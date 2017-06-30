13:42 30 июня

Китайский заказ на российские Бе-200 и Бе-103 переведен в твердый контракт

Компания Energy Leader Aircraft Manufacturing (Китай) перевела меморандум о намерениях на покупку самолетов-амфибий Бе-200 и Бе-103 в твердую форму, сообщает агентство Оружие России со ссылкой на пресс-службу Таганрогского авиационного научно технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева.



«Согласно контракту, в Китай будут поставлены два Бе-200; контракт предусматривает опцион еще на два борта этого типа. Что касается Бе-103, то документ предусматривает не только поставку двух машин, но и организацию в Китае лицензионного производства, сервисного центра и школы для обучения летного и технического состава для самолетов этого типа», – говорится в сообщении.


Договоренность о поставках была достигнута в ноябре прошлого года на военной выставке в Чжухае. Поставки самолетов должны начаться в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Китай намерен полностью локализовать на своей территории лицензионное производство самолетов Бе-103.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), куда входит ТАНТК, считают, что Бе-200 обладает высоким экспортным потенциалом. В 2016 году меморандумы о покупке самолетов были подписаны с Таиландом, Казахстаном, Индонезией и Вьетнамом. Интерес к самолету-амфибии проявляют в ЕС и США.

Использованы фотографии: Mailhost.beriev.com
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Комментарии 54

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  1. МПК105 Сегодня, 11:52
    Китай намерен полностью локализовать на своей территории лицензионное производство самолетов Бе-103.
    Молодцы... hi hi hi
    МПК105
    1. Тралл Сегодня, 11:56
      Рыбные дожди в Китае гарантированы smile
      Тралл
      1. сибиралт Сегодня, 12:30
        И что, Китай будет черпать рыбу из Оби самолетами? belay
        сибиралт
      2. Horst78 Сегодня, 12:53
        У Нас были. Александровский район Томской области тушили. У соседей в Х.М.округе ситуация не лучше была, весь регион пол лета в гари.
        Horst78
      3. ALLxANDr Сегодня, 13:17
        Какие красавцы, аж в глазах от гордости защипало! hi good soldier
        ALLxANDr
    2. Искандер Ш Сегодня, 11:57
      Цитата: МПК105
      Молодцы...



      С учетом кризиса в России имеет ли смысл, отдавать рабочие места и производства?
      Искандер Ш
      1. Владимир16 Сегодня, 12:07
        не только поставку двух машин, но и организацию в Китае лицензионного производства
        пишут так, будто это победа.
        Вместо того, что в Таганроге были бы собраны самолеты и люди получили деньги и налоги поступили бы в Ростовскую область, строительство перенесут в Китай.
        Китайцы - молодцы. С нашей стороны враги (матерные слова почему-то в голове)

        И тут же орут: - мы приглашаем инвесторов. Д,Б.
        А сам заказ - ДВА самолета! Я еще могу понять если двадцать два самолета, но кричать о подписании контракта на ДВА самолета? Мы не сдохнем сегодня!!!, мы построим два самолета и продадим документацию! А потом продадим и все остальное! Ура! wassat
        Владимир16
      2. Александр романов Сегодня, 12:08
        Цитата: Искандер Ш
        имеет ли смысл, отдавать рабочие места и производства?

        Как к таким выводам приходят?
        На основании чего???
        Александр романов
        1. Владимир 38 Сегодня, 12:16
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Искандер Ш
          имеет ли смысл, отдавать рабочие места и производства?

          Как к таким выводам приходят?
          На основании чего???

          Романов, идите к ЕГЭ готовьтесь, хватит уже пытаться умничать со взрослыми дядьками..
          Владимир 38
          1. Александр романов Сегодня, 12:23
            Цитата: Владимир 38
            хватит уже пытаться умничать со взрослыми дядьками..

            Ты что ли взрослый? Бриться то начал детка?
            Цитата: Владимир16
            Вместо того, что в Таганроге были бы собраны самолеты и люди получили деньги и налоги поступили бы в Ростовскую область, строительство перенесут в Китай.

            Ой **** fool
            Александр романов
            1. Владимир16 Сегодня, 13:17
              Цитата: Александр романов
              Ой **** fool

              Мадам, от чистого сердца Вам. love Не забивайте свою головку всякими железяками. Нюхайте цветок. love
              Владимир16
              1. Александр романов Сегодня, 13:33
                Цитата: Владимир16
                Не забивайте свою головку всякими железяками. Нюхайте цветок

                Лесом проходим девочка
                Александр романов
    3. Spartanez300 Сегодня, 12:04
      С начало нужно удовлетворить свои потребности в этом самолете , а потом другим продавать , пожары тушить не чем .
      Spartanez300
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:12
        Ну вот разнылись сразу ..Ну продали и себе на эти деньги еще построим! А пожары меньше бычки из машин выкидывть нужно, понятно!!!
        ОТДЕЛ
        1. Spartanez300 Сегодня, 12:14
          Вы это серьезно или у вас мышление такое , если это так то я вам сочувствую .
          Spartanez300
        2. болот Сегодня, 13:01
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ну вот разнылись сразу ..Ну продали и себе на эти деньги еще построим! А пожары меньше бычки из машин выкидывть нужно, понятно!!!

          Виталик,леса- степи и без людей могут гореть.В первом случае от сухих гроз во втором ,человеческий фактор есть,от битых бутылок и пивных банок.
          А есть довольно интересный способ списания леса на рубку,поведали мне в Омской области,ловят белку ,хвост окунают в соляру с бензином,поджигают.Та по верхушкам,там все огнем прихватило.а потом на рубку идет.
          По лесу при распиле все это видно.
          болот
      2. Horst78 Сегодня, 12:55
        У Нас с количеством достаточно. С воздуха не все пожары потушишь. Есть "низовой", есть "верховой" и другие. Соответственно и методы тушения. Попробуйте торфяники с воздуха потушить.
        Horst78
    4. avt Сегодня, 12:12
      Цитата: МПК105
      Молодцы...

      Наши ? Да . А в целом машина спорная . Для своего ....,,сигмента" всё таки сложновата в пилотировании.
      avt
    5. Владимир 38 Сегодня, 12:14
      Цитата: МПК105
      Китай намерен полностью локализовать на своей территории лицензионное производство самолетов Бе-103.
      Молодцы... hi hi hi

      Ага, еще и по два самолета покупают.. Мое мнение, менее 50 машин, вообще продавать нельзя этим товарищам.. Копируют, потом точную копию по миру продают.. И вообще моду взяли производство переносить.. У нас что, дорогая рабочая сила? Или рабочих не хватает? И диоты у нас в правительстве, честное слово.
      Владимир 38
      1. sds87 Сегодня, 12:30
        Цитата: Владимир 38
        И диоты у нас в правительстве, честное слово.

        Там идиотов нет. Там клуб предателей родины.
        sds87
        1. Александр романов Сегодня, 12:34
          Цитата: sds87
          Там идиотов нет. Там клуб предателей родины.

          Вот два умных сидят,пишут бред и сами этого не понимают
          Александр романов
          1. sds87 Сегодня, 13:12
            Цитата: Александр романов
            Вот два умных сидят,пишут бред и сами этого не понимают

            Один романов с царем в голове (вместо мозга) все знает. Вас тут несколько тусуется на ВО - монархистов всезнающих.
            sds87
        2. Владимир 38 Сегодня, 12:36
          Цитата: sds87
          Цитата: Владимир 38
          И диоты у нас в правительстве, честное слово.

          Там идиотов нет. Там клуб предателей родины.

          Да это более точное определение..
          Владимир 38
      2. Стирбьорн Сегодня, 12:42
        Цитата: Владимир 38
        Ага, еще и по два самолета покупают.. Мое мнение, менее 50 машин, вообще продавать нельзя этим товарищам..

        Да в 50 самолетов, вообще этот тип оценивают - в мировом масштабе! Самолет-то весьма узкую нишу занимает, его кроме Азербайджана так никто и не купил, за 15 лет - одни вон меморандумы сплошные.
        Стирбьорн
        1. Владимир 38 Сегодня, 13:11
          Цитата: Стирбьорн
          Цитата: Владимир 38
          Ага, еще и по два самолета покупают.. Мое мнение, менее 50 машин, вообще продавать нельзя этим товарищам..

          Да в 50 самолетов, вообще этот тип оценивают - в мировом масштабе! Самолет-то весьма узкую нишу занимает, его кроме Азербайджана так никто и не купил, за 15 лет - одни вон меморандумы сплошные.

          Я не только эти самолеты имел ввиду..
          Владимир 38
  2. Tusv Сегодня, 11:57
    Раз за китайцев, В китайском море множественные очаги возгорания. Надо тушить
    Tusv
    1. Тралл Сегодня, 11:58
      Это "Калибрами" лучше smile
      Тралл
      1. Tusv Сегодня, 12:04
        Цитата: Тралл
        Это "Калибрами" лучше

        Э. Калибрами тушат пожары на надводном флоте,а у китайцев только Яхонты winked
        Tusv
  3. mayday Сегодня, 11:59
    Видел БЕ-200 в действие на военном форуме Армия-2015 - впечатляющее зрелище! Несмотря на то, что машина достаточно большая, в маневренности ей не откажешь!
    mayday
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:00
    ... у всех случаются пожары, потому и самолёты, данной специализации, так востребованы...
    a.s.zzz888
  5. wku Сегодня, 12:01
    правильно! двойной удар! и деньги заработают и вся тайга в Сибири и на Байкале сгорит в отсутствии достаточного количества БЕ-200 у наших МЧСников , китайцам не достанется контрабандный кругляк из России!
    wku
    1. Muvka Сегодня, 12:06
      Я пропустил это в новости, но там написано, что у МЧС две машины отберут? Или что?
      Muvka
      1. wku Сегодня, 12:23
        Цитата: Muvka
        Я пропустил это в новости, но там написано, что у МЧС две машины отберут? Или что?

        нет просто для такой большой страны как РФ в МЧС их крайне мало, а ситуация пожарами каждый год нарастает!
        wku
    2. Александр романов Сегодня, 12:09
      Цитата: wku
      правильно! двойной удар! и деньги заработают и вся тайга в Сибири и на Байкале сгорит в отсутствии достаточного количества БЕ-200 у наших МЧСников

      Че до сих пор не сгорела?
      Александр романов
      1. wku Сегодня, 12:20
        Цитата: Александр романов
        Че до сих пор не сгорела?

        горит пока!
        wku
        1. Александр романов Сегодня, 12:25
          Цитата: wku
          горит пока!

          И что ? Горит постоянно и что?Лесные пожары периодически случаются во всем мире. Для чего писать фигню ?
          Александр романов
          1. wku Сегодня, 12:38
            Цитата: Александр романов
            И что ? Горит постоянно и что?Лесные пожары периодически случаются во всем мире. Для чего писать фигню ?

            в последние год проблема катастрофически нарастает!
            не думал, что главного Генералиссимуса на ВО не информируют его адъютанты, пока он "работает с документам" и хрустит французской булкой!
            wku
            1. Александр романов Сегодня, 12:59
              Цитата: wku
              в последние год проблема катастрофически нарастает!

              Не врите!!!
              Александр романов
              1. wku Сегодня, 13:14
                Цитата: Александр романов
                Не врите!!!

                от того, что Вы считаете ложью проблему с лесными пожарами в РФ к сожалению не уменьшается! в последние лет пять уже!
                wku
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:07
    Пошли комментарии. Бе-103 - маленький самолетик, пожары не тушит, в России не востребован, серийно не выпускается. Продажа лицензии - джекпот по трамвайному билету.
    Горный стрелок
    1. Александр романов Сегодня, 12:26
      Цитата: Горный стрелок
      Пошли комментарии. Бе-103 - маленький самолетик, пожары не тушит, в России не востребован, серийно не выпускается. Продажа лицензии - джекпот по трамвайному билету.

      Первый толковый комент.Хотя сторожа и грузчики этого не поимут.
      Александр романов
      1. kirgiz58 Сегодня, 12:46
        Цитата: Александр романов
        Хотя сторожа и грузчики этого не поимут.

        А что это они не поймут? Я понимаю! А я из тех сторожей, что Родину сторожил. И грузчик тоже(погрузил не одну тысячу тонн БТВТ и БТИ). laughing Так что нормальные сторожа и грузчики все понимают. Это просралиполимеры не понимают, но пытаются изобразить из себя великими деятелями экономики государств. wink
        kirgiz58
      2. okko077 Сегодня, 13:21
        А вы зачем ? Что нельзя сказать , что у него двигатели не наши ? И производство почти в ноль...Воспитывать уметь надо, лучше доводами....
        okko077
  7. Monster_Fat Сегодня, 12:14
    2 самолета-все верно: один для летных испытаний, второй-разобрать "по-винтику" для изучения устройства и технологий-китайцы так в последнее время и покупают российскую технику....
    Monster_Fat
    1. Tusv Сегодня, 12:32
      Цитата: Monster_Fat
      второй-разобрать "по-винтику" для изучения устройства и технологий-китайцы так в последнее время и покупают российскую технику...

      С таким то флагом и на ВО. Голова у вас на уолстрит и ни какого абстрактого мышления. Палю инфу. Китайцы давно уже не занимаются склеиванием чертежей из под шредера. Зажрались. Заказ принят - всё будет чики пуки- и. создают два головных пиратов, а там уже почкуются со всей трудовой китайской сознательностью
      Tusv
      1. Monster_Fat Сегодня, 12:40
        "Палю инфу"-китайцы занимаются абсолютно всем что касается добычи новых технологий-в том числе и "склеиванием чертежей из-под шредера". В Китае "военно-промышленный и просто технологический" шпионаж являются государственной программой, так сказать основой и фундаментом "большого скачка" Китая в будущее.... wink
        Monster_Fat
        1. Tusv Сегодня, 12:49
          Цитата: Monster_Fat
          китайцы занимаются абсолютно всем что касается добычи новых технологий-в том числе и "склеиванием чертежей из-под шредера".

          Повторю. им уже не надо. Захочешь организовать свое высокотехнологичное производсво, подсчитаешь и пойдешь в Китай
          Tusv
    2. donavi49 Сегодня, 12:37
      А зачем? Рынок каков этого самолета? Потребность Китая? Стоит ли дело?

      Пока на внешний рынок продано 3 самолета Бе-200 - 1 Азербайджан и 2 в Китай + 2 опцион. Все. Остальные предпочитают покупать маленькие самолеты. Ибо:
      - они дешевле.
      - они значительно дешевле в эксплуатации.
      - у них дешевле летный час.

      Если горит масштабно - можно покричать и МЧС прилетит с Бе-200. Заплатить командировочные и ГСМ выходит в разы дешевле, чем содержать самолет целый год. Более того - пусть горит, пока само не погаснет, порой также дешевле, чем Бе-200.

      Потребность Китая - до 10 машин, 2+2 уже купили.
      donavi49
      1. Стирбьорн Сегодня, 12:46
        Это при том, что самолет уже как 15 лет в эксплуатации! Так что ничего плохого в реальной продаже Китаю не вижу - уж лучше чем абстрактные интересы всяких Индонезий, Португалий и прочих Филиппин (последние так вообще только по кредитам могут)
        Стирбьорн
      2. Stena Сегодня, 13:25
        Цитата: donavi49
        А зачем? Рынок каков этого самолета? Потребность Китая? Стоит ли дело?

        Бе-200 также может использоваться как противолодочный самолет. Насколько я знаю - это развитие противолодочных самолетов (Бе-12).
        Не знаю только - на сколько сейчас актуально и есть ли военная потребность в подобных машинах.
        Stena
      3. ando_bor Сегодня, 13:40
        У американцев, есропейцев есть желание и потребность в приоретении БЕ-200, им зпрещают покупать, он как оружие против подлодок создавался, и им запрешщено финансировать покупкой самолетов, разработку оружия против собственных подлодок.
        ando_bor
  8. keinz Сегодня, 12:30
    по бе-103 ну и правильно, почему бы нет, хоть так денех антк поднимет, локализовать производство это не два пальца обоссать, хоть в Китае наши конструкторы и инженеры развернутся, пусть дело живет, раз сами обосрались!
    keinz
  9. Новый пользователь Сегодня, 12:55
    Так за сколько купили
    Новый пользователь
    1. Monster_Fat Сегодня, 13:32
      Так за сколько купили

      Уважаю евреев.....
      Monster_Fat
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