17:38 30 июня

Сергей Лавров: "...и тут у Василия Ивановича попёрла карта!"

В Москве с 29 по 30 июня проходят «Примаковские чтения» – крупный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков, сообщает канал RT .

Сергей Лавров: "...и тут у Василия Ивановича попёрла карта!"


Тема форума – «Мир в 2035 году». Он проводится в рамках партнерства с индийским Фондом исследований и анализа (Observer Research Foundation) при участии Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова.


В работе форума приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Лавров в ходе своего выступления заявил, что НАТО оказалось не в состоянии ответить на рост угрозы терроризма, при этом альянс продолжает раскачивать европейскую структуру безопасности.

НАТО «до сих пор остается в логике холодной войны, пытаясь таким образом оправдать собственное существование», отметил министр.

При этом НАТО оказалась не в состоянии дать адекватный ответ на рост главной угрозы современности – террористической. И одновременно своими действиями серьёзно раскачала и продолжает раскачивать структуру безопасности в Европе. Это, безусловно, противоречит чаяниям народов европейского континента,

подчеркнул он.

Лавров сравнил нападки со стороны США и европейских стран с анекдотом про Чапаева.

"Помните, как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло (в карты играть). И когда стали говорить, у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня двадцать одно". Чапаев говорит: "Покажи!" В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича попёрла карта... Вот что-то похожее сейчас происходит и с обвинениями в наш адрес", - отметил Лавров.

Использованы фотографии: Станислав Красильников/ТАСС
64

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 99

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  1. rruvim Сегодня, 13:49
    C 2030 по 2035 будет Мировая война. И так всё ясно. Что обсуждать? Что будет "после"?
    rruvim
    1. Владимир 38 Сегодня, 13:57
      Цитата: rruvim
      C 2030 по 2035 будет Мировая война. И так всё ясно. Что обсуждать? Что будет "после"?

      Вангуете? Мой прогноз 2020 , по какой год трудно сказать) Скорее всего, она продлится не более месяца
      Владимир 38
      1. Тралл Сегодня, 14:00
        Я землянку себе давно вырыл в глухом лесу рядом с болотцем. smile
        Тралл
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:09
          Партизанский отряд набирать будете, свистните...... Буду участвовать.
          Соломон Кейн
          1. iliitchitch Сегодня, 16:07
            Цитата: Соломон Кейн
            Партизанский отряд набирать будете, свистните...... Буду участвовать.


            И это сказал Соломон . Люблю Родину Россию за это laughing soldier hi . Задолбаются нас побеждать .
            iliitchitch
            1. Соломон Кейн Сегодня, 16:30
              Я 100-%-ый русский, слегка разбавленный татаро-монгольской кровью.....
              Мать с Рязанской обл. отец из-под Тамбова.
              Соломон Кейн
        2. Стропорез Сегодня, 14:16
          Цитата: Тралл
          Я землянку себе давно вырыл в глухом лесу рядом с болотцем. smile

          Чтобы с тыла и флангов не обошли? wink good
          Стропорез
        3. iliitchitch Сегодня, 14:28
          "Чай ягод и грибов в лесу навалом." . Будет война-не будет война , да какая разница ? А на болотце клюква растёт , кабанчики , опять же , бегают по лесу . Красота .Эти дауны опять забыли , кто такие партизаны . Давно их не причёсывали . Раз в 50 лет соберутся всей толпой для получения БОНУСА , потом ещё и обижаются . По мне так джекпот им выписать , чтобы отстали , не партизаня выписать .
          iliitchitch
          1. KAV Сегодня, 14:47
            Цитата: iliitchitch
            А на болотце клюква растёт , кабанчики , опять же , бегают по лесу .

            И срывая клюкву щупальцами, отправляют ее прямо в свою пасть на спине. :)
            KAV
            1. iliitchitch Сегодня, 15:05
              Цитата: KAV
              И срывая клюкву щупальцами, отправляют ее прямо в свою пасть на спине. :)


              А Вам-то чего ? Эк подпрыгнули . А "болезнь" называется "пошли на хрен" drinks . Кво вадис , инфекцЫя ?
              iliitchitch
              1. KAV Сегодня, 15:38
                Цитата: iliitchitch
                А Вам-то чего ? Эк подпрыгнули .

                Я не подпрыгивал. Всего лишь попытался пошутить про последствия следующей войны.
                KAV
                1. iliitchitch Сегодня, 16:01
                  Цитата: KAV
                  Я не подпрыгивал. Всего лишь попытался пошутить про последствия следующей войны.


                  Тут просто изгаляться над Россией начинают иногда , так что "звиняйте , дядько , если чего" , за резкость . Злобича нет ни к кому , но . На нашем сайте парашютисты засланные бродят , это ж надо .
                  iliitchitch
        4. Vz.58 Сегодня, 14:34
          Не подмачивает? Не имею в виду воду из болота. Поляки там давно на болотце зарятся. Забыл спросить, как называется болезнь, когда кругом одни враги мерещатся? А ствол у Вас какой? Может вам Бацька другой даст
          Vz.58
        5. Torkvat Torkvat Сегодня, 14:36
          Лучше горшочек для пепла и совок))) если кто то будет мести " после"))))
          Torkvat Torkvat
      2. wku Сегодня, 14:18
        Цитата: Владимир 38
        Скорее всего, она продлится не более месяца

        не стоит преувеличивать последствие применения СЯС , тем более что со времён холодной войны они сократились в 3,5 - 4 раза! исход войны решат ТЯВ и конвенциональное оружие.
        на ВО где-то год назад была серия статей о том почему (разложено по полочкам) с применением СЯС катастрофы планетарного масштаба не случится, хоть и погибнут до 500 млн сейчас население 7,5мЯрд война на этом не закончится а приобретёт более хаотичный характер с не меньшими жертвами чем после применения СЯС!
        wku
        1. Rostislav Сегодня, 14:39
          население 7,5мЯрд

          о, очередная жертва ЕГЭ выползла.
          И какой умник таких недоразвитых ... на ВО нацелил?
          Rostislav
        2. KelWin Сегодня, 14:51
          не стоит преувеличивать последствие применения СЯС

          Само по себе современное ЯО относительно "чистое", но когда разнесет АЭСы, химкомбинаты, хранилища всякого г****, а их разнесет, если не прямым попаданием, то в результате разрушения инфраструктуры, и вот тогда последствия будут мама не горюй...
          KelWin
          1. iliitchitch Сегодня, 15:21
            Цитата: KelWin
            Само по себе современное ЯО относительно "чистое", но когда разнесет АЭСы, химкомбинаты, хранилища всякого г****, а их разнесет, если не прямым попаданием, то в результате разрушения инфраструктуры, и вот тогда последствия будут мама не горюй...


            Да ничего не разнесёт , разве что мозг чрезмерно раздумчивый . Ни один человег кнопочку не нажмёт . "Современное ЯО относительно чистое" . Это как ? "Мы тебя не больно зарежем - чик , и ты уже на небесах..." . Так , что ли ?
            iliitchitch
            1. KelWin Сегодня, 15:27
              Цитата: iliitchitch
              Да ничего не разнесёт , разве что мозг чрезмерно раздумчивый . Ни один кнопочку не нажмёт

              Да прям) Далеко не ходить, Фукусиме хватило 8 часов потери питания СН и п..., а хлора, тонн так 40 по ветру, а надо всего-то обрубить питание.. hi

              "Современное ЯО относительно чистое" . Это как ?

              Это в смысле остаточного загрязнения, оно относительно небольшое, во основном легкие короткоживущие останутся, ну и активированный металлолом.
              KelWin
              1. megajob Сегодня, 16:09
                Не путайте жопу и лицо - на Фокусиме взлетели на воздух не Реатора (!!!) а лишь "отстойники" где охлаждаются отработанные стержни перед погрузкой в контейнеры (тех процесс такой). Хотя и с реакторами при ядерной войной да будут проблемы, но тут маленький ньюанс (как в анекдоте feel ) сколько сколько АЭС в России , а сколько в США? tongue
                Более того - наши работники станций Пойдут "ведрами воду носить" soldier Это я вас ГАРАНТИРУЮ, а в продажной матрасии - разбегутся работники как тараканы искать Персональные схроны. Вон в Японии "самураи" как в ВОВ мололись, одевались в белое и шли законопачивать Фокусиму (было видео), а матрасии после войны сначала всем насрать будет, а потому уже Бахнет.
                Есть еще одно крайне важно отличии нас от США - мы очень "легко" переедем в "чистые" места, а вот матрасия перестанет существовать как административная структура, а при их количестве оружия - наступет вторичный Армагедец good tongue .
                Так что для России главное суметь - в угрожаемый период расселисть населения подальше от мегополисов и "вероятных целей".
                Ладно открою "тайну полишинеля" feel - в отличии от нашей самой стабильной на всей ПЛАНЕТЕ материковой плиты, матрасия сидит на куче естественных тектонических нестабильностей и если (а это ужо просчитанно в СССР было) засадить в нужные точки заряды - большие куски (например Калифорния) буквально сползут в Океан bully
                megajob
                1. KelWin Сегодня, 16:25
                  Цитата: megajob
                  Не путайте жопу и лицо - на Фокусиме взлетели на воздух не Реатора (!!!) а лишь "отстойники" где охлаждаются отработанные стержни перед погрузкой в контейнеры (тех процесс такой).

                  Нет, не отстойники. Если коротко, защита реакторов сработала штатно от землетруса, потом было потеряно внешнее питание и дизеля, потом не обеспечили работу пассивной системы охлаждения, в результате перегрев, разрушение топливных сборок, разгерметизация ГО и выход водорода в помещения блока, взрыв гремучей смеси, потеря почти всех систем КИП, загрязнение площадки. Бассейны хранения вторично. И сейчас ипоны, хоть и стараются, а остановить утечку активности не могут, и это мирное время... Представьте что будет, если война и по всему шарику такие фукусы... не говоря о химии, она, в некотором смысле, много опасней.
                  KelWin
                2. iliitchitch Сегодня, 17:05
                  Цитата: megajob
                  Не путайте жопу и лицо - на Фокусиме взлетели на воздух не Реатора (!!!) а лишь "отстойники" где охлаждаются отработанные стержни перед погрузкой в контейнеры (тех процесс такой). Хотя и с реакторами при ядерной войной да будут проблемы, но тут маленький ньюанс (как в анекдоте feel ) сколько сколько АЭС в России , а сколько в США? tongue
                  Более того - наши работники станций Пойдут "ведрами воду носить" soldier Это я вас ГАРАНТИРУЮ, а в продажной матрасии - разбегутся работники как тараканы искать Персональные схроны. Вон в Японии "самураи" как в ВОВ мололись, одевались в белое и шли законопачивать Фокусиму (было видео), а матрасии после войны сначала всем насрать будет, а потому уже Бахнет.
                  Есть еще одно крайне важно отличии нас от США - мы очень "легко" переедем в "чистые" места, а вот матрасия перестанет существовать как административная структура, а при их количестве оружия - наступет вторичный Армагедец good tongue .
                  Так что для России главное суметь - в угрожаемый период расселисть населения подальше от мегополисов и "вероятных целей".
                  Ладно открою "тайну полишинеля" feel - в отличии от нашей самой стабильной на всей ПЛАНЕТЕ материковой плиты, матрасия сидит на куче естественных тектонических нестабильностей и если (а это ужо просчитанно в СССР было) засадить в нужные точки заряды - большие куски (например Калифорния) буквально сползут в Океан bully


                  Сей спич сверху читал долго . Очень долго. фукусима чуть не бахнула .
                  Ну , дёрнули они стержни , так молотцы ! А бахнула б ? А у нас-то всё порядке пока ... тьфу-тьфу . Кириенко бдит .
                  А у них сидит этак Великий Кракен на дне Пасифик океану - а тут ему , образно ,100 рентген по печени из водопровода . Что тому крокодилу Гене из трубы . фукусима пришла . Ой , сказал Великий Кракен . Вы там , технологичные , угомонитесь , как бы чего не вышло , океан-то один на всю толпу хомо сапиенс .
                  iliitchitch
                  1. слава1974 Сегодня, 17:37
                    Кириенко бдит

                    Уже не бдит. Он перешел на работу в администрацию президента .
                    слава1974
              2. iliitchitch Сегодня, 16:32
                Цитата: KelWin
                Это в смысле остаточного загрязнения, оно относительно небольшое, во основном легкие короткоживущие останутся,


                Да про войну я написал , а не про фукусиму-шмукусиму .
                iliitchitch
                1. KelWin Сегодня, 16:37
                  Виноват, знач неверно понял feel drinks
                  KelWin
          2. wku Сегодня, 15:26
            Цитата: KelWin
            вот тогда последствия будут мама не горюй...

            кто спорит! последствия ужасные, но не катастрофические для хизни на земле!, да и не думаю что СЯС противоборствующих сторон нацелены на АЭС. зачем победителям заражённая земля! Для нейтрализации ТЭЦ и АЭС достаточно применить графитовые бомбы и пожечь трансформаторы без последствий для реактора для управления которым задействуют резервную систему питания. Более вероятны и опасны удары по плотинам ГЭС большой эффект с большими жертвами и чистая экология после. Еще на НВП преподаватель нам рассказывал, что достаточно на Днепре или на Волге ударить по одной - двум верхним плотинам и эффект домино обеспечен!
            wku
            1. KelWin Сегодня, 15:44
              Цитата: wku
              кто спорит! последствия ужасные, но не катастрофические для хизни на земле

              Если "жизнь" в широком смысле, то да, не катастрофические наверно, а вот хомо сапиенсы вернутся в каменный век, если выживут вообще.
              Что касается резервных систем питания, вы немного заблуждаетесь, они рассчитаны на достаточно короткое время, несколько дней, потом *опа, у "заглушенного" реактора остаточное тепловыделение под 30Мвт тепловых в течении месяцев, а питание кончилось и персонал разбежался/умер, все, кирдык...

              P.S. А что такое "графитовые бомбы"? )
              KelWin
              1. wku Сегодня, 16:07
                Цитата: KelWin
                P.S. А что такое "графитовые бомбы"? )

                при взрыве над базовой электро подстанцией распыляется графитовый порошок, вызывающий КЗ на большой территории, в результате горят трансформаторы. в первые применили в Югославии в 1999 году, НАТО весьма эффективно! думаю такие есь и у России
                дело ещё в том что на АЭС базовые подстанци расположены на значительном удалении от машинного зала, так, что вероятность сохранения основного питания возможно, если операторы турбин не прощёлкают и сделают всё правильно, т.е . если КЗ в первом контуре нагрузка повышается и может сгореть генератор, а на крупных генераторах водородное охлаждение следовательно взрыв и пожар в машинном зале если КЗ в контуре не связанным с генератором, то резко повышаются обороты турбины и она словит клина, надо вырубать подачу пара и делать его сброс, но это лирика всё, наверное при возможной атаке персонал энергопредприятий будет предупрежден и хватит времени на подготовку!
                wku
                1. KelWin Сегодня, 16:13
                  Цитата: wku
                  при взрыве над базовой электро подстанцией распыляется графитовый порошок, вызывающий КЗ на большой территории, в результате горят трансформаторы. в первые применили в Югославии в 1999 году, НАТО весьма эффективно

                  Хм, не знал, спасибо, почитаю) Если будет КЗ сработает защита турбогенераторов, потом защита реактора по отключению обоих ТГ. Фишка в том, что питание собственных нужд (СН) обеспечивается из внешней сети, не от ТГ самой станции, то бишь снесло ЛЭП и усе, остались только дизеля...
                  KelWin
                  1. wku Сегодня, 16:23
                    Цитата: KelWin
                    остались только дизеля...

                    этого хватит чтобы опустить графитовые стержни в реактор типа ВВР для его глушения, коих большинство, как глушат РБНК не знаю, может аналогично, может сложнее может и проще но их количество весьма ограничено, они хоть и совершеннее и эффективнее но пока не доработаны. их основная задача выработка оружейного Урана, а электричество опция, по этому такие только у ядерных держав и то не у всех. в России и США точно есть про другие не знаю.
                    wku
                    1. KelWin Сегодня, 16:42
                      Цитата: wku
                      этого хватит чтобы опустить графитовые стержни в реактор

                      На РБМК это БАЗ называется, быстродействующая аварийная защита, только это не все, потом надо долго-долго обеспечивать охлаждение активной зоны, как минимум до выгрузки топлива, но и его надо хранить и охлаждать в бассейне длительное время. Это все будет нереально, если вокруг хаос...
                      KelWin
                      1. wku Сегодня, 16:46
                        Цитата: KelWin
                        Это все будет нереально, если вокруг хаос...

                        но согласитесь, их слишком мало в планетарном масштабе и погоды они не сделают.
                        wku
      3. Vita VKO Сегодня, 14:22
        Цитата: Владимир 38
        C 2030 по 2035 будет Мировая война. И так всё ясно.

        Только в том случае, если кланы олигархов типа Ротшильдов и Рокфеллеров будут уверены, что они выживут после обмена ядерными ударами. А если хотя бы 10-я часть боеголовок будет отслеживать их перемещения по Миру, то ситуация может в корне помнятся. Эти финансовые "гении" и моральные в одном флаконе будут искать другие способы кардинально сократить численность населения, пока люди не разберутся и не помножат их на "0".
        Vita VKO
      4. KelWin Сегодня, 14:24
        Ставлю на 2022, продлится или минут 30, если ЯО, или пару лет, если ума хватит не применять его. Помимо постоянно растущей напряженности, основные армии перевооружаются к 20му году, как всегда не успеют, года на два, там и жахнет. Как раз у матрасов там проблемы начнутся с обслуживанием долга, в европе окончательно всю голубизну перелюбят бабахи, перелопаются банковские пузыри, нас окончательно достанут "партнеры" жаждущие Сибирь "освоить". Как-то так..)

        Партизанский отряд набирать будете, свистните...... Буду участвовать.

        Меня тоже пишите...
        KelWin
        1. фигвам Сегодня, 14:46
          Война начнётся в европе, только после окончания испытаний американской ПРО.
          Блокада Калининградской области, вынужденный поход наших войск через прибалтику, именно к отражению этих войск они и готовятся. Применить ЯО мы не сможем, там много русских жителей, а радиоактивные осадки выпадут по всей западной части России и Москве.
          фигвам
          1. KelWin Сегодня, 15:10
            Цитата: фигвам
            Война начнётся в европе, только после окончания испытаний американской ПРО. Блокада Калининградской области, вынужденный поход наших войск через прибалтику, именно к отражению этих войск они и готовятся. Применить ЯО мы не сможем, там много русских жителей, а радиоактивные осадки выпадут по всей западной части России и Москве.

            Скорее всего примерно так и будет, вопрос будет ли нечто вроде Медвежьего Копья... Может нам просто не оставят выбора и придется ответить. Остается надеется что "там" не самоубийцы.
            KelWin
      5. vovanpain Сегодня, 14:46
        Цитата: rruvim
        C 2030 по 2035 будет Мировая война. И так всё ясно. Что обсуждать? Что будет "после"?

        Цитата: Владимир 38
        Вангуете

        Эх друзья коллеги request Да не будет победителей и Земли не будет.
        Цитата: Тралл
        Я землянку себе давно вырыл в глухом лесу рядом с болотцем.

        Бункер Коллега надо рыть. hi
        Цитата: Vz.58
        Поляки там давно на болотце зарятся

        Автоматчик,на каждого поляка пришедшего непрошенным,свой Иван Сусанин найдется. yes
        vovanpain
    2. сибиралт Сегодня, 14:01
      НАТО и терроризм - суть одного явления. И зачем им стрелять в себя же? belay
      сибиралт
      1. тол100в Сегодня, 14:11
        Цитата: сибиралт
        НАТО и терроризм - суть одного явления. И зачем им стрелять в себя же?

        Немного нужно уточнить акценты: СГА-Госдеп-НАТО- Терроризм! Или ВСЕ тоже самое, можно в ЛЮБОМ СЛУЧАЙНОМ порядке!
        тол100в
      2. Alena Frolovna Сегодня, 14:11
        И тут у Василия Ивановича попёрла карта...


        Вернее не у Василия Ивановича, а у CNN:



        Ну, что тут скажешь?!.
        Alena Frolovna
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:27
          Цитата: Alena Frolovna
          Ну, что тут скажешь?!.

          hi А что тут можно сказать ? Если бы CNN был про-Трамповским каналом , то Киев бы козырнул и переименовался . А так - ну потопают майдауны ножками : "мышку обидели , в норку напЫсали" и успокоятся . А CNN авторитетно скажет , что это не их ошибка , а их "секретных авторитетных источников" . Как-то так .
          bouncyhunter
          1. Paranoid50 Сегодня, 14:36
            Цитата: bouncyhunter
            Если бы CNN был про-Трамповским каналом , то Киев бы козырнул и переименовался

            Похоже, они троллят укропов по поводу их претензий к монголам за 1240-й год.
            Paranoid50
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:40
              Я тоже об этом подумал сначала , но отринул эту мысль : уж слишком тонко троллят , матрасы так не заморачиваются . А вот если монголы через CNN - это вполне возможно , если учесть как они элегантно ответили укропам на претензии .
              bouncyhunter
              1. Paranoid50 Сегодня, 14:42
                Цитата: bouncyhunter
                А вот если монголы через CNN

                Возможно,хотя и у матрасов попадаются с хорошим чувством юмора,правда редко.
                Paranoid50
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:48
                  Цитата: Paranoid50
                  у матрасов попадаются с хорошим чувством юмора,правда редко.

                  Это да . Их юмор в большей части ориентирован на среднего не особо обременённого интеллектом обывателя .
                  bouncyhunter
                  1. Армата Сегодня, 15:32
                    Цитата: bouncyhunter
                    Это да . Их юмор в большей части ориентирован на среднего не особо обременённого интеллектом обывателя .

                    А у нас нет? Прям сейчас стендаперы интеллектом блещут в своих шутейках. В наш город приезжает на гастроли Артур Пирожков, собственным рылом, это тупое животное из центральной части зоопарка (Москвы) реально решил бабла здесь срубить на тупых. Чутче бы этот рева со своим растянутым ртом дальше ТНТ не вылизал (нефиг нести образование для людей за пределами МКАД).
                    Армата
                    1. bouncyhunter Сегодня, 15:41
                      Так ведь каждый выбирает юмор в соответствии со своим уровнем . И на Пирожкова насильно никто не загоняет , верно ? Ну а то что многим проще тупо ржать над бессмысленными шутками - веяние времени , ошибок в воспитании и чрезмерное усердствование в просмотре западного творчества .
                      bouncyhunter
                      1. Армата Сегодня, 16:02
                        Цитата: bouncyhunter
                        Так ведь каждый выбирает юмор в соответствии со своим уровнем . И на Пирожкова насильно никто не загоняет , верно ? Ну а то что многим проще тупо ржать над бессмысленными шутками - веяние времени , ошибок в воспитании и чрезмерное усердствование в просмотре западного творчества .

                        А Вы давно слушали интеллектуальный юмор (не уровня КВН) в последнее время?
                        Армата
                    2. bouncyhunter Сегодня, 16:11
                      Цитата: Армата
                      А Вы давно слушали интеллектуальный юмор (не уровня КВН) в последнее время?

                      Я отвечаю на Ваш комментарий , а Вы на личности переходите . К чему ? По-Вашему , так в России уже ничего от юмора того же Райкина или Раневской не осталось ? У-Труба в помощь : там есть что посмотреть при правильном формировании запроса .
                      bouncyhunter
                      1. Армата Сегодня, 16:34
                        Цитата: bouncyhunter
                        Я отвечаю на Ваш комментарий , а Вы на личности переходите . К чему ? По-Вашему , так в России уже ничего от юмора того же Райкина или Раневской не осталось ? У-Труба в помощь : там есть что посмотреть при правильном формировании запроса .

                        А Райкин, что сейчас на слуху? Или Раневсакя. Плохо в школе учились, если не можете даже в суть написанного вникнуть. Главный смысл был в прятался в слове ПОСЛЕДНЕЕ время. Хорошо отпустимся на уровень ниже. Назовите, хотя бы одного, современного юмориста с интеллектом выше пояса. К стате о Раневской, у неё тоже юмор не особо интеллектуальный, так же на уровне нижнего кончика галстука. Не слишком умная и крайне озлобленная актрисулька была.
                        Армата
                    3. bouncyhunter Сегодня, 16:43
                      Цитата: Армата
                      А Райкин, что сейчас на слуху? Или Раневсакя. Плохо в школе учились, если не можете даже в суть написанного вникнуть. Главный смысл был в прятался в слове ПОСЛЕДНЕЕ время. Хорошо отпустимся на уровень ниже. Назовите, хотя бы одного, современного юмориста с интеллектом выше пояса. К стате о Раневской, у неё тоже юмор не особо интеллектуальный, так же на уровне нижнего кончика галстука. Не слишком умная и крайне озлобленная актрисулька была.

                      За такие слова Вам бы ответить не мешало . Да что с Вас взять - даже флага нет . Не даром говорят : "Ни совести , ни Родины , ни флага ." .
                      bouncyhunter
                      1. Армата Сегодня, 16:59
                        Цитата: bouncyhunter
                        За такие слова Вам бы ответить не мешало . Да что с Вас взять - даже флага нет . Не даром говорят : "Ни совести , ни Родины , ни флага ."

                        Знаете ли. Мне не надо знаменем махать впереди колонны. Кому надо и так знают меня. Конечно понимаю, нужны и такие раздражители, у которых интеллекта хватает максимум на (откопаю пулемёт в огороде). Но это как минимум смешно (во первых пулемёта нет,а если ест это нарушение закона об хранении и обращении автоматического оружия, во вторых глупо стрелять в человека с иным мнением, иначе недалеко от украинских нациков ушёл (от вас я часто читаю именно такие сообщения, раньше их просто убирал с сайта как не имеющие смысла)). Знаете чем отличается настоящий патриот от оратора? Сразу отвечу, удовлетворю Вашу жажду поорать. Так вот патриот видит не только плюсы, но и минусы. Настоящий патриот старается взять всё лучшее у оппонента, а не орать насчёт их отсталости. Настоящий патриот создаёт материальные ценности для своей страны, а не стенает о предателях на сайте и не изобретает способов казнить их изысканными способами. А для Вас есть совет, лучше учитесь и молча чистите дома оружие, а не орите лозунги. Да и ещё, я за свои слова привык отвечать, и не перед ораторами, а перед своей совестью.
                        Армата
                    4. bouncyhunter Сегодня, 17:21
                      Цитата: Армата
                      Настоящий патриот создаёт материальные ценности для своей страны, а не стенает о предателях на сайте и не изобретает способов казнить их изысканными способами.

                      А ещё есть такое понятие как "чувство юмора" . Вам оно не знакомо , судя по критическому уклону ваших комментариев .
                      Цитата: Армата
                      А для Вас есть совет

                      Его будьте любезны впредь оставлять при себе . "Не давай советов , пока тебя о них не просят" (с) Кун-Фу-Цзы .
                      Цитата: Армата
                      Да и ещё, я за свои слова привык отвечать, и не перед ораторами, а перед своей совестью.

                      Я не стану опускаться до приклеивания ярлыков , как это предпочитаете Вы . Скажу простыми словами : для того , чтобы отвечать перед совестью надобно её иметь . Удачи Вам в патриотизме . hi
                      bouncyhunter
                  2. Svarog51 Сегодня, 15:46
                    Как то ты, Паша, аккуратненько тему Кремлёвских хакеров объехал. good Ща и полосатые и скакуасы в один голос запоют про них. laughing
                    Svarog51
                    1. cniza Сегодня, 16:16
                      Цитата: bouncyhunter
                      Я тоже об этом подумал сначала , но отринул эту мысль : уж слишком тонко троллят , матрасы так не заморачиваются . А вот если монголы через CNN - это вполне возможно , если учесть как они элегантно ответили укропам на претензии .


                      Что бы мы не говорили , какие бы теории не разводили , а монгольский отдел ФСБ к награде представить. lol
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 16:49
                        Так ведь уже , видимо . Вместе с внеочередными воинскими званиями . Верблюды - тоже повышены : вместо "друг кочевника" до "боевой корабль Монгольской степи" . Полагающиеся знаки различия высланы почтой . soldier lol drinks
                        bouncyhunter
              2. cniza Сегодня, 17:04
                Цитата: bouncyhunter
                Так ведь уже , видимо . Вместе с внеочередными воинскими званиями . Верблюды - тоже повышены : вместо "друг кочевника" до "боевой корабль Монгольской степи" . Полагающиеся знаки различия высланы почтой . soldier lol drinks


                Паша бери выше , не просто корабль , а ракетный да ещё ядрённый , а знаки различия должны оставаться в сейфе. lol
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:12
                  А кто ж спорит-то ? На время БД все знаки различия и награды - в сейф ! bully
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 17:24
                    У этих товарищей до пенсии.
                    cniza
          2. 210окв Сегодня, 15:50
            Паш hi .Все таки Трамп был прав про CNN...Те еще "фейкозеры"
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: Alena Frolovna
            Ну, что тут скажешь?!.

            hi А что тут можно сказать ? Если бы CNN был про-Трамповским каналом , то Киев бы козырнул и переименовался . А так - ну потопают майдауны ножками : "мышку обидели , в норку напЫсали" и успокоятся . А CNN авторитетно скажет , что это не их ошибка , а их "секретных авторитетных источников" . Как-то так .
            210окв
        2. Тралл Сегодня, 15:11
          Цитата: Alena Frolovna

          Тралл
    3. 210окв Сегодня, 15:47
      А почему такие даты?Обоснуйте пожалуйста?
      Цитата: rruvim
      C 2030 по 2035 будет Мировая война. И так всё ясно. Что обсуждать? Что будет "после"?
      210окв
    4. Маз Сегодня, 15:51
      Лучше бы пофантазировали кто будет следующим президентом России
      Маз
  2. Spartanez300 Сегодня, 13:57
    Чаяния народов европейского континента ? так из этих народов практически и состоит НАТО . А у НАТО враг один на все времена .
    Spartanez300
  3. vch Сегодня, 14:01
    Да как НАТО может реагировать на угрозы терроризма, если главный ее член является главным организатором террористических угроз во всем мире!!
    vch
    1. тол100в Сегодня, 14:18
      Цитата: vch
      если главный ее член является главным организатором террористических угроз во всем мире!!

      Жалко Кима Филби нет, тот сам организовывал и сам торпедировал свои же супер - операции!
      тол100в
  4. pvv113 Сегодня, 14:05
    У нас принято верить на слово

    Весомый аргумент международной политики
    pvv113
  5. Tusv Сегодня, 14:08
    Не Сергей Викторыч. Тут Янки играют в ол ин. Просто тупо давят, чтобы сдались. А оно нам надо? Один из вариантов перенести полигон из Куры в дерьмократическую Данию, В Гренландию. Ну попугаем пингвинов и войны не будет
    Tusv
    1. Подрезчик Сегодня, 14:22
      Да, ответить адекватно на угрозу терроризма НАТО не может...А может не хочет, и наоборот поддерживает!
      Подрезчик
  6. wku Сегодня, 14:34
    зачем приглашать "мумию" американской политики середины 70 х и выдавать это за успех дипломатии!
    wku
  7. Платов Сегодня, 14:35
    "Помните, как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло (в карты играть). И когда стали говорить, у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня двадцать одно". Чапаев говорит: "Покажи!" В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича попёрла карта... Вот что-то похожее сейчас происходит и с обвинениями в наш адрес", - отметил Лавров.
    Лавров МАШИНА!!!! Умеет тролить laughing
    Платов
    1. Tusv Сегодня, 15:17
      Цитата: Платов
      Лавров МАШИНА!!!! Умеет тролить

      Тролить мало. Надо снять штаны у собеседника и через Чубайса вернуть наноджинсы и все довольны и счастливы.
      Tusv
    2. tilix Сегодня, 15:35
      Лавров МАШИНА!!!! Умеет тролить
      Ну не знаю, по моему гос. Лавров,
      во всеуслышание, сказал что русским на слово верить нельзя. И именно так его поймут. Это троллить? кого спрашивается?
      tilix
      1. Tusv Сегодня, 16:20
        Цитата: tilix
        русским на слово верить нельзя

        Посыпьте себя мелом если в слово Русское не верите
        Tusv
  8. Новый пользователь Сегодня, 14:40
    Примаков дружил с хамасом и арафатом...
    Новый пользователь
    1. wku Сегодня, 14:46
      Цитата: Новый пользователь
      Примаков дружил с хамасом и арафатом...

      Вы "новый пользователь" не сделали нового открытия к сожалению!
      Хамас и ООП Я.Арафата, ни когда не признавалась ни СССР ни Россией террористическими запрещенным организациями! правильно делал, что дружил!
      wku
      1. Tusv Сегодня, 15:23
        Цитата: wku
        .Арафата, ни когда не признавалась ни СССР

        Да Вы чё, политинформацию прогуливали по вторникам? Как щаз помню: "У палестинцев нет дома, а у еврея дом от Нила до Евфрата
        Tusv
        1. wku Сегодня, 16:59
          Цитата: Tusv
          Да Вы чё, политинформацию прогуливали по вторникам?

          Не прогуливал!, но нашего политинформатора что - то "Гондурас" очень беспокоил, вот он про него и затрагивал! скучен Ближний Восток для него был, его "Гондурас" вдохновлял!
          wku
  9. zenion Сегодня, 14:44
    И напрасно он вплёл тут Василия Ивановича. Ведь анекдот был про нового русского и английских джентльменов.
    zenion
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:03
      Цитата: zenion
      И напрасно он вплёл тут Василия Ивановича

      В самый раз. Анекдоту- лет пятьдесят,встречается в разных вариантах.
      Paranoid50
    2. BAI Сегодня, 16:01
      Ничего подобного. Это про Петьку и Василия Ивановича. А английские джентльмены с "мы джентльменам на слово верим" сидели на второй руке.
      Даже по смыслу - "русский джентльмен", это все равно что "боярин Йоркширский".
      BAI
    3. Tusv Сегодня, 16:05
      Цитата: zenion
      и английских джентльменов.

      Таки не имейте мой мозг и напрягите свое пейсы. Каждый Русский знает, чито речь идет о стапятидесяти ноусеров negative laughing
      Tusv
  10. samarin1969 Сегодня, 14:47
    Серьёзные вопросы обсуждают в формате балагана, да ещё притащили этот русофобский нафталин...Наивная попытка понравится заокеанским "хозяевам жизни"...Угроза России от НАТО по периметру границ, санкции - это проблема нашего поколения, а не "2035 года". Но Сергею Викторовичу выгодно дипломатично пострадать футуризмом чем жестко обозначить "красные линии" интересов России в Европе и Азии.
    samarin1969
    1. истопник Сегодня, 15:12
      Цитата: samarin1969
      Серьёзные вопросы обсуждают в формате балагана...
      ... Но Сергею Викторовичу выгодно дипломатично пострадать футуризмом чем жестко обозначить "красные линии" интересов России в Европе и Азии.

      Во-во. Поучите Лаврова внешней политике.
      истопник
  11. Alget87 Сегодня, 15:42
    Цитата: Vz.58
    , когда кругом одни враги мерещатся?

    Враги это вам постоянно мерещатся и Россия постоянно приблежается к границам стран НАТО и болезьнь это паранойя называется, только больны ей вы и вам подобные и если уж очень сильно припрёт, приходите, вылечим, как это уже не раз бывало, вот только далеко не всех.
    Alget87
  12. Alget87 Сегодня, 15:45
    Цитата: tilix
    Ну не знаю, по моему гос. Лавров,
    во всеуслышание, сказал что русским на слово верить нельзя

    Ссылочку, не представите, а то уж совсем чушь какую то говорите, а в прочем от вас большего и ожидать нечего.
    Alget87
  13. ALLxANDr Сегодня, 15:46
    Золотой анекдот! laughing laughing laughing
    ALLxANDr
  14. rruvim Сегодня, 15:46
    Как помрёт старый масок Киссинджер, так и начнётся война. Интересно он доползёт до Иерусалима? Под землёй...
    rruvim
  15. rruvim Сегодня, 15:50
    У Калантарова "карта" бита. И Василий Иванович ездил в Лас-Вегас а не в Монте-Карло.
    rruvim
  16. Alget87 Сегодня, 15:53
    Цитата: tilix
    Лавров МАШИНА!!!! Умеет тролить
    Ну не знаю, по моему гос. Лавров,
    во всеуслышание, сказал что русским на слово верить нельзя. И именно так его поймут. Это троллить? кого спрашивается?

    Цитата: Новый пользователь
    Примаков дружил с хамасом и арафатом

    Цитата: zenion
    И напрасно он вплёл тут Василия Ивановича

    Ну всё, эксперды "богоизбранные " подтянулись, куды ж без них fool
    Alget87
  17. rruvim Сегодня, 15:56
    Особенно "поперла карта" когда нашего посла в Турции застрелили...
    rruvim
  18. Razvedka_Boem Сегодня, 15:59
    Чапаев говорит: "Покажи!" В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича попёрла карта...

    Лавров намек дал, более чем ясный. Если и он останется без внимания, увидим волну компромата могущую изменить расклад сил в Вашингтоне.
    Razvedka_Boem
    1. rruvim Сегодня, 16:10
      И какой там расклад сил?
      rruvim
  19. Ksi-14 Сегодня, 16:20
    ой не зря дедуля дальний конец огорода нет нет маслицем машинным поливал приговаривая для внучат припас
    Ksi-14
  20. AwaZ Сегодня, 16:42
    Чрто Лавров загрвариваться стал. С его слов власти РФ должны на всех заборах писать о преступлениях как американцев так и хохлохунты и уже бомбить кого то из низ за нарушения прав человека и все подобное... Чож молчим то...?
    AwaZ
  21. KelWin Сегодня, 16:53
    Цитата: wku
    но согласитесь, их слишком мало в планетарном масштабе и погоды они не сделают.

    wku
    Только они может и не сделают, но навернется ведь и все остальное...
    KelWin
    1. wku Сегодня, 17:06
      Цитата: KelWin
      но навернется ведь и все остальное...

      не приведи Господь конечно, но будем посмотреть!
      Самому наверное не удастся живу 300 метров за МКАД . если только с небес? но это уже другая история!
      wku
      1. KelWin Сегодня, 17:14
        Если мегатонна в центр, то за мкад 7 км... мне точно алес, я на трешке))
        KelWin
        1. wku Сегодня, 17:24
          на Столицу не одна ракета нацелена, и не с одной боеголовкой, так, что....даже не знаю, что сказать!
          да и не по далёку от меня Королёв бывший Калининград, так что моя гибель перестрахована!
          wku
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