Победить путинизм и построить лучший мир: американская сверхзадача
Американские демократы и независимые эксперты анонсировали новую стратегию борьбы с Путиным: во-первых, предложены мероприятия по глобальному противостоянию «путинизму»; во-вторых, в США выявили врагов народа в лице Республиканской партии, получившей клеймо «партии Путина».
Экс-сотрудник ЦРУ Эван Макмаллин, один из основателей НКО «Stand Up Republic» написал статью для «Вашингтон Пост» . Эксперт полагает, что Республиканская партия США рискует стать американским «путинским союзником». Автор рассуждает на эту тему совершенно серьёзно.
По мнению бывшего цээрушника, имеются все основания «серьёзно утверждать», что эта партия напоминает европейские движения, которые «поддерживает Путин». Доказательства: сам факт президентства Трампа, доброжелательное отношение к Москве избирателей-республиканцев, уклонение республиканских лидеров в конгрессе от расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года.
Как считает эксперт, «русское влияние» наряду с «изощрёнными кибероперациями» угрожает праву свободных американцев выбрать себе собственных лидеров. Автор подчёркивает, что его тезисы — отнюдь не преувеличения, и вообще «серьёзность обозначенной проблемы трудно переоценить».
Эван Макмаллин убеждён, что верховный главнокомандующий мистер Трамп «больше заинтересован в защите Москвы». Недаром его администрация уже рассматривает открытие «двух шпионских объектов», запертых для русских президентом Бараком Обамой в конце декабря прошлого года (напомним, речь идёт о посольских дачах). Кроме того, напоминает автор, Белый дом намерен препятствовать продвижению законопроекта о новых санкциях в отношении России, одобренных в сенате.
Также эксперта и бывшего цээрушника пугают перемены в позициях избирателей-республиканцев: эти люди становятся «пророссийски настроенными». Соцопрос «Morning Consult» совместно с «Politico» позволил выяснить: 49% избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, находят Россию или дружественной страной, или союзницей! И только 12 процентов считают её врагом. И если в 2015 году к Путину, по данным опроса «Gallup», относились положительно 12% республиканцев, то к февралю 2017 года доля таковых выросла до 32 процентов!
Вывод эксперта: становится трудно защитить страну от иностранного противника.
Однако спасение есть. Другие эксперты, прописанные в американском конгрессе, придумали целую стратегию по предотвращению российских ударов по американской демократии.
Демократы, члены Палаты представителей Адам Смит, Сет Моултон, Стефани Мерфи, Рубен Галлего и Джо Кортни обнародовали в журнале «Тайм» стратегию по противодействию «путинизму».
По мнению конгрессменов, Соединённые Штаты столкнулись с глобальным вызовом представительной демократии и свободы. Соответствующая угроза «исходит от путинизма».
«Путинизм» соавторы определяют как «философию диктатуры, слившейся с экономикой клептократии». Народ, загнанный в рамки подобной философии, рассматривается как масса, которой вход в правительство закрыт. Открытая экономика и транспарентность госуправления есть «идеологические препятствия», которые из системы устраняются ради обеспечения «безопасности автократии». Сторонники такого правления настроены агрессивно в адрес США, и действия автократов являются растущей угрозой американскому «образу жизни».
Далее делается вывод: США нужна эффективная стратегия, которая позволит отбить атаку агрессоров на систему мировой безопасности. Статья является как раз попыткой такую стратегию предложить.
Для начала соавторы показывают в деталях, какой враг противостоит мировой (читай: американской) демократии. Это идеология автократов, «близкая к фашизму». Такую идеологию нынче разделяют разнообразные «плутократы, клептократы, ультраправые националисты, профессиональные оппортунисты, государственная полиция и прочие секретные службы, вставшие у руля власти в своих государствах и приобретшие мировое влияние». Эта система намеревается разрушить демократические институты в мире. Питается она коррупцией, живёт в сетях влияния, стремится к личному обогащению. Права человека, структуры, обеспечивающие прозрачность, общественное благо — всё это чиновникам, командующим такой системой, не по душе. Примеры подобных идеологий авторы находят в «ИГ» (запрещено в РФ), Северной Корее, Китае, Иране. «Путинизм» выделяется особо.
«Путинизм» эксперты (в своей серьёзности они сходятся с Макмаллином) называют «особенно серьёзной угрозой». Аргумент: «путинизм» имеет экспансионистский характер. Вот примеры: государство русских «аннексировало Крым», а также «часть грузинской территории». Эту экспансионистскую идеологию русские спецслужбы экспортируют по всему миру, желая подорвать позиции демократии. Пиком экспорта стало «серьёзное вмешательство Москвы в американские выборы» и «в выборы в других государствах мира». Идёт «наступление путинизма», и демократии в мире рискуют оказаться «беспомощными».
Но вот хорошая новость: ещё не поздно «адаптироваться» и «защититься». Справиться с путинизмом можно, уверены авторы. Есть несколько рецептов противостояния Кремлю.
1. Следует дать понять России, что ценности США — фундамент американской политики. Действия Вашингтона должны быть обусловлены верой в представительную демократию, свободу личности, транспарентность и общественное благо.
Правда, сотрудничество «с партнёрами и союзниками», не разделяющими объявленных ценностей, тоже допускается. Компромиссы — неотъемлемая часть взаимодействия с другими государствами. США могут идти на компромиссы, чтобы достичь своих целей в области национальной безопасности.
2. «Абсолютно необходимо» достигать целей вместе с участниками альянсов и партнёрами. Институты, которые раньше помогали поддерживать демократию, должны делать это и теперь.
Правда, есть один минус: Америка уже не обладает в мире существенным военным и экономическим перевесом. Авторы даже назвали США «жертвой собственного успеха». Вот беда для Америки: «другие страны» догоняют США. Почему так происходит? У соавторов есть ответ: другие преуспевают «благодаря порядку», который «создали в двадцатом веке» американцы. Даётся совет: признать многополярность, а затем «использовать её для своей выгоды». Сделать нужно следующее: выстроить альянсы и партнёрства, а затем через них действовать. Необходимо найти возможности адаптировать глобальные институты к геополитическому сдвигу и создать институты новые, которые способствовали бы противостоянию путинизму.
3. Наряду с противостоянием путинизму Вашингтон должен обеспечить как благополучие, так и безопасность своего собственного народа, а также народов союзников и партнёров.
Однако это «чрезвычайно сложная задача». Чтобы её решить, следует «быть упорными». Противостоя «распространению путинизма», США должны вкладывать средства в международную безопасность: союзники по НАТО и партнёры получат таким образом гарантию защиты «от военной агрессии России». В этом контексте необходимо «разработать стратегию противостояния России военными методами» и учесть при этом «планирование борьбы с русскими кибератаками», а также пропагандой и гибридными методами войны.
4. Нельзя забывать о дипломатии, поскольку путинизм не преодолеть одной военной мощью. Также нужно делать ставку на экономическое развитие и укрепление гражданского общества.
Здесь сыграет роль Госдепартамент, чьи новые механизмы будут работать во имя свободы прессы и борьбы с путинской пропагандой. Отдельно будет поддерживаться создание институтов по борьбе с коррупцией.
5. Эксперты хотят, чтобы демократические страны имели здоровые экономики. Это послужило бы контрастом для кланово-олигархического капитализма государственнического толка — типа того, что действует в экономически слабой России, пропитанной «путинизмом».
Из материала становится ясно, что господа конгрессмены горят желанием сформировать и реализовать соответствующие подходы, чтобы «путинисты» не могли выиграть идеологического соревнования. Победа США позволит создать «лучший мир».
Шестым пунктом, однако, должно быть объявлено противостояние внутренним врагам народа — республиканцам, поскольку не кто иной, как мистер Трамп и его советники, готовы резать бюджет Госдепартамента, а, значит, и бюджеты рупоров вашингтонской пропаганды и разного рода НКО, действующих под маркой Госдепа по всему миру во имя свободы слова и прав человека. Пока американские демократы и республиканцы («партия Путина») не прекратят делить родное общество на две части, вместо борьбы с путинизмом у них будет пожирание собственного хвоста.
Экс-сотрудник ЦРУ Эван Макмаллин, один из основателей НКО «Stand Up Republic» написал статью для «Вашингтон Пост» . Эксперт полагает, что Республиканская партия США рискует стать американским «путинским союзником». Автор рассуждает на эту тему совершенно серьёзно.
По мнению бывшего цээрушника, имеются все основания «серьёзно утверждать», что эта партия напоминает европейские движения, которые «поддерживает Путин». Доказательства: сам факт президентства Трампа, доброжелательное отношение к Москве избирателей-республиканцев, уклонение республиканских лидеров в конгрессе от расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года.
Как считает эксперт, «русское влияние» наряду с «изощрёнными кибероперациями» угрожает праву свободных американцев выбрать себе собственных лидеров. Автор подчёркивает, что его тезисы — отнюдь не преувеличения, и вообще «серьёзность обозначенной проблемы трудно переоценить».
Эван Макмаллин убеждён, что верховный главнокомандующий мистер Трамп «больше заинтересован в защите Москвы». Недаром его администрация уже рассматривает открытие «двух шпионских объектов», запертых для русских президентом Бараком Обамой в конце декабря прошлого года (напомним, речь идёт о посольских дачах). Кроме того, напоминает автор, Белый дом намерен препятствовать продвижению законопроекта о новых санкциях в отношении России, одобренных в сенате.
Также эксперта и бывшего цээрушника пугают перемены в позициях избирателей-республиканцев: эти люди становятся «пророссийски настроенными». Соцопрос «Morning Consult» совместно с «Politico» позволил выяснить: 49% избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, находят Россию или дружественной страной, или союзницей! И только 12 процентов считают её врагом. И если в 2015 году к Путину, по данным опроса «Gallup», относились положительно 12% республиканцев, то к февралю 2017 года доля таковых выросла до 32 процентов!
Вывод эксперта: становится трудно защитить страну от иностранного противника.
Однако спасение есть. Другие эксперты, прописанные в американском конгрессе, придумали целую стратегию по предотвращению российских ударов по американской демократии.
Демократы, члены Палаты представителей Адам Смит, Сет Моултон, Стефани Мерфи, Рубен Галлего и Джо Кортни обнародовали в журнале «Тайм» стратегию по противодействию «путинизму».
По мнению конгрессменов, Соединённые Штаты столкнулись с глобальным вызовом представительной демократии и свободы. Соответствующая угроза «исходит от путинизма».
«Путинизм» соавторы определяют как «философию диктатуры, слившейся с экономикой клептократии». Народ, загнанный в рамки подобной философии, рассматривается как масса, которой вход в правительство закрыт. Открытая экономика и транспарентность госуправления есть «идеологические препятствия», которые из системы устраняются ради обеспечения «безопасности автократии». Сторонники такого правления настроены агрессивно в адрес США, и действия автократов являются растущей угрозой американскому «образу жизни».
Далее делается вывод: США нужна эффективная стратегия, которая позволит отбить атаку агрессоров на систему мировой безопасности. Статья является как раз попыткой такую стратегию предложить.
Для начала соавторы показывают в деталях, какой враг противостоит мировой (читай: американской) демократии. Это идеология автократов, «близкая к фашизму». Такую идеологию нынче разделяют разнообразные «плутократы, клептократы, ультраправые националисты, профессиональные оппортунисты, государственная полиция и прочие секретные службы, вставшие у руля власти в своих государствах и приобретшие мировое влияние». Эта система намеревается разрушить демократические институты в мире. Питается она коррупцией, живёт в сетях влияния, стремится к личному обогащению. Права человека, структуры, обеспечивающие прозрачность, общественное благо — всё это чиновникам, командующим такой системой, не по душе. Примеры подобных идеологий авторы находят в «ИГ» (запрещено в РФ), Северной Корее, Китае, Иране. «Путинизм» выделяется особо.
«Путинизм» эксперты (в своей серьёзности они сходятся с Макмаллином) называют «особенно серьёзной угрозой». Аргумент: «путинизм» имеет экспансионистский характер. Вот примеры: государство русских «аннексировало Крым», а также «часть грузинской территории». Эту экспансионистскую идеологию русские спецслужбы экспортируют по всему миру, желая подорвать позиции демократии. Пиком экспорта стало «серьёзное вмешательство Москвы в американские выборы» и «в выборы в других государствах мира». Идёт «наступление путинизма», и демократии в мире рискуют оказаться «беспомощными».
Но вот хорошая новость: ещё не поздно «адаптироваться» и «защититься». Справиться с путинизмом можно, уверены авторы. Есть несколько рецептов противостояния Кремлю.
1. Следует дать понять России, что ценности США — фундамент американской политики. Действия Вашингтона должны быть обусловлены верой в представительную демократию, свободу личности, транспарентность и общественное благо.
Правда, сотрудничество «с партнёрами и союзниками», не разделяющими объявленных ценностей, тоже допускается. Компромиссы — неотъемлемая часть взаимодействия с другими государствами. США могут идти на компромиссы, чтобы достичь своих целей в области национальной безопасности.
2. «Абсолютно необходимо» достигать целей вместе с участниками альянсов и партнёрами. Институты, которые раньше помогали поддерживать демократию, должны делать это и теперь.
Правда, есть один минус: Америка уже не обладает в мире существенным военным и экономическим перевесом. Авторы даже назвали США «жертвой собственного успеха». Вот беда для Америки: «другие страны» догоняют США. Почему так происходит? У соавторов есть ответ: другие преуспевают «благодаря порядку», который «создали в двадцатом веке» американцы. Даётся совет: признать многополярность, а затем «использовать её для своей выгоды». Сделать нужно следующее: выстроить альянсы и партнёрства, а затем через них действовать. Необходимо найти возможности адаптировать глобальные институты к геополитическому сдвигу и создать институты новые, которые способствовали бы противостоянию путинизму.
3. Наряду с противостоянием путинизму Вашингтон должен обеспечить как благополучие, так и безопасность своего собственного народа, а также народов союзников и партнёров.
Однако это «чрезвычайно сложная задача». Чтобы её решить, следует «быть упорными». Противостоя «распространению путинизма», США должны вкладывать средства в международную безопасность: союзники по НАТО и партнёры получат таким образом гарантию защиты «от военной агрессии России». В этом контексте необходимо «разработать стратегию противостояния России военными методами» и учесть при этом «планирование борьбы с русскими кибератаками», а также пропагандой и гибридными методами войны.
4. Нельзя забывать о дипломатии, поскольку путинизм не преодолеть одной военной мощью. Также нужно делать ставку на экономическое развитие и укрепление гражданского общества.
Здесь сыграет роль Госдепартамент, чьи новые механизмы будут работать во имя свободы прессы и борьбы с путинской пропагандой. Отдельно будет поддерживаться создание институтов по борьбе с коррупцией.
5. Эксперты хотят, чтобы демократические страны имели здоровые экономики. Это послужило бы контрастом для кланово-олигархического капитализма государственнического толка — типа того, что действует в экономически слабой России, пропитанной «путинизмом».
Из материала становится ясно, что господа конгрессмены горят желанием сформировать и реализовать соответствующие подходы, чтобы «путинисты» не могли выиграть идеологического соревнования. Победа США позволит создать «лучший мир».
Шестым пунктом, однако, должно быть объявлено противостояние внутренним врагам народа — республиканцам, поскольку не кто иной, как мистер Трамп и его советники, готовы резать бюджет Госдепартамента, а, значит, и бюджеты рупоров вашингтонской пропаганды и разного рода НКО, действующих под маркой Госдепа по всему миру во имя свободы слова и прав человека. Пока американские демократы и республиканцы («партия Путина») не прекратят делить родное общество на две части, вместо борьбы с путинизмом у них будет пожирание собственного хвоста.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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