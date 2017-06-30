РФ готова выгнать американских дипломатов из их собственности

Дача российского посольства

Если идет речь об ответных мерах на неправовые действия, не вижу ничего зазорного, чтобы действовать зеркально, даже если наши ответные меры будут противоречить конвенции. Любезничать и стараться остаться в пределах международного права, когда американцы его столь беззастенчиво нарушают, когда у них было полгода для того, чтобы эту ситуацию исправить, не вижу смысла. Сколько можно еще ждать? Я не готов отвечать за американцев, но думаю, что отменить решение администрации Обамы было в компетенции Трампа. Но почему он этого не сделал, мне непонятно.