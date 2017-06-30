13:42 30 июня

Военнослужащие соединения ПВО из Бурятии изучают новые ЗРК «Бук-М»

Военнослужащие соединения ПВО, дислоцированного на территории Бурятии, приступили к практическим занятиям на новых зенитных комплексах «Бук-М2», передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного военного округа.



Занятия проходят в учебных центрах ПВО в Оренбургской и Смоленской областях в рамках полугодовых курсов подготовки. Они завершатся стыковочными стрельбами с боевыми пусками ракет на полигоне Капустин Яр во втором полугодии этого года,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в ходе практической части учебы военнослужащие освоят особенности заряжания пусковых установок, методику работы на электронном оборудовании ЗРК, выполнят электронные пуски ракет».

По завершении обучения военнослужащие вернутся в Бурятию к местам постоянной дислокации с новыми комплексами «Бук-М2».

Использованы фотографии: www.милитарифото.рф
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Комментарии 13

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:09
    Весь мир в труху , а бурятские дивизии вечны! Молодцы ..
    ОТДЕЛ
    1. МПК105 Сегодня, 11:12
      Всё стесняюсь спросить,уважаемый...От "урякания" не охрип ишшо,не..?
      МПК105
      1. Александр романов Сегодня, 11:24
        Цитата: МПК105
        .От "урякания" не охрип ишшо,не..?

        У него волшебный диван с массажем пятой точки.
        Александр романов
      2. Искандер Ш Сегодня, 11:51
        Цитата: МПК105
        Всё стесняюсь спросить,уважаемый...От "урякания" не охрип ишшо,не..?


        У него страшная интернет болезнь кармадрочерство.
        Искандер Ш
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 12:02
        Цитата: МПК105
        Всё стесняюсь спросить,уважаемый...От "урякания" не охрип ишшо,не..?

        А вы от нытья "Что все пропало.." не..?
        Понимаете Россия совсем другая сейчас и ныть о "Сталинских и Путинских" застенках уже как то не принято и здесь не сайт Навального! Так что давайте помолчим ,оставшись при своих мнениях ..
        P.S.Чем больше учений тем сильнея России, назло всем!
        ОТДЕЛ
        1. с-т Petrov Сегодня, 12:49
          в заголовке не про М2. надо поправить
          с-т Petrov
      4. Герман 4223 Сегодня, 13:29
        Урякать будем сколько потребуется,а вы нытики позорные,нойте пока соплями не подавитесь. laughing
        Герман 4223
  2. Logall Сегодня, 11:11
    Интересно, другое шасси для буков зделают? Или так и будут ГМки с вертолётым двигателем лямку тянуть. Устарели ведь. Я когда на них срочку тянул, они уже устаревшими считались
    Logall
    1. PVOSV Сегодня, 12:06
      с какими какими двигателями? вертолётными?)))
      плохо служил солдат, матчасть не знаешь, садись два.
      PVOSV
  3. Vz.58 Сегодня, 11:37
    У нас тут уже Бурятских ВС приравнивают к "Британским учёным" laughing
    Vz.58
  4. wku Сегодня, 12:14
    да перестаньте кошмарить украинцев своими "буками", да в придачу "бурятскими", это не гуманно там одна барышня до сих пор не в себе от "буряцких ядерных "буратин"" в луганском аэропорту.
    wku
    1. vch Сегодня, 12:18
      Но ведь кто тож выдумал страшилку про "бурятских десантниках, танкистах и т.д."! Теперь при одном упоминании о Бурятии (в любом контексте) у укропов понос начинается! laughing
      vch
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:00
        Цитата: vch
        Но ведь кто тож выдумал страшилку про "бурятских десантниках, танкистах и т.д."! Теперь при одном упоминании о Бурятии (в любом контексте) у укропов понос начинается! laughing

        И не только у них...Отличные обученные дивизии! (без либеральных предрассудков, главное..)))
        ОТДЕЛ
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