В центре Донецка прогремел взрыв

На бульваре Шевченко здание Университета торговли… совершен теракт. Часть актового зала разрушена, повреждена библиотека

В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания,

Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается.

