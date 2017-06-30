Кибератака парализовала работу таможни, налоговых структур Украины и "Укрэнерго"
Украинская компания «Укрэнерго» сообщает об очередной кибератаке на свои сети. Временно исполняющий обязанности главы компании Всеволод Ковальчук в ходе пресс-конференции заявил о том, что несколько сегментов компьютерной системы «Укрэнерго» вторые сутки остаются выключенными. Из заявления Ковальчука, которое приводит УНИАН :
Напомним, что буквально накануне погрязшие в собственных фейках украинские чиновники объявили, что выключения компьютерных систем вовсе не связано с кибератакой, а связано якобы со «стандартной процедуры обслуживания и перезагрузки». В частности, такое заявление сделали в украинском Госказначействе. Вот только «перегрузка» такова, что продолжается уже больше 24 часов в целом ряде веломств.
По словам Ковальчука, на Украине необходимо объединить усилия, чтобы выстроить систему защиты от киберугроз. При учёте того, что угрозы исходят из самой Украины, предложение Ковальчука для страны выглядит своевременным...
Врио главы «Укрэнерго»:
Министр финансов Украины Данилюк заявил о том, что массированная кибератака парализовала таможенные структуры, торговые сети и налоговые органы.
Вследствие этого возникли проблемы со сбором налогов в стране. Данилюк отмечает это "форс-мажор для налогоплательщиков и всей системы налоговой отчётности".
Системы общего пользования, офисные и административные компьютеры остаются выключенными до сих пор потому, что через вторую волну мы отложили возобновление полноценной деятельности. Мы это сделаем сегодня - до конца рабочего дня.
Напомним, что буквально накануне погрязшие в собственных фейках украинские чиновники объявили, что выключения компьютерных систем вовсе не связано с кибератакой, а связано якобы со «стандартной процедуры обслуживания и перезагрузки». В частности, такое заявление сделали в украинском Госказначействе. Вот только «перегрузка» такова, что продолжается уже больше 24 часов в целом ряде веломств.
По словам Ковальчука, на Украине необходимо объединить усилия, чтобы выстроить систему защиты от киберугроз. При учёте того, что угрозы исходят из самой Украины, предложение Ковальчука для страны выглядит своевременным...
Врио главы «Укрэнерго»:
Уже есть заключения различных организаций, включительно с агентством при ООН, целью этого вируса однозначно не было вымогательство денег. Такого же мнения придерживаются специалисты «Укрэнерго» . Об этом говорят два фактора: инфраструктурные компании, которые были поражены, имеют свои мощные возможности защиты и лицензионное программное обеспечение, и такие организации не платят вымогателям денег в любом случае; система принятия денег не была защищена и была заблокирована международными организациями через несколько часов после того, как началась атака, и тогда отсутствовала возможность получать любые деньги.
Министр финансов Украины Данилюк заявил о том, что массированная кибератака парализовала таможенные структуры, торговые сети и налоговые органы.
Вследствие этого возникли проблемы со сбором налогов в стране. Данилюк отмечает это "форс-мажор для налогоплательщиков и всей системы налоговой отчётности".
Использованы фотографии: Newsukraine.net
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