ПАСЕ напомнила Москве о необходимости выполнять решения Страсбургского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой выразила озабоченность неисполнением десятками государств, в том числе Россией, решений Страсбургского суда, передает РИА Новости .
«Данная резолюция была проголосована "большинством" в 45 голосов, два депутата были против и пять воздержались. Таким образом, в голосовании приняли участие 52 человека – около 16% от списочного состава. Как указано на сайте организации, всего в ПАСЕ 324 депутата», – передает корреспондент агентства из Страсбурга.
В тексте резолюции по решениям ЕСПЧ отмечается, что «Ассамблея по-прежнему глубоко обеспокоена количеством решений Суда, выполнение которых находится на контроле Комитета министров (уставной орган Совета Европы)….».
В документе говорится, что число таких дел равняется «почти 10 тысячам». Большинство из них «связано с нарушением статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения) и статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека».
Парламентарии отметили, что «в Италии, России, Турции, Украине, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии, Молдавии и Польше отмечается наибольшее количество неисполненных судебных решений, здесь по-прежнему констатируется наличие серьезных структурных проблем, некоторые из которых не были урегулированы в течение более десяти лет».
Ассамблея рекомендует 47 государствам «представить в Комитет министров план действий… информацию о выплате справедливой компенсации». ПАСЕ также рекомендует странам-членам «финансировать больше проектов Совета Европы, благодаря которым исполнение решений Суда может быть улучшено».
В резолюции предлагается «осудить любой политический дискурс, дискредитирующий авторитет Суда». Документ призывает также «усилить роль гражданского общества в процессе исполнения решений Суда».
Россия в работе летней сессии участия не принимает. Отношения с ПАСЕ за последние годы резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации.
В начале июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Москва не будет перечислять третью часть своего общего взноса за 2017 год в размере € 11 млн. в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ.
«Данная резолюция была проголосована "большинством" в 45 голосов, два депутата были против и пять воздержались. Таким образом, в голосовании приняли участие 52 человека – около 16% от списочного состава. Как указано на сайте организации, всего в ПАСЕ 324 депутата», – передает корреспондент агентства из Страсбурга.
В тексте резолюции по решениям ЕСПЧ отмечается, что «Ассамблея по-прежнему глубоко обеспокоена количеством решений Суда, выполнение которых находится на контроле Комитета министров (уставной орган Совета Европы)….».
В документе говорится, что число таких дел равняется «почти 10 тысячам». Большинство из них «связано с нарушением статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения) и статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека».
Парламентарии отметили, что «в Италии, России, Турции, Украине, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии, Молдавии и Польше отмечается наибольшее количество неисполненных судебных решений, здесь по-прежнему констатируется наличие серьезных структурных проблем, некоторые из которых не были урегулированы в течение более десяти лет».
Ассамблея рекомендует 47 государствам «представить в Комитет министров план действий… информацию о выплате справедливой компенсации». ПАСЕ также рекомендует странам-членам «финансировать больше проектов Совета Европы, благодаря которым исполнение решений Суда может быть улучшено».
В резолюции предлагается «осудить любой политический дискурс, дискредитирующий авторитет Суда». Документ призывает также «усилить роль гражданского общества в процессе исполнения решений Суда».
Россия в работе летней сессии участия не принимает. Отношения с ПАСЕ за последние годы резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации.
В начале июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Москва не будет перечислять третью часть своего общего взноса за 2017 год в размере € 11 млн. в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Frederick Florin
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