Тайна двух пленумов, Или 20 лет, разрушившие СССР

Историк Андрей Фурсов и специалист по финансово-банковской истории Николай Иванович Кротов рассказывают о ключевых событиях, которые предопредилили разрушение СССР. Какие решения были приняты на июньском пленуме ЦК КПСС 1987-го года, после чего процесс разрушения советской системы стал практически необратимым. Почему это можно считать логическим результатом того, что произошло в 1967-м году. Какие три направления научно-технического развития СССР, которые вели страну в будущее, заблокировала номенклатура.