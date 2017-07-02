Раритет в авторитете

На вооружении некоторых стран мира остаются эсминцы, вступившие в строй в 70-е годы, и таковых еще достаточно много. Это уже возрастные корабли, их вооружение далеко не в полной мере отвечает современным требованиям. Тем не менее они сохраняются в боевом составе, что означает одно – их боевое значение по-прежнему существенно.К странам, имеющим такие корабли в достаточно большом количестве, в первую очередь относятся Китай и Япония. Морские силы самообороны наряду с новейшими «Атаго» и близкими им, располагают пятью эсминцами типа «Хацуюки». А Китай в составе своих ВМС до сего времени использует корабли проекта «Люйда», построенные в начале 70-х, но оснащенные вооружением, восходящим еще к середине 50-х годов. Оценить степень соответствия этих ветеранов современным условиям весьма интересно.В ВМС Китая 15 эсминцев типа «Люйда» проекта 051. Прототипом послужил советский послевоенный проекта 41, полный комплект документации Пекин успел получить до разрыва отношений с СССР. Первый корабль заложили еще в 1968 году, а последний вошел в состав ВМС НОАК в 1993-м. Столь длительный период строительства мало сказался на составе вооружения. Его анализ дает основание предположить, что основное предназначение эсминца – борьба с надводными кораблями. Противокорабельный ракетный комплекс «Хайин-2» (HY-2) включает две трехконтейнерные пусковые установки, размещенные в средней части палубы. ПКР считается устаревшей: ее максимальная дальность – около 100 километров, скорость полета дозвуковая. Ракета крупногабаритная, со стартовой массой порядка трех тонн и боевой частью около 500 килограммов. Зенитное вооружение эсминца чисто артиллерийское, советского образца: две универсальные двухствольные 130-мм АУ, представляющие собой копию нашей СМ-2-1, по четыре спаренные 57-мм АУ «Тип 70» (ЗИФ-31) и 37-мм АУ «Тип 63» (В-11). На некоторых эсминцах вместо 37-мм АУ стоят спаренные 25-мм АУ (копия советской АУ 2М-3 первых послевоенных лет). Данные о размещении на этих кораблях каких-либо ЗРК в открытой печати не появлялись. За исключением универсальных АУ, имеющих централизованное целеуказание от поста управления огнем, все остальные стрельбы ведутся с использованием индивидуальных оптических прицелов. В целом, несмотря на многочисленность, средства ПВО эсминца «Люйда» не могут обеспечить ему боевую устойчивость при ударах даже одиночных современных самолетов или ПКР.Не лучше ситуация с противолодочным вооружением, которое представлено двумя 12-ствольными реактивными бомбометными установками FQF-2500 (копия советских РБУ-2500). Гидроакустическое вооружение корабля – подкильная ГАС, по своим ТТХ подобной советской «Тамир». Для обнаружения воздушных и надводных целей корабль располагает РЛС «Тип 517A» (копия советской РЛС «Фут-Н»), а для управления огнем орудий универсального калибра на эсминце установлена система приборов «Сфера-56» со стрельбовой РЛС «Якорь-М». На корме имеется вертолетная площадка, позволяющая открыто базировать на нем одну машину, основным предназначением которой, судя по всему, может быть выдача загоризонтного целеуказания противокорабельному ракетному комплексу. То есть фактически китайский «Люйда» – это советский эсминец 50-х годов постройки с заменой двух пятитрубных торпедных аппаратов на две ПУ для ПКР и площадкой для базирования вертолета.После 2000 года шесть таких кораблей прошли модернизацию по проекту 051G, суть которой свелась к замене устаревшего ПКРК на более совершенный с дальностью стрельбы около 160 километров. Однако основная часть эсминцев осталась в первозданном виде, такими и будем их рассматривать.Вне мощной береговой системы ПВО или корабельного соединения «Люйда» будет легко уничтожен даже отдельными СВН. Противолодочные возможности эсминца как в части поиска субмарин, особенно атомных, так и их уничтожения весьма незначительны. Что касается надводных целей, его ПКР эффективны против кораблей, не имеющих современных ЗРК. Единственная задача, которую «Люйда» способен эффективно решать, – поражение наземных объектов. Две дальнобойные (до 28 км) советские 130-мм АУ СМ-2-1, скопированные китайцами, имеют вполне приемлемую в современных условиях скорострельность и кучность. Система управления огнем «Сфера-56» увеличивает ударный потенциал.Японский флот к настоящему времени располагает пятью эсминцами типа «Хацуюки» из 12 спущенных на воду. Строились они с 1979 по 1999 год. Основное предназначение – борьба с субмаринами. Противолодочное вооружение корабля представлено восемью ракетами ASROC, размещенными в восьмиячеечной ПУ Mk16, а также двумя трехтрубными 324-мм ТА HOS-301 для малогабаритных противолодочных торпед. Основное гидроакустическое вооружение представлено ГАС с подкильной антенной OQS-4A, близкой по ТТХ американской ГАС AN/SQS-23 последних модификаций, и буксируемой ГАС OQR-1. Для допоиска подлодок и нанесения ударов по ним за пределами досягаемости корабельного вооружения имеется вертолет SH-60J(K). Благодаря системе захвата он может совершать посадки в очень сложных погодных условиях. Противокорабельное вооружение представлено восемью ПКР «Гарпун» в двух четырехконтейнерных ПУ Mk29. ПВО корабля обеспечивается ЗРК «Си Спарроу» с системой управления японского производства FCS-2 и восьмиконтейнерной ПУ Mk29 с боекомплектом восемь ЗУР. Для уничтожения СВН в зоне самообороны корабль имеет две шестиствольные 20-мм АУ «Вулкан-Фаланкс» американского производства. Универсальная артиллерия представлена одноствольной 76-мм АУ «Отобреда». Интегрированная боевая информационно-управляющая система (БИУС) OYQ-5 состоит из компьютера и пяти рабочих станций OJ-194B. Данные о воздушной обстановке поступают от РЛС OPS-14, а о надводной – от OPS-18. В сравнении с китайским эсминцем «японец», бесспорно, выигрывает по всем показателям за исключением универсальной артиллерии, да и то лишь в части поражения наземных объектов.В общем случае и китайский, и японский эсминцы будут решать следующие основные задачи, по которым и станем сопоставлять: уничтожение групп надводных кораблей (КУГ, КПУГ) и подводных лодок, отражение средств воздушного нападения, нанесение ударов по наземным объектам. Совершенно очевидно, возможности обоих по поражению крупных флотских соединений противника, каковыми являются авианосные группы, крайне незначительны.Коэффициенты значимости задач определяются характером военного конфликта и особенностями вооруженной борьбы в ходе его разрешения, вероятным составом привлекаемых группировок ВМС, возлагаемыми на них оперативными и тактическими задачами, а также спецификой предназначения рассматриваемого класса кораблей (подробнее – «Орли Берк» – просто орел»).Весовые коэффициенты задач в локальной войне против слабого противника для китайского и японского эсминцев следует оценить примерно одинаково: уничтожение групп надводных кораблей и катеров – 0,1, подводных лодок – 0,05, отражение СВН – 0,5, нанесение ударов по наземным целям в оперативной глубине – 0,2, по объектам противодесантной обороны – 0,15.В крупномасштабной войне распределение иное, хотя оба корабля будут действовать преимущественно в прилегающих к своему побережью районах. Для «китайца» весовые коэффициенты выглядят так: уничтожение авианосцев – 0,15, КУГ и КПУГ – 0,25, подводных лодок – 0,15, отражение СВН – 0,25, удары по наземным целям в оперативной глубине – 0,05, по объектам ПДО – 0,15. Для «японца»: уничтожение авианосцев – 0,05, КУГ и КПУГ – 0,1, подлодок – 0,3, отражение СВН – 0,45, удары по наземным объектам в оперативной глубине – 0,05, по объектам ПДО – 0,05.Оценим возможности эсминцев по решению типовых задач. Первая из них – уничтожение авианосцев. Во встречном бою шансы выйти в точку залпа при учете возможностей китайской АУГ во главе с «Ляонином» и японской АПУГ (авианосной поисково-ударной группе) оцениваются в 0,05 для «Люйды» и 0,1 для «Хацуюки». Возможности поражения японского флагмана, имеющего в непосредственном охранении два эсминца, шестиракетным залпом китайских ПКР стремятся к нулю, поскольку дозвуковые крупногабаритные ракеты, идущие на высотах 100–300 метров, становятся великолепной целью для ЗРК, а устаревшие ГСН чрезвычайно уязвимы. В свою очередь «Хацуюки» залпом из восьми ракет «Гарпун» будет способен вывести из строя китайский «Ляонин» с охранением из трех-четырех фрегатов и эсминцев с весьма малой вероятностью – 0,12–0,14. Соответственно общая оценка успешного поражения авианосца противника «китайцем» – 0,0015–0,0025, «японцем» – 0,012–0,014.Другая задача состоит в уничтожении групп надводных кораблей (из трех-четырех фрегатов). В дальности стрельбы ПКР китайский эсминец в полтора раза уступает противнику. Поэтому при прочих равных условиях вероятность упреждения в залпе для «Хацуюки» можно принять равной 0,5–0,6, для «Люйды» – 0,15–0,2. Восьмиракетный удар «японца», как показывают расчеты, выведет из строя или потопит один-два корабля из состава атакуемой группы. Эффективность – 0,25–0,3. В свою очередь удар шести ПКР с «Люйды» выведет из строя или потопит один-два японских или корейских фрегата (значительная их часть не имеет ЗУР). Эффективность – 0,2–0,3. Интегральная оценка решения данной задачи в крупномасштабной войне: «Хацуюки» – 0,14–0,15, «Люйда» – 0,03–0,06.В локальных конфликтах объектом удара рассматриваемых эсминцев будут группы из трех-четырех катеров или малых кораблей ближней морской зоны, имеющих ПКР ограниченной дальности и не обладающих значимыми средствами ПВО. Эффективность «Хацуюки» в данном случае составит 0,6–0,7, «Люйды» с устаревшими ПКР – 0,4–0,45.В ударах по наземным объектам обоим эсминцам может ставиться задача тактического масштаба, то есть вывод из строя одного крупного важного объекта или группы из трех-четырех небольших. При этом глубина поражения у «китайца» будет ограничена прибрежной полосой в пределах 15–20 километров от уреза воды, а у «японца» – лишь семь-восемь километров из-за значительно менее дальнобойного орудия. «Хацуюки» способен решить задачу с вероятностью 0,1–0,12. У китайского эсминца орудия намного мощнее и их существенно больше – четыре ствола в двух башнях. Поэтому расчетная эффективность – 0,32–0,4. С учетом ограничения зоны воздействия размерами прибрежной полосы, в пределах которой наносятся удары по наземных объектам, эффективность «Хацуюки» – 0,007–0,008, «Люйды» – 0,05–0,08. При подавлении ПДО эсминцам может ставиться задача в виде одного ротного опорного пункта на удалении до 10–15 километров от уреза воды. «Хацуюки» справится с вероятностью 0,25–0,3, «Люйда» – 0,6–0,7.Сравним возможности кораблей при решении типовой задачи борьбы с субмаринами. В зональной противолодочной обороне или в системе ПЛО крупного оперативного соединения это обнаружение и уничтожение группой из двух эсминцев подлодки противника в заданном районе. Оба корабля имеют по одному вертолету. Это означает, что для первичного обнаружения ПЛ они могут полагаться только на свои ГАС. Вертолеты возможно использовать для допоиска субмарины при потере контакта с ней, для нанесения ударов по ней за пределами досягаемости противолодочного оружия кораблей или при израсходовании его боекомплекта. Для сравнимости результатов будем брать размер района и время поиска такими же, как в предыдущих сопоставлениях эсминцев («Жертвы «Калибра»). Противником японской КПУГ рассматриваем АПЛ ВМС НОАК, а китайской – американскую, поскольку ее появление в районах, где будут решать противолодочные задачи эсминцы КНР, намного вероятнее. Два корабля «Люйда» при высоком уровне собственных шумов и устаревших ГАС с чрезвычайно низкими возможностями по обнаружению современных ПЛ не имеют шансов обнаружить американскую АПЛ. Эффективность решения этой задачи можно принять нулевой. Что касается японского эсминца, он имеет ГАС, существенно превосходящую ту, которой располагает китайский «оппонент». Противолодочное вооружение «Хацуюки» почти не уступает самым современным кораблям этого класса. Поэтому вероятность уничтожения китайской АПЛ двумя японскими эсминцами – 0,08–0,1.И посмотрим, что смогут эти корабли в отражении воздушных ударов, какую боевую устойчивость имеет группа из двух эсминцев против 24 ПКР с размахом залпа три минуты. Вероятность сохранения боеспособности «китайца», имеющего не ЗРК, а зенитную артиллерию на уровне конца 50-х годов, составляет 0,03–0,05. У «японца» шансов чуть больше, но восьми ЗУР «Си-Спарроу» слишком мало, чтобы отразить удар даже 12–14 ПКР, а ЗАК «Вулкан-Фаланкс» имеет достаточно большой цикл стрельбы с низкой вероятностью поражения такой малоразмерной и скоростной цели, как ПКР. Сохранение боеспособности «Хацуюки» следует оценить в 0,15–0,2.Интегральный показатель «китайца» составляет применительно к локальным войнам 0,17, а к крупномасштабной – 0,05, «японца» – 0,19 и 0,13 соответственно. То есть по степени соответствия боевой эффективности корабля его предназначению «Хацуюки» совсем незначительно – чуть более чем на 10 процентов – превосходит «Люйду» в локальных войнах. Неожиданный результат для корабля с вооружением конца 50-х годов. Этим, наверное, объясняется тот факт, что «Люйда» до настоящего времени в составе китайского флота. Но в крупномасштабной войне соотношение иное, «японец» почти в 2,5 раза эффективнее. Это вполне понятно: против устаревшего «Люйды» в этом случае будет действовать высокотехнологичный соперник. Анализ возможностей рассмотренных кораблей показывает, что главной причиной низкой эффективности китайского эсминца является его система ПВО и отсутствие надежных средств поиска и поражения подводных лодок. В свою очередь «японец» страдает от ограниченного боекомплекта средств ПВО и слабой универсальной артиллерии. Зато имеет подавляющее превосходство в противолодочных средствах. Единственное преимущество китайского корабля перед «Хацуюки» – его хоть и устаревшая, но достаточно мощная универсальная артиллерия.«Люйда». Полное водоизмещение – около 3700 тонн. Паротурбинная энергетическая установка общей мощностью 72 тысячи лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость около 32 узлов. Дальность хода – почти три тысячи миль, что при автономности в десять суток определяет вероятную зону боевого применения прилегающими к территории Китая морями.«Хацуюки». Полное водоизмещение – около четырех тысяч тонн. Энергетическая установка комбинированная газотурбинная, включающая две ГТУ Kawasaki TM3B форсированного хода суммарной мощностью 45 тысяч лошадиных сил и ГТУ Kawasaki RM1C эскадренного хода (9900 л. с.). Максимальная скорость – около 30 узлов. Наибольшая дальность – почти пять тысяч миль.