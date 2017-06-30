Военнослужащие соединения ПВО из Бурятии изучают новые ЗРК «Бук-М»
Военнослужащие соединения ПВО, дислоцированного на территории Бурятии, приступили к практическим занятиям на новых зенитных комплексах «Бук-М2», передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного военного округа.
Сообщается, что «в ходе практической части учебы военнослужащие освоят особенности заряжания пусковых установок, методику работы на электронном оборудовании ЗРК, выполнят электронные пуски ракет».
По завершении обучения военнослужащие вернутся в Бурятию к местам постоянной дислокации с новыми комплексами «Бук-М2».
Занятия проходят в учебных центрах ПВО в Оренбургской и Смоленской областях в рамках полугодовых курсов подготовки. Они завершатся стыковочными стрельбами с боевыми пусками ракет на полигоне Капустин Яр во втором полугодии этого года,говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе практической части учебы военнослужащие освоят особенности заряжания пусковых установок, методику работы на электронном оборудовании ЗРК, выполнят электронные пуски ракет».
По завершении обучения военнослужащие вернутся в Бурятию к местам постоянной дислокации с новыми комплексами «Бук-М2».
Использованы фотографии: www.милитарифото.рф
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