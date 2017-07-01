11:29 01 июля

День ветеранов боевых действий

Каждое утро, просыпаясь под мирным небом, слушая пение птиц, а не взрывы бомб, ступая уверенным шагом по земле, укрытой зелёной травой, а не пеплом от пожарищ, мы иногда забываем, чья это заслуга.

Бесстрашные, сильные люди, рискуя собой, вступали в борьбу с неприятелем и предотвращали любые поползновения врага в сторону нашей Родины. Многие военные конфликты локального и общемирового значения были разрешены благодаря этим мужественным людям - ветеранам боевых действий. Приложив немало здоровья, сил и боевого мастерства они заслужили достойное право на уважение.

День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. Праздник неофициальный, однако среди всех других неофициальных дат его значимость переоценить на самом деле трудно.


Праздник начал отмечаться в Российской Федерации лишь несколько лет назад. На общем собрании более 3 тыс. ветеранов проголосовало за то, чтобы отмечать памятную дату в первый день второго летнего месяца. По мнению ветеранов боевых действий, все участники вооружённых конфликтов, происходивших после 1945 года, должны быть объединены общим днём. И чтобы в этот день можно было чествовать не только ветеранов Вооружённых сил, но также участников боевых действий из структур МВД, ФСБ и других силовых ведомств.

Нужно сказать, что, несмотря на отсутствие официального статуса, День ветеранов боевых действий организованно отмечается в целом ряде российских регионов. Так, в Москве памятные мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалу воину-интернационалисту на Поклонной горе, а затем проходят концерты с участием известных артистов.

В других городах мероприятия начинаются с возложения венков и цветов к Вечному огню и мемориалам: от Севастополя до Владивостока, от Махачкалы до Мурманска.

В Азове в этот день в 2004 году на площади Победы был торжественно открыт памятник погибшим воинам-интернационалистам. Золотыми буквами на памятнике высечены имена тридцати четырёх жителей города, сложивших свои головы в различных конфликтах, с которыми пришлось столкнуться нашей стране: от конфликтов на собственной территории до военных операций за пределами страны по оказанию интернациональной помощи тем, кого официально считали союзниками.

День ветеранов боевых действий


Важно отметить, что часто подобное участие было засекреченным: Корея, Вьетнам, страны Африки. Многие имена погибших ветеранов боевых действий остаются под грифом секретно по сей день. Это обратная сторона защиты Отечества, когда семья погибшего в течение десятилетий может не знать того, где же погиб и был похоронен и их сын/муж/брат/отец.

За десять лет ведения войны в Афганистане было задействовано около 750 тыс. солдат, офицеров, сержантов и прапорщиков. Это целая армия, многие представители которой по праву сегодня отмечают праздник ветеранов боевых действий.



Эти люди с выдающейся отвагой и знанием своего дела выполняли поставленные задачи. Более трети воинов-интернационалистов получили государственные награды за боевые заслуги, а 90 человек были награждены высоким званием Героя Советского Союза и - позднее - Героя Российской Федерации.

После распада СССР создалась "благоприятная" ситуация для развития новых военных конфликтов и жестоких войн. Создалась, нужно признать, не без внешней «помощи». Загорелись Кавказ, Балканы, Средняя Азия, Приднестровье. Миллионы семей оказались разделены границами, новыми идеологическими принципами или полным отсутствием идей, кроме навязанной псевдосвободы. Сколько человеческих судеб эти конфликты перемололи - уже не поддаётся исчислению. Сколько людей потеряли родных и близких, сколько стали беженцами, скольких съела асоциальная среда - как вариант синдрома участия в боевых действиях.

Наш народ имеет свою историю участия в войнах и вооружённых конфликтах, имеет свой список имён героев, как павших на поле боя, так и, к счастью, доживших до момента окончания вооружённого противостояния. Хочется верить, что никогда не канут в историю имена ветеранов борьбы с терроризмом, бойцов-интернационалистов - тех, кто подарил мир.

Сегодняшний праздник – то, что напоминает всем нам об участниках боевых операций, живущих рядом с нами, и тех, кого рядом уже нет. Этот день в календаре памятных дат - как дань уважения всем, защищавшим Отечество с оружием в руках и прошедших суровые испытания войной.

Использованы фотографии: OK.ru, Твиттер
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:22
    Почему бы этот праздник не сделать офицеальным, или обьеденить его с каким-то другим? Что, кому-то стыдно что сейчас, вчера, завтра кто то воюет или воевал за то чтобы у нас в стране не началась война?Кроме как поздравления с этим, хоть и неофицеальным, но Праздником надеюсь, что со времинем слово неофицеальный из названия исчезнет, нам нужно гордиться каждым нашим воином, неважно в какой части земного шара от нас с вами от войны в нашем доме защищает!!!!! soldier
    Изгоняющий либероидов
    1. Буровик Сегодня, 06:25
      Абсолютно с Вами согласен
      Буровик
      1. bouncyhunter Сегодня, 06:43
        Всем ветеранам боевых действий мои искренние поздравления и пожелания благополучия и крепкого здоровья . С Праздником , ВОИНЫ !!! soldier drinks drinks drinks
        bouncyhunter
        1. Татьяна Сегодня, 09:04
          Искренне присоединяюсь к поздравлению!
          Спасибо Вам, ветераны боевых действий, от гражданских лиц за Ваш ратный труд во благо нашей Родины - как в советское время, так и после распада СССР! hi love
          Татьяна
          1. Монос Сегодня, 10:20
            Всех, защищавших Отечество, с Праздником! Живым желаю здоровья и долгих лет жизни, погибшим - почёт и вечная память.
            Монос
            1. Соломон Кейн Сегодня, 10:31
              Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл;
              Про личный свой успех, для нас навек забыл.
              Помянем их мольбой, чтобы простили те,
              Кто нас не взял с собой, оставив на земле.

              Помянем их стократ - и рюмкой, и слезой;
              И горечью наград за их прощальный бой.
              Помянем, стоя все, склонившись над травой -
              Они ушли там, где свет прячется за мглой.


              Верните память, вернитесь сами!
              Я отмолю вас всех слезами!
              Земля и небо, слились навечно -
              Как это больно, бесчеловечно.

              Протянем руки к тем, глаза чьи слёз полны;
              Чей дом осиротел от ужаса беды.
              Помянем их, прошу, помянем миром их -
              Погибших за Страну, за честь и за своих.
              Мария Захарова
              Соломон Кейн
        2. ruskih Сегодня, 10:22
          Присоединяюсь к Поздравлению! Здоровья вам ветераны!
          ruskih
    2. Vz.58 Сегодня, 09:56
      Во всём мире "День ветеранов" отмечают 11 ноября, в память о конце Первой Мировой Войны. Так народы договорились на наивысших трибунах ООН. Тогда там И СССР присутствовало. Этот день в истории и День памяти, во всём мире, распространяется как на участников прошлых боевых, так и на участников современных боевых действий. Только у России свой путь, сталинско-большевистский, на зло всем отморозить себе... Вы всё ещё в СССР живёте?
      Vz.58
      1. Reklastik Сегодня, 10:03
        Разве это не американский праздник? И да, вот что ещё - ветеран ВОВ и ветеран Афгана - нсколько разные понятия, как и боевые действия, в которых они участвовали.
        Reklastik
      2. Диана Ильина Сегодня, 10:30
        Vz.58 Сегодня, 09:56 ↑ Новый
        Во всём мире "День ветеранов"
        Да плевать нам на ваш "весь мир". В вашем понимании "весь мир" это США и её шестерки. Нравится вам чувствовать себя шестеркой США, флаг вам в руки и барабан на шею.
        Тогда там И СССР присутствовало.
        Грамотно писать научитесь, СССР не присутствовало, а ПРИСУТСТВОВАЛ!
        Только у России свой путь
        Вот именно у России свой путь! Это далеко не тот путь что у вас. Плететесь в хвосте у заокеанского хозяина и возмущаетесь тем, что Россия этого делать не хочет. Шиш вам, а не Россия.
        Вы всё ещё в СССР живёте?
        Очень жаль, что мы не живем в СССР! Тогда такие продажные шавки как вы, сидели заткнув рот кляпом и не тявкали из под веника.

        Всем ветеранам мой низкий поклон, а тем кто не вернулся вечная и чистая память!!!
        Диана Ильина
  2. 210окв Сегодня, 06:32
    Спасибо за статью.Не знал об этом празднике,хорошо что есть такой.Поздравляю всех наших воинов,да и тех людей которые выполняли и выполняют свой долг перед Родиной в разных концах земного шара!
    210окв
    1. Подрезчик Сегодня, 08:05
      Присоединяемся к поздравлениям, замечательный благородный праздник! Ныне здравствующим-долгих лет жизни!!! Погибшим-вечный покой!
      Подрезчик
  3. Spartanez300 Сегодня, 06:35
    Память и благодарность людям честно и мужественно выполнявших и выполняющих свой долг !!! soldier :
    Spartanez300
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    Сына уже поздравил с утра. Поздравляю и всех ветеранов.
    rotmistr60
    1. МПК105 Сегодня, 07:23
      good Я племянников тоже поздравил-"ихтамнеты"... hi Всех,кто воевал-ЗДОРОВЬЯ,живите подольше,Дядьки...
      МПК105
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:27
        По поводу здоровья согласен. hi Скажу честно было трудно и временами тяжко пока он 13 месяцев находился в Чечне. А по возвращению были определенные трудности с приведением его "к нормальному бою". Но справились совместными усилиями.
        rotmistr60
        1. МПК105 Сегодня, 07:34
          Ну не знаю-мои как были адекватные,так и остались...Разве что неразговорчивые на эту тему стали...А так-вполне себе люди нормальные... hi
          МПК105
          1. rotmistr60 Сегодня, 07:45
            Я говорю не про ненормальность, а частичное изменение поведения в мирной жизни.
            rotmistr60
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:49
    Слова благодарности, за мужество, честь и совесть нашим ребятам! drinks
    Низкий поклон ветеранам и Вечная память погибшим!!! soldier
    a.s.zzz888
  6. сайгон Сегодня, 07:09
    С праздником всех ветеранов , хотелось что б сделали его официальным .
    Пусть будет и у тех кто привык слышать -Вас там не было -праздник , свой , наш праздник!
    сайгон
  7. новичок Сегодня, 07:26
    поздравляю всех ветеранов боевых действий. желаю всем здоровья и благополучия. ещё хочу пожелать, чтоб удача всегда с тёплой улыбкой смотрела на ветеранов и действующих бойцов.
    новичок
  8. ОТДЕЛ Сегодня, 07:28
    Всех причастных к этому , с Праздником! И вечная память тем кого с нами больше нет .. soldier
    И вот еще ,думаю в тему хорошая и знаковая инфа :
    В Санкт-Петербурге обрёл вторую жизнь Музей Новороссии, параллельно попав под так называемый ребрендинг: теперь его официальное название - Музей воинской доблести Донбасса (МВД-Д). Впрочем, для всех он остался Музеем Новороссии – таково народное название народного музея.

    ОТДЕЛ
  9. Нонна Сегодня, 07:34
    Поздравляю живых и память погибшим и умершим.

    Только назвать этот день праздником - не по-божески, не по-людски это.
    Это - День памяти тем, кто выполнил свой воинский долг по приказу Родины и по велению совести. Это - День поминовения ветеранов боевых действий. Память Вам светлая и уважение наше настоящим мужикам!
    Нонна
    1. eaz Сегодня, 07:55
      согласен с вами....день памяти...приятно что хоть кто то помнит.ротный говорил- вас через 50 лет забудут...прошло22 нас почти забыли.
      eaz
      1. Svarog51 Сегодня, 09:27
        Не забыли и не забудем. Присоединяюсь к поздравлениям. Честь и Слава Вам Воины. Всем погибшим - Светлая Память.
        soldier
        Svarog51
  10. Aleks тв Сегодня, 07:39
    С днем служивых.
    Да пусть не забудет нас наша Память.
    Aleks тв
    1. eaz Сегодня, 07:50
      пока мы вместе мы непобедимы
      eaz
  11. zulusuluz Сегодня, 07:45
    Праздник такого рода дело хорошее, однако как быть с теми, кто не имеет права рассказать о том, что он ветеран или участник боевых действий?
    Поздравляю всех участников боевых действий с их праздником, пусть и неофициальным. Они как никто иной его заслужили.
    zulusuluz
    1. domokl Сегодня, 08:17
      Странный вопрос...А никак не надо быть с теми...Те, кому надо-знают. А участие в официозе не особо интересно. Я периодически вижу 2 августа ветеранов с мешком медалей...Всё как всегда..А боевой ни одной...Кто-то хочет "понты колотить", а большинство просто живут.
      А вот с тем, что не надо обзывать этот день праздником согласен. День Памяти...
      domokl
      1. zulusuluz Сегодня, 08:51
        Вы не правильно интерпретировали мои слова - я не задаюсь вопросом в разделение ветеранов и участников боевых действий. Я задаю вопрос в роде: официально - писарь в штабе. Есть у него награды, но все боевые, тайные... Так что, теперь, по Вашему, он не ветеран? Или такой обделенный, как Иисус, вынужденный нести свой крест порой до конца жизни?
        И день памяти по сути своей - дань погибшим. А в статье говорится про день ветерана - живого человека, которому порой нужно хотя бы участие окружающих.
        zulusuluz
    2. ranger Сегодня, 11:20
      Цитата: zulusuluz
      как быть с теми, кто не имеет права рассказать о том, что он ветеран или участник боевых действий?

      Согласен с тем, что вопрос по меньшей мере странный. Участие в боевых действиях за рубежом уже давно не является секретом и есть Федеральный закон "О Ветеранах" с перечнем стран где велись боевые действия с участием наших военнослужащих. И что скрывать такому "писарю" если он действительно воевал за рубежом и имеет соответствующие награды - да ровным счетом ничего. Он не разведчик нелегал - и значит не надо строить из себя Штирлица - в противном случае все его тайные боевые награды просто фуфло... Я сам ветеран боевых действий и знаю о чем говорю... Многовато в наше время развелось всяких ряженых от розовощеких "ветеранов ВОВ" до "казаков" c самопальными крестами...
      ranger
  12. GrandAdmiral Сегодня, 07:55
    Моё почтение всем, кто воевал. Особенно в самое чёрное для нашей Родины время - 90-е. Поздравляю с праздником, желаю вам здоровья и благополучия. Живите долго и процветайте!
    GrandAdmiral
  13. Serg65 Сегодня, 08:07
    Наш народ имеет свою историю участия в войнах и вооружённых конфликтах, имеет свой список имён героев, как павших на поле боя, так и, к счастью, доживших до момента окончания вооружённого противостояния.

    Вьетнам, Афганистан,Абхазия, Чечня, Осетия...а сколько неизвестных конфликтов. о которых не кто не знает? Да и не должен знать, не положено!

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    Serg65
  14. 72jora72 Сегодня, 08:23
    С Праздником Братья!!
    72jora72
  15. кошак Сегодня, 08:35

    Вот памятник погибшим в локальных войнах, установленный в Уфе soldier
    кошак
  16. eaz Сегодня, 09:36
    всех удач вам братья..верю что мы не зря там здоровье оставили..ведь это наши горы они помогут нам..всё по класике
    СОПКА НАША СОПКА ВАША!!
    eaz
  17. RealTor Сегодня, 09:55
    Братья, я хоть и, подводный официал, Поздравляю вас! Здравия вам желаю и всех сокровищ земных и морских!
    зы. специально залогинился.
    RealTor
  18. ОТДЕЛ Сегодня, 09:57
    Простите нас парни не вернувшиеся с войны...Сколько вас еще безвестных , стоят на страже нас всех, а мы рассуждаем ругаемся и т.д. И вы на нас смотрите с укоризной ! Я всегда чувствую этот взгляд в душу ..ЗОВ КРОВИ НАЗЫВАЕТСЯ..Эх Россия..Ну за все.. drinks
    ОТДЕЛ
  19. RealTor Сегодня, 09:58
    ... "к нормальному бою". ...
    бравушки, отлично Вы сказали. Жму 5!
    RealTor
  20. Пётр1974 Сегодня, 11:00
    Поздравляю,МУЖИКИ!!!
    Пётр1974
  21. Добрый молодец Сегодня, 11:21
    Присоединяюсь к поздравлению! С праздником , ребята!!! Вечная Память не вернувшимся , спасибо матерям и отцам за сыновей и дочерей. Низкий поклон Вам.

    P.S.
    (из интернета,автор мне неизвестен)
    Как бы я хотел видеть мемориал солдатам в Чечне? Не ветеранам локальных войн вообще, а именно Чечни.
    В Александровском саду, под Кремлевской стеной, из разломанного бронзового снарядного ящика горит Вечный огонь. Вокруг него, прямо на земле, полукругом на цинках сидит взвод. Человек девять-десять. Такие, как были в жизни - грязные, в экземе, с прожженными бушлатами. Закатанные пидорки, перчатки без пальцев. Кирзачи. Самодельные разгрузки. Кто протягивает к огню руки, кто грызет сухарь, кто курит, кто просто сидит. Оружие, снарядные ящики, открытые цинки с патронами.
    Между солдатами есть пустые места, свободные ящики - чтобы можно было подойти, посидеть, выпить.
    В пролом в стене загнан бэтэр. Из люка торчит водила с надетым на одно ухо наушником от рации. Под носом бэтэра привязан гамак, в котором хрючит взводный.
    А рядом с костром, спиной к нему, метрах в пяти, стоит парнишка - шустрый, наглый, немного франтовитый - в берцах, в разгрузке, без шапки, с длинным чубом. Такие в каждом взводе есть. Стоит, и с прищуром, слегка наклонив голову, покуривая, смотрит. На проходящих мимо. На пьющих пиво на лавочках. На торговый комплекс "Манеж".
    На стене - попадание снаряда и надпись: "Самый легкий день был вчера".
    И фамилии погибших - без мрамора, прямо на Кремле, гвоздем выцарапать в кирпиче, направо и налево.
    Больше ничего не надо.
    Добрый молодец
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