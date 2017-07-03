Портативный информационный комплекс ПИК-2015 (Республика Беларусь)



Общий вид кейса-контейнера с основным оборудованием. Фото ОАО "МНИПИ" / mnipi.by



Комплекс ПИК-2015/2, дополненный проектором и экраном. Фото Vayar.mil.by



Другой вариант комплектации комплекса. Фото Vpk.gov.by



ПИК-2015 на полигоне в конфигурации полевого кинотеатра. Фото Vayar.mil.by

По материалам сайтов:

http://mnipi.by/

http://vpk.gov.by/

http://vayar.mil.by/

http://vsr.mil.by/

http://belta.by/

http://milex.belexpo.by/

Покинув место постоянного базирования, военнослужащие могут лишиться доступа к актуальной информации в стране и мире, а кроме того, сокращаются их возможности по организации культурного досуга. Подобные проблемы могут решаться разными способами, один из которых не так давно был предложен белорусской оборонной промышленностью. Вместе с другими средствами информационного обслуживания армия Республики Беларусь теперь сможет использовать портативный комплекс ПИК-2015.Необходимо напомнить, что проблема информационного обслуживания личного состава, находящегося за пределами частей и баз, достаточно давно привлекла внимание белорусского командования, в результате чего появилось несколько новых интересных проектов. Первым был создан подвижный информационный центр ИЦ-2006. В кузове-фургоне грузового автомобиля разместили средства для производства печатной продукции, фото- и видеотехнику, а также проекционный экран. Чуть позже появился подвижный радиотелевизионный центр ПРТЦ, задачей которого является подготовка видео- и аудиоматериалов, прием и обработка телевизионных программ, а также выдача сигнала по кабельным сетям или по радиоканалам.Изделие ИЦ-2006 выполнено в виде автомобиля с кузовом-фургоном. Радиотелевизионный центр также включает прицеп с фургоном и выносные антенные устройства. Такие комплексы достаточно просты в эксплуатации, однако далеко не всегда их применение является оправданным. К примеру, такие мобильные системы оказываются избыточными в случаях, когда на полигон отправляется лишь одна рота или иное некрупное подразделение. Тем не менее, нецелесообразность применения крупных комплексов не должна оставлять бойцов без информационного обслуживания.Очевидным выходом из такой ситуации стало создание малогабаритного информационного комплекса, который можно было бы без особого труда транспортировать вместе с другой материальной частью подразделения. При этом в корпус минимальных размеров следовало установить разнообразное оборудование, позволяющее, как минимум, частично заменить полноценные самоходные комплексы. Несмотря на кажущуюся трудность такой задачи, перспективный комплекс был создан и доведен до эксплуатации в войсках.Разработка нового проекта была поручена организации, уже имеющей большой опыт в деле создания комплексов информационного обслуживания. Проект создавался силами Минского научно-исследовательского приборостроительного института (ОАО «МНИПИ»). Ранее эта организация создала информационный центр ИЦ-2006 и радиотелевизионный комплекс ПРТЦ. Теперь к этим разработкам добавился и компактный комплекс аналогичного назначения.Перспективная разработка получила название «портативный информационный комплекс» или, сокращенно, ПИК-2015. Число в названии обозначает год появления системы. Впоследствии демонстрировались новые образцы такой техники, имевшие табличку с обозначением ПИК-2015/2. Вероятно, в течение некоторого времени проект дорабатывался и развивался, что приводило к появлению новых версий. При этом, однако, общая архитектура и принципы работы не менялись.Портативный информационный комплекс ПИК-2015 предназначается для сбора, обработки и выдачи различной информации. Проектом предусматривается возможность получения данных по радиоканалам эфирного вещания либо через Интернет. Оператор комплекса, используя штатное оборудование, может самостоятельно вести фото- и видеосъемку, обрабатывать снимки и записи, а затем передавать их потребителям либо демонстрировать личному составу. При этом может осуществляться демонстрация презентаций, проведение различных мероприятий или показ кинофильмов.Для упрощения транспортировки и эксплуатации основные элементы комплекса ПИК-2015 размещаются в защищенном кейсе оригинальной компоновки. Контейнер для информационного комплекса является доработанной версией изделия «5833» от НПО «Техника-сервис». Кейс выполняется из высокопрочного пластика и состоит из двух основных деталей: корпуса и крышки. Оба элемента отличаются значительной высотой и используются для размещения разных устройств. На внешней поверхности кейса имеются ребра жесткости.На контейнере устанавливаются колеса и выдвижная ручка для более удобной транспортировки. Для переноски кейс оснащен ручками на боковых стенках. В закрытом положении крышка удерживается на своем месте четырьмя защелками, в открытом – парой рычажных устройств. Габариты кейса в закрытом состоянии – 670х510х372 мм. Благодаря малым габаритам и наличию средств, облегчающих транспортировку, контейнер может перемещаться силами одного человека. Особые требования к транспортным средствам отсутствуют.Контейнер ПИК-2015 имеет средства герметизации, а также амортизацию для защиты приборов от тряски. Внутри корпуса и крышки предусматриваются средства для монтажа различных компонентов комплекса. Некоторые устройства закрепляются на своих местах жестко, тогда как иные устанавливаются на шарнирах. Кроме того, имеются полимерные амортизирующие вставки с полостями для перевозки электронных устройств. Контейнер-корпус оснащается средствами термостатирования, позволяющими снизить негативное влияние погодных условий.Внутренний объем крышки предназначается для монтажа нескольких основных устройств. В верхних его углах (в открытом положении) закрепляются две аудиоколонки сравнительно мощностью по 20 Вт. Между ними располагается стереофоническая аудиосистема, отвечающая за усиление и выдачу звукового сигнала на динамики. В походном положении это устройство складывается поворотом вниз, для работы переводится в горизонтальное положение. Под аудиосистемой находится отсек для транспортировки наушников и некоторого другого оснащения. Они помещаются в мягкий ложемент и прикрываются металлической крышкой. Справа от этого отсека предусматривается коммутационная панель.У задней стенки основного корпуса располагается устройство питания. Оно выполнено в узком корпусе и оснащено собственными аккумуляторными батареями. Блок питания имеет органы управления для регулировки, а также оснащается парой стандартных розеток для подключения того или иного внешнего оборудования. Прочие устройства получают питание через встроенную проводку корпуса. Средства энергоснабжения, используя собственные батареи, могут выдерживать нагрузку 50 Вт в течение 4 часов. Приборы получают переменный ток напряжением 220 В частотой 50 Гц или постоянный ток напряжением 12 либо 24 В.Остальной объем корпуса отдается под установку мягкого ложемента для транспортировки различных мелких устройств. По-видимому, при закрытой крышке между аудиосистемой и ложементом остается некоторое пространство, используемое для укладки компьютера.Одним из главных элементов комплекса ПИК-2015, предназначенным для решения широкого круга задач, является ноутбук коммерческой модели. Предлагается использование изделия с экраном диагональю 15 дюймов, оперативной памятью не менее 2 Гб и жестким диском емкостью более 360 Гб. В зависимости от пожеланий заказчика может использоваться компьютер с более высокими характеристиками. При помощи штатных разъемов и интерфейсов ноутбук должен подключаться к различным элементам комплекса, имеющим подобные возможности.ПИК-2015 имеет в своем составе отдельный DVD-рессивер, пригодный для воспроизведения видеоматериалов со стандартных дисков. Также предусматривается использование телетюнера, способного принимать аналоговый и цифровой сигналы. Тюнер соединяется с малогабаритной антенной. Эти приборы коммутируются между собой и, при необходимости, соединяются с компьютером.Комплекс может использовать различные средства связи, совместимые с общегражданскими системами. Ноутбук может подключаться к проводным каналам связи с локальными сетями или Интернетом. Имеются средства для подключения к беспроводным сетям Wi-Fi или Bluetooth. К ноутбуку может подключаться модуль связи стандарта GSM. Все это позволяет получать информацию и файлы из сторонних источников либо пересылать данные другим потребителям. Скорость передачи данных и прочие параметры связи определяются возможностями доступных сетей.В состав комплекса ПИК-2015 введена цифровая фотокамера с разрешением не менее 12 мегапикселей с оптическим и цифровым зумом, поддерживающая карты памяти объемом более 32 Гб. Вероятно, тип этого устройства может выбираться в соответствии с пожеланиями заказчика и с учетом текущего прогресса в области фотографических технологий. При помощи фотокамеры оператор комплекса может снимать фото и видео, и затем обрабатывать , используя имеющиеся программные средства.Наличие ноутбука с соответствующим программным обеспечением позволяет осуществлять сбор данных их внешних источников, а также обрабатывать фотографии и видеофайлы. Осуществляя монтаж, специалист может использовать как встроенные колонки комплекса, так и имеющиеся в комплекте наушники закрытого акустического исполнения. Также в комплект введен микрофон.В соответствующих объемах корпуса и крышки перевозится комплект носителей информации в виде стандартных карт памяти и флэш-накопителей. Также комплекс включает эксплуатационную документацию, ЗИП, вспомогательные средства и т.д.Портативный информационный комплекс белорусской разработки может комплектоваться дополнительными устройствами, не включаемыми в базовую конфигурацию. С ПИК-2015 совместимы существующие проекторы светодиодного типа, проекционные экраны и выносные аудиосистемы. Проектом предусматривается использование проектора серийной модели, способного соединяться с ноутбуком, тюнером или ресивером. Для проецирования изображения применяется складной экран размером 1,5х1,5 м. Могут использоваться дополнительные колонки, оснащенные собственными стойками. Применение подобного дополнительного оснащения может потребовать правильной организации места работы. В частности, экран требует защиты от внешних источников света.Комплекс ПИК-2015 способен принимать программы телевидения и радиостанций, записывать их, хранить и воспроизводить по командам оператора. Возможно воспроизведение материалов со стандартных носителей. Как самостоятельно, так и при использовании проектора с экраном комплекс может использоваться для информационного обслуживания личного состава. По понятным причинам, выносные колонки и проектор повышают эффективность подобной работы. Оператор может вести фото- и видеосъемку, а также самостоятельно работать с собранными материалами. Фактически круг решаемых задач ограничивается только функциями имеющегося программного обеспечения.Предложенный портативный информационный комплекс от ОАО «МНИПИ» предназначен для информационного обслуживания личного состава на ротном и батальонном уровне. Он призван занять нишу, в которой нецелесообразно применять более крупные системы аналогичного назначения, построенные на базе самоходных машин. Работоспособности и перспективы подобного оборудования уже были проверены на практике.В конце прошлого года комплекс ПИК-2015 прошел государственные испытания. В начале весны 2017-го завершились исследовательские испытания, проводившиеся на базе одной из войсковых частей. Позже сообщалось, что в самое ближайшее время новый информационный комплекс должен быть принят на вооружение и поставлен в серийное производство.В течение нескольких последних лет белорусские военные активно эксплуатировали имеющиеся информационные центры типов ИЦ-2006 и ПРТЦ. Среди прочего, такая техника применялась во время учений на зарубежных полигонах. При этом расчеты мобильных центров собирали информацию и отправляли ее в Беларусь, а также изготавливали и распространяли печатную продукцию, ретранслировали телевизионные и радиопрограммы, организовывали коллективные просмотры и т.д. Получив новый комплекс ПИК-2015, армия сможет решать часть подобных задач без необходимости применения достаточно сложной самоходной техники.В течение нескольких последних лет белорусская оборонная промышленность создала целый ряд комплексов, предназначенных для информационного обслуживания личного состава как в частях, так и за их пределами. Уже поставлены на снабжение и опробованы на практике информационные комплексы на базе автомобилей и прицепов, а в ближайшее время армия сможет начать эксплуатацию портативных систем аналогичного назначения. Примечательно, что в некоторых отношениях новейший комплекс ПИК-2015 отстает от предыдущих разработок, тогда как по другим возможностям опережает их.Любопытной особенностью проекта ПИК-2015 является подход к формированию облика комплекса. Организация-разработчик создала только часть новых агрегатов, тогда как основная масса задач должна решаться при помощи существующих серийных образцов. Это позволило ускорить и удешевить работы, а кроме того, облегчить модернизацию комплекса в будущем. Обновление можно будет осуществлять путем замены имеющихся компонентов их современными аналогами. При этом возможно повышение основных характеристик, а также получение новых возможностей.Интересен тот факт, что подобные информационные комплексы пока имеются только у Беларуси. Другие страны эксплуатируют различные системы схожего назначения, однако развитые комплексы, объединяющие в себе набор различного оборудования и способные решать широкий круг задач, у них пока отсутствует. Даже этот факт может привлекать внимание к новой белорусской разработке.Согласно последним новостям, в ближайшее время белорусские вооруженные силы начнут эксплуатацию уже третьего комплекса собственной разработки, предназначенного для информационного обслуживания личного состава. Он сможет дополнить существующие системы и взять на себя часть их обязанностей. При этом войска получат новые возможности в деле снабжения частей актуальной информацией, агитации и идеологической подготовки. Возможно, в будущем будут разработаны новые комплексы аналогичного назначения, однако и существующий набор из трех образцов вполне способен полноценно обслуживать армию в течение длительного времени.