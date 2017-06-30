Пушков об одном из союзников США в Сирии
Госдеп отказался обсуждать потенциальные провокации с химоружием в Сирии со стороны террористических организаций, так как группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) является союзником США в деле смены режима, передает РИА Новости заявление члена Совета Федерации Алексея Пушкова.
Ранее представитель Госдепа Хизер Науэрт сказала журналистам, что Вашингтон не располагает данными о подготовке террористами провокаций в Сирии с применением химического оружия.
Террористические группировки в Сирии «готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в мае этого года», сообщил агентству дипломатический источник.
По словам собеседника, «провокация говорится в районе Нова-Джасем-Анхель, информация об этом получена из достоверных источников военно-политического руководства Сирии». Согласно этой информации, подготовка к операции продолжается уже несколько недель.
Последние заявления военного руководства и Госдепа США «о том, что в случае применения правительством Асада химического оружия на территории САР будут приняты "катастрофические для него меры", стало мощнейшим мотивирующим фактором для террористов при подготовке провокации», отметил источник.
По его данным, цель провокации – «спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти в САР».
Собеседник подчеркнул, что Россия «29 июня оповестила военное руководство сил возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) о планах террористов провести подобную акцию».
Напомним, в понедельник Белый дом заявил, что режим Асада готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.
Ранее представитель Госдепа Хизер Науэрт сказала журналистам, что Вашингтон не располагает данными о подготовке террористами провокаций в Сирии с применением химического оружия.
Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением химоружия в Сирии. Понятно: "Аль-Каида" там теперь – союзник США в деле смены режима,написал Пушков в своем «Твиттере».
Террористические группировки в Сирии «готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в мае этого года», сообщил агентству дипломатический источник.
По словам собеседника, «провокация говорится в районе Нова-Джасем-Анхель, информация об этом получена из достоверных источников военно-политического руководства Сирии». Согласно этой информации, подготовка к операции продолжается уже несколько недель.
Последние заявления военного руководства и Госдепа США «о том, что в случае применения правительством Асада химического оружия на территории САР будут приняты "катастрофические для него меры", стало мощнейшим мотивирующим фактором для террористов при подготовке провокации», отметил источник.
По его данным, цель провокации – «спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти в САР».
Собеседник подчеркнул, что Россия «29 июня оповестила военное руководство сил возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) о планах террористов провести подобную акцию».
Напомним, в понедельник Белый дом заявил, что режим Асада готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока.
Использованы фотографии: Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
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