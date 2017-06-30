США не усматривают возможность провокационной химатаки в Сирии
Согласно информации РИА Новости , представитель госдепартамента Хизер Науэрт сообщила о том, что США не оценивают в качестве реальной угрозы возможность организации террористами провокации в Сирии с применением химоружия.
С её слов, за химическими атаками стоит лишь Дамаск и "на этот счет нет никаких дебатов". Она полагает, что, несмотря на российско-американские договоренности 2013 года, Сирия сохранила соответствующие арсеналы.
Как сообщил источник РИА Новости, провокация по аналогии с Идлибом готовится в одном из районов Дераа – Нова-Джасем-Анхель. Подготовка к операции велась в течение последних недель. Мощнейшую мотивацию террористам придали последние заявления военного руководства и госдепа США о том, что в случае применения правительством Башара Асада химического оружия на территории САР будут приняты "катастрофические для него меры".
Как утверждает источник, данная провокация имеет целью оправдание вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим свержением нынешней власти в САР. В связи с этим американская сторона была осведомлена о планах террористов.
Как можно заметить, новый виток кампании дискредитации Дамаска проходит в преддверии возможной первой встречи президентов России и США "на полях" саммита G20 в Гамбурге.
С её слов, за химическими атаками стоит лишь Дамаск и "на этот счет нет никаких дебатов". Она полагает, что, несмотря на российско-американские договоренности 2013 года, Сирия сохранила соответствующие арсеналы.
Как сообщил источник РИА Новости, провокация по аналогии с Идлибом готовится в одном из районов Дераа – Нова-Джасем-Анхель. Подготовка к операции велась в течение последних недель. Мощнейшую мотивацию террористам придали последние заявления военного руководства и госдепа США о том, что в случае применения правительством Башара Асада химического оружия на территории САР будут приняты "катастрофические для него меры".
Как утверждает источник, данная провокация имеет целью оправдание вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим свержением нынешней власти в САР. В связи с этим американская сторона была осведомлена о планах террористов.
Как можно заметить, новый виток кампании дискредитации Дамаска проходит в преддверии возможной первой встречи президентов России и США "на полях" саммита G20 в Гамбурге.
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