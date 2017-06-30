Сергей Лавров: "...и тут у Василия Ивановича попёрла карта!"
В Москве с 29 по 30 июня проходят «Примаковские чтения» – крупный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков, сообщает канал RT .
Тема форума – «Мир в 2035 году». Он проводится в рамках партнерства с индийским Фондом исследований и анализа (Observer Research Foundation) при участии Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова.
В работе форума приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Лавров в ходе своего выступления заявил, что НАТО оказалось не в состоянии ответить на рост угрозы терроризма, при этом альянс продолжает раскачивать европейскую структуру безопасности.
НАТО «до сих пор остается в логике холодной войны, пытаясь таким образом оправдать собственное существование», отметил министр.
Лавров сравнил нападки со стороны США и европейских стран с анекдотом про Чапаева.
"Помните, как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло (в карты играть). И когда стали говорить, у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня двадцать одно". Чапаев говорит: "Покажи!" В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича попёрла карта... Вот что-то похожее сейчас происходит и с обвинениями в наш адрес", - отметил Лавров.
Тема форума – «Мир в 2035 году». Он проводится в рамках партнерства с индийским Фондом исследований и анализа (Observer Research Foundation) при участии Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова.
В работе форума приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Лавров в ходе своего выступления заявил, что НАТО оказалось не в состоянии ответить на рост угрозы терроризма, при этом альянс продолжает раскачивать европейскую структуру безопасности.
НАТО «до сих пор остается в логике холодной войны, пытаясь таким образом оправдать собственное существование», отметил министр.
При этом НАТО оказалась не в состоянии дать адекватный ответ на рост главной угрозы современности – террористической. И одновременно своими действиями серьёзно раскачала и продолжает раскачивать структуру безопасности в Европе. Это, безусловно, противоречит чаяниям народов европейского континента,подчеркнул он.
Лавров сравнил нападки со стороны США и европейских стран с анекдотом про Чапаева.
"Помните, как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло (в карты играть). И когда стали говорить, у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня двадцать одно". Чапаев говорит: "Покажи!" В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича попёрла карта... Вот что-то похожее сейчас происходит и с обвинениями в наш адрес", - отметил Лавров.
Использованы фотографии: Станислав Красильников/ТАСС
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