17:38 30 июня

Ударные части. Наблюдение своими глазами за нововведениями в армии



У нас уже возникала эта тема, создания ударных частей. Здесь, наверное, стоит объяснить, что сегодня термин «ударный батальон», например, надо трактовать не от слова «удар», а от слова «ударник».

Те ударные части, которые впервые появились в российской армии в начале 20 века, это несколько не то. Об этом уже многие высказали свое «фе», но это просто люди плохо изучили предмет обсуждения.


Сегодня речь идет об ударниках военного соревнования.

То, что соревнование проводится весьма активно, видели собственными глазами и убедились в том, что это действительно соревнование. Военное.

Честно скажем, не так красочно и показательно, как "Армейские игры". Не игры, а обычная рутина. Получил задание, выполнил, доложил.













Для того, чтобы подразделение получило звание ударного, танкисты, например, должны пройти более 7 этапов, в числе которых «пит-стоп» для танка Т-72Б3 — проверка работоспособности систем и перевод техники из походного положения в боевое, выполнение зачетных упражнений стрельб штатным 125-мм выстрелом и 30- мм снарядами (для БТР и БМП), а также вождение танков Т-72 Б3 и БТР-82А с преодолением 3 километровой полосы препятствий.



Кроме того, маскировка на время, выдвижение на рубеж и так далее.







Медицинская подготовка тоже имеет место быть.





20-я армия, базирующаяся в ЗВО, уже провела такие соревнования, приурочив их проведение к годовщине образования.

«В соединениях и частях Западного военного округа на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус «Ударное». Их уже более 15, три из которых являются представителями нашей 20-й гвардейской общевойсковой армии.

По своей сути это — эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава. Сегодня мы выбираем еще одно подразделение, которое претендует на это звание», — сказал командующий 20-й общевойсковой армией Александр Перязев.



Что же получается, назад в будущее? Были у нас ударники социалистического труда, теперь, получается, ударники военной службы?

А почему, собственно, нет?

Если экипаж танка тремя снарядами поражает три мишени — это не достойно подражания? А если в роте средний показатель попаданий не опускается ниже 2,5?

Опять же, если экипаж БТР-82А тратит на поражение мишеней не 30 снарядов, а 15?

Если стрелки-мотопехотинцы из раза в раз показывают отличные результаты в боевой подготовке?

Здесь могут начаться возражения. Был же знак «отличный стрелок», «отличный водитель» и так далее. Была такая мера поощрения, как вымпел министра обороны страны.

Вымпел — это хорошо. И знак отличника тоже. Но вымпел — отличие единичное. Для части или военного вуза или академии. Знак же — личное. И сейчас мы просто предложим рассмотреть наше понимание этого вопроса, которое отличается, скажем, от мнения господина Ищенко из «Свободной прессы», раскритиковавшего эту идею.

Вымпел министра обороны вручался кому? Правильно, частям и соединениям. То есть весьма крупным структурам.

Сегодня ударной может стать рота в составе БТГ. Что за этим стоит?

А стоит следующее. Более широкие возможности проявить себя лично, если есть такое желание у бойца. Отличник может быть один на взвод или роту, просто вот не повезло. Есть — и есть, знак вручен, молодец и все такое. Дальше что? Дальше — ничего особенного. Служба.

Перед бойцом ударного подразделения открываются несколько иные перспективы, о которых в интервью говорил гвардии генерал-майор Перязев, командир 20-й армии.

Рядовые бойцы ударного подразделения будут иметь преимущества перед бойцами обычных рот при назначениях на сержантские должности. Сержантский состав более активно будет продвигаться в прапорщики.

Естественно, материальное стимулирование, то есть, денежные доплаты, тоже будут иметь место быть.

Кроме того, Перязев отметил, что выбор времени очередного отпуска для бойцов-контрактников тоже будет осуществляться в пользу ударников. Маловероятно, что рядовой или сержант ударной роты пойдет в очередной отпуск в декабре или феврале.

Боец-отличник в роте — это хорошо. Отличная/ударная рота в батальоне — еще лучше.

Если за званием ударной роты стоит повышение материального благосостояния, значит, есть смысл не только завоевать это звание, но и удержать. Что, соответственно, не может быть индивидуальной заслугой. Это коллективная работа.

Здесь стоит привести в пример наших спортсменов. Помните, как сборная России по хоккею, составленная из «звезд» НХЛ, «сливала» всем подряд? И как на последнем чемпионате та же сборная, составленная отнюдь не из «звезд», завоевала медали, которые не всегда смогли добыть заокеанские мастера.

Похоже. Если рота являет собой хорошо отлаженный инструмент для выполнения задачи любой сложности, заслуженно носит звание ударной, то здесь есть еще один момент.

Отличная рота — хороший инструмент для обучения кого? Правильно, молодых офицеров. Молодой, но перспективный лейтенант, попав в такую роту, сможет не просто взять для себя по максимуму то, что можно (а с хорошим коллективом многое становится возможным), но и далее перенести полученный опыт на другие подразделения.

То же самое относится и к сержантам и прапорщикам. Человек, достигший определенных успехов, должен поделиться опытом и обучить других.

Что выигрываем? Выигрываем профессионализм бойцов. Немаловажный момент.

Товарищ гвардии генерал-майор Перязев настроен серьезно. Он искренне хочет, чтобы 20-я армия, соединение, которое в следующем году будет отмечать свой 75-летний юбилей, оставалось на отличном счету в округе. Сегодня 20-я армия действительно страж нашей границы с не самым адекватным соседом. Значит, дальше должно быть только лучше.

Сама по себе идея проведения таких соревнований на кубок командарма, кубок округа и так далее, не нова. Но кто сказал, что из своего прошлого мы должны брать только самое плохое?

Идея таких соревнований, призванных именно выяснить лучших из лучших не на основании специально разработанных правил, как на «Армейских играх», которые, как вы знаете, несколько отличны от повседневной работы, а на основании именно повседневных задач, по нашему мнению, полезна и перспективна.

Время покажет, насколько мы окажемся правы. Но уверенность есть, что эта полезная инициатива приживется.
Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов


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Комментарии 18

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  1. To be or not to be Сегодня, 15:21
    Армия — оперативное объединение
    To be or not to be
  2. moskowit Сегодня, 15:40
    Ага.. И ввести почётные звания..."Ударник-танкист", "Ударник-сапёр" и так далее....Или ещё лучше "Ударник Военного округа"...
    Были "Бригады коммунистического труда", где больше 50% было ударников труда....А в армии значит появятся роты ударников воинского труда....
    moskowit
    1. bandabas Сегодня, 16:00
      Гвардия должна остаться. Однозначно. А, типа с ударными частями? Сегодня одни офицеры и солдаты. Завтра-другие. Все выясняется не на "играх", а в реальном бою. И, полная глупость. Сравнивать то же РТВ ПВО и ,к примеру, ДШБ ВДВ. Разные задачи, разные цели, но , в конечном итоге должны выполнить общую задачу. Не будет одних, не станет других.
      bandabas
      1. Fei_Wong Сегодня, 16:25
        Гвардейцы и останутся (не уставаю это повторять уже третью тему подряд). Это ещё одна из наших великих и славных армейских традиций. Что до ударников - см. мой коммент ниже.
        Fei_Wong
      2. To be or not to be Сегодня, 17:03
        Чё изобретать колесо ?
        Классность -спец 3-2-1 класса мастер.Поднимите оплату за классность . Серьезность присвоения .а не погоня за %%%%%%
        Отличник Российской Армии .Срочникам . и те же требования.
        To be or not to be
        1. Fei_Wong Сегодня, 17:16
          Колесом тут и не пахнет.
          См. мой коммент чуть ниже.
          Кардинальная разница - именно в подходе. Это НЕ индивидуальное, а КОЛЛЕКТИВНОЕ звание. Оно не переходит на конкретного "специалиста", если его, скажем, перевели из ударной части в другую. Оно принадлежит именно подразделению. Своего рода "знак качества", брэнд - проверка и гарантия того, что подразделение умеет профессионально и слаженно работать, как единый организм. Выражаясь компьютерным языком, что эта "планка памяти" не подведёт, и окажется без сбойных секторов, из-за которых то и дело глюки возникают.
          Fei_Wong
          1. To be or not to be Сегодня, 17:36
            Бренд-проверяется БОЕМ!
            To be or not to be
  3. Blue Fox Сегодня, 16:05
    Спасибо за статью и мнение. Однако, всё же считаю, что та же практика аттестации на присвоение квалификации специалиста 1, 2-го класса и уж тем более Мастера, вполне соответствовала и может и ныне соответствовать оценке профессионализма конкретного военнослужащего, без увлечения популистскими расплывчатыми формулировками.
    Blue Fox
    1. Fei_Wong Сегодня, 16:29
      Однако, всё же считаю, что та же практика аттестации на присвоение квалификации специалиста 1, 2-го класса и уж тем более Мастера, вполне соответствовала и может и ныне соответствовать оценке профессионализма конкретного военнослужащего,

      Не считаете, что именно тут собака и порылась? Ведь звание "ударный" получает не какой-то отдельный "специалист" - её может получить только вся часть или подразделение. Что в первую очередь показывает сплоченность и спаянность коллектива, его общее умение командной работы, воли, и высокого навыка выполнения поставленных целей.
      Поощрение индивидуализма - это прерогатива армий НАТО и США (система "специалистов" - это как раз их изобретение). У нас же всегда ценилось товарищество.
      Fei_Wong
      1. andr327 Сегодня, 17:16
        И "великий 400 приказ", и безобразные перегибы в оценке деятельности военнослужащих - отличные знания и умения по боевой работе. но кросс не идет, и дубина получает премию, а на ком держится боеготовность подразделения в ж....
        andr327
        1. Fei_Wong Сегодня, 17:29
          Вы из тех, для кого стакан всегда наполовину пуст, а не наполовину полон?
          Fei_Wong
  4. Fei_Wong Сегодня, 16:19
    Те ударные части, которые впервые появились в российской армии в начале 20 века, это несколько не то. Об этом уже многие высказали свое «фе», но это просто люди плохо изучили предмет обсуждения.

    Вот. А я же говорил, причём далеко не в одной "ударной" теме - просто пробрасывают тематически близкий мостик традиции между армиями Российской Империи, и современными силами РФ (при этом отнюдь не перечёркивая славные традиции советской Красной Армии).
    Минусов тут никаких нет, напротив, только повышение мотивации личного состава и возвращение исторической тождественности (которую во времена СССР, признаем честно, всячески старались вымарывать минимум до 43-го года - почему именно до 43-го, сами догадаться попробуйте ^_^).
    Fei_Wong
  5. BAI Сегодня, 16:23
    Как там в песне то было?
    "И пошел, командою взметен, по родной земле Дальневосточной, боевой ударный батальон."
    BAI
  6. andr327 Сегодня, 16:35
    Очередная показуха. Вместо обыкновенной боевой учебы, которая должна планомерно вестись, придумывают новые термины: красиво, необычно и не все сразу понятно. Давно есть параметры оценки боеготовности подразделения, оценки по результатам учений и контрольных проверок. Отличными могут быть и отдельные военнослужащие, и отделения и взвода, роты и т.д. А здесь опять натаскивание отдельных подразделений, как обычно в ущерб другим. Дайте возможность командирам заниматься нормальной боевой работой, а не отчетностью и показухой.
    Ощущение после статьи: когда генералу делать нечего, он я..... чешет.
    andr327
    1. Fei_Wong Сегодня, 16:40
      Что в этом плохого? Может, солдатиков на скоростную покраску генеральской дачи (время пошло!) бросают?
      Или чем-то ущемляют НЕ прошедшие на звание "ударных" части? Я вот не понимат.
      А здесь опять натаскивание отдельных подразделений, как обычно в ущерб другим.

      Вот-вот, я об этом. "Какие ваши доказательства?" (c) Или это опять обычное всёпропало, путинслил и какнамобустроитьроссию? "Ударник" - лишь почётное звание. Вот давайте вспомним Ударников соц. труда в СССР - что, из-за того, что кого-то признавали ударником, у других работяг последнюю миску супа, буханку хлеба и зарплату отбирали? Да нет же. Как простые работяги жили, так и продолжали. Преференции ударнику давали НЕ за счёт них.
      Fei_Wong
      1. andr327 Сегодня, 17:10
        Зачем изобретать, то что уже давно изобретено. А все это, по русски говоря, просто выпендриться. Чем плохи Отличник боевой подготовки, Отличный взвод и т.п.
        andr327
        1. Fei_Wong Сегодня, 17:27
          Уже озвучивал выше по теме, поглядите внимательнее.
          Это мостик традиции, перекидываемый к армии РИ. Восстановление преемственности русских вооружённых сил. Дополнительная мотивация и чувство сопричастности к истории русских "чудо-богатырей", что (опять же, минимум до 43-го года) сурово отсекал на государственном уровне СССР. По-моему, очень важный момент.
          Fei_Wong
  7. Blue Fox Сегодня, 17:28
    Цитата: Fei_Wong
    Не считаете, что именно тут собака и порылась? Ведь звание "ударный" получает не какой-то отдельный "специалист" - её может получить только вся часть или подразделение. Что в первую очередь показывает сплоченность и спаянность коллектива, его общее умение командной работы, воли, и высокого навыка выполнения поставленных целей.

    Видите ли, я имею небольшой опыт командования боевыми подразделениями, так как первые годы своей офицерской карьеры в них я был без личного состава и находился в подразделениях целиком состоящих из офицеров, в дальнейшем был командиром различного рода групп с подчинёнными как рядового, так и офицерского состава, с преобладанием последних, однако, все наши подгруппы и те составные части подразделений, которые можно к ним отнести из-за аналогичных предназначений были приблизительно равны по своей боевой эффективности, да, конечно в каждой из подгрупп были более квалифицированные или даже талантливые бойцы и офицеры, и собери их в одну подгруппу получился бы великолепный коллектив-всем проверяющим не грех показать, только вот выполняли мы боевые задачи и нам высокий критерий эффективности одной подгруппы в ущерб другим был не нужен. По объективным причинам - гибель одной супер подгруппы не означала невыполнение задачи. Зато максимально культивировалась совместная учёба, обмен опытом и тренировки и никто из бойцов и командиров не чувствовал себя ущербным, в том числе и в материальном плане. Для нас это был коллектив.
    Поэтому не очень понимаю смысл такой градации внутри подразделений. Типа первая рота ударная, а остальные роты батальона нет? Тогда возвращаемся к гренадёрским ротам в батальоне, но это означает заведомо специфичное комплектование рот личным составом, хорошо ли это? И не достаточно ли для этого института гвардии, то бишь гвардейских частей к которым предъявляются повышенные требования?
    Blue Fox
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