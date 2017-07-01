Каждое утро, просыпаясь под мирным небом, слушая пение птиц, а не взрывы бомб, ступая уверенным шагом по земле, укрытой зелёной травой, а не пеплом от пожарищ, мы иногда забываем, чья это заслуга.Бесстрашные, сильные люди, рискуя собой, вступали в борьбу с неприятелем и предотвращали любые поползновения врага в сторону нашей Родины. Многие военные конфликты локального и общемирового значения были разрешены благодаря этим мужественным людям - ветеранам боевых действий. Приложив немало здоровья, сил и боевого мастерства они заслужили достойное право на уважение.День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. Праздник неофициальный, однако среди всех других неофициальных дат его значимость переоценить на самом деле трудно.Праздник начал отмечаться в Российской Федерации лишь несколько лет назад. На общем собрании более 3 тыс. ветеранов проголосовало за то, чтобы отмечать памятную дату в первый день второго летнего месяца. По мнению ветеранов боевых действий, все участники вооружённых конфликтов, происходивших после 1945 года, должны быть объединены общим днём. И чтобы в этот день можно было чествовать не только ветеранов Вооружённых сил, но также участников боевых действий из структур МВД, ФСБ и других силовых ведомств.Нужно сказать, что, несмотря на отсутствие официального статуса, День ветеранов боевых действий организованно отмечается в целом ряде российских регионов. Так, в Москве памятные мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалу воину-интернационалисту на Поклонной горе, а затем проходят концерты с участием известных артистов.В других городах мероприятия начинаются с возложения венков и цветов к Вечному огню и мемориалам: от Севастополя до Владивостока, от Махачкалы до Мурманска.В Азове в этот день в 2004 году на площади Победы был торжественно открыт памятник погибшим воинам-интернационалистам. Золотыми буквами на памятнике высечены имена тридцати четырёх жителей города, сложивших свои головы в различных конфликтах, с которыми пришлось столкнуться нашей стране: от конфликтов на собственной территории до военных операций за пределами страны по оказанию интернациональной помощи тем, кого официально считали союзниками.Важно отметить, что часто подобное участие было засекреченным: Корея, Вьетнам, страны Африки. Многие имена погибших ветеранов боевых действий остаются под грифом секретно по сей день. Это обратная сторона защиты Отечества, когда семья погибшего в течение десятилетий может не знать того, где же погиб и был похоронен и их сын/муж/брат/отец.За десять лет ведения войны в Афганистане было задействовано около 750 тыс. солдат, офицеров, сержантов и прапорщиков. Это целая армия, многие представители которой по праву сегодня отмечают праздник ветеранов боевых действий.Эти люди с выдающейся отвагой и знанием своего дела выполняли поставленные задачи. Более трети воинов-интернационалистов получили государственные награды за боевые заслуги, а 90 человек были награждены высоким званием Героя Советского Союза и - позднее - Героя Российской Федерации.После распада СССР создалась "благоприятная" ситуация для развития новых военных конфликтов и жестоких войн. Создалась, нужно признать, не без внешней «помощи». Загорелись Кавказ, Балканы, Средняя Азия, Приднестровье. Миллионы семей оказались разделены границами, новыми идеологическими принципами или полным отсутствием идей, кроме навязанной псевдосвободы. Сколько человеческих судеб эти конфликты перемололи - уже не поддаётся исчислению. Сколько людей потеряли родных и близких, сколько стали беженцами, скольких съела асоциальная среда - как вариант синдрома участия в боевых действиях.Наш народ имеет свою историю участия в войнах и вооружённых конфликтах, имеет свой список имён героев, как павших на поле боя, так и, к счастью, доживших до момента окончания вооружённого противостояния. Хочется верить, что никогда не канут в историю имена ветеранов борьбы с терроризмом, бойцов-интернационалистов - тех, кто подарил мир.Сегодняшний праздник – то, что напоминает всем нам об участниках боевых операций, живущих рядом с нами, и тех, кого рядом уже нет. Этот день в календаре памятных дат - как дань уважения всем, защищавшим Отечество с оружием в руках и прошедших суровые испытания войной.