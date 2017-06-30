13:42 30 июня

Тренировка российских миротворцев в ПМР напугала молдавских и украинских радикалов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) прошла тренировка по противодействию террористическим угрозам. Об этом сообщает управление пресс-службы и информации главного оборонного ведомства РФ. Отмечается, что в ходе учебно-боевых мероприятий российские военнослужащий должны были выявить район, заминированный условными террористами, и выдвинуться туда для нейтрализации угрозы.

Из материала пресс-службы ведомства:
Выявив незаконное вооружённое формирование, военнослужащие блокировали и уничтожили условных боевиков. В ходе тренировки также был осуществлен поиск подозрительных предметов, в результате чего было найдено условное самодельное взрывное устройство. Подразделение антитеррора эвакуировало гражданский персонал и оцепило опасную зону, после чего сапёры обезвредили взрывное устройство.


Тренировка российских миротворцев в ПМР напугала молдавских и украинских радикалов





Напомним, что в министерстве обороны Молдавии неоднократно заявляли в последнее время о том, что российский миротворческий контингент должен "уйти с берегов Днестра". Причём такие заявления допускают лица, имеющие "в активе" паспорт гражданина Румынии - члена Североатлантического военного блока.

От фотографий активности российских миротворцев в Приднестровье "перевозбудились" соцсети Украины, в которых в очередной раз радикалами было объявлено, что "российская армия готовится пробивать коридор к Крыму". Не останавливает радикалов в их фантазиях даже то, что антитеррористическая тренировка проводилась в пределах самой миротворческой миссии ВС РФ в ПМР.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zoldat_A Сегодня, 10:02
    Если один БРДМ и взвод пехоты переполошил половину Европы - чё ж с ними будет, сли Россия решит по-взрослому кипешь навести????
    Zoldat_A
    1. Anarchist Сегодня, 10:10
      Цитата: Zoldat_A
      Если один БРДМ и взвод пехоты переполошил половину Европы - чё ж с ними будет, сли Россия решит по-взрослому кипешь навести????

      Не надо громогласных эпититов! Где-то за шушукались, а мы прям рады. Наши СМИ не хуже других раздувать умеют...
      Anarchist
      1. Logall Сегодня, 10:14
        Ну приссыкнули же? Уже хорошо. Когда в бой пойдут вообще обсе....ся...
        Logall
      2. Старый военрук Сегодня, 12:32
        Умеют, а как же. На этом фронте тоже идут свои сражения. Информационная война, слышали?
        Старый военрук
    2. wasjasibirjac Сегодня, 10:18
      ну не пол-Европы а так, кусочек на задворках Европы. остальная Европа ни сном, ни духом
      wasjasibirjac
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:20
      Цитата: Zoldat_A
      Если один БРДМ и взвод пехоты переполошил половину Европы - чё ж с ними будет, сли Россия решит по-взрослому кипешь навести????

      Страшно представить...Помнят они генерала Лебедя, все же..И правильно делают!
      ОТДЕЛ
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:02
    Причём такие заявления допускают лица, имеющие "в активе" паспорт гражданина Румынии - члена Североатлантического военного блока.

    ... вот пусть в своей мурлындии командуют, angry а укронацистам полезно бегать в гальюн с поносом, а лучше чтобы из него и не вылазили - там их настоящее место.. angry
    a.s.zzz888
  3. К-50 Сегодня, 10:13
    Причём такие заявления допускают лица, имеющие "в активе" паспорт гражданина Румынии - члена Североатлантического военного блока.

    Эх, таким бы сразу под зад коленом с конфискацией имущества вместе с ближайшими родственниками и запретом въезда. Глядишь и возникать было бы не кому. Да и в России-матушке от таких надо очиститься.
    Двойное гражданство, это чел за ранее не видит перспектив в своей стране. Если принял то пусть бегут сразу за кордон.
    К-50
    1. коренной Сегодня, 13:11
      Недавно получила румынское гражданство и первая леди ПМР. https://point.md/ru/novosti/politika/zhena-lidera
      -pridnestrovia-poluchila-rumynskoe-grazhdanstvo
      коренной
  4. wasjasibirjac Сегодня, 10:16
    От фотографий активности российских миротворцев в Приднестровье "перевозбудились" соцсети Украины, в которых в очередной раз радикалами было объявлено, что "российская армия готовится пробивать коридор к Крыму".

    в Крым из Молдавии? а зачем? соединить ПМР с Россией? для улучшения логистики ПМР надо продвигаться в сторону моря. так ближе и проще. но в ПМР судя по всему идиотов нет развязывать войну, а вот в Молдавии и Хохляндии таковых судя по всему хватает. украинцы молдаван покусали и заразили. fool
    wasjasibirjac
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:39
    "перевозбудились" соцсети Украины

    Так это их перманентное состояние. Нам, что это в новинку?
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
      Гена , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      Так это их перманентное состояние. Нам, что это в новинку?

      Вот если бы соцсети 404-ой проигнорировали такое событие - тут мы точно удивились бы . А так - всё в штатном режиме .
      bouncyhunter
  6. МВГ Сегодня, 11:11
    Надо еще тренировку провести по отражению агрессии извне на границах ПМР с применением авиации, десанта и развертыванием средств ПВО. Вот тогда реально обо.рутся ))))
    МВГ
  7. Spartanez300 Сегодня, 11:25
    Миротворцам в Приднестровье могли бы технику и поновее поставить на вооружение , все таки на переднем крае .
    Spartanez300
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 11:33
    Какие они нервные laughing
    Прям с пол-оборота заводятся....
    КОТ БАЮН
  9. Толстоевский Сегодня, 11:49
    пора уже там уничтожать и не условных боевиков
    Толстоевский
  10. Старый военрук Сегодня, 12:29
    Чует кошка чьё мясо съела. И принцип "А вдруг?" никто не отменял. Но тогда становится неотложным вопрос "Куды бечь". А это стра-а-шно.
    Старый военрук
  11. Incvizitor Сегодня, 13:35
    тренировка по противодействию террористическим угрозам.

    Вот террористы и напугались.
    Incvizitor
Картина дня