09:10 30 июня

ПАСЕ напомнила Москве о необходимости выполнять решения Страсбургского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой выразила озабоченность неисполнением десятками государств, в том числе Россией, решений Страсбургского суда, передает РИА Новости .



«Данная резолюция была проголосована "большинством" в 45 голосов, два депутата были против и пять воздержались. Таким образом, в голосовании приняли участие 52 человека – около 16% от списочного состава. Как указано на сайте организации, всего в ПАСЕ 324 депутата», – передает корреспондент агентства из Страсбурга.


В тексте резолюции по решениям ЕСПЧ отмечается, что «Ассамблея по-прежнему глубоко обеспокоена количеством решений Суда, выполнение которых находится на контроле Комитета министров (уставной орган Совета Европы)….».

В документе говорится, что число таких дел равняется «почти 10 тысячам». Большинство из них «связано с нарушением статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения) и статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека».

Парламентарии отметили, что «в Италии, России, Турции, Украине, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии, Молдавии и Польше отмечается наибольшее количество неисполненных судебных решений, здесь по-прежнему констатируется наличие серьезных структурных проблем, некоторые из которых не были урегулированы в течение более десяти лет».

Ассамблея рекомендует 47 государствам «представить в Комитет министров план действий… информацию о выплате справедливой компенсации». ПАСЕ также рекомендует странам-членам «финансировать больше проектов Совета Европы, благодаря которым исполнение решений Суда может быть улучшено».

В резолюции предлагается «осудить любой политический дискурс, дискредитирующий авторитет Суда». Документ призывает также «усилить роль гражданского общества в процессе исполнения решений Суда».

Россия в работе летней сессии участия не принимает. Отношения с ПАСЕ за последние годы резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации.

В начале июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Москва не будет перечислять третью часть своего общего взноса за 2017 год в размере € 11 млн. в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Frederick Florin
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Комментарии 38

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  1. кг пв Сегодня, 08:19
    Нельзя дискредитировать то чего нет wink
    кг пв
    1. 210окв Сегодня, 08:23
      А что с ними цацкаться?Ну кто они,и какое право ини имеют диктовать нашему государству свои условия?
      Цитата: кг пв
      Нельзя дискредитировать то чего нет wink
      210окв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:33
        выходить нужно из этих "шараг",до нормализации отношений.
        андрей юрьевич
        1. Смог Сегодня, 08:36
          Цитата: андрей юрьевич
          выходить нужно из этих "шараг",до нормализации отношений.

          Выйти, и больше никогда не входить.Не хрена там делать,только болтологией занимаются.
          Смог
          1. ЛукичЪ Сегодня, 08:42
            Цитата: Смог
            ,только болтологией занимаются.

            и членские взносы требуют. и не маленькие
            ЛукичЪ
            1. Смог Сегодня, 08:51
              Цитата: ЛукичЪ
              членские взносы требуют. и не маленькие

              Так кушать то всем хоццца!
              Смог
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:57
                Привет , Костик ! soldier drinks
                Цитата: Смог
                Так кушать то всем хоццца!

                Особенно за чужой счёт . wink
                bouncyhunter
                1. Смог Сегодня, 09:00
                  Паша! Привет!!!!!!! soldier drinks
                  Цитата: bouncyhunter
                  Особенно за чужой счёт .

                  И желательно в три горла. Дирол им в попу от диареи.......
                  Смог
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:01
                    Цитата: Смог
                    Дирол им в попу от диареи..

                    Лучше эпоксидкой - надёжнее . yes
                    bouncyhunter
            2. роман66 Сегодня, 08:51
              а кроме взносов еще какую-то хрень требуют все время
              роман66
          2. антивирус Сегодня, 08:50
            болтология- самое высокооплачиваемое искусство
            антивирус
        2. Б.Т.В. Сегодня, 08:37
          Цитата: андрей юрьевич
          выходить нужно из этих "шараг",до нормализации отношений.


          Лучше, до возвращения их к традиционным ценностям.
          Б.Т.В.
          1. Кот Всапогах Сегодня, 08:41
            то есть "навсегда" hi
            Кот Всапогах
        3. 210окв Сегодня, 09:08
          Уверены в нормализации?Я нет.Да если даже и нормализация,то зачем нам брать на себя какие либо "еврообязательства"?
          Цитата: андрей юрьевич
          выходить нужно из этих "шараг",до нормализации отношений.
          210окв
  2. Михаил177 Сегодня, 08:19
    "Поучайте своих паучат" (c)...Послать их далеко и надолго.
    Михаил177
  3. AVGUST Сегодня, 08:22
    Мы не в их юрисдикции, так что "искусственный фаллос" в виде собственных решений пусть сами и используют в отношении себя же.
    AVGUST
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:22
    Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото". wassat
    Горный стрелок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 08:44
      Цитата: Горный стрелок
      мы напишем в "Спортлото"

      подписываюсь
      ЛукичЪ
  5. aleksfill Сегодня, 08:24
    Давно пора прекратить субсидировать европейские структуры в ответ на санкции, а совсем чудненько
    было бы и вовсе выйти из европейских бюрократических органов и ВТО.
    aleksfill
    1. Толстоевский Сегодня, 08:34
      Иран в своё время разорвал всякие отношения с общечеловеками, а то бы уже Ирана не было
      Толстоевский
  6. Skay Сегодня, 08:24
    ПАСЕ, кто ты такое?..
    Skay
  7. tralmaster. Сегодня, 08:27
    16 % это не кворум . Видно большинство членов проголосовало против этого решения своей неявкой. Скорее всего карлики собрались свою значимость показать.
    tralmaster.
  8. Толстоевский Сегодня, 08:32
    давно пора прекратить платить общечеловекам дань и послать их вместе со всеми их структурами в длительное и увлекательнейшее пешее эротическое путешествие
    Толстоевский
  9. Смог Сегодня, 08:33
    Во бордель, так бордель. Из 324 на "РАБОТУ" lol ,пришло 52, это те которые обеспокоены судьбою мира, и ведь ВЫНЕСЛИ РЕШЕНИЕ, Вынесли , Карл.........
    А остальные водку что ли пьянствуют? Им не до пустяков? Но зарплату получают. Блин, у нас в Гос.Думе явка и то больше.......... laughing .
    Смог
    1. ЛукичЪ Сегодня, 08:47
      Цитата: Смог
      Блин, у нас в Гос.Думе явка и то больше.......... .

      им бы туда из рады делегировать чтобы подрались
      ЛукичЪ
      1. Смог Сегодня, 08:50
        Цитата: ЛукичЪ
        им бы туда из рады делегировать чтобы подрались

        Я так думаю, на те кулачные бои явка то поболе будет. Могут и подзаработать еще, если билеты на сторону продавать будут laughing Цирк........
        Смог
    2. антивирус Сегодня, 08:51
      они все в полях -на встречах с избирателями и мигрантами
      антивирус
      1. Смог Сегодня, 08:54
        Цитата: антивирус
        они все в полях -

        На сезонной уборке картофеля?????? lol Или чего там у них в гейропах произрастает?????
        Смог
  10. avg-mgn Сегодня, 08:41
    ПАСЕ также рекомендует странам-членам «финансировать больше проектов Совета Европы, благодаря которым исполнение решений Суда может быть улучшено
    Вот здесь собака и порылась! Россия на бизнес ПАСЕ наступила. Бизнес же, как известно, без денежной подпитки существовать не может.
    avg-mgn
  11. Павловский Сегодня, 08:43
    Господа буржуи, сворачивайте свои решения в трубочку и в гейпроход засовывайте. Больно, но нужно
    Павловский
    1. Shahno Сегодня, 08:48
      Да смешно. Но еще смешнее что эту картинку можно использовать и для иллюстрации ситуации внутри некоторых стран.
      Shahno
      1. Павловский Сегодня, 09:00
        Про Израиль наверное говорите, да, жалко вас
        Павловский
  12. нивасандер Сегодня, 08:48
    обидели педиков
    нивасандер
  13. pvv113 Сегодня, 08:50
    Москва не будет перечислять третью часть своего общего взноса за 2017 год в размере € 11 млн. в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ.

    Справедливое решение. Зачем подкармливать вредителей? hi
    pvv113
  14. Старый военрук Сегодня, 08:55
    Господи, как она эта ПАСЕ надоела вместе с НАТОй и Страсбургским судом, да и с Гаагским тоже. Все они всегда были, есть и будут против России. Забыл ОБСЕ упомянуть. Тоже из этой команды. Поэтому всем им следовать лесом можно походным шагом.
    Старый военрук
  15. Влад5307 Сегодня, 08:55
    Все эти ПАСЕ, ОБСЕ контролируются нашими прямыми недругами и пора уже отменить решения РФ о вхождение в подобные организации, принятые в эпоху президента-алкоголика, "победившего" на выборах через прямой подкуп избирательных комиссий на деньги ЦРУ для подтасовки результатов, а тем более давать деньги на содержание этих вражеских министров! Что-то не было слышно их голосов тогда о чудовищном нарушении закона в РФ! angry
    Влад5307
  16. Monster_Fat Сегодня, 08:57
    Ну, так и вообще, прекратите перечислять туда деньги.....хотя....куда же будут депутатики на народные деньги в командировки ездить.... smile
    Monster_Fat
  17. Topotun Сегодня, 09:03
    Послать эту контору по всем известному адресу. Достали уже.
    Topotun
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