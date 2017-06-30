13:42 30 июня

Кто и кому готов сделать "химию" в Сирии?

Стало известно о том, что США подключают к вероятной «химической» провокации против Дамаска своих «союзников». В частности, речь идёт о Канаде, в правительстве которой заявили, что из канадского бюджета выделяется 2,5 млн долларов на «расследование химатаки в Сирии». Из сообщения министра иностранных дел Канады Христи Фриланд:
Канада выражает непоколебимую поддержку сирийского народа. Мы говорим о том, что смелая и самоотверженная работа Организации по запрещению химического оружия является главным звеном в установлении всех фактов, связанных с химическими атаками.


Учитывая то, что виновные были назначены ещё до «химической атаки» - с использованием фейкомётов из «Белых касок», которые работали голыми руками и в ватно-марлевых повязках в «зариновом облаке» - можно констатировать, что 2,5 млн долларов – это очередное вливание в производство фейковых новостей и сводок, на котором буквально помешались западные политическая и медийная элиты.

Заявлено, что Оттава профинансирует ОЗХО на предмет экспертизы ликвидации химоружия Дамаском. То есть снимут на видео и фото химоружие, оставшееся на подконтрольных боевикам территориях, и выдадут за «оружие режима Асада», которое тот не утилизировал.


Ситуацией с «химоружием» вполне может воспользоваться и Анкара, в задачи которой входит получение контроля над северными районами САР с максимальным «освобождением» этих районов от курдов. Если Эрдоган решит, что провокация США проходит успешно, то в использовании «химоружия» останется обвинить и курдов на севере Сирии для «окончательного решения курдского вопроса» у турецких границ. Отдельная проблема для Эрдогана состоит в том, что курдские отряды в САР поддерживаются США.

Кто и кому готов сделать "химию" в Сирии?


Другими словами, с помощью провокаций натовские государства продолжают разыгрывать карту по разделу Сирии на контролируемые части.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 15

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  1. Zoldat_A Сегодня, 10:23
    Американского полунегра, министра ИХ обороны, с пробиркой в ООН уже забыли? Сколько народу в Ираке угробили, государство развалили - и хоть бы одна американская сво... извинилась... Так, для приличия....
    Zoldat_A
    1. Тралл Сегодня, 10:27
      Ликвидацию аль-Багдади подтверждают иранцы.
      Тралл
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:39
      Цитата: Zoldat_A
      Американского полунегра, министра ИХ обороны, с пробиркой в ООН уже забыли?

      Наоборот - очень хорошо помнят как в тот раз "прокатило" . Вот и решили ту же карту по второму разу разыграть .
      bouncyhunter
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:23
    Еще бы Украину привлекли к "расследованию" ..Эти профессионалы уже в обвинениях всех и все..!
    ОТДЕЛ
  3. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:24
    А что делать озабоченным?
    DIVAN SOLDIER
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:24
    Мы говорим о том, что смелая и самоотверженная работа Организации по запрещению химического оружия является главным звеном в установлении всех фактов, связанных с химическими атаками.

    ... ну прямо чуть не оду тиснули кленовые, для гейхимиков и Ко.. laughing
    a.s.zzz888
  5. новичок Сегодня, 10:27
    заголовок статьи понравился laughing а такхпо теме, результат известен: быть беде, в и так измученной сирии am
    новичок
  6. Ванёк Сегодня, 10:29
    «окончательного решения курдского вопроса»

    "окончательное решение еврейского вопроса"

    Ни чего не напоминает?

    Я как-то сразу о крематориях вспомнил. Право не знаю почему.....
    Ванёк
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:30
    2,5 млн долларов – это очередное вливание в производство фейковых новостей и сводок

    Не исключено, что на это тоже. Не одной же Англии через МИ-6 оплачивать "работу" "Белых касок", союзникам тоже необходимо внести свою лепту.
    rotmistr60
  8. Новый пользователь Сегодня, 10:46
    Что там разделять, Асад сам разделил Сирию. Сначала отдал Хизбале с Ираном и Россией, потом Турции с Ираком.
    В результате такой оплитики у Асада только дворец в окружении убитых им его народа.
    Новый пользователь
    1. сибиралт Сегодня, 11:10
      Ага. Пора бы Асаду свои территории у Израиля отбить. bully
      сибиралт
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 11:22
        Ну как, Иран и хезбола союзники, а остальное воронье уже прилетело делить Сирию.
        DIVAN SOLDIER
    2. Velizariy Сегодня, 12:06
      робинович!
      Velizariy
  9. pvv113 Сегодня, 11:06
    из канадского бюджета выделяется 2,5 млн долларов на «расследование химатаки в Сирии»

    Это уже разговор про предстоящую атаку? Что-то вроде шкуры неубитого медведя
    pvv113
  10. савкин марк Сегодня, 11:08
    Оттава=отрава!
    савкин марк
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