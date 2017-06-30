Китайский заказ на российские Бе-200 и Бе-103 переведен в твердый контракт
Компания Energy Leader Aircraft Manufacturing (Китай) перевела меморандум о намерениях на покупку самолетов-амфибий Бе-200 и Бе-103 в твердую форму, сообщает агентство Оружие России со ссылкой на пресс-службу Таганрогского авиационного научно технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева.
«Согласно контракту, в Китай будут поставлены два Бе-200; контракт предусматривает опцион еще на два борта этого типа. Что касается Бе-103, то документ предусматривает не только поставку двух машин, но и организацию в Китае лицензионного производства, сервисного центра и школы для обучения летного и технического состава для самолетов этого типа», – говорится в сообщении.
Договоренность о поставках была достигнута в ноябре прошлого года на военной выставке в Чжухае. Поставки самолетов должны начаться в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Китай намерен полностью локализовать на своей территории лицензионное производство самолетов Бе-103.
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), куда входит ТАНТК, считают, что Бе-200 обладает высоким экспортным потенциалом. В 2016 году меморандумы о покупке самолетов были подписаны с Таиландом, Казахстаном, Индонезией и Вьетнамом. Интерес к самолету-амфибии проявляют в ЕС и США.
«Согласно контракту, в Китай будут поставлены два Бе-200; контракт предусматривает опцион еще на два борта этого типа. Что касается Бе-103, то документ предусматривает не только поставку двух машин, но и организацию в Китае лицензионного производства, сервисного центра и школы для обучения летного и технического состава для самолетов этого типа», – говорится в сообщении.
Договоренность о поставках была достигнута в ноябре прошлого года на военной выставке в Чжухае. Поставки самолетов должны начаться в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Китай намерен полностью локализовать на своей территории лицензионное производство самолетов Бе-103.
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), куда входит ТАНТК, считают, что Бе-200 обладает высоким экспортным потенциалом. В 2016 году меморандумы о покупке самолетов были подписаны с Таиландом, Казахстаном, Индонезией и Вьетнамом. Интерес к самолету-амфибии проявляют в ЕС и США.
Использованы фотографии: Mailhost.beriev.com
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