На Украине спустили на воду четвертый бронекатер «Гюрза-М»
Как сообщает министерство обороны Украины, 29 июня 2017 года на ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» (до марта 2017 года именовался судостроительный завод «Ленинская кузница»), расположенном в Киеве, был спущен на воду четвертый малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 "Гюрза-М", строящийся для нужд ВМС Украины.
"Крестной матерью" катера (нареченной, видимо, согласно американской традиции в судостроении) стала народная артистка Украины певица Руслана.
22 июня 2017 года состоялся спуск на воду третьего бронекатера проекта 58155. 6 декабря 2016 года в состав флота были введены первые два представителя проекта (заложены 25 октября 2012 года). Еще два катера находятся в высокой степени готовности и будут спущены в ближайшее время.
Вооружение катера проекта 58155 составляют два дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М" производства ГП «Николаевский ремонтно-механический завод», являющихся модификацией боевого модуля БМ-3 "Штурм", предназначенного для бронетехники. Каждый модуль "Катран-М" включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет КТ, две ПТУР "Барьер" с лазерной системой наведения. Катер должен быть оснащен оптико-электронной системой управления огнем "Сова" и иметь также комплект переносного ЗРК.
"Крестной матерью" катера (нареченной, видимо, согласно американской традиции в судостроении) стала народная артистка Украины певица Руслана.
22 июня 2017 года состоялся спуск на воду третьего бронекатера проекта 58155. 6 декабря 2016 года в состав флота были введены первые два представителя проекта (заложены 25 октября 2012 года). Еще два катера находятся в высокой степени готовности и будут спущены в ближайшее время.
Вооружение катера проекта 58155 составляют два дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М" производства ГП «Николаевский ремонтно-механический завод», являющихся модификацией боевого модуля БМ-3 "Штурм", предназначенного для бронетехники. Каждый модуль "Катран-М" включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет КТ, две ПТУР "Барьер" с лазерной системой наведения. Катер должен быть оснащен оптико-электронной системой управления огнем "Сова" и иметь также комплект переносного ЗРК.
Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/news/2017/06/29/shhe-odin-novozbudovanij-kater-dlya-vijskovo-morskih-sil-tipu-gyurza-m-spushheno-na-vodu/
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