13:42 30 июня

РФ готова выгнать американских дипломатов из их собственности

Как сообщает интернет-издание « Известия » со ссылкой на источники в МИД РФ, российская сторона ожидает в ближайшее время разрешения ситуации, связанной с дипломатической собственностью в США.

При прежней администрации Белого дома был закрыт доступ к двум жилым комплексам — загородным дачам посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке. Несмотря на смену главы государства, данный инцидент не исчерпан до сих пор. Как полагают во внешнеполитическом ведомстве страны, данные действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, подразумевающую дипломатический иммунитет.

РФ готова выгнать американских дипломатов из их собственности

Дача российского посольства



Ответные меры готовы и подразумевают аналогичные запреты в отношении дачи американского посольства в Серебряном Бору и складского помещения в Москве. Видимо, посольская англо-американская школа в Санкт-Петербурге продолжит функционировать.

Если идет речь об ответных мерах на неправовые действия, не вижу ничего зазорного, чтобы действовать зеркально, даже если наши ответные меры будут противоречить конвенции. Любезничать и стараться остаться в пределах международного права, когда американцы его столь беззастенчиво нарушают, когда у них было полгода для того, чтобы эту ситуацию исправить, не вижу смысла. Сколько можно еще ждать? Я не готов отвечать за американцев, но думаю, что отменить решение администрации Обамы было в компетенции Трампа. Но почему он этого не сделал, мне непонятно.

— пояснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.



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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 116

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  1. Владимир 38 Сегодня, 10:03
    Гнать в шею.. Порвать все контакты с полосатыми, пущай протесты сами высказывают..
    Владимир 38
    1. Венд Сегодня, 10:12
      Цитата: Владимир 38
      Гнать в шею.. Порвать все контакты с полосатыми, пущай протесты сами высказывают..

      И не только в шею.
      Венд
      1. vovanpain Сегодня, 10:19
        Цитата: Венд
        И не только в шею.

        Лучше пинками и сцаными тряпками гнать,но это только мечты,но вдогонку нужно выслать 35 полосатых дипломатов. hi
        vovanpain
        1. Владимир16 Сегодня, 11:45
          И димана пусть забирают со всеми его айфонами laughing
          Владимир16
          1. Владимир 38 Сегодня, 12:23
            Цитата: Владимир16
            И димана пусть забирают со всеми его айфонами laughing

            Вот от этого Россия много выиграет.. По мимо Димона , еще и все правительство пусть прихватят, Шойгу, Лаврова и Голикову, можно оставить))
            Владимир 38
            1. Mexovoy Сегодня, 13:41
              Толку от пустоголового Шойгу? Пришёл после реформы на всё готовое. За 5 лет объявил множество прожектов, а толку нет. Только сроки каждый год сдвигают. Вместе с Рогозиным его надо убирать.
              Mexovoy
        2. Tusv Сегодня, 11:46
          Цитата: vovanpain
          Лучше пинками и сцаными тряпками гнать

          Добрее надо, тезка, добрее. Отпустить домой, по наикрайчашему пути, постелить скатерть и поручить Умке обновить Ось(Ну вся же в шерсти медвежьей) чтобы не заблудились
          Tusv
          1. karish Сегодня, 12:28
            РФ готова выгнать американских дипломатов из их собственности

            напомнило
            karish
            1. Tusv Сегодня, 12:39
              Цитата: karish
              напомнило

              Что то меня заставило посмотреть Божественную комедию от Образцова
              Tusv
    2. Ursus Сегодня, 10:15
      Вам не кажется, что это слишком радикально? Самих себя загнать этим (мягко говоря) неумным поступком в самоизоляцию? А зачем?
      На мой взгляд, разумнее всего, выбрать самое болезненное место для сша в наших отношениях и с достаточной силой надавить, да еще так, чтоб они сами себя за это и винили. Вот это мастерство!
      Ursus
      1. Владимир 38 Сегодня, 10:22
        Цитата: Ursus
        Вам не кажется, что это слишком радикально? Самих себя загнать этим (мягко говоря) неумным поступком в самоизоляцию? А зачем?
        На мой взгляд, разумнее всего, выбрать самое болезненное место для сша в наших отношениях и с достаточной силой надавить, да еще так, чтоб они сами себя за это и винили. Вот это мастерство!

        Кто будет сам себя винить? Вы о чём? У нас отобрали нашу собственность, нас игнорируют по всем вопросам, давят санкциями, сейчас еще и Сирию бомбить начнут, мы что совсем полные терпилы? Мы самодостаточны, послать полосатых лесом и все контакты оборвать. Против нас идет война, а мы как Китайцы в свое время, все протесты высказываем. Пора уже уважать себя начать. И заодно местных либералов из власти гнать, пусть живут в США. Грефы, Чубайсы,Силуановы и иже с ними..
        Владимир 38
        1. Ursus Сегодня, 10:28
          как говорил известный персонаж: "Киса, не хлопайте себя ушами по щекам".
          Много, очень много эмоций. То, что Вы предлагаете похоже на: "все взять и поделить".

          Ни одно государство в мире не является самодостаточным. Увы, таковы реалии нашего мира: кому-то всегда что-то нужно от кого-то, кто-то от чего-то зависит. Не поставим СГА наши РД-180 (устаревшие, к слову), их космическая программа забуксует. Разумеется, понадобится несколько лет, чтобы им наладить Falcon и вывести его на поток, но и этот проект зависит от многих факторов, в том числе и от сырьевого. В общем, экономика, 4-й курс ВУЗа.
          Ursus
          1. Владимир 38 Сегодня, 10:31
            Цитата: Ursus
            Ни одно государство в мире не является самодостаточным.

            Да ладно)) Приведите аргументы, без эмоций.. Ответьте себе на вопрос, что мы потеряем, если порвем отношения с США?
            Владимир 38
            1. Ursus Сегодня, 10:53
              Не вижу смысла доказывать, что мягкое - это теплое. Погуглите про железный занавес. Была уже страна в истории ХХ века с не очень умным и дальновидным руководством, которая противопоставила себя всему западному миру (и все равно, какие-никакие контакты, в т.ч. и экономические оставались!). И где та страна? К слову, Вы не помните, ли, случайно, как джинсы из-под полы продавали? Как за жвачку дрались?
              На уровне государства - железный занавес и разрыв отношений, а на бытовом - фарца и черный рынок шмотья, бесконечные очереди за хлебом и молоком.

              Я, всего лишь, сказал, что ни одно государство в мире не является самодостаточным.
              Не согласны? Докажите обратное!

              На мой взгляд, делать резкие движения вообще не следует даже в личной жизни, а в мировых масштабах - тем более, когда за тобой стоит не последняя экономика в мире и пару сотен миллионов человеческих судеб.

              Вот такой будет мой ответ. Без эмоций!
              Ursus
          2. Монос Сегодня, 12:11
            Цитата: Ursus
            В общем, экономика, 4-й курс ВУЗа.

            У меня на 4 курсе была "Квантовая механика". Поэтому мне ваша экономика пофиг. Мне ближе и милее деление ядер. smile
            Монос
        2. Александр романов Сегодня, 10:41
          Цитата: Владимир 38
          . Пора уже уважать себя начат

          Уважающий себя терпила,а че ты в Сириюили на Украину воевать не едешь?
          Александр романов
          1. Владимир 38 Сегодня, 10:45
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Владимир 38
            . Пора уже уважать себя начат

            Уважающий себя терпила,а че ты в Сириюили на Украину воевать не едешь?

            А ты че не едешь троль ? Ты еще на вчерашний вопрос не ответил, про Димона. Так и не рассказал, чего сделало наше либеральное правительство хорошего для народа.
            Владимир 38
            1. Александр романов Сегодня, 11:17
              Цитата: Владимир 38
              А ты че не едешь троль ?

              А я лозунги не толкаю,всех порвать,и не ною в каждой теме.Каждый должен заниматься своим делом! И быть умнее президента я стараюсь,в отличие от тебя
              Цитата: Владимир 38
              Ты еще на вчерашний вопрос не ответил, про Димона.

              Когда я читаю комент сторожа автостоянки о том,что Медведев профнепригоден ,я че то ржу.
              Цитата: Владимир 38
              Так и не рассказал, чего сделало наше либеральное правительство хорошего для народа.

              Очки купи
              Александр романов
              1. Владимир 38 Сегодня, 11:24
                Цитата: Александр романов
                И быть умнее президента я стараюсь,в отличие от тебя

                Старайся..)) Много стараться нужно, больше старайся..

                Цитата: Александр романов
                Когда я читаю комент сторожа автостоянки о том,что Медведев профнепригоден ,я че то ржу.

                Интеллектуальный ответ, собственно, как и все комментарии))
                Цитата: Александр романов
                Очки купи

                Красавчег)) Судя по тому, что ни когда, ни в одном комментарии не видел твоих аргументов, делаю вывод, что вы батенька, троль и очевидно еще с прыщами))
                Владимир 38
                1. Александр романов Сегодня, 11:27
                  Цитата: Владимир 38
                  удя по тому, что ни когда, ни в одном комментарии не видел твоих аргументов, делаю вывод, что вы батенька, троль и очевидно еще с прыщами))

                  В ОБСЕ тебе работать нужно,цены бы тебе не было. А выводы твои на уровне детского сада.что еще раз подтвердил.
                  Иди дальше ной сторож. За одно расскажешь народу,как правильно управлять экономикои государства laughing
                  Александр романов
                  1. Владимир 38 Сегодня, 11:36
                    Цитата: Александр романов
                    Иди дальше ной сторож. За одно расскажешь народу,как правильно управлять экономикои государства

                    Так и хочется вопрос тебе задать, а зачем тебе голова?
                    Но задавать такой вопрос тебе не буду. Ибо знаю ответ))
                    - А я в нее ем,,)))
                    Владимир 38
                    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:49
                      Цитата: Владимир 38
                      Цитата: Александр романов
                      Иди дальше ной сторож. За одно расскажешь народу,как правильно управлять экономикои государства

                      Так и хочется вопрос тебе задать, а зачем тебе голова?
                      Но задавать такой вопрос тебе не буду. Ибо знаю ответ))
                      - А я в нее ем,,)))

                      Что Володь достает Романов..? Он такой контра, рвать будет , если фу не сказать.. laughing Ты с ним не связывайся , он только меня слушается ..Беру его на себя, так и быть! soldier
                      Он у меня сейчас "Боже царя, храни заунывно запоет.." ..Или я вставай проклятьем заклейменным..
                      А США мы разберемся четко! drinks
                      ОТДЕЛ
                      1. Владимир 38 Сегодня, 12:09
                        Цитата: ОТДЕЛ
                        Ты с ним не связывайся , он только меня слушается ..Беру его на себя, так и быть!

                        На поводке сидит? Кормите с рук?)) Меня он не напрягает ни сколько) Я понимаю, что это жертва ЕГЭ и видно подрабатывает)) Научите его, что бы при общении со взрослыми, не тыкал и не боялся приводить аргументы, даже если они будут смешны)) Ибо только так, он научится мыслить..
                        Владимир 38
                      2. Ефрейтор Валера Сегодня, 13:16
                        Цитата: ОТДЕЛ
                        Он такой контра, рвать будет , если фу не сказать..

                        Одно место он себе рвать будет, типа весь такой в доску правильный ПаЦан. Если коротко, то режим "четкий пацанчик" ON.
                        Ефрейтор Валера
          2. Комментарий был удален.
      2. DenZ Сегодня, 10:30
        Цитата: Ursus
        На мой взгляд, разумнее всего, выбрать самое болезненное место для сша в наших отношениях и с достаточной силой надавить, да еще так, чтоб они сами себя за это и винили. Вот это мастерство

        Ну так выберете это место. Ждем Ваших предложений. Или только демагогию разводить ума хватает?
        DenZ
        1. Ursus Сегодня, 10:34
          Жаль, что звания здесь даются за количество постов, а не за смысл.

          Вам не нравятся мои высказывания настолько, что Вы огульно их облили грязью, обозвав "демагогией"? Ну, ладно, это Ваше мнение. Будьте счастливы, так считая
          Ursus
        2. Александр романов Сегодня, 10:46
          Цитата: DenZ
          Ждем Ваших предложений.

          А он что президент или вы чиновник.который примет решение? Трепать языком вы можете,но не более.
          Какое решение примут ,такое и примут,вне зависимости от тупых хотелок людеи,которые готовы чужими руками воевать,хоть со всем миром.
          Александр романов
          1. Ursus Сегодня, 10:57
            Знаете, Александр, Ваши комменты бывают резкими и грубыми. Далеко не со всеми ними согласен, но Ваше неоспоримое достоинство в том, что Вы пытаетесь докопаться до сути проблемы и имеете свой, альтернативный взгляд на вещи.
            Ursus
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:38
              Цитата: Ursus
              Знаете, Александр, Ваши комменты бывают резкими и грубыми. Далеко не со всеми ними согласен, но Ваше неоспоримое достоинство в том, что Вы пытаетесь докопаться до сути проблемы и имеете свой, альтернативный взгляд на вещи.

              Вот в этом согласен! Умеет он ковырнуть главную тему..(правда злой стал в последние пару лет..) Но терпимо..))) wink
              ОТДЕЛ
    3. Tusv Сегодня, 10:21
      Цитата: Владимир 38
      Гнать в шею..

      Щаз. Надо как в дедсве. Поймать кровопийцу, вставить соломинку в зад и отпустить на волю. Демократия же
      Tusv
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 10:45
      Я бы сжег, типо короткое замыкание.....
      ОТДЕЛ
      1. Tusv Сегодня, 10:54
        Цитата: ОТДЕЛ
        Я бы сжег, типо короткое замыкание.....

        Творчески надо подходить к делу. hi Типо Ан Нусра am А мы тупа спасем Московскую недвижимость
        Tusv
    5. Delink Сегодня, 11:19
      Пинками по копчику их гнать.
      Delink
    6. Spartanez300 Сегодня, 11:20
      За шиворот и пинками чтоб летели до Вашингтона , совсем твари уже берегов не видят .
      Spartanez300
  2. DenZ Сегодня, 10:03
    Хватит уже пугать, уже прям страшно от нашей такой "решительности".
    DenZ
  3. Zoldat_A Сегодня, 10:04
    Всё так, как обещал ВВП - "адекватный ответ на неадекватные действия"....
    Zoldat_A
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
      Приветствую , Алексей ! hi
      А фигли с этими дятлами опилочно-стружечными нянькаться ? Давно пора им зашкаливший борзометр кувалдой отрегулировать . am
      bouncyhunter
  4. Вас Влад Сегодня, 10:04
    Российская сторона ожидает в ближайшее время разрешения ситуации, связанной с дипломатической собственностью в США
    Надо сначала арестовывать,а потом ждите сколько влезет!
    Вас Влад
  5. Платов Сегодня, 10:05
    Давно пора!
    Платов
  6. wasjasibirjac Сегодня, 10:06
    принцип "зеркала" в международных отношениях действует не одну сотню лет. почему мы должны забывать хорошие и действенные принципы?
    wasjasibirjac
    1. Ursus Сегодня, 10:20
      потому, что на каждый наш предсказуемый, зеркальный шаг, у СГА и их израильских партнеров, найдется заранее заготовленный и отработанный неоднократно, порядок действий.

      Наш ответ будет ассимметричный, выламывающийся из их стереотипов. Ожидание смерти хуже самой смерти. Вот пускай сидят, и думают, а чем же мы им ответим, когда, в какой форме и какие будут для них последствия.

      На мой взгляд, очень тонко и разумно. Не нужно никуда спешить! Эмоции второстепенны. Поучитесь у наших израильских партнеров. Перед тем, как что-то сделать, они 3 раза спросят: "а, шо, таки, мы будем с этого иметь?". И если их цель не оправдывает средства, то делать не только не будут, но еще и весь мир в этом виноватыми сделают ;)
      Ursus
      1. Владимир 38 Сегодня, 10:27
        Цитата: Ursus
        На мой взгляд, очень тонко и разумно. Не нужно никуда спешить! Эмоции второстепенны. Поучитесь у наших израильских партнеров. Перед тем, как что-то сделать, они 3 раза спросят: "а, шо, таки, мы будем с этого иметь?". И если их цель не оправдывает средства, то делать не только не будут, но еще и весь мир в этом виноватыми сделают ;)

        Так давайте и спросим. А шо мы таки сейчас имеем, при такой политике? Ситуация только усугубляется, вам так не кажется? американцы ведут себя, как гопники, положили они на все права и творят чего хотят. И каждый наш протест( очередной) воспринимается ими, как слабость..
        Владимир 38
        1. Ursus Сегодня, 10:33
          Если честно, не увидел вопроса в Вашем комменте. Все как-то размыто... Ну, гопники, ну творят, ну, положили. И? Что бы Вы, лично, предложили, имея такую возможность?
          Ursus
          1. Александр романов Сегодня, 10:48
            Цитата: Ursus
            Если честно, не увидел вопроса в Вашем комменте. Все как-то размыто..

            Это лозунги у него,просто почитаите его коменты.Там одно нытье . Чем дальше от линии фронта,тем громче крики в атаку
            Александр романов
          2. Владимир 38 Сегодня, 10:48
            Цитата: Ursus
            Если честно, не увидел вопроса в Вашем комменте. Все как-то размыто... Ну, гопники, ну творят, ну, положили. И? Что бы Вы, лично, предложили, имея такую возможность?

            А если не честно)) Вы читайте внимательнее, что бы увидеть. Там, где у меня вопрос ,вопросительный знак стоит, в конце))
            Владимир 38
          3. vovanpain Сегодня, 12:24
            Цитата: Ursus
            Ну, гопники, ну творят, ну, положили. И? Что бы Вы, лично, предложили, имея такую возможность?

            Коллега,имея такую возможность,можно что нибудь предпринимать,а мы на форуме можем только пожелать с дивана,что Саня Романов,что я,что вы,что Владимир38 yes Да и тут Вангой не нужно быть,что бы не понять,что пока не будет встречи G20,никаких телодвижений не будет,сейчас вон торги по Сирии уже начались,Петрухе Порошенке позволили сфотографироваться с Трампом,это тоже из одной оперы,хотя вот уверен почему то,что встреча,если и состоится,то ничего значимого не принесет,дай бог что бы договорились продолжать контакты и на том спасибо,а насчет высылки дипломатов и дач их,так эти дачи и собственность не дипломатов,а государства,ну ладно,не стали поддражать Обезьянычу,пригласили детей амерзких дипломатов на кремлевскую елку и потроллили его еще изрядно,но Обезьяныч то давно ушел,Трампадур мог и вернуть чужую собственность,но...,повторю никаких телодвижений у нас до встречи Путина-Трампа не будет.А там до чего договорятся. hi ИМХО конечно. hi
            vovanpain
            1. Владимир 38 Сегодня, 12:34
              Цитата: vovanpain
              Цитата: Ursus
              Ну, гопники, ну творят, ну, положили. И? Что бы Вы, лично, предложили, имея такую возможность?

              Коллега,имея такую возможность,можно что нибудь предпринимать,а мы на форуме можем только пожелать с дивана,что Саня Романов,что я,что вы,что Владимир38 yes Да и тут Вангой не нужно быть,что бы не понять,что пока не будет встречи G20,никаких телодвижений не будет,сейчас вон торги по Сирии уже начались,Петрухе Порошенке позволили сфотографироваться с Трампом,это тоже из одной оперы,хотя вот уверен почему то,что встреча,если и состоится,то ничего значимого не принесет,дай бог что бы договорились продолжать контакты и на том спасибо,а насчет высылки дипломатов и дач их,так эти дачи и собственность не дипломатов,а государства,ну ладно,не стали поддражать Обезьянычу,пригласили детей амерзких дипломатов на кремлевскую елку и потроллили его еще изрядно,но Обезьяныч то давно ушел,Трампадур мог и вернуть чужую собственность,но...,повторю никаких телодвижений у нас до встречи Путина-Трампа не будет.А там до чего договорятся. hi ИМХО конечно. hi

              Да это понятно,но так же понятно, что от этой встречи, ничего для нас хорошего, ждать не приходится. По многим причинам, в основном, по внутри политическим в США. Нас в очередной раз "поломать" попытаются. Если не получится, будут дальше нагнетать и давить.. Надеюсь, что не получится и после саммита, всех ссаными тряпками из России погоним) Думаю, что только выиграем от этого и в первую очередь, по тому, что придется наводить порядок в самой России.
              Владимир 38
      2. Vasya_Piterskiy Сегодня, 10:34
        Не нужно никуда спешить! Эмоции второстепенны. Поучитесь у наших израильских партнеров

        Месть-блюдо которое подается холодным. Поэтому согласен с высказыванием выше. Зеркальные меры, конечно же хорошо, но лучше принять то к чему враг не готов. Я думаю есть и не один рычажок в рукаве у Верховного.
        Vasya_Piterskiy
      3. g1washntwn Сегодня, 12:31
        Цитата: Ursus
        Наш ответ будет ассимметричный, выламывающийся из их стереотипов.

        На ёлку в Кремль пригласим...в июле? laughing
        g1washntwn
  7. BecmepH Сегодня, 10:07
    данные действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях,
    Дипломаты тоже сношаются?)))
    BecmepH
  8. Платов Сегодня, 10:07
    Может они решили открыть посольство игил в сша? и им не хватает помещений?! laughing шутка конечно....
    Платов
  9. Комментарий был удален.
  10. новичок Сегодня, 10:10
    сколько можно стелиться, действуйте уже в конце концов. может наши тянут потому как там, на дачах и складах янки есть наши закладки...
    новичок
  11. -ш- Сегодня, 10:12
    Да давайте предупредите их чтоб они вещи собрать успели, молодцы
    -ш-
  12. Topotun Сегодня, 10:14
    Накенц-то! Давно пора! Почему они могут нарушать ВСЕ мыслимые соглашения, а мы нет?
    Topotun
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 10:14
    ... ну про собственность как то понятно, движется вопрос... а по поводу выдворения наших почти 100 дипломатов?!?... опять молча умоемся? ... или уже умылись? angry
    a.s.zzz888
  14. Татьяна Сегодня, 10:15
    думаю, что отменить решение администрации Обамы было в компетенции Трампа. Но почему он этого не сделал, мне непонятно.
    — пояснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв
    А чего тут непонятно-то?!
    Трампу его "начальство" приказало "сдать" часть своих президентских полномочий силовым и исполнительным структурам США, что он послушно и выполнил.
    Скоро Трамп будет, как король Лир, только по названию "президент США"!
    Татьяна
    1. Александр романов Сегодня, 11:14
      Цитата: Татьяна
      Трампу его "начальство" приказало "сдать" часть своих президентс

      Ой мама
      Александр романов
      1. Татьяна Сегодня, 11:52
        Александр Романов
        Ой мама
        laughing Да-да, Сашенька!
        США простым американцам давно не принадлежат, а принадлежат финансовым банкирам-глобалистам и транснациональным компаниям.
        А то, что говорит в данном случае председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачёв - это просто казуистика*, что иногда и полагается делать дипломатам - и они это делают. Т.е. "не замечать" очевидного, не бить по "морде", а говорить ласково обходными путями и смыслами. Только и всего!

        *КАЗУИСТИКА. 1) искусство выгодно толковать отдельные случаи (казусы), остроумно и хитро объясняя их в желательном смысле; 2) применение к отдельным случаям общих научных и юридических положений.
        Татьяна
        1. karish Сегодня, 12:00
          Цитата: Татьяна
          США простым американцам давно не принадлежат, а принадлежат финансовым банкирам-глобалистам и транснациональным компаниям.

          Это можно сказать про абсолютно любую страну.
          karish
          1. Татьяна Сегодня, 12:47
            karish
            Это можно сказать про абсолютно любую страну.
            Можно, но в очень разной степени. А про США в особенности!
            США изначально и создавались не местным населением, а именно как навязанный масонский проект и как государство масонов, т.е. как глобалистская структура огосударствления всех масонских организаций по всему миру с центром в Вашингтоне!
            Татьяна
  15. К-50 Сегодня, 10:17
    Вот я честно не понимаю зачем с этим вопросом тянут. request
    "Прокололись" "партнёры" с дипломатическим решением, дали месяц, ну три на исправление. Не понимают - ответка. Но ждать ПОЛГОДА, чтобы там очухались, ну бред же сивой кобылы. Не успевают исправить, потому как НЕ ХОТЯТ, их такое положение устраивает, ну и пусть свою "кашу" жрут полной ложкой!! Сколько можно с ними цацкаться?
    К-50
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:27
      Цитата: К-50
      Вот я честно не понимаю зачем с этим вопросом тянут.

      действительно,надоел либерализм,ответ должен быть жёским в течение 48 часов,и с "процентами".
      андрей юрьевич
    2. Вежливый Лось Сегодня, 10:40
      Цитата: К-50
      Вот я честно не понимаю зачем с этим вопросом тянут.

      Я так полагаю, что для весомости и болезненности ответных действий, ждут 4 июля. Дипломатов выпрут накануне. Чтоб день независимости на вокзале встречали и жизнь медом не казалась.
      P.S. Хотя, можно предположить, что ВВП опять демонстративно выступит в роли Д"Артаньяна и все же даст им праздник справить.
      Вежливый Лось
  16. Ванёк Сегодня, 10:26
    дипломатических сношениях

    Поясните-ка.
    Ванёк
    1. g1washntwn Сегодня, 12:34
      У людей - отношения, а у политиков - сношения, потому что люди общаются, а политики и дипломаты censored друг-другу и всем окружающим мозг.
      Старый анекдот вместо ответа.
      g1washntwn
    2. mihey Сегодня, 13:19
      Есть кОмпас, а есть компАс. Слово, выделенное Вами, по сути, можно определить и как связь/связи/связей. Вообще "каждый думает в меру своей испорченности" (с)
      mihey
  17. rotmistr60 Сегодня, 10:26
    Так чего ждем? Или опять надежда на то, что они (американцы) образумятся?
    rotmistr60
    1. Вежливый Лось Сегодня, 10:48
      Цитата: rotmistr60
      Так чего ждем?

      4 июля. Праздник у них, типа. А 3-го им вручат предписание в 24 часа покинуть территорию. Подозреваю, что все билеты на авиарейсы в США уже забронированы неизвестными лицами. Только пароходом или дилижансом.
      Вежливый Лось
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:53
        Мне нравится ход ваших мыслей. Было бы очень неплохо именно так и поступить. Они нашим зимой дали на все про все 24 часа.
        rotmistr60
        1. Вежливый Лось Сегодня, 11:02
          Цитата: rotmistr60
          Они нашим зимой дали на все про все 24 часа.

          Так и я о том же. Как аукнется, так и откликнется.
          Вежливый Лось
  18. ПРАВОкатор Сегодня, 10:34
    Пока будут думать,америкосы перепишут здания на англичан.А БТИшник за копейки переоформит и сбежит как политически преследуемый)))
    ПРАВОкатор
  19. rudolff Сегодня, 10:45
    Когда американцы в конце прошлого года выслали оптом 35 наших дипломатов и отжали посольскую недвижимость, Лавров отреагировал мгновенно и представил президенту план адекватных ответных мер. В том числе, высылку 35-и американских дипломатов и изъятие части посольского недвижимого имущества. Путин отказал Лаврову, решив поцеловать новоявленного Трампа в кое-какое место. Но Трамп почему-то не оценил этот порыв любви. Полгода прошло, а воз и ныне там. Вот и стало обидно. "Она его за жадность полюбила, а он ей булочки не дал! " Внешняя политика у нас такая же бездарная, как и внутренняя, как и экономика.
    rudolff
    1. Платов Сегодня, 10:52
      Ну не согласен... Мы православные люди - благородные! Правое дело славим) Добром живем. А вот когда на наше добро кладут .... Только тогда отвечаем зеркально. Но вначале добро!
      Платов
      1. Татьяна Сегодня, 11:28
        Платов! Оставьте в покое Ваше либеральное буржуазно-феодальное православие! В РФ верующих в православие кот наплакал!
        Татьяна
        1. Платов Сегодня, 12:18
          Татьяна, у Вас в жизни все хорошо? Может проблемы какие? Может все нет так как хотелось? Может устали от жизни такой грешной? Так Вы поверьте в Бога! Вспомните что вас крестили (если конечно...) и может жизнь наладится! Без веры то не прожить! Помните об этом)
          Платов
        2. Платов Сегодня, 12:37
          Верят все Татьяна. Даже Сталин поверил когда отдал приказ над Москвой пролететь сТихвинской иконой Божьей Матери. Вопрос кто и когда поверит. Но поверят все... Р.S.(мысли в слух...)
          Платов
          1. Татьяна Сегодня, 13:31
            Платов
            Верят все Татьяна.
            Эх, Платов-Платов! Верят те, кто в школе и в вузах за годы учёбы "не доучился"! Как говорится, на занятиях "отсутствовал", присутствуя на уроках и лекциях
            Даже Сталин поверил когда отдал приказ над Москвой пролететь с Тихвинской иконой Божьей Матери
            Это была всего лишь мудрая политика Сталина - для объединения всего советского народа против общего врага! Собирание всего народа - без различий - в один мощный кулак для отражения врага в самую критическую для страны минуту!
            Эх, Платонов! Плохо Вы разбираетесь в политике и в Сталине!
            Татьяна
            1. Платов Сегодня, 13:40
              Я не сторонник Сталина. Но человек верующий. И крещенный... 2 высших образования не забрали у меня веру в Бога. и доучился как вы говорите)) А с политикой в какой то мере связан по роду занятий... (Но каждому своё, как говорится) Я Вас не упрекаю.
              Платов
      2. Комментарий был удален.
        1. cariperpaint Сегодня, 11:34
          простудились?))) осложнения поди?
          cariperpaint
          1. Татьяна Сегодня, 12:00
            Да нет. Это Вы политически не повзрослели.
            Татьяна
            1. cariperpaint Сегодня, 12:07
              да ладно?)))мало того вы невпихуемое хотите в термины вставить) либеральное православие)))) так еще и точное количество их оказывается знаете. это или шиза или просто приболели и жар.вот и спрашиваю.
              cariperpaint
      3. Комментарий был удален.
      4. rudolff Сегодня, 12:38
        Платов, добро не требует оплаты. Если мы такие благородные и великодушные, что на пощечину улыбкой отвечаем, тогда не надо за эту улыбку и счет выставлять. А иначе не добро это. А очередной ХПП, в очередной раз не сработавший.
        rudolff
        1. Платов Сегодня, 12:46
          Мы дали шанс. Вот в этом добро и заключается. Но от него отвернулись. То есть со спокойной душой можно отвечать так же. Примерно это хотел донести...
          Платов
  20. armata37 Сегодня, 10:50
    Ответка со стороны России должна быть, но не зеркальная. Не дети в песочнице, чтобы так поступать.
    armata37
  21. Ursus Сегодня, 11:02
    Цитата: Владимир 38
    А шо мы таки сейчас имеем, при такой политике?

    а "шо" за политика, и "шо" мы-таки должны иметь?

    Цитата: Владимир 38
    Ситуация только усугубляется, вам так не кажется?

    Кажется! Не в моих силах это изменить. Увы, комменты на ВО не учитываются при выборе в ГД РФ, а так бы - да! Строчил бы целыми днями, как некоторые. .. Хм.. Или все же учитываются ?;)


    Увы, больше "вопросительных знаков в конце предложения" не увидел.
    Ursus
  22. bratchanin3 Сегодня, 11:05
    Вся эта канитель вокруг хамского поведения американской администрации и нерешительность с ответом переходит все разумные рамки. Это похоже на трусость, вытерлись и всё. Надо бы ещё другую щёку подставить для удара, по православному обычаю.
    bratchanin3
  23. Ursus Сегодня, 11:08
    Цитата: Ванёк
    дипломатических сношениях
    Поясните-ка.

    http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventi
    ons/dip_rel.shtml - как вариант ответа.
    Венская конвенция о дипломатических сношениях
    Принята 18 апреля 1961 года



    Товарищи владельцы сайта, исправьте глюки в редакторе BB-Code. Неужели денег с рекламы, коей вы загрузили страницу (аки мухами засижено) не хватает, чтоб нанять нормального разработчика? Мне кажется, с Вашей посещаемостью, стыдно не дать человеческую возможность вставить ссылку.
    Ursus
  24. Altona Сегодня, 11:19
    Цитата: Ursus
    На мой взгляд, разумнее всего, выбрать самое болезненное место для сша в наших отношениях и с достаточной силой надавить, да еще так, чтоб они сами себя за это и винили. Вот это мастерство!

    ------------------------------
    Отбор собственности просто зеркальная мера, принцип взаимности в дипломатии никто не отменял.
    Altona
    1. Ursus Сегодня, 11:32
      Ну, в общем-то, да. Доживем - увидим, чем все закончится. Пока, мне нравится ёрзанье наших "партнеров". Они явно не ожидали, что мы ответим.
      Ursus
  25. Geisenberg Сегодня, 11:23
    Сразу же надо было сделать то же самое. Сейчас уже не так интересно.
    Geisenberg
  26. КОТ БАЮН Сегодня, 11:30
    Давно пора им пинка отвесить и не только с дачи в Серебряном бору.
    КОТ БАЮН
  27. Vz.58 Сегодня, 11:32
    Если всё правда, что вам пишут, то гнать их!
    Vz.58
  28. cariperpaint Сегодня, 11:33
    детский сад вторая группа...гнать... забрать... спалить...граблями по лбу это наша народная черта такая?)))
    cariperpaint
  29. Altona Сегодня, 11:34
    Цитата: Ursus
    Пока, мне нравится ёрзанье наших "партнеров".

    ----------------------
    Надо здание Посольства США в Москве отбирать. Посольства США-это разведцентры, нашпигованные всякого рода локаторами и подслушивающими устройствами.
    Altona
  30. Altona Сегодня, 11:36
    Цитата: cariperpaint
    детский сад вторая группа...гнать... забрать... спалить...граблями по лбу

    -------------------------
    Дык это США так поступают пока что. Гонят, забирают.
    Altona
  31. Ursus Сегодня, 11:47
    Цитата: Altona
    Цитата: Ursus
    Пока, мне нравится ёрзанье наших "партнеров".

    ----------------------
    Надо здание Посольства США в Москве отбирать. Посольства США-это разведцентры, нашпигованные всякого рода локаторами и подслушивающими устройствами.


    а давайте разбомбим? вместе с дипломатами и их семьями! То-то на ВО праздник будет. Чего уж мелочиться-то?
    Ursus
  32. Толстоевский Сегодня, 11:48
    поскорей бы. можно ещё билеты продавать на это представление всем желающим. заодно и обогатимся неслыханно. очереди будут больше, чем в своё время в мавзолей
    Толстоевский
  33. Alget87 Сегодня, 12:02
    Цитата: Владимир 38
    А ты че не едешь троль ? Ты еще на вчерашний вопрос не ответил, про Димона. Так и не рассказал, чего сделало наше либеральное правительство хорошего для народа

    А на фига, Сашуля только здесь может шашкой махать и хамить на право и на лево, он натура оочень сложной душевной организации, а Вы его в Сирию, Господь с Вами ! lol
    Alget87
  34. den3080 Сегодня, 12:02
    дачи американского посольства в Серебряном Бору

    горе... рассаду помидорную только жеш высадили в открытый грунт, петрушка/укроп/морковка опять же.
    да и договор на вывоз мусора в этом году был заключен, честь по чести, с балашихинским полигоном
    бяда
    lol
    такие каменты наверное будут если похерят их СНТ
    den3080
  35. Alget87 Сегодня, 12:08
    Цитата: Ursus
    Товарищи владельцы сайта, исправьте глюки в редакторе BB-Code. Неужели денег с рекламы, коей вы загрузили страницу (аки мухами засижено) не хватает

    Да бесполезно, не тратьте нервы, бесполезно, проще поставить блокиратор и усё, нету рекламы, я так уже давно сделал.
    Alget87
  36. ЗВС Сегодня, 12:09
    Не выгонят. Испугаются. Все так-же. как и весь год, будут пресмыкаться перед ами.
    ЗВС
  37. Alget87 Сегодня, 12:16
    Цитата: Владимир 38
    - А я в нее ем,,)))

    Эх, если бы , то это было бы пол беды laughing lol
    Alget87
  38. Monster_Fat Сегодня, 12:18
    Ну, так и делайте-чего ж не делаете.... Как обычно: ничего не значащее-"мы вечно "готовы, готовы, готовы"-только очередное раздувание щек...
    Monster_Fat
  39. Платов Сегодня, 12:21
    Кто за перенос посольства ФША в Магадан? laughing
    Платов
    1. wku Сегодня, 12:31
      Цитата: Платов
      Кто за перенос посольства ФША в Магадан?

      земля под посольством в отличи от другой зарубежной недвижимости это земля государства, которое представляет посольство, практически микро анклав, и прав на него у России нет! так принято в дипломатии!
      wku
  40. wku Сегодня, 12:27
    только болтать и озабочиваться а в реальности "кишка тонка"!
    wku
  41. ОТДЕЛ Сегодня, 12:31
    Сейчас вечером мужики придут с работы уставшие ...И все вам всем объяснят! А то устроили здесь курятник..))))
    Давайте успокаивайтесь ..!
    ОТДЕЛ
  42. Dormidosha Сегодня, 12:36
    "ну про собственность как то понятно, движется вопрос... а по поводу выдворения наших почти 100 дипломатов?!?... опять молча умоемся? ... или уже умылись?"
    кАнечна умылись.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
    Dormidosha
  43. Ursus Сегодня, 12:36
    Цитата: Монос
    Цитата: Ursus
    В общем, экономика, 4-й курс ВУЗа.

    У меня на 4 курсе была "Квантовая механика". Поэтому мне ваша экономика пофиг. Мне ближе и милее деление ядер. smile

    Каждому свое, батенька!
    Я тоже не экономист, но курс экономики проходил в рамках учебного процесса, с 4 по 5-й курс ВУЗа, включительно (впрочем, как и все остальные студенты). И целый семестр посвящен разделу "Мировая экономика". Экономисты, бухи, аудиторы, финансисты, проходят это глубже: начинают раньше, заканчивают позже, бОльшее количество часов предусмотрено на изучение темы.

    Более того, в каждой дипломной работе "технаря" существует раздел, под милым названием "Экономическое обоснование". Так вот, чтобы его предоставить, потребуется приличное количество различных расчетов, которые, без понимания сути вопроса, выполнить невозможно.
    Ursus
  44. keinz Сегодня, 12:46
    да зачем страдать этой муйнёй и ответкой дешевой, американцы опустились сами, надо поржать над ними, а уколоть в другом месте, по линии наса например... там есть козыри...
    keinz
    1. Monster_Fat Сегодня, 12:58
      Наверное, по "линии НАСА" не выйдет, ибо тогда загнется вся космическая промышленность в России.... Может показаться странным, но деньги за двигатели и за запуски коммерческих и военных иностранных спутников-единственные "прозрачные" деньги в космической отрасти-ибо их невозможно спрятать и по-тихому попилить...
      Monster_Fat
  45. Новый пользователь Сегодня, 12:57
    Зачем дипломатам дачи и виллы, они что на отдыхе чтоли.
    Новый пользователь
    1. Vz.58 Сегодня, 13:40
      Дачи и виллы дипломатам действительно нужны. Отдохнуть от того, с чем им приходится работать, улыбаться, похлопывать по плечу и поднимать бокалы. Просто отдохнуть в пространстве "своего дома, своей страны, своих привычек" А это можно сделать только у себя дома или на работе за границей на территории дач и вилл во владении своего государства. Господин Лавров вам объяснит. И он, бывает, сорвётся. Хотя, давно я его не слышал и не видел. Очередная "перестройка" началась? или заболел? Лаврова вам терять нельзя. Он гораздо лучше, чем Громыко! А Захарова пусть там танцует и делает селфи в бикинах, но не лезет на верха
      Vz.58
  46. Flinky Сегодня, 12:58
    Надо это сделать аккурат перед встречей с Трампом. Дабы не вздумал стеклянными бусами трясти.
    Flinky
  47. Ursus Сегодня, 13:22
    Цитата: Платов
    Мы дали шанс. Вот в этом добро и заключается. Но от него отвернулись. То есть со спокойной душой можно отвечать так же. Примерно это хотел донести...

    считаю, что диалог очень толковый. Редко встретишь
    Цитата: новичок
    сколько можно стелиться, действуйте уже в конце концов. может наши тянут потому как там, на дачах и складах янки есть наши закладки...

    а есть сомнения?
    Ursus
  48. mahoney Сегодня, 13:40
    Собака лает, караван идет....
    mahoney
  49. Ursus Сегодня, 13:41
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: Ursus
    Знаете, Александр, Ваши комменты бывают резкими и грубыми. Далеко не со всеми ними согласен, но Ваше неоспоримое достоинство в том, что Вы пытаетесь докопаться до сути проблемы и имеете свой, альтернативный взгляд на вещи.

    Вот в этом согласен! Умеет он ковырнуть главную тему..(правда злой стал в последние пару лет..) Но терпимо..))) wink

    Видать, пинают больно, вот и озлобился
    Ursus
Картина дня