Кибератака парализовала работу таможни, налоговых структур Украины и "Укрэнерго"

Системы общего пользования, офисные и административные компьютеры остаются выключенными до сих пор потому, что через вторую волну мы отложили возобновление полноценной деятельности. Мы это сделаем сегодня - до конца рабочего дня.

Уже есть заключения различных организаций, включительно с агентством при ООН, целью этого вируса однозначно не было вымогательство денег. Такого же мнения придерживаются специалисты «Укрэнерго» . Об этом говорят два фактора: инфраструктурные компании, которые были поражены, имеют свои мощные возможности защиты и лицензионное программное обеспечение, и такие организации не платят вымогателям денег в любом случае; система принятия денег не была защищена и была заблокирована международными организациями через несколько часов после того, как началась атака, и тогда отсутствовала возможность получать любые деньги.