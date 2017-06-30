Разрабатывается версия МРК «Буян-М», близкая к корветам
Согласно информации новостного портала lenta.ru , генеральный директор Зеленодольского завода им. Горького Ренат Мистахов сообщил о планах модернизации проекта малых ракетных кораблей типа «Буян-М» , придав их большей мореходности.
С его слов, усовершенствованные МРК будут иметь новую форму корпуса, а по своим возможностям приблизятся к корветам.
Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» представляют собой развитие артиллерийских кораблей проекта 21630. Сравнительно небольшие (полное водоизмещение 949 тонн), они достигают скорости 25 узлов и несут мощный набор ударного вооружения. Оно представлено модулем универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) с 8 пусковыми установками для ракет типа «Оникс» или «Калибр».
Со стороны ВО отметим, что решение о модернизации МРК «Буян-М» выглядит несколько неожиданно. Строящиеся в настоящее время серийно МРК проекта 22800 рассматривались в качестве замены реализации проекта 21631 "Буян-М". Можно осторожно предположить, что Зеленодольский завод стремится разработать собственную версию корабля, близкого к проекту 22800 (то есть приближающегося к типу «корвет»), с целью сохранить своё участие в кораблестроительной программе. Тем более, что суда проекта 22800 строятся на верфи «Пелла» (СПб) и зависящем от неё заводе «Море» (Феодосия). Выданный ранее Зеленодольску контракт на постройку 5 МРК проекта 22800 до сих пор не начат исполнением. В таком случае мы станем свидетелями конкурентной борьбы как фактора "утяжеления" состава ВМФ РФ.
С его слов, усовершенствованные МРК будут иметь новую форму корпуса, а по своим возможностям приблизятся к корветам.
Идет проработка новой версии МРК для Минобороны. Основная цель — повышение мореходности за счёт другой формы корпуса, нового двигателя, новых систем управления.
Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» представляют собой развитие артиллерийских кораблей проекта 21630. Сравнительно небольшие (полное водоизмещение 949 тонн), они достигают скорости 25 узлов и несут мощный набор ударного вооружения. Оно представлено модулем универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) с 8 пусковыми установками для ракет типа «Оникс» или «Калибр».
"Град Свияжск" - головной МРК проекта 21631 «Буян-М»
Со стороны ВО отметим, что решение о модернизации МРК «Буян-М» выглядит несколько неожиданно. Строящиеся в настоящее время серийно МРК проекта 22800 рассматривались в качестве замены реализации проекта 21631 "Буян-М". Можно осторожно предположить, что Зеленодольский завод стремится разработать собственную версию корабля, близкого к проекту 22800 (то есть приближающегося к типу «корвет»), с целью сохранить своё участие в кораблестроительной программе. Тем более, что суда проекта 22800 строятся на верфи «Пелла» (СПб) и зависящем от неё заводе «Море» (Феодосия). Выданный ранее Зеленодольску контракт на постройку 5 МРК проекта 22800 до сих пор не начат исполнением. В таком случае мы станем свидетелями конкурентной борьбы как фактора "утяжеления" состава ВМФ РФ.
Проект 22800
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