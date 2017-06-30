09:10 30 июня

Миграционные запреты Трампа вступили в силу в США

В Соединённых Штатах Америки в силу вступил так называемый миграционный закон Трампа, который ранее был заблокировано по решению нескольких региональных судов. Закон касается запрета на въезд на территорию США для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Въезд запрещён на 90-дневный период.

Миграционные запреты Трампа вступили в силу в США


Телеканал CNN сообщает, что Верховный суд США конкретизирует суть запрета. Отмечено, что он (запрет) не распространяется на тех граждан упомянутых шести государств, у которых на территории США уже проживают близкие родственники или имеется тот или иной бизнес. Также запрет не распространяется на лиц из указанных стран с наличием действующей американской визы.


Есть и ещё две категории лиц, которые не попадают под миграционные ограничения Трампа. Это лица с двойным гражданством (включая американское), а также действующие студенты.

Одновременно с этим запретом в США начал действовать 4-месячный запрет на приём беженцев.

Говорится о том, что Верховный суд одобрил «мягкую версию жёсткого закона Трампа». По словам Трампа, предложенные им миграционные изменения помогут навести порядок в сфере безопасности и ограничить воздействие террористических угроз.

Использованы фотографии: Kstati.net
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Комментарии 9

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  1. Teberii Сегодня, 06:16
    Продавил, пусть и в укороченной варианте.Посмотрим что будет с другими инициативами.
    Teberii
    1. Зяблицев Сегодня, 06:26
      Трамп защищает свою страну, как не крути - поэтому обиженные арабы и африканские нигры, начиненные тринитротолуолом поедут во всякие толерантные Франции и Германии с дружеским приветом, что опять же выгодно США, так как только они типа способны в случае чего защитить европейцев от подобной напасти - отдемократизировав то же Сомали Томагавками! Так сказать создают скрытый казус-белли на всякий случай...
      Зяблицев
      1. Anarchist Сегодня, 06:34
        Пример нужно с него брать. В России чёртекто работает, цены сбивают...
        Anarchist
        1. Logall Сегодня, 06:49
          Да миграционную нужно проводить:
          Logall
    2. сибиралт Сегодня, 06:50
      США освобождается от приезжих бродяг и что?
      сибиралт
  2. Тралл Сегодня, 06:18
    США - страна, построенная мигрантами на костях индейцев.
    Тралл
  3. Koteg Сегодня, 06:37
    понятно что мигранты это не есть само по себе зло_вопрос кого приглашать и в каком количестве_можно выпить грамм 50 хорошего коньяку для здоровья а можно литрами денатурат употреблять_ и 50 грамм денатурата тоже здоровья не прибавит
    Koteg
  4. vpk72 Сегодня, 06:52
    Вот бы России такого президента!
    vpk72
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:05
      Глупее комментария еще не видел. Сам то понял, что написал?
      rotmistr60
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