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Литовцы – вон, беженцы – добро пожаловать!
В литовском городе Каунасе открылся Центр Красного Креста по приему и интеграции беженцев, в функции которого будет входить консультирование прибывающих в страну мигрантов по вопросам трудоустройства, социального обеспечения, а также их ознакомление с местной культурой и традициями.
Очевидно, данную меру следует рассматривать как составную часть политики по приему переселенцев, в основном из стран Ближнего Востока, активно насаждаемую своим членам Европейским Союзом. Напомним, согласно договорам, заключенным с Брюсселем, малые страны ЕС обязуются принять определенное количество беженцев, чтобы разделить это бремя с наиболее пострадавшими от потока практически неконтролируемой миграции странами Средиземноморья.
Навеянная благими намерениями мультикультурализма инициатива в Литве реализуется, мягко говоря, со скрипом, чему есть ряд причин. Первая – объективно небольшое количество квот – Вильнюс заявил о готовности принять лишь 1 105 человек. Кроме того, к переселенцам, претендующим на статус беженца, предъявляются жесткие требования со стороны государственных органов. На «место под солнцем» могут претендовать лишь те лица, которые прошли отбор сотрудниками специальных служб и не представляют угрозы общественной безопасности.
Также против превращения Литовской Республике в привлекательную для обретения убежища страну, к сожалению, играет ее уровень социально-экономического развития. Взыскательные приезжие из арабских стран, уже успевшие вкусить блага единовременных выплат и пособий по безработице, составляющих более 3 тысяч евро в месяц для многодетной семьи в ФРГ, не готовы «перебиваться с хлеба на воду» всего за 500-600 евро, которые им могут предложить в Литве. Об этом недвусмысленно говорит статистика: в 2016 году убежища в стране запросили 410 человек, что лишь немногим больше трети от планового показателя.
Те же, кому все-таки посчастливилось попасть в Литву, не спешат в ней обосноваться. Наоборот, в новостных лентах регулярно появлялась информация о том, что очередная сирийская семья или компания из нескольких выходцев из Ирака арендовала автомобиль и спешно отправилась в Германию. Впрочем, для местного населения оно и к лучшему – вряд ли судьба бельгийских и французских городов, страдающих от террористических актов исламских экстремистов, может служить хорошим примером.
Грустно, однако, что удирающие из Литвы мигранты бегут буквально следом за местными гражданами, ищущими благосостояния в странах Западной Европы, что неминуемо обернется демографическим кризисом для так называемого «балтийского тигра».
С другой стороны, может не все так плохо? Не зря же свободное передвижение людей провозглашено одной из основополагающих ценностей сообщества европейских государств. Безусловно, Литва достигла здесь потрясающих успехов и стала примером для всех остальных. Правда, пока только по количеству выезжающего населения.
Автор: Аркадий Нойман
В литовском городе Каунасе открылся Центр Красного Креста по приему и интеграции беженцев, в функции которого будет входить консультирование прибывающих в страну мигрантов по вопросам трудоустройства, социального обеспечения, а также их ознакомление с местной культурой и традициями.
Очевидно, данную меру следует рассматривать как составную часть политики по приему переселенцев, в основном из стран Ближнего Востока, активно насаждаемую своим членам Европейским Союзом. Напомним, согласно договорам, заключенным с Брюсселем, малые страны ЕС обязуются принять определенное количество беженцев, чтобы разделить это бремя с наиболее пострадавшими от потока практически неконтролируемой миграции странами Средиземноморья.
Навеянная благими намерениями мультикультурализма инициатива в Литве реализуется, мягко говоря, со скрипом, чему есть ряд причин. Первая – объективно небольшое количество квот – Вильнюс заявил о готовности принять лишь 1 105 человек. Кроме того, к переселенцам, претендующим на статус беженца, предъявляются жесткие требования со стороны государственных органов. На «место под солнцем» могут претендовать лишь те лица, которые прошли отбор сотрудниками специальных служб и не представляют угрозы общественной безопасности.
Также против превращения Литовской Республике в привлекательную для обретения убежища страну, к сожалению, играет ее уровень социально-экономического развития. Взыскательные приезжие из арабских стран, уже успевшие вкусить блага единовременных выплат и пособий по безработице, составляющих более 3 тысяч евро в месяц для многодетной семьи в ФРГ, не готовы «перебиваться с хлеба на воду» всего за 500-600 евро, которые им могут предложить в Литве. Об этом недвусмысленно говорит статистика: в 2016 году убежища в стране запросили 410 человек, что лишь немногим больше трети от планового показателя.
Те же, кому все-таки посчастливилось попасть в Литву, не спешат в ней обосноваться. Наоборот, в новостных лентах регулярно появлялась информация о том, что очередная сирийская семья или компания из нескольких выходцев из Ирака арендовала автомобиль и спешно отправилась в Германию. Впрочем, для местного населения оно и к лучшему – вряд ли судьба бельгийских и французских городов, страдающих от террористических актов исламских экстремистов, может служить хорошим примером.
Грустно, однако, что удирающие из Литвы мигранты бегут буквально следом за местными гражданами, ищущими благосостояния в странах Западной Европы, что неминуемо обернется демографическим кризисом для так называемого «балтийского тигра».
С другой стороны, может не все так плохо? Не зря же свободное передвижение людей провозглашено одной из основополагающих ценностей сообщества европейских государств. Безусловно, Литва достигла здесь потрясающих успехов и стала примером для всех остальных. Правда, пока только по количеству выезжающего населения.
Автор: Аркадий Нойман
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