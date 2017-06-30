13:43 30 июня

Администрация США раскритиковала СМИ за трату времени на фейки о России

Американские СМИ с мая по июнь на негативное новости о России потратили времени в 70 раз больше, чем на новости об экономике, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.

Администрация США раскритиковала СМИ за трату времени на фейки о России


Я считаю, что президент хотел бы, чтобы вы больше концертировали свое внимание на законодательной повестке дня. Если вы посмотрите на освещение в СМИ с мая по июнь, если вы посмотрите на главные СМИ и то, что они освещали, то они потратили 1 минуту в вечерних новостях, говоря о налоговой реформе, 3 минуты на инфраструктуру, 5 минут на экономику и создание рабочих мест, 17 минут на здравоохранение и 353 атакуя президента и распространяя ложные истории про Россию,
сказала Сандерс на брифинге.


Сайт Media Research Center приводит аналогичные данные: «353 минуты, или 55% всего освещения деятельности президента США уделено расследованию по России».

MRC пишет: «одна треть освещения российской тематики СМИ США основана на анонимных источниках».

Напомним, в конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу «вмешательства России в выборы президента США», на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

Использованы фотографии: http://polit.ru
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Комментарии 13

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  1. Зяблицев Сегодня, 09:23
    Горжусь Россией!!! soldier
    Зяблицев
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
      Женя , привет ! hi drinks В этой истории всё просто , как мычание : СМИ толкают в эфире то , что пользуется спросом и повышает рейтинги , т.е. поток бабла в карман . Ничего личного , мистер Трамп - только бизнес . Вам ли этого не понимать ? wink
      bouncyhunter
      1. Зяблицев Сегодня, 10:49
        Привет, Паш! hi drinks Плевать на англосаксов и на Трампа плевать - пусть там хоть поубивают друг друга!
        Зяблицев
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:50
          Цитата: Зяблицев
          пусть там хоть поубивают друг друга!

          Дык это - а кто против-то ? Я - только за ! good
          bouncyhunter
    2. Венд Сегодня, 10:14
      Цитата: Зяблицев
      Горжусь Россией!!! soldier

      Я тоже. Но что могут американские сми еще выдать кроме фейков. Ну нет у них уничижительной информации о России. Промышляют бредом
      Венд
  2. новичок Сегодня, 09:26
    ну хоть что то внятное от свиты трампа. немного напрягает другое. это заявление можно расценивать как подготовку к удару по сирии, чтоб коренным образом поменять новостной дисбаласн для трампа.
    новичок
    1. Олег Калугин Сегодня, 10:06
      Цитата: новичок
      ...это заявление можно расценивать как подготовку к удару по сирии, чтоб коренным образом поменять новостной дисбаласн для трампа.

      Не углядел в этом такой мысли. Есть другой ход, но точно не с этого конца
      Олег Калугин
      1. новичок Сегодня, 10:16
        вы смотрите сходного угла, я с другого. трампу просто необходима маленькая авантюра, для поднятия собственной значимости. да и корыта янки стоят в позе у берегов сирии. так что, поживём увидим. ведь хотят бомбить ту же авиабазу. самое интересное, как себя поставим мы?
        новичок
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:44
    MRC пишет: «одна треть освещения российской тематики СМИ США основана на анонимных источниках».

    ...фуфломёты, а не СМИ... проплачены до последней уборщицы, и какая при этом может быть независимая точка зрения?!?... laughing
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:53
    «одна треть освещения российской тематики СМИ США основана на анонимных источниках».

    Т.е. на откровенной клевете. И наши "либералы" еще вопят о свободе слова и самых беспристрастных СМИ, которые конечно только в Сша. Полная лажа.
    rotmistr60
  5. Олег Калугин Сегодня, 10:03
    У Трамповцев появилась тактика?
    Гляка, от оправданий перешли в нападение.
    До поры до времени, нападающая сторона всегда в лучшем положении, а если еще смогут заставить оправдываться, то сто на сто а верном пути стоят
    Олег Калугин
  6. Tusv Сегодня, 10:46
    353 минуты, или 55% всего освещения деятельности президента США уделено расследованию по России

    Вот ведь удоты. Всего 55%.. Ну ни чего янки в дерьмократии не смыслят wassat
    Tusv
  7. Ursus Сегодня, 13:15
    а меня радует такая ситуация в США. Это ж сколько полезного не сделано, ради популизма и рейтингов? Продолжайте, ребятки, в том же духе! Верной дорогой идете, товарищи!
    Ursus
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