Я считаю, что президент хотел бы, чтобы вы больше концертировали свое внимание на законодательной повестке дня. Если вы посмотрите на освещение в СМИ с мая по июнь, если вы посмотрите на главные СМИ и то, что они освещали, то они потратили 1 минуту в вечерних новостях, говоря о налоговой реформе, 3 минуты на инфраструктуру, 5 минут на экономику и создание рабочих мест, 17 минут на здравоохранение и 353 атакуя президента и распространяя ложные истории про Россию,

Американские СМИ с мая по июнь на негативное новости о России потратили времени в 70 раз больше, чем на новости об экономике, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.сказала Сандерс на брифинге.Сайт Media Research Center приводит аналогичные данные: «353 минуты, или 55% всего освещения деятельности президента США уделено расследованию по России».MRC пишет: «одна треть освещения российской тематики СМИ США основана на анонимных источниках».Напомним, в конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу «вмешательства России в выборы президента США», на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.