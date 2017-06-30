Военнослужащие соединения ПВО из Бурятии изучают новые ЗРК «Бук-М»

Занятия проходят в учебных центрах ПВО в Оренбургской и Смоленской областях в рамках полугодовых курсов подготовки. Они завершатся стыковочными стрельбами с боевыми пусками ракет на полигоне Капустин Яр во втором полугодии этого года,

Военнослужащие соединения ПВО, дислоцированного на территории Бурятии, приступили к практическим занятиям на новых зенитных комплексах «Бук-М2», передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного военного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «в ходе практической части учебы военнослужащие освоят особенности заряжания пусковых установок, методику работы на электронном оборудовании ЗРК, выполнят электронные пуски ракет».По завершении обучения военнослужащие вернутся в Бурятию к местам постоянной дислокации с новыми комплексами «Бук-М2».