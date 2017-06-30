Как США стравливали суннитов и шиитов

Иракское «Народное ополчение» («Аль-Хашд аш-Шааби») – военно-политическая группировка, которая появилась сравнительно недавно, но уже приобрела репутацию одной из самых влиятельных и могущественных сил в Ираке и даже в соседней Сирии. Она располагает мощным лобби, влиянием на правительство, хорошо вооружёнными и организованными военизированными формированиями, собственными СМИ и не стесняется заявлять о праве на принятие важнейших решений, касающихся настоящего и будущего страны.История структуры начинается с 31 марта 2014 года, когда указ о её создании был подписан тогдашним премьер-министром и главкомом ВС Ирака Нури аль-Малики, впавшим в панику после падения Мосула и потери контроля над почти третью территории страны.О том, почему шесть полнокровных дивизий армии и МВД Ирака обратились в бегство, едва завидев на горизонте пыль от пикапов с пулемётами в кузовах, написано уже немало. Однако вновь необходимо подчеркнуть: именно Нури аль-Малики спровоцировал наступление суннитов, долгое время лишая их минимальных гражданских прав, всячески их третируя и преследуя, а в декабре 2013-м отдал приказ на расстрел мирных палаточных городков с протестующими. И речь не идёт о вторжении исламистов извне: местное суннитское население выступило в защиту своих прав с оружием в руках – Багдад не оставил им иного выбора.При этом сам бывший премьер волей или неволей оказался исполнителем части масштабного плана США в рамках реализации планов «управляемого хаоса», в котором Ирак занимает важное, но отнюдь не единственное место – достаточно вспомнить события «арабской весны». Приходится признать: американцам удалось стравить суннитов и шиитов не только на межгосударственном уровне, используя давние противоречия между Саудовской Аравией и рядом других стран Залива, с одной стороны, и шиитским Ираном – с другой, но и спровоцировать гражданские войны в Сирии, Йемене, Ираке и Ливии, умело используя ими же созданный жупел «Аль-Каиды» и «Исламского государства».Уместно напомнить, что еще летом 2006 г. в американском Armed Forces Journal была опубликована карта грядущего передела Ближнего Востока. Автор карты – никому не известный отставной подполковник Ральф Петерс, однако она используется в качестве методического пособия в программах для офицеров Оборонного колледжа НАТО и применяется Национальной военной академией США, в том числе и специалистами по планированию. Не случайно в июне 2006 года тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс заявила: «То, что мы наблюдаем сегодня, по сути, представляет собой начало родовых схваток, в результате которых родится Новый Ближний Восток».Нельзя не отметить и роль Ирана в создании «Народного ополчения» - организация формировалась при прямом участии Тегерана, который не только дал добро, но и прямо подталкивал Багдад к такому решению, оказав огромную финансовую, материальную и иную помощь, включая направление в Ирак военных советников и инструкторов из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Естественно, при этом Иран преследовал собственные интересы – противодействовать американской и саудовской экспансии, расширить своё влияние в регионе и обезопасить себя от возрождения мощного соседа: память о давнем историческом противостоянии арабов и персов вошла в состав ДНК, уже не говоря о кровопролитной войне во времена Саддама (1980-1989 гг.). Парадоксально, но факт: враждующие между собой США и Иран нашли каждый свою выгоду в появлении «Народного ополчения».В июне 2014 г. высшим шиитским духовенством Ирака были изданы религиозные фетвы, согласно которым тысячи добровольцев пополнили ряды ополчения и отправились в места боевых действий в провинциях Анбар, Багдад, Салах эд-Дин, Киркук и Нейнава, а также в соседнюю Сирию, где выступили на стороне правительственной армии. Бойцы ополчения, как правило, хорошо мотивированны и показывают себя отважными воинами, нередко, правда, проявляя чрезвычайную жестокость. Они отличились в боях за города Тикрит, Самарра, Рамади, Феллуджа, Шаркат; сейчас принимают активное участие в битве за Мосул и в боях в Сирии.Организация имеет чёткую структуру, аналогичную армейской (включая воинские звания), а 67 боевых формирований обозначены либо названиями, призванными подчеркнуть принадлежность к шиитской ветви ислама (дивизия «Аббас», бригада «Имам Хусейн» и др.), либо по номерам: 1-я бригада специальных операций, 6-я бригада особого назначения и т. д. На вооружении – танки, БМП и другая бронетехника, буксируемая и самоходная артиллерия, реактивные системы залпового огня, БПЛА, миномёты и др. Численность боевых формирований составляет, по оценкам, свыше 90 тыс. человек, а всех последователей организации насчитывается до трёх миллионов. 26 ноября 2016 года парламентом Ирака был принят закон о включении боевых частей и подразделений «Народного ополчения» в состав вооружённых сил страны с прямым подчинением верховному главнокомандующему (им является премьер-министр). На практике, однако, многие отряды подчиняются только своим полевым командирам, а большинство «ополченцев» считают своим начальником Великого аятоллу Али Систани.Официально руководителем «Народного ополчения» является Фалех аль-Файяд, одновременно он занимает посты советника премьер-министра по национальной безопасности и заместителя главы Национальной организации по разведывательной координации.Фалех аль-Файяд родился в 1956 году, в 1977-м окончил университет Мосула по специальности инженер-энергетик. В 1980 г. был арестован за принадлежность к партии «Исламский призыв», отбыл пятилетний срок в тюрьме «Абу Грейб». В 2005 году вошел в состав Верховного комитета национального примирения, участвовал в работе различных комиссий по формированию правительства Ирака, депутат парламента от блока «Национальный альянс». В качестве доверенного лица как бывшего премьера Н. аль-Малики, так и нынешнего Х. аль-Абади часто выполнял ответственные деликатные миссии, проводя переговоры в Дамаске с президентом Башаром аль-Асадом и руководством силового блока.Заместителем аль-Файяда является Абу Махди аль-Мухандис, который отвечает за координацию боевых действий ополченцев и тесно сотрудничает с командующим силами «Кудс» КСИР генералом Касимом Сулеймани.Настоящее имя Абу Махди - Джамаль Джаафар Мухаммад Али аль-Ибрагим, родился в 1954 году в Басре. В 1977 году окончил багдадский инженерно-технологический институт, после срочной службы в армии работал в Басре инженером. Вступил в партию «Исламский призыв», которая вследствие своего экстремизма и причастия к террористической деятельности подвергалась преследованиям со стороны спецслужб. В 1980 году в связи с угрозой ареста бежал в Кувейт, откуда вскоре перебрался в Иран и присоединился к организации «Бадр», в которой за пять лет прошел путь от рядового бойца до командующего, после чего стал членом Высшего исламского совета Ирака, где курировал одновременно военные и политические вопросы. Незадолго до американского вторжения 2003 года отошёл от дел и работал как независимый эксперт, но благодаря прежним связям вскоре активно включился в политическую жизнь «освобожденного Ирака», участвуя, в частности, в формировании блока «Объединённое национальное согласие», а затем и нынешнего «Национального альянса». Доктор политических наук.Основу «Народного ополчения» в Ираке составляют шиитские вооружённые формирования «Бадр», «Асаиб ахль аль-Хак», «Роты мира» и «Кятаиб Хизболла».Лидером организации «Бадр» (члены этой группировки в целях повышения своей значимости и статуса часто называют её Корпусом) является Хади аль-Амери, личность которого немало даёт для понимания происходящего.Хади Фархан Абделла аль-Амери родился в 1954 году в провинции Дияла, в 1976-м окончил Багдадский университет по специальности «статистика». В начале 80-х годов, будучи активным членом оппозиции правящему режиму, он бежал в Иорданию, а затем в Сирию, где вступил в контакт с «Высшим исламским народным советом», который обеспечил его переправку в Иран. Возглавлял военное крыло «Верховного совета исламской революции в Ираке» – террористической организации, созданной в 1982 г. в Тегеране для борьбы с режимом Саддама Хусейна. В годы ирако-иранской войны воевал на стороне Ирана в сухопутных войсках, затем перешёл в органы контрразведки. Принимал участие в допросах и пытках иракских военнопленных, заслужив тем самым особое доверие иранской стороны, после чего окончил командно-штабные курсы КСИР при университете Имама Хусейна.В 1991 году аль-Амери отвечал за проведение специальных операций на иракской территории. Затем, действуя под псевдонимом Абу Хасан, возглавил ОПГ под названием бригада «Бадр», до 2003 года принял участие в организации свыше 150 террористических актов на территории Ирака. После свержения Саддама Хусейна продолжил действовать в интересах КСИР, курсируя между Ираком и Ираном для установления контроля над силовыми структурами нового Ирака.В 2003 г. бойцы «Бадра» установили контроль над некоторыми городами юга Ирака. Самые известные из отрядов группировки на тот момент – бригады «Волк» и «Вулкан» (борьба с силами сопротивления агрессии), а также бригада «Скорпион» (разведка и диверсии). Их основными противниками были сторонники старого режима и «армия Махди» Муктады ас-Садра. Боевики группировки обвинялись в многочисленных убийствах, незаконных арестах и пытках суннитов.В 2005-2006 годах Хади аль-Амери организовал в системе МВД подразделение по борьбе с оппозицией. В 2006 году при поддержке КСИР создал обширную террористическую сеть по борьбе с американской оккупацией. Наряду с этим аль-Амери выполнял поставленную руководством КСИР задачу по «нейтрализации» членов иранской оппозиционной организации «Моджахедин-э Халк» на территории Ирака. В 2009 г. был избран генеральным секретарем «Бадра» и стал депутатом иракского парламента от блока «Национальный альянс», возглавив комитет по безопасности и обороне. В 2010 году намеревался занять пост министра обороны в правительстве Нури аль-Малики, но в итоге был назначен министром транспорта и коммуникаций.По итогам парламентских выборов 2014 года блок «Бадр» получил 22 депутатских мандата. Х. аль-Амери принимал активное участие в формировании нового правительства, вновь претендуя на посты в силовом блоке – министра обороны или внутренних дел. Несмотря на активную поддержку Тегерана – вплоть до ультиматомов Багдаду с требованием такого назначения – был найден компромисс: вместо одиозного аль-Амери МВД возглавил его заместитель по «Бадру» Мухаммед аль-Габбан.В августе 2014-го Хади аль-Амери лично руководил действиями около 4000 боевиков «Бадра» в провинции Салах эд-Дин в районе Амерли. Сторонник создания отдельного федеративного государства мусульман-шиитов на юге Ирака. Поддерживает тесные рабочие и дружеские отношения с командующим ССО КСИР генералом Касемом Сулеймани.Имеет гражданство ИРИ. Женат на иранке, которая вместе с детьми проживает в Иране.Радикальная шиитская группировка «Асаиб Ахль аль-Хак» (полное название – «Асаиб риджаль Ахль аль-Хак», в переводе – «Лига праведников») была создана в 2004 г. Кейсом аль-Хазали, бывшим ближайшим сподвижником Муктады ас-Садра, после решения последнего распустить «Армию Махди». При этом Кейс аль-Хазали обвинил ас-Садра в предательстве Ирака и шиитских духовных ценностей, в результате чего вчерашние единомышленники превратились в непримиримых врагов.До вывода оккупационных войск в 2010 г. боевиками «Асаиб» было совершено свыше 6000 вооружённых нападений, на их счету многочисленные ракетно-миномётные обстрелы военных баз, сбитые вертолёты, подрывы бронетехники и т. д. После ухода коалиционных сил из Ирака группировка провозгласила главной целью экспорт идей исламской революции и создание единого шиитского духовного сообщества по иранскому образцу. В 2012 г. боевики этой группировки по призыву командующего силами специального назначения КСИР генерала Касема Сулеймани отправились в Сирию «для охраны шиитских святынь». Там к ним вскоре присоединились бойцы другой иракской шиитской группировки – «Кятаиб Сейид аш-Шухада», а также группы из других формирований «Народного ополчения».С весны 2014 года, по мере разрастания гражданской войны, отряды «Асаиб» стали активно участвовать в боях против суннитов в северо-западных провинциях Ирака, отличаясь крайней жестокостью. Так, 12 декабря 2014 г. они привезли из г. аль-Ауджа (родной город Саддама Хусейна, провинция Салах эд-Дин) 16 человеческих голов, которые с ликованием публично демонстрировали в Басре.Численность группировки составляет, по оценкам, 20-25 тыс. человек. Они располагают разветвлённой структурой, включая тренировочные лагеря и базы, офисы в шести крупнейших городах Ирака, а также представительство в Бейруте. Группировка открыла свои религиозные школы в Бейруте и Багдаде, а также по нескольку школ в южных провинциях Ирака – Мейсан, Мусанна, Зи-Кар и Басра.Это военизированная шиитская группировка, представляющая собой боевое крыло движения известного клирика Муктады ас-Садра. Она была создана 11 июня 2014 года после захвата суннитами г. Самарры (провинция Салах эд-Дин) с целью «защиты шиитских святынь». В настоящее время в её состав входят три дивизии четырёхбригадного состава. В каждой бригаде по 4 батальона численностью от 350 до 500 человек, таким образом, общая численность боевых подразделений превышает 20 тысяч. Бойцы этой организации принимали активное участие в боях за г. Джурф ас-Сахр, мечеть Аскари в Самарре и других местах. Её подразделения участвуют также в операции по освобождению Мосула.Муктада ас-Садр пользуется большим авторитетом на юге Ирака и способен в короткое время организовать массовую мобилизацию своих сторонников. Так, весной 2016 г. по его призыву сотни тысяч сторонников направились в Багдад, где устроили массовые акции протеста, а 30 апреля ворвались в парламент, расположенный в «неприступной Международной зоне» в центре столицы.Эта иракская шиитская группировка (не путать с ливанской «Хизболлой») была создана в 2003 г. для борьбы с интервентами и совершила множество нападений на американские и британские конвои. Несмотря на сравнительно малую численность (в её рядах около 2000 активных членов), она быстро приобрела известность благодаря тому, что одной из первых стала размещать видеозаписи своих атак в Интернете. После вывода оккупационных сил из Ирака и с началом гражданской войны в Сирии туда отправились несколько боевых групп для участия в боевых действиях на стороне законного правительства САР. В создании боевых подразделений принимали участие инструкторы из КСИР, Иран до сих пор оказывает «Кятаиб Хизболле» финансовую и иную помощь, а члены группировки открыто провозглашают себя сторонниками иранского аятоллы Али Хаменеи.Таким образом, «Народное ополчение» представляет собой реальную политическую и военную силу, готовую и способную серьёзно повлиять на развитие обстановки в Ираке. Многочисленные и хорошо вооружённые группировки народных ополченцев опираются на помощь Ирана, лишь формально признают авторитет власти в Багдаде и открыто обвиняют руководство МО и МВД Ирака в нерешительности. При этом настораживают напряжённость в отношениях ополченцев с курдской пешмергой, а также наличие разногласий внутри ополчения вплоть до противостояния между отдельными группировками.Характеристикой новой военно-политической реальности Ирака является то, что «Народное ополчение» может рассматриваться в качестве инструмента борьбы за влияние, способного надолго определить будущее страны.