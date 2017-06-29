В центре Донецка прогремел взрыв
Взрыв прогремел в центре Донецка. Об этом сообщает в четверг, 29 июня, «Интерфакс».
По информации агентства, это произошло в здании Университета торговли. Частично разрушены актовый зал вуза и библиотека.
Сообщается о пострадавших, их число не называется. Причина взрыва пока неизвестна.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в здании университета на бульваре Шевченко «совершен теракт».
На месте ЧП работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Территория оцеплена.
Как только что сообщило Донецкое агенство новостей:
Частичное обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе столицы ДНР, произошло сегодня в результате подмыва стены из-за обильных осадков. Об этом ДАН заявил сегодня информированный источник в силовых структурах Республики.
По данным источника, в результате происшествия есть одна пострадавшая – это женщина-сторож. Она госпитализирована службой скорой помощи, состояние пострадавшей уточняется
По информации агентства, это произошло в здании Университета торговли. Частично разрушены актовый зал вуза и библиотека.
Сообщается о пострадавших, их число не называется. Причина взрыва пока неизвестна.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в здании университета на бульваре Шевченко «совершен теракт».
На бульваре Шевченко здание Университета торговли… совершен теракт. Часть актового зала разрушена, повреждена библиотека— представитель администрации главы ДНР.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Территория оцеплена.
Как только что сообщило Донецкое агенство новостей:
Частичное обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе столицы ДНР, произошло сегодня в результате подмыва стены из-за обильных осадков. Об этом ДАН заявил сегодня информированный источник в силовых структурах Республики.
В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания,— сказал собеседник агентства. –
Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается.
По данным источника, в результате происшествия есть одна пострадавшая – это женщина-сторож. Она госпитализирована службой скорой помощи, состояние пострадавшей уточняется
Использованы фотографии: https://life.ru/t/новости
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