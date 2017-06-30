Модернизированная РЛС «Подсолнух» адаптирована к условиям Арктики
Модернизированный вариант загоризонтной РЛС «Подсолнух» адаптирован для применения в арктических условиях, передает ТАСС сообщение генерального конструктора НИИ дальней радиосвязи (НИИДАР) Сергея Сапрыкина.
Ранее гендиректор НИИДАР Александр Милославский сообщил, что «опытный образец модернизированной РЛС пройдет заводские испытания до конца текущего года».
В настоящее время российский флот эксплуатирует три станции «Подсолнух», которые развернуты на побережьях Каспийского, Японского и Охотского морей.
Справка ТАСС: «Загоризонтная РЛС поверхностной волны «Подсолнух» размещается на побережьях и предназначена для обнаружения морских и воздушных целей на расстоянии не менее 400 километров. Станция в автоматическом режиме способна обнаруживать и сопровождать не менее 300 морских и 100 воздушных объектов».
"Подсолнух" модернизировали для работы в экстремальных полярных условиях для размещения на арктическом побережье,сказал Сапрыкин.
Ранее гендиректор НИИДАР Александр Милославский сообщил, что «опытный образец модернизированной РЛС пройдет заводские испытания до конца текущего года».
В настоящее время российский флот эксплуатирует три станции «Подсолнух», которые развернуты на побережьях Каспийского, Японского и Охотского морей.
Справка ТАСС: «Загоризонтная РЛС поверхностной волны «Подсолнух» размещается на побережьях и предназначена для обнаружения морских и воздушных целей на расстоянии не менее 400 километров. Станция в автоматическом режиме способна обнаруживать и сопровождать не менее 300 морских и 100 воздушных объектов».
Использованы фотографии: http://warfiles.ru
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