Сергей Лавров: "...и тут у Василия Ивановича попёрла карта!"

При этом НАТО оказалась не в состоянии дать адекватный ответ на рост главной угрозы современности – террористической. И одновременно своими действиями серьёзно раскачала и продолжает раскачивать структуру безопасности в Европе. Это, безусловно, противоречит чаяниям народов европейского континента,





В Москве с 29 по 30 июня проходят «Примаковские чтения» – крупный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков, сообщает канал RT Тема форума – «Мир в 2035 году». Он проводится в рамках партнерства с индийским Фондом исследований и анализа (Observer Research Foundation) при участии Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова.В работе форума приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.Лавров в ходе своего выступления заявил, что НАТО оказалось не в состоянии ответить на рост угрозы терроризма, при этом альянс продолжает раскачивать европейскую структуру безопасности.НАТО «до сих пор остается в логике холодной войны, пытаясь таким образом оправдать собственное существование», отметил министр.подчеркнул он.Лавров сравнил нападки со стороны США и европейских стран с анекдотом про Чапаева., - отметил Лавров.