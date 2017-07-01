Бунт силовиков испытывают на Венесэуле

Офицер венесуэльской полиции Оскар Перес угнал полицейский вертолет, чтобы обстрелять и забросать гранатами здание Верховного суда. Так, заявил Перес, начинается наземная и воздушная операция в стране с целью "вернуть власть народу и восстановить конституционный порядок".В ответ на это президент Мадуро направил для захвата Переса все подразделения спецслужб страны."Если я должен объявить о второй фазе плана Zamora (введенный в апреле для предотвращения госпереворота, — прим.), то я это сделаю. Уже развернуты все специальные силы, чтобы поймать эту группу", — передает его слова RT со ссылкой на "El Nacional".Конфликт разворачивается вокруг формирования Учредительного собрания, которое должно решить вопрос расширения полномочий президента Венесуэлы.В Латинской Америке спецслужбы США традиционно предпочитают работать, вербуя офицеров, рассказывает президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов. Он уверен, что версия о том, что за венесуэльским инцидентом стоит работа спецслужб США, также вскоре станет основной. При этом эксперт в интервью Накануне.RU напоминает, что не только в Латинской Америке спецслужбы уязвимы.Вопрос: В Венесуэле некий полицейский офицер в знак протеста обстрелял здание Верховного суда и заявил о полномасштабной воздушной операции по свержению режима. Началась эта операция или нет, пока неизвестно, но как Вам кажется, что за этим последует?Алексей Анпилогов: Эта история еще будет обрастать подробностями, пока я видел только первые заявления, но ничего неожиданного, пожалуй, тут нет. Политика США в отношении Латинской Америки всегда была достаточно интересной и всегда основывалась на условном понимании Штатами международного права. Достаточно просто вспомнить о том, что только на Фиделя Кастро было совершено около сотни покушений, в чем ЦРУ, как это ни было печально для них, вынуждено было признаться. Учитывая то, что фигура президента Венесуэлы Николаса Мадуро неприятна и неудобна для США, основной версией станет участие американских спецслужб.Вопрос: Как Вы считаете, как конфликт будет развиваться? Возможен ли прошлогодний турецкий сценарий? Выйдет ли народ на улицы, если вдруг операция по свержению режима действительно начнется?Алексей Анпилогов: У Мадуро, как и у турецкого лидера Эрдогана, есть достаточно серьезная народная поддержка, которая связана в первую очередь с неимущими слоями населения, для которых нынешняя политика правящей партии Венесуэлы является единственной надеждой на позитивные изменения или хотя бы сохранение статуса-кво, в то время как приход оппозиционных Мадуро сил будет означать практически полную и безоговорочную сдачу интересов международному, американскому капиталу, что сразу вызовет тотальное обнищание самых незащищенных слоев населения.Турецкий сценарий укладывается в венесуэльские события, и я надеюсь, что и итог этих событий будет такой же – заговорщики будут найдены, локализованы и вряд ли это выльется в революционные потрясения, которые ничего хорошего Венесуэле принести не могут.Вопрос: России стоит делать какие-то выводы из случившегося?Алексей Анпилогов: В любой системе госуправления силовой блок обладает своими интересами, которые часто не совпадают с интересами государства в целом, а тем более народных масс. Достаточно вспомнить, что СССР в 92-м году был разрушен в том числе и из-за пассивной, а зачастую и прямо враждебной, позиции представителей госбезопасности СССР. Некоторые, как например, украинец Марчук потом стали архитекторами так называемых независимых государств, которые попали в полную зависимость от западных стран.Я думаю, что и в венесуэльской армии, и в ее спецслужбах есть силы, которые хотели бы сейчас того, чтобы существующий режим чавистов ушел, а их собственное благополучие было выстроено на основе подчинения Венесуэлы интересам глобалистского или имперского проекта США. В России все упирается в то, насколько лояльны силовики по отношению к российскому народу и российскому государству. Это вопрос не ко мне.Вопрос: Украина, Турция, Венесуэла – силовики выступают на стороне глобалистского капитала и часто они большие западники, чем даже власть или либеральная элита? Это какая-то тенденция?Алексей Анпилогов: Для Латинской Америки это тенденция всего XX века. Достаточно вспомнить режим черных полковников в Аргентине, можно вспомнить режим Стресснера в Парагвае, режим в Гватемале, в Сальвадоре, в Гондурасе. Масса стран, где через военные спецслужбы, через армию осуществлялись процедуры влияния, вербовались агенты влияния, вербовались открытые агенты.Не нужно считать, что военные или сотрудники спецслужб – рыцари без страха и упрека, с холодной головой и горячим сердцем. Это такие же люди, у которых есть свои слабости и свои проблемы. Иногда их ловят на каких-то постыдных поступках и заставляют делать еще более неприятные вещи. Никогда я не исключал и обычных экономических и социальных интересов, к сожалению, спецслужбы и армия востребованы как в мирное время, так и во время революций и потрясений, поэтому предатели всегда есть. Задача здоровых сил их выявлять и не давать прийти во власть.