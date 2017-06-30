13:42 30 июня

США не усматривают возможность провокационной химатаки в Сирии

Согласно информации РИА Новости , представитель госдепартамента Хизер Науэрт сообщила о том, что США не оценивают в качестве реальной угрозы возможность организации террористами провокации в Сирии с применением химоружия.

С её слов, за химическими атаками стоит лишь Дамаск и "на этот счет нет никаких дебатов". Она полагает, что, несмотря на российско-американские договоренности 2013 года, Сирия сохранила соответствующие арсеналы.

США не усматривают возможность провокационной химатаки в Сирии



Как сообщил источник РИА Новости, провокация по аналогии с Идлибом готовится в одном из районов Дераа – Нова-Джасем-Анхель. Подготовка к операции велась в течение последних недель. Мощнейшую мотивацию террористам придали последние заявления военного руководства и госдепа США о том, что в случае применения правительством Башара Асада химического оружия на территории САР будут приняты "катастрофические для него меры".



Как утверждает источник, данная провокация имеет целью оправдание вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим свержением нынешней власти в САР. В связи с этим американская сторона была осведомлена о планах террористов.
Как можно заметить, новый виток кампании дискредитации Дамаска проходит в преддверии возможной первой встречи президентов России и США "на полях" саммита G20 в Гамбурге.


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Комментарии 16

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  1. iliitchitch Сегодня, 09:27
    Дони , ты ,часом , не заигрался ли ? Хизеру свою угомони . А заодно и своих террористов .
    iliitchitch
    1. vovanpain Сегодня, 09:47
      её слов, за химическими атаками стоит лишь Дамаск и "на этот счет нет никаких дебатов".

      Слышь ты полосатая образина,за химическими атаками стоит твоя утырочная страна,с презиком клоуном,с цирком конгрессом,с сумасшедшими сенаторами,страшно что ядерную кнопку получил,от Земли головешки могут остаться.. am Лживые полосатые собаки. am
      vovanpain
      1. Maksus Сегодня, 13:02
        Цитата: vovanpain
        Слышь ты полосатая образина,за химическими атаками стоит твоя утырочная страна,с презиком клоуном,с цирком конгрессом,с сумасшедшими сенаторами,страшно что ядерную кнопку получил,от Земли головешки могут остаться.. am Лживые полосатые собаки. am

        Конечно слышит, прям сейчас дочитывает статью на ВО))))
        Maksus
  2. кг пв Сегодня, 09:29
    Ну кааанешна, "светлейшие" уже всё за всех решили. negative
    кг пв
  3. bouncyhunter Сегодня, 09:32
    США не усматривают возможность провокационной химатаки в Сирии

    Как всегда , матрасы себе верны : их выкормыши белые и пушистые , а Асад - людоед . О возможности провокаций применения химоружия только ленивый утюг не трубил . Только вот даже такая огласка не заставит США отказаться от своих планов . am
    bouncyhunter
  4. sabakina Сегодня, 09:37
    С её слов, за химическими атаками стоит лишь Дамаск и "на этот счет нет никаких дебатов".

    Даже не знаю, что и сказать....Они могут позволить себе такую фразу. Пока могут.
    Она полагает, что, несмотря на российско-американские договоренности 2013 года, Сирия сохранила соответствующие арсеналы.

    Конвертировали конвертировали да не выконвертили? Могу сказать её по секрету, у меня тоже есть страшное химическое оружие, правда применять могу только после хорошей порции горохового супа.
    sabakina
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
      Слава , привет ! hi
      Цитата: sabakina
      у меня тоже есть страшное химическое оружие, правда применять могу только после хорошей порции горохового супа.

      Производству указанного тобой химоружия типа "пердючий газ" способствует употребление в пищу блюд из всех бобовых культур и капусты , а так же пива . wink
      bouncyhunter
  5. Topotun Сегодня, 09:44
    Мда, похоже ребятки совсем заигрались. Или себя бессмертными считают?
    Topotun
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
      Topotun
      Или себя бессмертными считают?

      ... может им про Кащея Бессмертного почитать? bully ... кстати в той сказке он кончил плохо... laughing
      a.s.zzz888
      1. Topotun Сегодня, 09:52
        Скажут - русская пропаганда. Не поверят!
        Topotun
      2. wasjasibirjac Сегодня, 10:28
        сказке что с ним только не делали, но он, редиска, опять возрождался. или находился и.д.и.от , который напоит К.Бессмертного водичкой и тот оживет, порвет кандалы и сбежит из заточения.
        Ничего не напоминает?
        wasjasibirjac
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 09:46
    С её слов, за химическими атаками стоит лишь Дамаск и "на этот счет нет никаких дебатов"

    ... эта расфуфырка решила за всех... angry
    a.s.zzz888
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:56
    за химическими атаками стоит лишь Дамаск и "на этот счет нет никаких дебатов"

    Одним словом сказано Сша, что "люминево", значит "люминево". Кто не согласен, тот против нас, т.к. правила устанавливаем мы (Сша).
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:22
      rotmistr60 Сегодня, 09:56
      за химическими атаками стоит лишь Дамаск и "на этот счет нет никаких дебатов"
      Одним словом сказано Сша, что "люминево", значит "люминево". Кто не согласен, тот против нас, т.к. правила устанавливаем мы (Сша).

      ... да, как в том законе:
      ЗАКОН МЕРИКАТОСА
      п.1. Мерикатосы всегда правы.
      п.2. Кто не согласен, смотри п.1. angry
      a.s.zzz888
  8. Шуманит Сегодня, 09:57
    Не усматривает... Они её готовят!
    Шуманит
  9. ibn.shamai Сегодня, 11:35
    американцы под дурачков косят! Химатаку не ИГИЛ готовит а США!
    ibn.shamai
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