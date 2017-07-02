Капитал дальнего плавания

В Северной столице открылся Военно-морской салон. Чем удивят гостей крупнейшей отраслевой выставки корабелы и власти города, «ВПК» рассказал Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургского комитета по промышленной политике и инновациям.– Военно-морской салон – знаковое событие не только для Петербурга, но и для всей России. На какие представленные разработки вы обратили бы внимание с точки зрения развития военной техники и технологий?– Военно-морской салон, проводимый в Санкт-Петербурге, ценят не только профессионалы судостроения и ОПК. Горожане получают уникальную возможность увидеть настоящие чудеса техники, которая решает очень сложные задачи по обеспечению боеспособности нашей армии, по освоению труднодоступных территорий. На МВМС-2017 будет, к примеру, представлен тральщик «Александр Обухов» с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, способный находить и уничтожать мины на безопасном расстоянии. Можно увидеть десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков». Для него нет недоступных рубежей, машина перемещается по воде, суше, болотам, минным полям, обходя препятствия и ограждения. Такой технике доступно 70 процентов береговой линии морей и океанов.Девять кораблей демонстрируются вживую, а на экспозиции – множество макетов и установок.Современное судостроение работает над решением таких задач, как обеспечение всесезонности и всепогодности кораблей. На Северной верфи заложено судно тылового обеспечения «Эльбрус». Его уникальность в том, что оно удерживается в заданной точке при любых погодных условиях. Со своей мощностью «Эльбрус» может буксировать корабли вплоть до авианосцев и вести поиск затонувших объектов. Кроме того, это настоящая плавучая медицинская лаборатория с барокамерой, готовая оказать помощь терпящим бедствие.Среди технических новшеств, которые скорее всего представят петербургские судостроители, можно назвать технологии, обеспечивающие кораблям невидимость: радиолокационную, оптическую, акустическую. Это достигается сочетанием композитных материалов со специальными покрытиями. Новейшие разработки в области передачи и подавления радиосигналов реализованы в корвете «Гремящий». Группа «Транзас» создает уникальную «оболочку» для управления кораблями – беспилотное судовождение, системы оптимизации расхода топлива и планирования маршрута, другие рутинные операции на единой платформе.– Судостроение – флагманская отрасль Северной столицы с момента основания города. Не случайно и на «Прямой линии» с президентом было включение с Балтийского завода, который удалось сохранить во многом благодаря личному вмешательству Владимира Путина. Предприятие развивается, строит мощнейшие в мире атомные ледоколы. А какова обстановка на других верфях?– Мы можем ими гордиться. За прошедшие два года в Санкт-Петербурге спущен на воду 21 корабль. Многие абсолютно уникальны, не имеют аналогов: самый мощный в мире атомоход «Арктика», дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», первый серийный корабль противоминной обороны нового поколения «Георгий Курбатов», подводная лодка «Великий Новгород».С начала 2017 года заложены четыре судна, в том числе патрульный ледокол «Иван Папанин» («Полярный патруль»). Спущено на воду судно связи «Иван Хурс». В стадии строительства на петербургских верфях на данный момент более 30 проектов. Все это говорит о том, что качество нашей работы высоко ценится заказчиками.Необходимо отметить, что предприятия судостроительного комплекса имеют серьезные компетенции для освоения и выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Правительство города готово им в этом содействовать. Создан Совет по конверсии организаций оборонной промышленности Санкт-Петербурга. Так быстрее решаются зависящие от городской администрации вопросы, в том числе имущественного характера, налаживается кооперация мощностей для производства гражданской продукции. О намерении ее выпускать уже заявили такие предприятия, как Средне-Невский судостроительный завод. Скоро наши гражданские суда, уверен, составят достойную конкуренцию иностранным.– В нашем городе сосредоточена львиная доля военно-морской науки. Какие разработки вы бы отметили?– Санкт-Петербург остается центром развития технологий, не имеющих аналогов в мире. Большое значение имеет модернизация мощностей и обновление производственной базы.В Крыловском государственном научном центре создана уникальная ландшафтная аэродинамическая труба (ЛАТ), которая позволяет, если говорить предельно просто, испытывать модели на ветроустойчивость. Это единственная в России установка, помогающая проектировать боевые корабли различных классов, способных нести на борту морскую авиацию.В мае 2017 года на Кировском заводе состоялось открытие единственного в России универсального испытательного стенда для паровых турбин мощностью до 75 мегаватт. Вложения в проект составили более 1,3 миллиарда рублей, из них 500 миллионов – заем Фонда развития промышленности Минпромторга. Первой на новом стенде будет протестирована паротурбинная установка для ледокола проекта 22220.В концерне «Аврора» открыты две новые производственные линии, которые будут выпускать широкий спектр автоматики четвертого поколения. Предприятие обеспечено заказами до 2050 года.Масштабная модернизация осуществляется на Средне-Невском судостроительном заводе. Она позволит создавать суда не только военного, но и гражданского назначения. В ряде технологий завод не имеет конкурентов в мире. В 2017 году спущен на воду корабль «Иван Антонов» с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии.Продолжая разговор о достижениях судостроительной промышленности, нельзя не упомянуть разработку проекта атомной подводной лодки для сейсмической разведки в ЦКБМТ «Рубин». Атомоход оснащен крыльями-сейсмодатчиками, которые в рабочем положении раскрываются, образуя сканирующую поверхность площадью сотни квадратных метров. Сенсоры позволяют исследовать дно на глубину несколько десятков метров и создавать его трехмерную модель.Это малая часть тех уникальных разработок и технологий, над которыми работает санкт-петербургская судостроительная промышленность.– Среди флагманов у нас, естественно, не только судостроение…– Совершенно верно. Промышленный комплекс Санкт-Петербурга диверсифицирован. Это позволило нам достойно преодолеть трудности, вызванные внешнеэкономической ситуацией.Двигателестроение показало за прошлый год очень хорошие результаты. Это и новый отечественный турбовальный двигатель ТВ7-117В, и блок автоматического управления и контроля БАРК-88, разработанные в ОАО «Климов».Высокие темпы развития продолжают демонстрировать энергетическое и сельскохозяйственное машиностроение. Петербургский тракторный (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») не только увеличил производство знаменитых «Кировцев», но и начал поставки за рубеж. В планах освоение новых международных рынков – Австралии, Канады, Чехии.Мы стали свидетелями активного развития фармацевтической отрасли. Некоторые иностранные компании приняли решение частично локализовать производство ключевых препаратов на мощностях предприятий Санкт-Петербурга. 15 июня был открыт первый региональный инжиниринговый центр микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций. Это позволит обеспечить потребности в инновационных технологиях производства готовых лекарственных форм и подготовке специалистов.На недавно завершившемся экономическом форуме электронная компания «Элкус» подписала соглашение о реализации стратегического инвестпроекта. Предполагается создание в Московском районе Санкт-Петербурга высокотехнологичного производства и научно-исследовательского центра. На его площадке разместится учебная база кафедры приборостроения ГУАП. Предприятие работает по гособоронзаказу, выпускает современную электронику и автоматику. Реализация проекта позволит создавать по программе импортозамещения принципиально новые образцы вооружений, снизить зависимость от зарубежных поставщиков.У нас достаточное количество направлений, по которым у петербургских предприятий есть серьезный потенциал и возможности для развития.– Как можно сформулировать главный принцип промышленной политики: наукоемкая, технологичная, требующая высокой квалификации...– Сегодня приоритетом промышленной политики города является содействие предприятиям в открытии и освоении новых рынков, развитии компетенций, которые позволят петербургским компаниям стать лидерами в глобальной конкуренции.Один из инструментов такого опережающего развития – поддержка кластеров, стимулирование образования новых. Предприятиям это дает поддержку в кадровом обеспечении, модернизации, обновлении технологической базы.В декабре 2014 года создан Центр кластерного развития Санкт-Петербурга (ЦКР). Основная задача – создание условий для эффективной работы и координации деятельности кластеров с учреждениями науки, органами государственной власти, инвесторами, исследовательскими центрами, а также содействие в получении государственной поддержки. В настоящее время ЦКР курирует деятельность 11 кластеров Санкт-Петербурга. Объединения по территориальным и отраслевым интересам создают синергетический эффект, оптимальное использование компетенций и ресурсов, что, безусловно, положительно сказывается на финансовой деятельности предприятий и на экономике города.– Не секрет, что каждый регион лоббирует заказы, чтобы получить серьезную наукоемкую продукцию. Это правильно, так и должно быть. Губернатор сказал: «Помогли нашим предприятиям ОПК на 25 процентов увеличить сумму контрактов по государственному оборонному заказу». В чем плюсы, какие городские преференции, чтобы размещать крупные заказы именно в Петербурге?– Стоит сразу отметить, что ОПК образуют более 160 крупных и средних предприятий, представляющих такие отрасли, как судостроение, радиоэлектроника и приборостроение, авиационное и космическое оборудование, а также производство непосредственно вооружения. Здесь занято порядка 20 процентов трудовых ресурсов промышленности города – это более 70 тысяч человек. На предприятиях ОПК сконцентрировано производство в основном высокотехнологичной продукции. У них весьма высокий потенциал, что является неоспоримым конкурентным преимуществом.– В свое время активно развивалась программа «Петербургская промышленность – городу». Насколько научно-производственный потенциал предприятий востребован для городских нужд? Чего не хватает?– Он, безусловно, востребован. И это доказала успешная работа Центра импортозамещения и локализации (ЦИЗ). На его площадке регулярно проводятся отраслевые недели. Нам удалось привлечь к работе организации и компании с большим объемом государственного заказа и организовать переговоры с петербургскими предприятиями, которые готовы заместить поставщиков импортной продукции. Среди компаний, которые принимают участие в работе ЦИЗ, – «Росатом», «Россети», РЖД, «Роснано», «Газпромнефть». За 2016 год в ЦИЗе проведено 39 отраслевых недель, порядка 730 деловых мероприятий, заключено более 280 контрактов на сумму 2,5 миллиарда рублей. За весь период работы сумма всех контрактов, заключенных в ЦИЗе, превысила 3,8 миллиарда рублей.– Петербургская промышленность по итогам 2016 года порадовала ростом: 3,9 процента – едва ли не лучший показатель в стране. За счет чего это удается, какие внутренние резервы раскрываются?– В 2013–2014 годах мы провели системную перестройку промышленной политики Санкт-Петербурга. Были сформированы наиболее эффективные меры поддержки предприятий. Началась реализация программы. Результат – петербургская промышленность уже несколько лет демонстрирует уверенный рост. В 2011 и 2012 годах в нашем городе было запущено по три новых производства. В 2014-м – семь, в 2015-м – уже 11, в прошлом – 12. А в этом запустим рекордное количество – 20.Результатом такой системной работы можно назвать и рост индекса промышленного производства: за январь – май 2017 года он составил 102,7 процента. Положительную динамику и наибольший рост демонстрируют обрабатывающий комплекс и высокотехнологичный сектор. В первую очередь за счет увеличения объемов выпуска автомобилей (125,4%), производства прочих транспортных средств и оборудования, включая судостроение (103,9%). Продолжился рост производства лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях (111,3%).Стоит отметить, что большинство предприятий (88%) оценивают общую экономическую ситуацию позитивно. Индекс настроений КППИ в мае составил 51,4 процента.– В свое время Ленинград обеспечивал науку и промышленность высокопрофессиональными инженерными и рабочими кадрами. Не так давно в технический вуз, в профтехучилище, на производство ребят никаким калачом было не заманить. Как выправляется ситуация?– Она по-прежнему не самая простая, но мы все же видим повышение интереса молодежи к промышленным специальностям. Чтобы закрепить тенденцию, проводим различные кампании. Например, открытые уроки, дни открытых дверей. В прошлом году они прошли в 30 общеобразовательных учреждениях и на 30 промышленных предприятиях Санкт-Петербурга. Свои двери для школьников и студентов открыли «Балтийский завод – судостроение», «Климов», «Звезда», заводы «Электропульт», «Красный Октябрь».Среди учащихся был проведен творческий конкурс на тему «Промышленность Санкт-Петербурга. Мои впечатления от посещения предприятия». Во время форума работающей молодежи на территории ФГУП «Крыловский государственный научный центр» авторы 10 лучших сочинений награждены грамотами и ценными призами.Организованы и проведены торжественные мероприятия, посвященные Дням судостроителя и санкт-петербургской промышленности. На улицах размещались рекламные плакаты с изображением лучших представителей рабочих специальностей ведущих предприятий города. И это лишь часть информационной кампании «Лица петербургской промышленности».Мы активно взаимодействуем с профильными комитетами в подготовке кадров, повышении их квалификации. Приоритетным направлением является обеспечение специалистами ведущих отраслей экономики Санкт-Петербурга, таких как судостроение, машиностроение, IT-технологии, легкая промышленность. На базе профессиональных образовательных учреждений реализуются дополнительные программы – повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Они открыты как для обучения взрослого населения, так и для высвобождаемых работников предприятий и организаций по договорам с юридическим и физическими лицами.Как я уже говорил, решать данные вопросы помогает кластерная политика. Предприятия сообща формируют спрос на подготовку определенных специалистов и взаимодействуют с вузами и училищами, создавая специальные программы.