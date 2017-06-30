"Союз-2-1А" стартует в июле с 72 спутниками

Подготовка ракеты-носителя, разгонного блока "Фрегат" и космических аппаратов идет по плану. Одновременно ведется подготовка объектов наземной космической инфраструктуры, которые будут задействованы в обеспечении пусковой программы. Вывоз ракеты "Союз" на стартовый комплекс, находящийся на площадке 31 космодрома Байконур, запланирован на 11 июля. После этого в течение трёх суток будет идти подготовка к запуску.

Многие спутники являются микроаппаратами и имеют размеры 10х10х10 сантиметров.