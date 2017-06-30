Миграционные запреты Трампа вступили в силу в США

В Соединённых Штатах Америки в силу вступил так называемый миграционный закон Трампа, который ранее был заблокировано по решению нескольких региональных судов. Закон касается запрета на въезд на территорию США для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Въезд запрещён на 90-дневный период.Телеканал CNN сообщает, что Верховный суд США конкретизирует суть запрета. Отмечено, что он (запрет) не распространяется на тех граждан упомянутых шести государств, у которых на территории США уже проживают близкие родственники или имеется тот или иной бизнес. Также запрет не распространяется на лиц из указанных стран с наличием действующей американской визы.Есть и ещё две категории лиц, которые не попадают под миграционные ограничения Трампа. Это лица с двойным гражданством (включая американское), а также действующие студенты.Одновременно с этим запретом в США начал действовать 4-месячный запрет на приём беженцев.Говорится о том, что Верховный суд одобрил «мягкую версию жёсткого закона Трампа». По словам Трампа, предложенные им миграционные изменения помогут навести порядок в сфере безопасности и ограничить воздействие террористических угроз.