"Союз-2-1А" стартует в июле с 72 спутниками
Как сообщил новостному агентству « Интерфакс-АВН » источник на космодроме Байконур, намечаемая к старту отсюда ракета "Союз-2-1А" должна вывести на орбиту российский космический аппарат "Канопус-В-ИК" и группировку из малых спутников. В настоящее время ведется подготовка пуска.
- пояснил собеседник агентства.
Пуск ракеты запланирован на 09:36 (мск) 14 июля. В груз входят аппарат "Канопус-В-ИК" и 72 малых космических спутника, в частности TechnoSat, Corvus-BC 1, Corvus-BC 2, МКА Маяк, два МКА-Н, Ecuador-UTE-ЮЗГУ, Flying Laptop, Искра-МАИ-85, NORSAT-1, NORSAT-2, WNISAT-1R, CICERO-1, CICERO-2, CICERO-3, NanoACE, Flock 2k (48 штук), Lemur-2 (8 штук).
- заявил источник.
Указанное количество выводимых на орбиту аппаратов является рекордным для России. До этого ракета-носитель "Днепр" поднялась в космос с почти 40 спутниками. В феврале 2017 года индийские специалисты запустили ракету-носитель PSLV с космодрома на острове Шрихарикота с более чем сотней малых спутников.
Российский космический спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения и съёмки лесных пожаров площадью всего 25 квадратных метров. Спутник также предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, и поиска природных ресурсов.
Подготовка ракеты-носителя, разгонного блока "Фрегат" и космических аппаратов идет по плану. Одновременно ведется подготовка объектов наземной космической инфраструктуры, которые будут задействованы в обеспечении пусковой программы. Вывоз ракеты "Союз" на стартовый комплекс, находящийся на площадке 31 космодрома Байконур, запланирован на 11 июля. После этого в течение трёх суток будет идти подготовка к запуску.
- пояснил собеседник агентства.
Пуск ракеты запланирован на 09:36 (мск) 14 июля. В груз входят аппарат "Канопус-В-ИК" и 72 малых космических спутника, в частности TechnoSat, Corvus-BC 1, Corvus-BC 2, МКА Маяк, два МКА-Н, Ecuador-UTE-ЮЗГУ, Flying Laptop, Искра-МАИ-85, NORSAT-1, NORSAT-2, WNISAT-1R, CICERO-1, CICERO-2, CICERO-3, NanoACE, Flock 2k (48 штук), Lemur-2 (8 штук).
Многие спутники являются микроаппаратами и имеют размеры 10х10х10 сантиметров.
- заявил источник.
Указанное количество выводимых на орбиту аппаратов является рекордным для России. До этого ракета-носитель "Днепр" поднялась в космос с почти 40 спутниками. В феврале 2017 года индийские специалисты запустили ракету-носитель PSLV с космодрома на острове Шрихарикота с более чем сотней малых спутников.
Российский космический спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения и съёмки лесных пожаров площадью всего 25 квадратных метров. Спутник также предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, и поиска природных ресурсов.
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