Кто и кому готов сделать "химию" в Сирии?

Канада выражает непоколебимую поддержку сирийского народа. Мы говорим о том, что смелая и самоотверженная работа Организации по запрещению химического оружия является главным звеном в установлении всех фактов, связанных с химическими атаками.

Стало известно о том, что США подключают к вероятной «химической» провокации против Дамаска своих «союзников». В частности, речь идёт о Канаде, в правительстве которой заявили, что из канадского бюджета выделяется 2,5 млн долларов на «расследование химатаки в Сирии». Из сообщения министра иностранных дел Канады Христи Фриланд:Учитывая то, что виновные были назначены ещё до «химической атаки» - с использованием фейкомётов из «Белых касок», которые работали голыми руками и в ватно-марлевых повязках в «зариновом облаке» - можно констатировать, что 2,5 млн долларов – это очередное вливание в производство фейковых новостей и сводок, на котором буквально помешались западные политическая и медийная элиты.Заявлено, что Оттава профинансирует ОЗХО на предмет экспертизы ликвидации химоружия Дамаском. То есть снимут на видео и фото химоружие, оставшееся на подконтрольных боевикам территориях, и выдадут за «оружие режима Асада», которое тот не утилизировал.Ситуацией с «химоружием» вполне может воспользоваться и Анкара, в задачи которой входит получение контроля над северными районами САР с максимальным «освобождением» этих районов от курдов. Если Эрдоган решит, что провокация США проходит успешно, то в использовании «химоружия» останется обвинить и курдов на севере Сирии для «окончательного решения курдского вопроса» у турецких границ. Отдельная проблема для Эрдогана состоит в том, что курдские отряды в САР поддерживаются США.Другими словами, с помощью провокаций натовские государства продолжают разыгрывать карту по разделу Сирии на контролируемые части.