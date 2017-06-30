13:42 30 июня

Модернизированная РЛС «Подсолнух» адаптирована к условиям Арктики

Модернизированный вариант загоризонтной РЛС «Подсолнух» адаптирован для применения в арктических условиях, передает ТАСС сообщение генерального конструктора НИИ дальней радиосвязи (НИИДАР) Сергея Сапрыкина.

Модернизированная РЛС «Подсолнух» адаптирована к условиям Арктики


"Подсолнух" модернизировали для работы в экстремальных полярных условиях для размещения на арктическом побережье,
сказал Сапрыкин.


Ранее гендиректор НИИДАР Александр Милославский сообщил, что «опытный образец модернизированной РЛС пройдет заводские испытания до конца текущего года».

В настоящее время российский флот эксплуатирует три станции «Подсолнух», которые развернуты на побережьях Каспийского, Японского и Охотского морей.

Справка ТАСС: «Загоризонтная РЛС поверхностной волны «Подсолнух» размещается на побережьях и предназначена для обнаружения морских и воздушных целей на расстоянии не менее 400 километров. Станция в автоматическом режиме способна обнаруживать и сопровождать не менее 300 морских и 100 воздушных объектов».

Использованы фотографии: http://warfiles.ru
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Комментарии 12

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  1. bouncyhunter Сегодня, 11:19
    Станция в автоматическом режиме способна обнаруживать и сопровождать не менее 300 морских и 100 воздушных объектов

    Неплохое пополнение Арктической группировке .
    bouncyhunter
    1. pvv113 Сегодня, 11:49
      Привет, Паша! С пятницей!
      Вот и в Арктике подсолнухи зацвели
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:55
        Привет , Володя ! hi И тебя с "тяпницей" . drinks Арктика - архиважное направление , как сказал бы В.И.Ленин .
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 12:23
          А Ильич ошибался архиредко wink
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:29
            Да и до него вся важность Арктики и СевМорпути была многим очевидна . Вспомнить хотя бы того же Д.И.Менделеева . yes
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 12:38
              Да и с военной точки зрения - в Союзе укреплению Арктики уделялось значительное внимание. В Дальней авиации была целая структура "ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА АРКТИКА". Мудрый Табуреткин, стратег хренов, все это развалил. И сейчас при Шойгу стали восстанавливать аэродромы и строить новые
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
                Не буду ничего говорит про Пердюкова , но то что происходит сейчас мне оченно нравится . Арктика это северный форпост России . И забывать об этом не следует ! good
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 13:13
                  Лучше и не скажешь! good
                  pvv113
                  1. Владимир16 Сегодня, 13:26
                    Цитата: bouncyhunter
                    И тебя с "тяпницей" . drinks Арктика - архиважное направление , как сказал бы В.И.Ленин .

                    В Монголии водку АРХИ кличут. Архиважный напиток, перефразируя Ленина и подытоживая неделю. Тяпница!!! drinks
                    Цитата: pvv113
                    Вот и в Арктике подсолнухи зацвели

                    Веселые и талантливые все же люди на Руси! Ура всем!!!
                    Владимир16
                    1. pvv113 Сегодня, 13:34
                      И Вам тоже море счастья drinks
                      pvv113
  2. Удав КАА Сегодня, 12:07
    Да, плотненько наши занялись арктическим районом...Газпром свое пастбище огораживает серьезно! good
    Подводная система навигации и контроля "Позиционер", теперь ЗРЛС ПВ "Подсолнух" прикроет воздух. Куда теперь податься Гайкам с их Топорами? Везде кислород перекрывают. А ведь скоро Ладу доведут до ума -- тогда конец Девственницам наступит прямо у кромки полярных льдов...
    Скорей бы, что ли, "дело делалось", а не только "сказка сказывалась"! yes
    Удав КАА
  3. keinz Сегодня, 12:34
    тоже мне адаптаторы, кабель по ТЗ на -60 поменяли и подогревы влупили... очень сложная задача!
    keinz
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