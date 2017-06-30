Пушков об одном из союзников США в Сирии

Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением химоружия в Сирии. Понятно: "Аль-Каида" там теперь – союзник США в деле смены режима,

Госдеп отказался обсуждать потенциальные провокации с химоружием в Сирии со стороны террористических организаций, так как группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) является союзником США в деле смены режима, передает РИА Новости заявление члена Совета Федерации Алексея Пушкова.Ранее представитель Госдепа Хизер Науэрт сказала журналистам, что Вашингтон не располагает данными о подготовке террористами провокаций в Сирии с применением химического оружия.написал Пушков в своем «Твиттере».Террористические группировки в Сирии «готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в мае этого года», сообщил агентству дипломатический источник.По словам собеседника, «провокация говорится в районе Нова-Джасем-Анхель, информация об этом получена из достоверных источников военно-политического руководства Сирии». Согласно этой информации, подготовка к операции продолжается уже несколько недель.Последние заявления военного руководства и Госдепа США «о том, что в случае применения правительством Асада химического оружия на территории САР будут приняты "катастрофические для него меры", стало мощнейшим мотивирующим фактором для террористов при подготовке провокации», отметил источник.По его данным, цель провокации – «спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти в САР».Собеседник подчеркнул, что Россия «29 июня оповестила военное руководство сил возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) о планах террористов провести подобную акцию».Напомним, в понедельник Белый дом заявил, что режим Асада готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.