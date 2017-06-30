Тренировка российских миротворцев в ПМР напугала молдавских и украинских радикалов

Выявив незаконное вооружённое формирование, военнослужащие блокировали и уничтожили условных боевиков. В ходе тренировки также был осуществлен поиск подозрительных предметов, в результате чего было найдено условное самодельное взрывное устройство. Подразделение антитеррора эвакуировало гражданский персонал и оцепило опасную зону, после чего сапёры обезвредили взрывное устройство.

В Оперативной группе российских войск в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) прошла тренировка по противодействию террористическим угрозам. Об этом сообщает управление пресс-службы и информации главного оборонного ведомства РФ. Отмечается, что в ходе учебно-боевых мероприятий российские военнослужащий должны были выявить район, заминированный условными террористами, и выдвинуться туда для нейтрализации угрозы.Из материала пресс-службы ведомства:Напомним, что в министерстве обороны Молдавии неоднократно заявляли в последнее время о том, что российский миротворческий контингент должен "уйти с берегов Днестра". Причём такие заявления допускают лица, имеющие "в активе" паспорт гражданина Румынии - члена Североатлантического военного блока.От фотографий активности российских миротворцев в Приднестровье "перевозбудились" соцсети Украины, в которых в очередной раз радикалами было объявлено, что "российская армия готовится пробивать коридор к Крыму". Не останавливает радикалов в их фантазиях даже то, что антитеррористическая тренировка проводилась в пределах самой миротворческой миссии ВС РФ в ПМР.