Итоги недели. «Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли — а он нам фигвамы рисует!»

Вкладывались, вкладываемся и...

По мне всё это НАТО ни что иное как экономический захват Европы. Всех в кучу, так сказать, нужные и не нужные, все годятся для пения в унисон с Вашингтоном.

Может, и России податься в НАТО? А что, угрожать никто не будет, сможем размещать своих вежливых зелёных человечков по заграницам. А там, глядишь, и ещё кто-нить пожелает войти в состав России. И будет двухполярная «НАТА» - проросийская и проамериканская. Дальше фантазировать даже боюсь...

Как-то видел фотографию: удав заглотал дикобраза. Понятное дело что оба издохли.

НАТО много чего заглотила. Пухнет.

F-18 и Су-22 в Сирии

Кто тут вещал, что высокая маневренность не нужна в современном воздушном бою?

А что, в статье сказано, что Су-22 ушёл от Ф-18 из-за манёвренности? Мне показалось, из-за ловушек. Не знаю, откуда Маджумдар, который не раз уже себя опозорил маразмом и псевдонаучной галиматьей, нашел эту информацию, но я нигде не видел этой информации о двух ракетах. На разных ресурсах читал, что выстрел был один, и дистанция была 6 миль. И ещё: зачем Ф-18 подлетать на расстояние в 800 метров и выпускать ракету, если 20мм пушки хватит, чтоб завалить врага? Смахивает на хорошую мину при плохой игре.

Ну, если всё было, как написано, я в шоке. Не знаю уж какой там был Су-22 (М3 или М4), но из ловушек на них стоит кассета с КДС23, если не изменяет память всего 8 штук ( ПИКСы и дипольные отражатели, 2 вида). А уж из ракет "В-В" на 22-х только Р-60М , максимум 4 шт, ( если стоят АПУ60-2). У нас в полку в 93-94 начинали ставить по доработке новые кассеты под пиксы по обе стороны гаргрота, но будучи в Сирии в 95-м, я таких вещей на М4 не наблюдал, так что вряд ли их ставили. Да и сам по себе бой одного Су 22 с парой F-18 в принципе неравен очень серьёзно, он практически не предназначен для воздушного боя... Нет РЛС (хорошо ещё есть станция предупреждения об облучении " Берёза"), пара Р-60 это несерьёзно (да и вряд ли они были подвешены, если вообще есть живые в наличии). Остаются только пушки (2 НР-30 с бк по 70 шт. на ствол) и попытка манёвра с очень малым запасом КДС. Да и для стрельбы по воздушным целям он не приспособлен (даже на М4 с ПРНК не было режима стрельбы по возд.целям) По большому счёт, это избиение младенца. И даже при таком раскладе сириец дал бой. Что ж там за пилоты- американцы и их " лучшая " техника в мире?

О "ржавой" «Армате»

ЗАЧЕМ вообще было отвечать какому-то придурку?

Зачем вообще разочаровывать их раньше времени? Пусть считают, что Армата вообще из газеты "Правда" склеена БФ-6!

Не барское дело отвечать на подобное.

Тут ответ один - массовая поставка в войска!

Как говаривал мой зампотех танкового батальона: "Если танк будет ржаветь по тонне в год, его всё равно на 40 лет хватит".

Китайцы дают повод задуматься

Спор ни о чём. ВТОРОЙ по силе и мощи флот у Украины! Там даже буксиром адмирал командует! ...ходить по морям, правда, флот не может, зато плавает ОТЛИЧНО!

Китайские товарищи, видимо, уже правы, к сожалению. Флот РФ не второй. Хорошо бы не пятый...

Ну по надводному Китай 2 без вопросов. А по темпам - если кораблестроительную программу выполнят, то к 2030 году он будет ближе к США, даже чем легендарный флот Горшкова. По плану у них 6 АВ + боевое ядро эсминцев 055 + 052D.



Только в этом году в ВМС НОАК - войдут 3 новейших эсминца 052D (каждый 64 тяжелых ракеты). А в следующем году уже 4!



За 10 лет - построено 24 фрегата 054А.



Впервые спущен новейший тяжелый эсминец, который вполне соперничает с Сижоном Великим и Берком 3. 64+64 тяжелых ракеты - мощнейший комплекс РЛС (только на фотках видно L и Х диапазонные РЛС в дополнении к классике).

Заноза

Капитальные боевые корабли покупать в Китае просто опасно, да и глупо. По уровню шумности китайские АПЛ соответствуют советским АПЛ 70-х годов прошлого века. А вот закупить в Китае патрульные корабли, не предназначенные для серьезного боя, это было бы можно,н е отвлекая отечественные верфи от строительства новых тральщиков, универсальных корветов и фрегатов. Да и десантный корабль было бы целесообразнее закупать в Китае, а не в НАТОвской Франции.

"Корабли - это ещё не флот")). Пётр Великий

Путаясь в ветках, шагала разведка

Военные билеты, сколько помню, хранились в сейфе у комбата, максимум у бойца личный номер был.

На мой взгляд, всё очень просто, можно разрешить... Найти в России Виктора Агеева и опровергнуть данный фейк. А если данный человек в плену на Украине... тогда это "шляпа" нашему МО РФ... И не нужно запускать долгие дебаты в сети.

Выяснить фейк это или нет - делов для МО на час. А так очередная жвачка! Кто в теме, тот мило с улыбкой следя за дебатами.

Мы даже в Афгане ходили на БВ без документов. А в Африке, в Центральной Америке - вообще Сидоров Иван Петрович, из Никарагуа приехал - не помнил как меня зовут - откликался на "Игорь". А тут - паспорт, военник... Всё для Украины. Подстава чистой воды. Чтобы показать Европе, что Украина - последний форпост против варварских орд из Москвы. ДАЙТЕ ДЕНЕГ. Абзац.

Кондиционер за кондиционером

Кого виноватым назначат, даже гадать не нужно. Нельзя ответку врубать такими способами. Взрывать в густонаселенном городе с возможностью задеть мирняк - не наши методы. Хотя более чем уверен, что это внутренние разборки. Но расскажут по укроСМИ именно про СпН ГРУ МО РФ МВД РЖД, к гадалке не ходи.

Да и пусть. Моторолу когда взорвали с другими командирами - ответственность тоже была ясно на ком. Странно, что на 3 год гражданской войны в Киеве пошли взрывы, а не ранее.

Вспоминаю довольные хари великих, которые пеняли нам на Чечню.

очень надеюсь, что наконец началась "ответка", а не внутренние разборы... не, пусть и сами переубивают друг друга, но нужно их заставить "дрожать" за свои скотские действия, чтобы знали - все равно "прилетит".

В «Загоне»

Хороший "подарочек" для партнеров. Надо провести показательную демонстрацию.

Подарок не подарок, а от разных температурных слоёв - луч отражался, то, что я знаю, по-разному.

у нас на вооружении «Загон-1». Практически аналогичен «загону-2». Разница лишь в радиусе обнаружения цели: 120м против 450м; и масса бч: 20 кг против 35кг. Ну и ныряет к цели “двойка“ пошустрей : 16.2 м/с против 18 м/с. Поплавок набирает воздух во время приводнения на парашюте, при этом бомбы сбрасывают по 6, 8шт. при этом во время поиска цели бомбы не совсем не видимы для подлодки, но во время атаки бомба совершенно не видима.

Прорыванцы

Жабий прыжок закончился кладбищем...печальная, но неизбежная участь упоротых , готовых подыхать за Порося...

"ВСУ совершили попытку прорыва в районе Ясиноватой"



Прорыва куда? Красивое название статьи. Просто был варварский артобстрел инфраструктурных объектов, ну и разведка боем.

Дык, вопросы терминологии. Это наши льстят укропам, используя их определения. Движуха двух отделений считается чуть ли не Брусиловским прорывом. Причём не факт, что лезли именно ВСУ, а не «левосеки». ВСУ, вроде бы, бизнес налаживают, фронтом в розницу приторговывают. Так что неудивительно будет узнать через некоторое время о том, что позиции под Ясиноватой благополучно... выкуплены. Вообще хороший вариант - без замеса с кровью, да и берут недорого.

А масштабно подразделения ВСУ только в котлы могут попадать. Может, поэтому и не лезут большими силами и постоянно пытаются спровоцировать.

Снова промахнулись

Ну раз промахнулись, бывает, ну два, случайность! Но не постоянно ведь, это уже правило! Что-то всякие интересные организации как воды в рот набрали, вроде как всё нормально — по гражданскому населению лупить!

Я вас умоляю, они считают, что им всё можно. Ну промахнулись, ну бывает, ну не извиняться же перед 50-ю пострадавшими. Им быстро объяснят, что эти жертвы не просто так, а ради ДЕМОКРАТИИ... А ради её можно и потерпеть. И главное, во всем виноваты Асад и Россия, не было бы их, и ДАИШ не надо было бы "вскармливать".

Это они могут спасать рядового Райана, а на то, что 40 человек гражданских положили, им глубоко наплевать.

Клубок противоречий

Что можно ответить на это? Только меланхоличной фразой советского посла во Франции, сказанной во время острого берлинского кризиса в 1961 году, когда его пригласил де Голль и сообщил, что США готовы нажать красную кнопку: «Тогда мы умрём вместе».

Это дерьмо нужно разгребать долго и кропотливо, конечно, если будет на то согласие обеих стран. А вообще, ситуация критическая.

Капитализм, построенный на эксплуатации человека человеком и конкуренции (уничтожении более слабых), — тупиковая ветвь развития человечества, его конечная цель — уничтожение конкурентов, будет только один олигарх, и ему будут подчинены все. Все эти сказки про демократию и толерантность, права человека — только этапы на пути к этой цели. Как мы в это вляпались? Ну только по собственной наивности. Пора прекращать этот эксперимент, начатый Горбачёвым и Ельциным. Нужно строить у себя другую модель с учётом ошибок СССР.

России отступать нельзя ! Ни шагу назад! Это Запад влез в нашу сферу влияния, а не мы влезли к ним. Расширение НАТО за счет бывших членов ОВД, госперевороты в странах по периметру наших границ и открытая агрессия против дружественных нам арабских государств (Ирак, Ливия, Сирия), поддержка террористов на Кавказе, наглое вмешательство во внутренние дела РФ — это весомые причины, чтобы дать по морде американцам уже вчера. Если они хотят войны с нами, то пусть их желание наконец исполнится. Эта война должна превзойти по жестокости, числу жертв и разрушений все прошедшие войны, вместе взятые. "Цивилизованный" мир решил попробовать русских на "зубок" — пусть отведает наш военный атом.

Давно с дуба рухнул? Или наоборот — дубом по голове прибило?

Тихо стало в СМИ

Алтайский маршрут нанесёт непоправимый вред древним капищам древней цивилизации. Китайцам это так же безразлично, как и нашим буржуям-газососам. Горный Алтай давно уже должен быть объявлен мировым археологическим заповедником, а не сборищем приезжих картежников в "игровой зоне". Пусть рулетки крутят в Москве и Сочи, а не на Алтае.

Хорошая статья, интересная. Китай просто поступает так, как ему выгодно. И США ему интереснее, чем Россия, т. к. сотрудничество с ними дает больше денег.

Молодцы китайцы. Улыбаются, обещают, но денег не дают. Потому что прекрасно понимают, что деваться Путину некуда. Подождут еще пару лет и получат все, что хотят, с еще большим дисконтом. Плюс давать деньги откровенным жуликам и растратчикам — это не по уму. Все равно все профукают. Они и так уже получают в России все большее экономическое влияние (допущены к строительству метро, железных дорог и т.д.), а политическое уже есть. Про союзников России верно подмечено. Вот только приходит на ум другая фраза Наполеона Бонапарта: «Армия без припасов храброй не бывает». А припасы идут от сильной экономики, которой у России нет. И если так же продолжать делать видимость действий, а не предпринимать что-то конкретное, то итог будет печален. Уважают сильных. По всем признакам Китай сильного партнера в России не видит. А вот вассально-зависимое государство — вполне.

Русские собьют всё

ПРО в России создано еще в 70-х). Другой вопрос, что теперь ПРО будет усовершенствован, расширен и не только прикрывать Москву и центральный промышленный регион... Американцы до сих пор ни разу не пытались даже перехватывать МБР, только ракеты средней дальности, причем неудачно в основном, как и в последнем испытании... К слову, ПРО американцев на данный момент не может даже пытаться перехватывать ракеты с квазибаллистической траекторией от слова совсем... У России осталось уже поштучно древних ракет типа «Тополь», которые не маневрируют...

Система ПРО почему-то похожа на наступательные ракеты.

Привет!! Все здесь такие профессора, что страшно. В американском Интернете их ещё больше. Мы разрабатываем похожий, но совсем другой ответ. И разница очень значительна. Чем занимался СССР? Совершенствовал ПВО. Сейчас Россия занимается тем же. У нас никогда не было таких ресурсов, как в США. Нам никогда не догнать США в ВВС в количестве кораблей и многого другого. Мы сильны были в ПВО, в ПКР и много усилий вложили в ПЛО. Сейчас, просто учитывая опыт наших отцов, мы усовершенствуем эти системы. Это наш путь. Господа, F-35 создавали не только США они привлекли огромное количество других фирм из многих государств. Зачем нам такие расходы? Есть более-менее затратные усилия для ограничения этой угрозы. Этим занимаются наши учёные и конструкторы.

Мсье Макрон против «российской агрессии»

Я так полагаю, что комментировать последние высказывания западных политиков сейчас лучше всех получится у С. Шнурова. Взять его зам. Пескова. А то талант пропадает.

Французы сами себя не уважают! Избрали очередную мокрую тряпку…

Вот удивили. Этот "маменькин сынок" такой же подпевала, как и бывший. Только сейчас ему хочется казаться круче, более значительнее и, потеснив Меркель, возглавить "миротворческое" движение на Донбассе. Прогадали французы, которые хотели нормальных отношений с Россией. А как прет Порошенко от этой встречи, пар из всех щелей прорывается.

Путин «смеётся Западу в лицо»

Три лярда баксов в России хватит на пару недель для распила. Мне тоже легче написать фамилию провидца Цшепитца, нежели её выговорить. Автору респект!

При Черномырдине 6 лярдов растащили за одну ночь! Учитесь!

Простите, а какого … наши российские ЗВР делают в Нью-йоркском резервном банке? Их там больше 150 "ярдов". И после этого всякие там персонажи лепят нам: "Денег нет, но вы держитесь", а ставки по кредитам для нас около 20%??? Мало того, что народ поборами обложили, так ещё и кредиты по грабительским ставкам. По сути, сами финансируем американские авианосцы по льготной ставке и без гарантий возврата.

Уважаемый mac789. Это бизнес по-российски. Отдать свои деньги под 1-2%, а взять под 4,25-5,25%. Какая гордость звучит в словах директора ВТБ: "...Это победа экономического разума над геополитическими ограничениями. Андрей Костин, генеральный директор ВТБ, говорит: «Мир инвесторов решил, что санкции не являются решающим фактором, если условия являются привлекательными»..." Жаль, что те люди, которые принимают такие решения, будут отдавать долги не из своего кармана.

Для АА17. Нельзя судить о картине по одному мазку кистью. Ситуация в комплексе выглядит совсем по-другому. Сейчас против России пытаются провести стандартную бандитскую схему отъема собственности. Схема проста: сначала накачивают кредитами, затем условия кредитования нарушают, не дают рефинансировать долг и доводят до банкротства. Затем просто по дешевке забирают собственность.

На текущий момент общая сумма долгов России превышает объем ЗВР примерно в полтора раза. Т.е. санкции рассчитаны на то, что, перекрыв каналы рефинансирования, можно довести Россию до объявления дефолта, после чего ее можно будет поставить в позу просителя и диктовать ей свою волю.

Поэтому любая возможность получить дополнительную валюту для России сейчас жизненно необходима.

Наконец, о процентной ставке: ставка порядка 5% для России сейчас выгодна просто потому, что эти деньги используются для рефинансирования кредитов, которые брались ранее под 8-12%. Т. е. такое рефинансирование удешевляет обслуживание государственного долга России. Хотелось бы взять деньги подешевле, но вот беда: никто дешево не дает.

Чем слабее Америка, тем сильнее Россия?

Не очень-то Трамп стремится дружить с Путиным! А может, бережет на десерт?!

Володя, дружба со Штатами возможна в единственном случае, если президентом у нас будет штатовец или агент ЦРУ.

Нужна нам эта Америка, как собаке пятая нога. "Жила бы страна родная, и нету других забот!" Вот и все наши намерения и мечты.

*«Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток — а он нам фигвамы рисует!» – фраза из мультфильма «Зима в Простоквашино»

И НАТО на Черногории остановится? Нет. Складывается впечатление, что в своей тяге нарушить данные упомянутому не раз Горбачёву устные обещания, бюрократия НАТО готова перепрыгнуть через свою собственную голову.И многие всерьёз удивились. Мол, с чего это мы финансируем НАТО? – бред, бред, бред. Конечно, бред – вот и мы так считаем. Был бы не бред, давно бы перестали вкладываться в американские бумажки, «обеспеченные» американским же астрономическим долгом. Экономические гуру в один голос поют: нельзя не вкладываться – мировая (и российская тоже) экономика, мол, сразу рухнет.Как же интересно получается: вкладываться в собственное, к примеру, станкостроение – экономика рухнет, а в чужую резаную бумагу – не рухнет. Если так, то на кой ляд такая экономика, где бумажный прямоугольник держит мир за горло, обслуживая интересы только одного игрока...Одной из главных тем последних дней является недавний инцидент в небе Сирии. Истребитель военно-морских сил Соединенных Штатов сбил сирийский самолет Су-22. Пилот самолета F/A-18E/F выпустил ракету с инфракрасной головкой самонаведения с дистанции около полумили, что мало даже по меркам ранних ракет AIM-9. Несмотря на это, ракета перенацелилась на ложные тепловые цели, выпущенные сирийским самолетом. После этого пилот ВМС Соединенных Штатов был вынужден использовать ракету Raytheon AIM-120C AMRAAM – несравнимо более дорогое оружие со значительным превосходством по дальности и активной радиолокационной ГСН. Только запуск второй ракеты привел к поражению цели.Учитывая тот факт, что все мы живём в условиях жесточайшей информационной войны, в которой правда не всегда отличима от фейка, вряд ли нужно будет удивляться сообщениям и такого характера:Вице-премьер Дмитрий Рогозин с нескрываемой резкостью ответил на критику украинского блогера, избравшего ник zloy-odessit, который утверждает в своём материале, что танк «Армата» изготавливается из некачественных материалов и начинает ржаветь «не сходя с конвейера».И один из многих украинских троллей получил за работу пятёрку в зачётку... Ведь заставил же прокомментировать свои чудо-перлы российского вице-премьера.Мы же хотим поделиться с Киевом сверхсекретной информацией – только т-с-с-с-с... «Армата» действительно ржавая – вся насквозь, иначе как бы украинские воины смогли её поражать автоматными очередями на Донбассе, где этих «Армат» было видимо-невидимо. Мало того что ржавая, у неё ещё и система вооружений – полностью надувная, рассчитанная исключительно на американские спутники-шпионы. Но украинских-то специалистов попробуй проведи...В китайских СМИ вышел материал, в котором обсуждается, что свой «второй» статус ВМФ РФ удерживает только благодаря наличию внушительного подводного флота, а «на самом деле второе место должно перейти к ВМС Китая».Спорить с китайцами относительно того, что темпы кораблестроения у нас, мягко говоря, не впечатляют, было бы странно. Решать проблемы покупками кораблей у китайских производителей, - тоже не вариант. Поэтому заявление китайских «товарищей» вполне можно рассматривать с точки зрения своеобразного предупреждениям отечественным компаниям, задействованным в ОПК: нет интереса развивать кадровый потенциал, привлекать инвестиции и интенсифицировать производства – на пятки будут наступать всё больнее и больнее. Как вариант для того, чтобы задуматься, - очень даже.Комментарий министерства обороны России:Итак, имеем дело с целиком и полностью «обыденной» ситуацией: обычный разведчик ГРУ, прихватив с собой паспорт и военный билет вместе со справкой 2-НДФЛ из строевой части, расформированной задолго до того, как об этом узнали доблестные украинские СМИ, напал на украинских воинов света, которые нюхали ромашки. Доблестные воины света, нехотя отвлекшись от ромашек, взяли хитроумного российского разведчика голыми руками, даже несмотря на то, что тот в целях дезориентации по всем канонам суперсекретной подпольной школы ГРУ ветку берёзы к шлему не прикрепил... Теперь – читайте во всех укроСМИ: «рядовой Агеев по чём зря нарушал минские договорённости Петра Порошенко...»В результате подрыва автомобиля погиб глава спецназа главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Пресс-служба управления Национальной полиции Киева в то же время сообщила, что в результате взрыва автомобиля пострадала женщина, ее доставили в больницу.А потом взорвался кондиционер в автомобиле полковника СБУ Юрия Возного на Донбассе. Вот что значит, несвоевременное техническое обслуживание автомобилей, которые серьёзно изнашиваются в современных украинских условиях без правильных рук технарей. Кто следующий не записался на ТО?В Санкт-Петербурге на Международном военно-морском салоне иностранным военным впервые была представлена противолодочная корректируемая авиационная бомба "Загон-2Э". Авиабомбу "Загон-2Э" сбрасывают на воду при помощи парашюта. Главная особенность данного оружия - это бесшумность и способность как бы останавливаться на время до четырёх минут. За это время авиабомба при помощи специальной акустической головки самонаведения охотится за подводными лодками противника. Она может установить наличие цели на глубине до 600 метров.Тот случай, когда возникают проблемы с демонстрацией эффективности этого оружия потенциальным заказчикам. Ведь у игиловцев и прочих ан-нусровцев (ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» - террористические организации, запрещённые в РФ) нет того, для чего используется «Загон»... У Украины – в степях – есть; у бородатых мальчиков – в песках – нет... Ну что ж – придётся на макетах.Украинские силовики на неделе атаковали позиции ДНР в районе села Васильевка вблизи Ясиноватой с применением крупнокалиберной артиллерии.Ох, уж эти прорыванцы. Если хотят прорваться через российскую границу – пусть так и скажут, хотя бы эсэмэской сообщат, чтобы окопных вшей банькой своевременно вывести.Другой вопрос: когда уже этим прорыванцам толково объяснят, что если ещё раз хоть одно их орудие «откроет рот», то по поводу этого самого орудия украинским фельдмаршалам будет долго икаться в выкрашенных серых краской кабинетах. Пока, судя по всему, аргументов для объяснения не хватает. – Минские ж договорённости...Пресса приводит заявление генерала ВВС США Чарльза Коркорана. Он сообщил, что американские лётчики, ссылаясь на необходимость самообороны, в июне трижды запрашивали разрешения на поражение сирийских военных самолётов.Из Сирии тем временем поступили срочные сообщения о том, что авиация американской коалиции в очередной раз «промахнулась» мимо боевиков, накрыв ракетно-бомбовым смертоносным дождём гражданское население САР. Авиаудар пришёлся по деревне Аль-Дублиян в провинции Дейр-эз-Зор. Спасательная операция долгое время не могла начаться в связи с тем, что самолёты коалиции продолжали бомбить деревню, несмотря на то, что в ней не было боевиков «ИГ» (террористическая группировка, запрещённая в РФ).Тем временем сирийская армия возобновила антитеррористическую операцию в районе Айн-Тарма в провинции Дамаск. Силами 105-й бригады республиканской гвардии удалось взять под свой контроль несколько стратегически важных точек. Основная задача правительственных сил САР на этом участке заключается в восстановлении контроля над пригородом Дамаска — Джобаром. В настоящее время армия пытается взять под контроль и маршрут в Айн-Тарму из Джобара, который контролируют боевики группировки «Файлак аль-Рахман» (запрещена в РФ). На данный момент уточняется, не затрагивают ли возобновившиеся боевые действия одну из зон деэскалации в САР.На Западе рассуждают о предполагаемой встрече Трампа и Путина. Однако противоречий между Москвой и Западом накопилось столько, что встреча едва ли приведёт к перелому в отношениях. Некоторые эксперты советуют даже запасаться огнетушителями: мол, пожар новой мировой войны не за горами.В Москве тоже сомневаются, что встреча президентов России и США, даже если таковая и состоится, как-то поможет разрядить обстановку между РФ и НАТО. Вопрос накопившихся противоречий в один присест не решить. «Между Россией и альянсом накопилось очень много противоречий и взаимного непонимания, поэтому разгрести эти завалы, которые были созданы за эти годы, — это достаточно длинный путь», — отметил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин.Растёт и напряжённость в отношениях с НАТО. На днях председатель Военного комитета НАТО генерал Пётр Павел заявил, что альянс столкнулся с попытками России увеличить свой военный потенциал практически на всех уровнях. Союзники «начеку»: они «не допустят повторения военной интервенции Кремля в Крыму и на востоке Украины». По словам генерала, военные намерения России необязательно представляются ясными, однако рост её военной мощи является «бесспорным».Вдобавок в США внезапно обострился вопрос финансового противостояния с Россией.Всплыла информация о шпионаже Федеральной резервной системе США за иностранными центробанками. Источники «Рейтер» рассказали, что в марте 2014 года ЦБ РФ вывел из ФРБ активов на 150 млрд. долл. Об этом ФРС немедленно доложила в Вашингтон. И в Белом доме уяснили: Москва боится «заморозки» своих активов в США. Сумма выведенных активов составила 23% от всех международных резервов Москвы на тот момент. Правда, две недели спустя Банк России вернул большую часть средств на счета ФРС. Источники утверждают, что за движением этих средств с тех пор пристально наблюдают. Американские чиновники желают знать, какие финансовые санкции могут заставить Москву выводить свои резервы.Финансовые страхи, усиливающиеся санкции, безудержное наращивание военных потенциалов, заявления генералов о «готовности» и открытые письма бывших дипломатов, бьющих тревогу, означают одно: время достать огнетушители и вправду пришло. Победителя в третьей мировой войне не будет.Считанные дни остались до визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Обычно по такому случаю СМИ пестрят сообщениями о достижениях в российско-китайском сотрудничестве, пишут о новых подготовленных документах и проектах. На сей раз в медиапространстве наблюдается очевидное затишье. Как будто чья-то сильная рука поставила китайскую тему на паузу. Тому есть очевидная причина.Надо признать, отмечает обозреватель Г. Грановский, что стратегическое партнёрство с Россией Пекин в последнее время демонстрировал скорее риторикой, нежели действиями. Буксуют широко разрекламированные проекты поставок российского трубопроводного газа в Китай. В частности, по алтайскому маршруту «Сила Сибири-2» до сих пор не согласованы цена газа и условия строительства магистрали.Такая же неопределённость царит в системе финансовых взаимоотношений. Здесь так и не получило должного развития обещанное кредитование российских банков из ресурсов Китая. В условиях ограничения доступа России к западным финансовым рынкам в Москве очень рассчитывали на поддержку Пекина. Согласились даже на то, чтобы делать заимствования в юанях. Китайцы вроде бы пошли навстречу, но предложили облигации, которые обращаются исключительно на внутреннем рынке КНР. Вывести эти средства, или даже их часть, за границу можно только по специальному разрешению, которое всякий раз нужно запрашивать. Иными словами, вместо помощи Россия попадала в зависимость от намерений Китая. Москва отвергла такой вариант.Примерно так же можно оценить и инвестиционные предложения стратегических партнёров из Пекина. Многочисленные документы, подписываемые во время встреч и визитов, носят в массе своей рамочный характер и далеки от конкретики.Москва уже долгое время критикует Вашингтон за расширение системы ПРО, которая способна уничтожать российские ядерные ракеты, однако разрабатывает свою собственную противоракетную оборону, которая будет создана менее чем через 10 лет, говорится в материале «Шведского радио».«К 2025 году в России войдёт в строй "всеобъемлющая система", которая будет способна сбивать или нейтрализовывать все типы ядерного оружия, которое может использовать потенциальный противник, под которым подразумевается США. Это касается ядерных ракет малого, среднего и дальнего радиуса действия», — приводит статью Ино.TV.Тем не менее, многие эксперты, в том числе американские, сомневаются, что российская система ПРО может быть непроницаемой. Аргумент сомневающихся известен: из-за огромной скорости и маленького размера межконтинентальные баллистические ракеты нейтрализовать крайне сложно.Французский президент Макрон на встрече с Владимиром Путиным говорил о необходимости диалога по Донбассу и сохранении Минского формата. Одлнако на встрече с Порошенко он объявил, что «Украина сталкивается с российской агрессией».Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «переобувание на лету» Эммануэля Макрона: «Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали от господина президента. При этом мы подчёркиваем, что крайне важна роль "нормандского формата", так как он остаётся безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток по урегулированию».Напомним, мсье Макрон, «формулой» которого Порошенко предложил назвать попытку переиначить Минские соглашения, заявлял, что встреча «нормандской четвёрки» состоится за несколько дней до саммита G20. Информацию о том, что контакты на высшем уровне в «нормандском формате» состоятся до саммита «большой двадцатки», в Кремле на данный момент не подтвердили.Становится ясно, что Макрон — это политический близнец Олланда, а его политика формируется теми силами, которые привели будущего президента к власти. Собственно, иначе и быть не может.Путин «смеётся Западу в лицо» (Putin lacht dem Westen ins Gesicht), считает Хольгер Цшепитц. Почему он смеётся, журналист рассказал в газете «Die Welt» .К огорчению западных политиков, последняя попытка России найти деньги у международных инвесторов имела «большой успех», полагает автор. Наверное, Владимир Путин уже может поверить в свою удачу. Президент России одержал крупную победу. До недавнего времени Путину было практически невозможно получить кредит у кого-либо. Совсем недавно «империя» Путина страдала от кризиса, вызванного ответом Запада на присоединение Крыма и падением мировых цен на нефть. Одновременно с уменьшением доходов от нефтеторговли для Кремля стало почти невозможным получить финансирование на международных рынках капитала. Но Путин сумел это переменить: он нашёл новых инвесторов, указывает Цшепитц. Как раз в то время, когда отношения между Кремлём и Белым домом достигли низшей точки со времён окончания холодной войны, западные инвесторы стали снова «охотно давать деньги» Москве. «Игра» Кремля дала плюс: финансовые рынки одарили Россию тремя миллиардами долларов, пишет Цшепитц. На этом Москва не остановится: речь идёт о привлечении до 6,6 млрд. долларов от международных инвесторов.Российские финансовые эксперты никакого особенного оптимизма по поводу упомянутой продажи облигаций не испытывают.Выход правительства России на внешний рынок валютных займов прошёл с рекордно низкой явкой инвесторов из ЕС, отмечает портал Finanz.ru. Первый выпуск облигаций (десятилетний) на треть ушёл инвесторам из Великобритании, 22% купили американцы, а ещё 30% приобрели российские банки. Фонды из ЕС (без учёта Великобритании) купили всего 6%. Их доля оказалась сопоставима с вложениями из Азии, отметил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ «Капитал» Андрей Соловьёв.Второй выпуск (30-летние бумаги) ушли на 36% в США и на 30% — в Великобританию. Доля покупателей ЕС составила лишь 9% и оказалась вдвое ниже азиатских инвестиций (18%).За «привлечение» иностранных инвесторов, добавим, Россия каждые полгода будет расплачиваться немаленькими процентами, которые лягут дополнительным бременем на экономику. Бременем, между прочим, валютным. Которое будет давить на плечи не только нынешних поколений, но и будущих.Путин благодарен Трампу, считают некоторые зарубежные эксперты. Благодарить мистера Трампа есть за что: новый президент США сумел ослабить позиции США в мире и позволил России выглядеть сильной державой.На самом деле геополитическая игра Трампа, если брать партию в целом, очень не походит на игру в поддавки Путину. Есть масса фактов, которые говорят о том, что Трамп пошёл против многих своих предвыборных обещаний, которые вроде бы складывались в пользу России.Факты просты: вместо сближения с Россией республиканская «ястребиная» команда Трампа (вся, от советников в Белом доме до постпреда в Совбезе ООН) сумела в короткий срок охладить отношения с Россией до температуры льда. Вместо договорённости по Сирии мистер Трамп практически устроил в Сирии новую войну против Асада. Вместо отмены антироссийских санкций Вашингтон идёт на их расширение. Наконец, вместо встречи с Путиным мистер Трамп провёл встречу с Порошенко и наметил встречу с Си Цзиньпином, заявив, что у США и КНР «отличные отношения». Чего, конечно, не скажешь об отношениях США и РФ.