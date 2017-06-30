Американские военные получили разрешение на переброску своих самолетов на японский остров Хонсю
Власти префектуры Ямагути на юге острова Хонсю дали разрешение американцам на переброску 61 самолета палубной авиации, в том числе штурмовиков F/A-18E/F «Супер Хорнет», на расположенную в этом регионе базу «Ивакуни», передает РИА Новости сообщение телекомпании NHK.
С соответствующим заявлением перед местными законодателями выступил губернатор Цугумаса Мураока.
«Переброска этих сил превратит "Ивакуни" в крупнейшую в Восточной Азии авиабазу США. Сегодня на базе "Ивакуни" дислоцированы уже 60 американских военных самолетов», – говорится в сообщении.
Ожидается, что переброска авиации с базы «Ацуги» (префектура Канагава, недалеко от Токио) начнется уже на днях и завершится к маю 2018-го.
Местные СМИ отмечают, что после переброски самолетов с учетом семей военнослужащих на «Ивакуни» будут располагаться около 10 тысяч человек, то есть около 10 % от всего 130-тысячного населения города Ивакуни. Передислокация военных уже в этом году принесет городу субсидий на сумму около $ 100 млн.
Самолеты, о которых идет речь, приписаны к атомному авианосцу «Рональд Рейган», находящемуся у берегов Японии в префектуре Канагава.
С соответствующим заявлением перед местными законодателями выступил губернатор Цугумаса Мураока.
«Переброска этих сил превратит "Ивакуни" в крупнейшую в Восточной Азии авиабазу США. Сегодня на базе "Ивакуни" дислоцированы уже 60 американских военных самолетов», – говорится в сообщении.
Ожидается, что переброска авиации с базы «Ацуги» (префектура Канагава, недалеко от Токио) начнется уже на днях и завершится к маю 2018-го.
Местные СМИ отмечают, что после переброски самолетов с учетом семей военнослужащих на «Ивакуни» будут располагаться около 10 тысяч человек, то есть около 10 % от всего 130-тысячного населения города Ивакуни. Передислокация военных уже в этом году принесет городу субсидий на сумму около $ 100 млн.
Самолеты, о которых идет речь, приписаны к атомному авианосцу «Рональд Рейган», находящемуся у берегов Японии в префектуре Канагава.
Использованы фотографии: Yuriko Nakao / Reuters
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