткое противостояние не прекращается на донецком направлении,
    где сегодня пророссийские боевики были сосредоточены на южном пригороде Авдеевки и несколько юго-восточнее - в районе поселка Каменка.

    Террористы силы АТО атаковали плотным огнем из минометов, танков, пехотного вооружения. Обстрелы не прекращались в течение всего дня.
    https://www.dialog.ua/news/123086_1498752541
    Василенко Владимир
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:41
      Мемуары командующих с обоих сторон через 20 лет, будут расходится на - УРА...
      DOCTOR ZLO
  9. Koteg Сегодня, 19:40
    надо было вначале с укробандеровцами разобраться на донбассе_крым за россией закрепить_ а не распылять силы и средства на сирии_а теперь я фиг его знает как оно повернется
    Koteg
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:44
      Хорошо, что в ГШ ВС РФ, знают, как повернется.....
      DOCTOR ZLO
      1. Koteg Сегодня, 20:00
        ну будем надеяться(без иронии)
        Koteg
  10. Влад5307 Сегодня, 19:44
    Уже нормальным служивым из рядов ВСУ пора понять, что их враг находится в Киеве и в нацбатальонах Коломойского и др укро-олигархов! Пора уже образумиться и повернуть штыки против хунты и укронацистов. Плохо ведут агитборьбу за свободу Окраины "комиссары-политруки" ЛДНР! Нужно каждодневно отмывать загаженные мозги народа Окраины!
    Влад5307
  11. perepilka Сегодня, 19:47
    Ну говорил же, Ну хоть "Геноцидов" подтяните с математиками-наводкой, парочку...,батарей what ... ну иль полков, чо recourse , а я им пособолезную crying а нефиг, ибо нафиг feel
    perepilka
  12. Mavrikiy Сегодня, 19:52
    перешли в атаку силами до двух отделений при поддержке двух танков, двух БМП и одного БТР,
    Я помню время, когда в атаку ходило до двух бригад с усилением....
    Как быстро летит время, как сильно редеют ряды....
    Mavrikiy
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:58
      В Ваше время видимо не было такого понятия, как разведка боя....или Вы любезный ходили в составе бригад на лесоповале....
      DOCTOR ZLO
      1. perepilka Сегодня, 20:03
        Цитата: DOCTOR ZLO
        как разведка боя.

        разведка боем, а не боя
        Имитирует наступление, для выявления огневых точек.
        там чуть ли не в гости через линию ходят, нахрена? laughing
        perepilka
      2. свой1970 Сегодня, 20:07
        для разведки боем-переизбыток техники....для нормального боя рота пехоты нужна была к такому количеству...
        свой1970
  13. максим1987 Сегодня, 19:56
    Цитата: Наблюдатель2014
    максим1987
    когда уже ЛДНР перестанут сопли жевать и накажут хохлатых по-нормальному
    Ох! Вот что этому судя по нику парню 1987 года рождения ответить? Я, даже не знаю что сказать.


    не надо мне отвечать. Отвечайте жителям Донбасса, которые почти в каждом интервью говорят о том, что они устали от обстрелов, и почему командование ЛДНР не отвечает на обстрелы пропорционально.
    максим1987
  14. Alexsin Сегодня, 19:57
    Опять чего то накурились.Но кайф видимо быстро проходит. После первых выстрелов со стороны противника.
    Alexsin
  15. Alexsin Сегодня, 20:02
    У них что там на всех порций на ужин не хватает? Русская рулетка? И ужин достаётся тем,кто вернётся живым?
    Alexsin
  16. трассер Сегодня, 20:02
    Посмотрите внимательно на фото. Эти вояки целятся по ред дотам. А это означает , что пристрелка оржия если и была сделана то только на прямой выстрел . Около 200 метров плюс минус. Наступая в полях и редких перелесках где дистанции гораздо больше эффективность ведения огня примерно равна нулю или просто в " ту сторону". На дистанции около 500 метров пули просто воткнутся в землю при таком раскладе даже не долетев до целей. Стволы разные да у удного что то типа бушмастера на котором возможен и Аког устанвлен (неплохая вещь) но это около штуки баксов. У другого АКМС с китайским кронштейном для ред дота , условием устанвки которого является демонтаж штатного механического. Но этот индивид установил его на болтающуюся верхнюю часть ложи. янаглухо перекрывает мушку штатного прицела. Лучше вообще бы спилил вме мушки..Эффект одинаковый. ..
    ИДИОТИЗМ И ПРОФАНАЦИЯ РУЛЯТ В РЯДАХ УКРОВОЯК ! Так ляди держать...Пока вас в землю не закопают.
    трассер
  17. anjey Сегодня, 20:06
    всу действительно психотропами видимо кормят,идут на разведку боем и на убой сразу же,командование своих солдат за людей совсем не считает,отношение как к скоту,ага зато выявили огневые точки....
    anjey
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