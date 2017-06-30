РФ готова выгнать американских дипломатов из их собственности
Как сообщает интернет-издание « Известия » со ссылкой на источники в МИД РФ, российская сторона ожидает в ближайшее время разрешения ситуации, связанной с дипломатической собственностью в США.
При прежней администрации Белого дома был закрыт доступ к двум жилым комплексам — загородным дачам посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке. Несмотря на смену главы государства, данный инцидент не исчерпан до сих пор. Как полагают во внешнеполитическом ведомстве страны, данные действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, подразумевающую дипломатический иммунитет.
Ответные меры готовы и подразумевают аналогичные запреты в отношении дачи американского посольства в Серебряном Бору и складского помещения в Москве. Видимо, посольская англо-американская школа в Санкт-Петербурге продолжит функционировать.
— пояснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
При прежней администрации Белого дома был закрыт доступ к двум жилым комплексам — загородным дачам посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке. Несмотря на смену главы государства, данный инцидент не исчерпан до сих пор. Как полагают во внешнеполитическом ведомстве страны, данные действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, подразумевающую дипломатический иммунитет.
Дача российского посольства
Ответные меры готовы и подразумевают аналогичные запреты в отношении дачи американского посольства в Серебряном Бору и складского помещения в Москве. Видимо, посольская англо-американская школа в Санкт-Петербурге продолжит функционировать.
Если идет речь об ответных мерах на неправовые действия, не вижу ничего зазорного, чтобы действовать зеркально, даже если наши ответные меры будут противоречить конвенции. Любезничать и стараться остаться в пределах международного права, когда американцы его столь беззастенчиво нарушают, когда у них было полгода для того, чтобы эту ситуацию исправить, не вижу смысла. Сколько можно еще ждать? Я не готов отвечать за американцев, но думаю, что отменить решение администрации Обамы было в компетенции Трампа. Но почему он этого не сделал, мне непонятно.
— пояснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
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