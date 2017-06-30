09:09 30 июня

"Союз-2-1А" стартует в июле с 72 спутниками

Как сообщил новостному агентству « Интерфакс-АВН » источник на космодроме Байконур, намечаемая к старту отсюда ракета "Союз-2-1А" должна вывести на орбиту российский космический аппарат "Канопус-В-ИК" и группировку из малых спутников. В настоящее время ведется подготовка пуска.

Подготовка ракеты-носителя, разгонного блока "Фрегат" и космических аппаратов идет по плану. Одновременно ведется подготовка объектов наземной космической инфраструктуры, которые будут задействованы в обеспечении пусковой программы. Вывоз ракеты "Союз" на стартовый комплекс, находящийся на площадке 31 космодрома Байконур, запланирован на 11 июля. После этого в течение трёх суток будет идти подготовка к запуску.

- пояснил собеседник агентства.




Пуск ракеты запланирован на 09:36 (мск) 14 июля. В груз входят аппарат "Канопус-В-ИК" и 72 малых космических спутника, в частности TechnoSat, Corvus-BC 1, Corvus-BC 2, МКА Маяк, два МКА-Н, Ecuador-UTE-ЮЗГУ, Flying Laptop, Искра-МАИ-85, NORSAT-1, NORSAT-2, WNISAT-1R, CICERO-1, CICERO-2, CICERO-3, NanoACE, Flock 2k (48 штук), Lemur-2 (8 штук).

Многие спутники являются микроаппаратами и имеют размеры 10х10х10 сантиметров.

- заявил источник.

Указанное количество выводимых на орбиту аппаратов является рекордным для России. До этого ракета-носитель "Днепр" поднялась в космос с почти 40 спутниками. В феврале 2017 года индийские специалисты запустили ракету-носитель PSLV с космодрома на острове Шрихарикота с более чем сотней малых спутников.

Российский космический спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для наблюдения и съёмки лесных пожаров площадью всего 25 квадратных метров. Спутник также предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, поиска выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, и поиска природных ресурсов.


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Комментарии 19

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  1. Тралл Сегодня, 06:12
    Надеюсь, к нано-спутникам Чубайса не подпускали? smile
    И да, почему эту новость не озвучил Рогозин? Не проснулся ещё?
    Тралл
    1. Anarchist Сегодня, 06:32
      Чубайса? Нет. Рогозина подпустили а-ха-ха
      Anarchist
    2. сибиралт Сегодня, 06:40
      Скрестим пальцы, сплюнем через левое плечо и постучим по дереву. И никаких коментов. belay
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 06:43
        Цитата: сибиралт
        Скрестим пальцы, сплюнем через левое плечо и постучим по дереву. И никаких коментов. belay

        Как со скрещенными пальцами на работе на форуме ВО отписываться? smile
        Тралл
    3. Смог Сегодня, 06:44
      Цитата: Тралл
      почему эту новость не озвучил Рогозин?

      А чего Дмитрию Олеговичу озвучивать то? Много ли там российских спутников? NORSAT- норвежский CICERO ,Corvus-матрасовские. Дальше стало в лом искать чьих они будут Чисто коммерция! Ура!!!!! Так что Рогозин промолчит (батут, батут, батут) .
      Смог
  2. Teberii Сегодня, 06:13
    Количество мусора в космосе только растет.
    Teberii
    1. Тралл Сегодня, 06:15
      Цитата: Teberii
      Количество мусора в космосе только растет.

      Вроде старт с Байконура, а не Львова smile
      Тралл
      1. Teberii Сегодня, 06:20
        Причем тут Львов,речь идет о количестве от которого будет страдать качество и полеты станут не безопасными.
        Teberii
        1. Тралл Сегодня, 06:21
          Качество мусора? smile
          Тралл
        2. Wedmak Сегодня, 06:29
          Микроспутники долго не живут, они ж на низкие орбиты выводятся. Поэтому постепенно тормозятся и потом сгорают в атмосфере.
          Wedmak
  3. Умник Сегодня, 06:16
    Вот скажите мне что человечество делает на орбите более 50 лет? Эксперименты ставят? Да за это время человека в космосе зачать можно было и старость его наблюдать. Я к тому что развитие исследования космоса прекратилось. Где далекие планеты?
    Умник
    1. Вас Влад Сегодня, 06:24
      Цитата: Умник
      . Я к тому что развитие исследования космоса прекратилось. Где далекие планеты?

      Системно-экономический кризис в мире,не известно ещё чем кончится всё это.
      Вас Влад
    2. Тралл Сегодня, 06:24
      Цитата: Умник
      человека в космосе зачать можно было

      Скажу Вам по секрету, инопланетянки несимпатичные и непонятно вообще, как с ними это самое... smile
      Тралл
    3. l7yzo Сегодня, 06:25
      По телеку их явно не показывают и нам не говорят, тихушники ))
      Да опять накидают в космос камер подглядывания (Flock 2k (48 штук)) да мониторинга судов да всякости )))
      Короче большой брат )))
      l7yzo
    4. Großer Feldherr Сегодня, 06:28
      Нет даже теоретической научной базы для дальнего освоения космоса, все существующие на данный момент технологии для этого непригодны, элементарно ДНК не переживет полет в сотни миллионов лет, неговоря о более простых проблемах. Создадут искуственный интелект, можно будет хотя бы машину отправить далекие миры осваивать.
      Großer Feldherr
    5. Wedmak Сегодня, 06:30
      Я к тому что развитие исследования космоса прекратилось. Где далекие планеты?

      Дык...Если пустить все те бабки, которые тратятся на вооружения, уже бы на Марс осваивали. Таки кто первый вступит на эту тропу?
      Wedmak
    6. donavi49 Сегодня, 08:11
      А зачем? На луну рвались - чтобы показать у кого толще. Как показали - сразу вся тема и скисла.

      Сегодня дальние полеты человеков еще менее интересны. Ибо автономные станции делают больше, стоят дешевле. Опять же Кассини-Гюгенс - привез фундаментальных исследовательских данных, больше чем все полеты Аполло. Амбициозная миссия Юноны. Уникальный полет Новых Горизонтов. Невероятно сложная и вполне успешная миссия Розетты.

      Все это дает очень много различных материалов и стоит подъемных денег. Дальние полеты человеков, стоят неподъемных денег и нет цели зачем.
      donavi49
  4. Старый26 Сегодня, 07:11
    Цитата: Тралл
    Надеюсь, к нано-спутникам Чубайса не подпускали?

    Они почти все штатовские

    Цитата: Умник
    Вот скажите мне что человечество делает на орбите более 50 лет? Эксперименты ставят? Да за это время человека в космосе зачать можно было и старость его наблюдать. Я к тому что развитие исследования космоса прекратилось. Где далекие планеты?

    Солидарен. Прикрыть все практические работы в космосе. Не запускать вообще больше спутников особенно связи и мобильной связи. Лишнее
    Старый26
  5. pvv113 Сегодня, 07:52
    В груз входят аппарат "Канопус-В-ИК" и 72 малых космических спутника

    Впечатляет! Удачи вам, парни! good
    pvv113
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