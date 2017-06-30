09:09 30 июня

На Украине спустили на воду четвертый бронекатер «Гюрза-М»

Как сообщает министерство обороны Украины, 29 июня 2017 года на ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» (до марта 2017 года именовался судостроительный завод «Ленинская кузница»), расположенном в Киеве, был спущен на воду четвертый малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 "Гюрза-М", строящийся для нужд ВМС Украины.



"Крестной матерью" катера (нареченной, видимо, согласно американской традиции в судостроении) стала народная артистка Украины певица Руслана.


22 июня 2017 года состоялся спуск на воду третьего бронекатера проекта 58155. 6 декабря 2016 года в состав флота были введены первые два представителя проекта (заложены 25 октября 2012 года). Еще два катера находятся в высокой степени готовности и будут спущены в ближайшее время.



Вооружение катера проекта 58155 составляют два дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М" производства ГП «Николаевский ремонтно-механический завод», являющихся модификацией боевого модуля БМ-3 "Штурм", предназначенного для бронетехники. Каждый модуль "Катран-М" включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет КТ, две ПТУР "Барьер" с лазерной системой наведения. Катер должен быть оснащен оптико-электронной системой управления огнем "Сова" и иметь также комплект переносного ЗРК.

Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/news/2017/06/29/shhe-odin-novozbudovanij-kater-dlya-vijskovo-morskih-sil-tipu-gyurza-m-spushheno-na-vodu/
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Комментарии 27

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  1. Тралл Сегодня, 05:25
    Кувшинки на воде красивые.
    Шариков воздушных маловато, а два вообще сдулись и упали в водуsmile
    Тралл
    1. RASKAT Сегодня, 06:05
      Какое блин позорище, страна с такими кораблестроительными заводами, строящими когда то атомные авианосцы, теперь строит такую мелочь и делает из этого событие.
      RASKAT
    2. Гаврила Сегодня, 09:07
      шарики, чтоб не потоп..
      Гаврила
  2. злой партизан Сегодня, 05:32
    Гроза морей. yes
    злой партизан
    1. Тралл Сегодня, 05:56
      Бортовой номер у бронекатера U178
      U-178 — большая океанская немецкая подводная лодка типа IXD2 времён Второй мировой войны.
      Лодка совершила 3 боевых похода, потопила 13 судов суммарным водоизмещением 87 030 брт, одно судно повредила (6 348 брт). Затоплена 25 августа 1944 года в Бордо, так как не была готова выйти в море при эвакуации. Поднята и разделана на металл в 1947 году.
      Тралл
      1. ВадимЖивов Сегодня, 07:47
        hi Вот и его место там же... На дне...Спички детям не игрушки и поэтому нельзя в\на 404 оружие давать никому .... laughing
        ВадимЖивов
  3. Горный стрелок Сегодня, 05:34
    Жалкое зрелище. Он вообще на волне как? Морфлот, блин... Понимаю, каждому адмиралу Украины надо по "адмиральскому катеру". wassat а то на таком мостике - тесно.
    Горный стрелок
    1. Тралл Сегодня, 05:40
      Цитата: Горный стрелок
      каждому адмиралу Украины надо по "адмиральскому катеру"

      Там ещё лётчик сзади хочет себе катер. Ну или хотя бы весло или якорь laughing
      А момент и правда торжественный. Руслана в парадной вышиванке и джинсах, а не в рванине и без трусов, как обычно smile
      Тралл
      1. Svarog51 Сегодня, 06:07
        А этот - "мужик в пиджаке", руку к пузу приложил. Видать хорошо на постройке катера наварился, теперь банкета дожидается. laughing
        Svarog51
        1. Тралл Сегодня, 06:29
          Там на катере за рубкой американский флаг выглядывает smile
          Тралл
        2. Околоточный Сегодня, 08:15
          Сергей, Привет. А тебе не кажется, что и Руслана НЕ ТУДА руку приложила? Ей бы уместнее было.... lol
          Околоточный
  4. Logall Сегодня, 05:35
    Хавайся Черноморский флот, чем-то опять воду испортили...
    Logall
    1. Anarchist Сегодня, 06:28
      Диверсанты в них плавать будут. Царапать русские корабли
      Anarchist
  5. Fei_Wong Сегодня, 05:49
    Глядишь, лет через пять число адмиралов ВМФ Украины и число её боевых, кхм... "кораблей" и смогут уравняться. Прогресс!
    Fei_Wong
  6. sgr291158 Сегодня, 06:15
    Крепчает и крепчает укроповская флотилия. Страшная сила собирается.
    sgr291158
  7. лысова Сегодня, 06:17
    --- " бронированный артиллерийский катер " --- звучит, как бронепоезд, если б не фотка и модель проекта - чёрти что подумать можно. Главное не картонный - а бронированный ! И палубная "артиллерия" - ну уж больно громко. Жду видео, хода испытаний.
    лысова
    1. Тралл Сегодня, 06:35
      Только аккуратно при просмотре - укачивает smile

      Последняя минута со швартовкой просто эпичная laughing
      Тралл
      1. Авиатор_ Сегодня, 07:53
        Да, швартуются дуже гарно. Сала мало ел, докинуть конец не может.
        Авиатор_
  8. kvs207 Сегодня, 06:47
    Цитата: Тралл
    Шариков воздушных маловато

    Шарики умиляют. Как-будто новый магазин открыли laughing
    kvs207
    1. Тралл Сегодня, 06:50
      При спуске первой Гюрьзы было ещё мимимишнее smile
      Тралл
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    четвертый бронекатер

    Теперь точно "не всякая птица долетит до середины Днепра".
    rotmistr60
  10. sabakina Сегодня, 07:24
    две ПТУР "Барьер" с лазерной системой наведения

    1. Ареал обитания танков суша.
    2. Как они собираются держать цель на волне?
    sabakina
    1. Гаврила Сегодня, 09:04
      у них стоячая волна...
      Гаврила
  11. AVGUST Сегодня, 08:17
    Названия то все какие то змеиные , типа подлые , а не хищнические .......
    AVGUST
  12. Павловский Сегодня, 08:47
    Судя по фото, бронекатер "спустили", но к воде не допустили. Наверное боятся, что потонет разом
    Павловский
  13. ltc22A Сегодня, 08:52
    Катер должен быть оснащен оптико-электронной системой управления огнем "Сова"

    А "Сова" разве не российского производства? Или деньги не пахнут?
    ltc22A
  14. Гаврила Сегодня, 09:02
    че они за сердце держатся? боятся потонет ...
    Гаврила
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