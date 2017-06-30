13:43 30 июня

Кибератака парализовала работу таможни, налоговых структур Украины и "Укрэнерго"

Украинская компания «Укрэнерго» сообщает об очередной кибератаке на свои сети. Временно исполняющий обязанности главы компании Всеволод Ковальчук в ходе пресс-конференции заявил о том, что несколько сегментов компьютерной системы «Укрэнерго» вторые сутки остаются выключенными. Из заявления Ковальчука, которое приводит УНИАН :
Системы общего пользования, офисные и административные компьютеры остаются выключенными до сих пор потому, что через вторую волну мы отложили возобновление полноценной деятельности. Мы это сделаем сегодня - до конца рабочего дня.


Кибератака парализовала работу таможни, налоговых структур Украины и "Укрэнерго"


Напомним, что буквально накануне погрязшие в собственных фейках украинские чиновники объявили, что выключения компьютерных систем вовсе не связано с кибератакой, а связано якобы со «стандартной процедуры обслуживания и перезагрузки». В частности, такое заявление сделали в украинском Госказначействе. Вот только «перегрузка» такова, что продолжается уже больше 24 часов в целом ряде веломств.


По словам Ковальчука, на Украине необходимо объединить усилия, чтобы выстроить систему защиты от киберугроз. При учёте того, что угрозы исходят из самой Украины, предложение Ковальчука для страны выглядит своевременным...

Врио главы «Укрэнерго»:
Уже есть заключения различных организаций, включительно с агентством при ООН, целью этого вируса однозначно не было вымогательство денег. Такого же мнения придерживаются специалисты «Укрэнерго» . Об этом говорят два фактора: инфраструктурные компании, которые были поражены, имеют свои мощные возможности защиты и лицензионное программное обеспечение, и такие организации не платят вымогателям денег в любом случае; система принятия денег не была защищена и была заблокирована международными организациями через несколько часов после того, как началась атака, и тогда отсутствовала возможность получать любые деньги.


Министр финансов Украины Данилюк заявил о том, что массированная кибератака парализовала таможенные структуры, торговые сети и налоговые органы.


Вследствие этого возникли проблемы со сбором налогов в стране. Данилюк отмечает это "форс-мажор для налогоплательщиков и всей системы налоговой отчётности".




Использованы фотографии: Newsukraine.net
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Комментарии 17

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  1. Zibelew Сегодня, 13:08
    Petya,...сугс?! Ждем тогда вируса Senya (Rabbit)
    Zibelew
    1. cniza Сегодня, 13:10
      Сами себя имеют belay , так может только Украина. laughing
      cniza
      1. Zibelew Сегодня, 13:13
        Это лексеич на "большую дорогу"вышел. Уже не подают, а жить то как то надо. 300 баксов-в семью копейка.
        Zibelew
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:18
          Выпусники школ , перед поступлением в ВУЗ-ы тренируются...Задание первоначальное выполнили..Молодцы первый этап прошли!
          Шутка шуткой ,но в некоторые спецвузы , я бы такое задание давал ..Самые простейшие, чтобы большинство отсеивать балбесов!
          ОТДЕЛ
          1. Монос Сегодня, 13:34
            Кастрюльки, а вам не кажется, что жовто-блакитный забор перестал быть оберегом от зрады? Может пора (на всякий случай) всё красить в цвета ЛГБТ?
            Монос
    2. vch Сегодня, 13:16
      Ага, а еще каспера запретите для использования и будет вам счастье!!
      vch
      1. Смог Сегодня, 13:32
        Цитата: vch
        а еще каспера запретите для использования

        Так вроде уже того, запретили? Или нет?
        Смог
    3. сибиралт Сегодня, 13:19
      Если не пострадал "Цензор" Геращенко, то вирус они сами себе устроили. bully
      сибиралт
      1. Александр романов Сегодня, 13:28
        Цитата: сибиралт
        Если не пострадал "Цензор" Геращенко,

        От Цензора вирус виснет
        Александр романов
      2. Смог Сегодня, 13:33
        Цитата: сибиралт
        Если не пострадал "Цензор" Геращенко,

        Так Тоська Геращенко сам вирус. А зараза заразу не берет laughing
        Смог
  2. inkass_98 Сегодня, 13:09
    Все правильно, надо и дальше отказываться от использования ПО ахрэссора, в особенности - от антивирусов, от них все зло.
    inkass_98
  3. Ursus Сегодня, 13:13
    мда.. пьяница мать - горе в семье
    Ursus
  4. Новый пользователь Сегодня, 13:21
    Надо антивирусы ставить.
    Новый пользователь
    1. Александр романов Сегодня, 13:29
      Цитата: Новый пользователь
      Надо антивирусы ставить.

      Маленький наивный мальчик. Этот вирус поражает банки,АЭС,ты думаешь там нет защиты? Или ты думаешь тебя от этого вируса Каспер спасет laughing
      Сисадмины по всему миру сейчас репу чешут,что делать с ним
      Александр романов
      1. Николай К Сегодня, 13:35
        Как минимум, обновить винду. На данном этапе этого достаточно.
        Николай К
        1. g1washntwn Сегодня, 13:39
          Намекаете, что это происки мелкософта для увеличения продаж очередной версии винды?
          Так я сильно сомневаюсь, зато пожаром на складе очень удобно скрывать недостачу...особенно перед очередным сроком возврата кредитов МВФ
          g1washntwn
  5. Комментарий был удален.
  6. Deadушка Сегодня, 13:38
    Порошенко в Израиле с визитом, отжигает по полной новым бредом о создании украинского языка и Украины Евреями.
    Deadушка
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