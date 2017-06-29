00:17 30 июня

В центре Донецка прогремел взрыв

Взрыв прогремел в центре Донецка. Об этом сообщает в четверг, 29 июня, «Интерфакс».

По информации агентства, это произошло в здании Университета торговли. Частично разрушены актовый зал вуза и библиотека.

В центре Донецка прогремел взрыв



Сообщается о пострадавших, их число не называется. Причина взрыва пока неизвестна.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в здании университета на бульваре Шевченко «совершен теракт».

На бульваре Шевченко здание Университета торговли… совершен теракт. Часть актового зала разрушена, повреждена библиотека
— представитель администрации главы ДНР.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Территория оцеплена.

Как только что сообщило Донецкое агенство новостей:

Частичное обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе столицы ДНР, произошло сегодня в результате подмыва стены из-за обильных осадков. Об этом ДАН заявил сегодня информированный источник в силовых структурах Республики.

В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания,
— сказал собеседник агентства. –
Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается.


По данным источника, в результате происшествия есть одна пострадавшая – это женщина-сторож. Она госпитализирована службой скорой помощи, состояние пострадавшей уточняется

Использованы фотографии: https://life.ru/t/новости
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владыка Ситх Вчера, 20:40
    Как раз под звуки грозы, которая длилась 2 часа.
    Владыка Ситх
    1. cniza Вчера, 20:43
      Есть уже информация о масштабах?
      cniza
      1. тол100в Вчера, 21:15
        Цитата: cniza
        Есть уже информация о масштабах?

        О масштабах чего? Подмыва или подрыва?
        тол100в
      2. Владыка Ситх Вчера, 21:58
        Два фото с места события

        Владыка Ситх
        1. Грац Вчера, 23:51
          что то это на подмытие не сильно то походит, когда это у здания начало подмывать не фундамент , а крышу?
          Грац
    2. Alex_Rarog Вчера, 20:47
      У меня товарищи пока молчат
      Значит не в курсе про подробности...
      Скорейшего выздоровления раненым...
      Alex_Rarog
    3. vovanpain Вчера, 20:50
      Какие же мрази укропы,против гражданского населения смелые удоды. negative Ни один снаряд не упал на Киев со стороны ополченцев. am
      vovanpain
      1. мармеладный Вчера, 21:10
        но все равно террористы и сепаратисты на Донбассе у укрляндии wassat
        мармеладный
    4. Владыка Ситх Вчера, 21:31
      Видео к предыдущей новости о атаке ВСУ в районе Васильевка
      Владыка Ситх
  2. cniza Вчера, 20:41
    Сейчас Украина скажет , что "сепары" сами себя подорвали. am
    cniza
    1. Logall Вчера, 20:56
      Во́т честно, если бы была возможность, лично динамитную шашку в #опу порошенке бы затолкал...
      Logall
      1. cniza Вчера, 21:07
        В очереди затолкают.
        cniza
      2. Александр 3 Вчера, 21:30
        В деревенском нужнике утопить всех причастных
        Александр 3
      3. сруль рабинович Вчера, 21:46
        а я попрошу Владимира Владимировича разрешить мне табуретки из-под них выбивать !!!!
        сруль рабинович
  3. rruvim Вчера, 20:42
    Пока нет подробностей... Но повод уже есть! По-поводу "Минских"...
    rruvim
  4. elenagromova Вчера, 20:45
    Опровергают, вроде бы. Пишут, обрушение произошло, возможно, из-за дождя
    elenagromova
    1. rruvim Вчера, 21:06
      Из-за снегопада... Не смешно!
      rruvim
  5. Изгоняющий либероидов Вчера, 20:47
    Это еще один повод для ЛДНР что будет если республики "вталкнут "назад в на укроину -крови прольется океан.
    Изгоняющий либероидов
  6. п-к Опарышев Вчера, 20:47
    Счас глянем на антимайдане
    п-к Опарышев
    1. п-к Опарышев Вчера, 20:53
      Пишут,что пьяный украинец,изнасиловал в парке американца.Причём тот не вырвался и не убежал.
      п-к Опарышев
      1. сруль рабинович Вчера, 21:47
        так он этого хотел поэтому и не убегал !!!!!
        сруль рабинович
  7. Наблюдатель2014 Вчера, 20:49
    Знаете.Если честно.После таких новостей хочется спросить наши власти.Может объявить террористические киевские власти вне закона?Или ещё рано? Ну если рано так рано .Будем ждать.Выдержка и ещё раз выдержка мать её. am
    Наблюдатель2014
    1. мармеладный Вчера, 21:11
      это уже не выдержка-это уже заглот,отступление...да все что угодно-не выдержка это
      мармеладный
  8. Воля Вчера, 20:53
    Чем терракт отличается от диверсий? Нечеткостью поставленных задач и количеством невиновных. Здесь и кроется основная проблема для тех, кто логикой не владеет. ЯТД.
    Воля
    1. rruvim Вчера, 21:33
      Разными статьями в УК РФ.
      rruvim
  9. Новый пользователь Вчера, 21:53
    Надо мириться России и Украине, прекращать войну. Вы же не арабы какие-то, а славяне. Россия, Украина, Беларусь должны быть вместе.
    Новый пользователь
    1. nesvobodnye Вчера, 23:44
      C фашистами мириться? Или сперва перевешать, а потом мириться?
      nesvobodnye
      1. rruvim Сегодня, 00:00
        Фашисты были в Италии. украинцы , просто. немного с ума сошли. Временно...
        rruvim
    2. Incvizitor Сегодня, 00:04
      Те, кто хунта и те, кто их поддерживают-это не Украина, это фашисты и пока так не будет

      мир не настанет.
      Incvizitor
  10. Градиент 3 Вчера, 21:57
    Безусловно...
    Это работа ВСУ...Разведывательно- диверсионная группа...отомстила за...
    Полковника Максима Шаповала...
    Кто сказал, что АТО...прекращена?
    Война на Донбассе превратилась...В войну "на умиротворение"...
    Путем убийства мирных граждан...
    Градиент 3
  11. Locos Вчера, 23:09
    Так подмыв был или подрыв?
    Locos
    1. Грац Вчера, 23:53
      фото выше как при подмыве крыши нет, а нижние стены и фундамент на месте?
      Грац
  12. Куница Вчера, 23:27
    Стёкла целы. Какой подрыв?
    Куница
Картина дня