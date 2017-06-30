Ударные части. Наблюдение своими глазами за нововведениями в армии

У нас уже возникала эта тема, создания ударных частей. Здесь, наверное, стоит объяснить, что сегодня термин «ударный батальон», например, надо трактовать не от слова «удар», а от слова «ударник».Те ударные части, которые впервые появились в российской армии в начале 20 века, это несколько не то. Об этом уже многие высказали свое «фе», но это просто люди плохо изучили предмет обсуждения.Сегодня речь идет об ударниках военного соревнования.То, что соревнование проводится весьма активно, видели собственными глазами и убедились в том, что это действительно соревнование. Военное.Честно скажем, не так красочно и показательно, как "Армейские игры". Не игры, а обычная рутина. Получил задание, выполнил, доложил.Для того, чтобы подразделение получило звание ударного, танкисты, например, должны пройти более 7 этапов, в числе которых «пит-стоп» для танка Т-72Б3 — проверка работоспособности систем и перевод техники из походного положения в боевое, выполнение зачетных упражнений стрельб штатным 125-мм выстрелом и 30- мм снарядами (для БТР и БМП), а также вождение танков Т-72 Б3 и БТР-82А с преодолением 3 километровой полосы препятствий.Кроме того, маскировка на время, выдвижение на рубеж и так далее.Медицинская подготовка тоже имеет место быть.20-я армия, базирующаяся в ЗВО, уже провела такие соревнования, приурочив их проведение к годовщине образования.«В соединениях и частях Западного военного округа на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус «Ударное». Их уже более 15, три из которых являются представителями нашей 20-й гвардейской общевойсковой армии.По своей сути это — эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава. Сегодня мы выбираем еще одно подразделение, которое претендует на это звание», — сказал командующий 20-й общевойсковой армией Александр Перязев.Что же получается, назад в будущее? Были у нас ударники социалистического труда, теперь, получается, ударники военной службы?А почему, собственно, нет?Если экипаж танка тремя снарядами поражает три мишени — это не достойно подражания? А если в роте средний показатель попаданий не опускается ниже 2,5?Опять же, если экипаж БТР-82А тратит на поражение мишеней не 30 снарядов, а 15?Если стрелки-мотопехотинцы из раза в раз показывают отличные результаты в боевой подготовке?Здесь могут начаться возражения. Был же знак «отличный стрелок», «отличный водитель» и так далее. Была такая мера поощрения, как вымпел министра обороны страны.Вымпел — это хорошо. И знак отличника тоже. Но вымпел — отличие единичное. Для части или военного вуза или академии. Знак же — личное. И сейчас мы просто предложим рассмотреть наше понимание этого вопроса, которое отличается, скажем, от мнения господина Ищенко из «Свободной прессы», раскритиковавшего эту идею.Вымпел министра обороны вручался кому? Правильно, частям и соединениям. То есть весьма крупным структурам.Сегодня ударной может стать рота в составе БТГ. Что за этим стоит?А стоит следующее. Более широкие возможности проявить себя лично, если есть такое желание у бойца. Отличник может быть один на взвод или роту, просто вот не повезло. Есть — и есть, знак вручен, молодец и все такое. Дальше что? Дальше — ничего особенного. Служба.Перед бойцом ударного подразделения открываются несколько иные перспективы, о которых в интервью говорил гвардии генерал-майор Перязев, командир 20-й армии.Рядовые бойцы ударного подразделения будут иметь преимущества перед бойцами обычных рот при назначениях на сержантские должности. Сержантский состав более активно будет продвигаться в прапорщики.Естественно, материальное стимулирование, то есть, денежные доплаты, тоже будут иметь место быть.Кроме того, Перязев отметил, что выбор времени очередного отпуска для бойцов-контрактников тоже будет осуществляться в пользу ударников. Маловероятно, что рядовой или сержант ударной роты пойдет в очередной отпуск в декабре или феврале.Боец-отличник в роте — это хорошо. Отличная/ударная рота в батальоне — еще лучше.Если за званием ударной роты стоит повышение материального благосостояния, значит, есть смысл не только завоевать это звание, но и удержать. Что, соответственно, не может быть индивидуальной заслугой. Это коллективная работа.Здесь стоит привести в пример наших спортсменов. Помните, как сборная России по хоккею, составленная из «звезд» НХЛ, «сливала» всем подряд? И как на последнем чемпионате та же сборная, составленная отнюдь не из «звезд», завоевала медали, которые не всегда смогли добыть заокеанские мастера.Похоже. Если рота являет собой хорошо отлаженный инструмент для выполнения задачи любой сложности, заслуженно носит звание ударной, то здесь есть еще один момент.Отличная рота — хороший инструмент для обучения кого? Правильно, молодых офицеров. Молодой, но перспективный лейтенант, попав в такую роту, сможет не просто взять для себя по максимуму то, что можно (а с хорошим коллективом многое становится возможным), но и далее перенести полученный опыт на другие подразделения.То же самое относится и к сержантам и прапорщикам. Человек, достигший определенных успехов, должен поделиться опытом и обучить других.Что выигрываем? Выигрываем профессионализм бойцов. Немаловажный момент.Товарищ гвардии генерал-майор Перязев настроен серьезно. Он искренне хочет, чтобы 20-я армия, соединение, которое в следующем году будет отмечать свой 75-летний юбилей, оставалось на отличном счету в округе. Сегодня 20-я армия действительно страж нашей границы с не самым адекватным соседом. Значит, дальше должно быть только лучше.Сама по себе идея проведения таких соревнований на кубок командарма, кубок округа и так далее, не нова. Но кто сказал, что из своего прошлого мы должны брать только самое плохое?Идея таких соревнований, призванных именно выяснить лучших из лучших не на основании специально разработанных правил, как на «Армейских играх», которые, как вы знаете, несколько отличны от повседневной работы, а на основании именно повседневных задач, по нашему мнению, полезна и перспективна.Время покажет, насколько мы окажемся правы. Но уверенность есть, что эта полезная инициатива приживется.