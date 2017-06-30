17:38 30 июня

Тайна двух пленумов, Или 20 лет, разрушившие СССР

Историк Андрей Фурсов и специалист по финансово-банковской истории Николай Иванович Кротов рассказывают о ключевых событиях, которые предопредилили разрушение СССР. Какие решения были приняты на июньском пленуме ЦК КПСС 1987-го года, после чего процесс разрушения советской системы стал практически необратимым. Почему это можно считать логическим результатом того, что произошло в 1967-м году. Какие три направления научно-технического развития СССР, которые вели страну в будущее, заблокировала номенклатура.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Boris55 Сегодня, 16:54
    Тайна двух пленумов, Или 20 лет, разрушившие СССР

    Разрушение СССР началось с убийства Сталина т.е. для разрушившие СССР понадобилось 40 лет, а не 20. Пока не начнём говорить о первопричинах, ни когда не поймём следствия порадивших их.
    Boris55
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:30
      Вас послушать, так без нового Сталина РФ не станет экономической развитой страной.
      Вы если лично не можете жить и работать без тирана, который Вас погонял бы, так и живите с ним в своей голове, че другим навязывайте свой сталинизм....?
      DOCTOR ZLO
Картина дня