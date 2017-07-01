11:30 01 июля
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Литовцы – вон, беженцы – добро пожаловать!

Литовцы – вон, беженцы – добро пожаловать!

В литовском городе Каунасе открылся Центр Красного Креста по приему и интеграции беженцев, в функции которого будет входить консультирование прибывающих в страну мигрантов по вопросам трудоустройства, социального обеспечения, а также их ознакомление с местной культурой и традициями.
Очевидно, данную меру следует рассматривать как составную часть политики по приему переселенцев, в основном из стран Ближнего Востока, активно насаждаемую своим членам Европейским Союзом. Напомним, согласно договорам, заключенным с Брюсселем, малые страны ЕС обязуются принять определенное количество беженцев, чтобы разделить это бремя с наиболее пострадавшими от потока практически неконтролируемой миграции странами Средиземноморья.
Навеянная благими намерениями мультикультурализма инициатива в Литве реализуется, мягко говоря, со скрипом, чему есть ряд причин. Первая – объективно небольшое количество квот – Вильнюс заявил о готовности принять лишь 1 105 человек. Кроме того, к переселенцам, претендующим на статус беженца, предъявляются жесткие требования со стороны государственных органов. На «место под солнцем» могут претендовать лишь те лица, которые прошли отбор сотрудниками специальных служб и не представляют угрозы общественной безопасности.
Также против превращения Литовской Республике в привлекательную для обретения убежища страну, к сожалению, играет ее уровень социально-экономического развития. Взыскательные приезжие из арабских стран, уже успевшие вкусить блага единовременных выплат и пособий по безработице, составляющих более 3 тысяч евро в месяц для многодетной семьи в ФРГ, не готовы «перебиваться с хлеба на воду» всего за 500-600 евро, которые им могут предложить в Литве. Об этом недвусмысленно говорит статистика: в 2016 году убежища в стране запросили 410 человек, что лишь немногим больше трети от планового показателя.
Те же, кому все-таки посчастливилось попасть в Литву, не спешат в ней обосноваться. Наоборот, в новостных лентах регулярно появлялась информация о том, что очередная сирийская семья или компания из нескольких выходцев из Ирака арендовала автомобиль и спешно отправилась в Германию. Впрочем, для местного населения оно и к лучшему – вряд ли судьба бельгийских и французских городов, страдающих от террористических актов исламских экстремистов, может служить хорошим примером.

Грустно, однако, что удирающие из Литвы мигранты бегут буквально следом за местными гражданами, ищущими благосостояния в странах Западной Европы, что неминуемо обернется демографическим кризисом для так называемого «балтийского тигра».
С другой стороны, может не все так плохо? Не зря же свободное передвижение людей провозглашено одной из основополагающих ценностей сообщества европейских государств. Безусловно, Литва достигла здесь потрясающих успехов и стала примером для всех остальных. Правда, пока только по количеству выезжающего населения.
Автор: Аркадий Нойман


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:01
    С такой политикой ( Миграция ) скоро по всему миру будет жить подавляющее большенство китайцев и мусульман , а люди со светлой кожей будут выживать , я не расист но все к этому идет.
    Spartanez300
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:34
      Так все и расчитано именно на такой вариант -выдавить из микростран коренное население -получая экспансия.
      Изгоняющий либероидов
    2. AlexDARK Сегодня, 06:43
      Вообще-то, если для кого-то это секрет, белых людей на земле всегда было меньше. Намного меньше. Невероятное меньшинство, ничтожная капля. Так было и есть сейчас. Как будет в будущем? Не знаю. Но с такой политикой, большинством мы не станем. Как не станем им и без этой политики. Ведь Европейский континент всегда был наиболее развит, в отличии от других собратьев. Это и центр науки, культуры, искусства. Некогда плодиться, есть и иные дела. А у них что? Кроме как плодиться, более и делать нечего. Не зря показателем развитой страны, всегда является низкая демография. Демография чересчур высока? Это не развитая страна.
      AlexDARK
      1. venaya Сегодня, 07:30
        Цитата: AlexDARK
        Вообще-то, если для кого-то это секрет, белых людей на земле всегда было меньше. Намного меньше. Невероятное меньшинство, ничтожная капля. Так было и есть сейчас.

        Простите, но вы распространяете чистейшей воды дезинформацию. По многочисленным исследованиям, в основном на западе, количество белых людей в мире до XX-го века было значительно больше чем цветных и размножались белые люди быстрее. Катастрофа проявилась только после I-ой МВ, тогда был искусственно организован мор, в первую очередь люди гибли из-за гриппа "испанки", а не от самой войны. До 17-го года Россия занимала первое место в мире по темпам роста населения, ГИ следовала на втором месте. Две мировые войны .. и тю-тю, всё изменилось к худшему.
        venaya
    3. сибиралт Сегодня, 08:21
      Тысяча негров на Вильнюс довольно заметно для разнообразия расового букета города. hi Но скоро туда хлынут украинские беженцы - бандеровцы. Те точно с неграми не уживутся. laughing
      сибиралт
      1. Егоза Сегодня, 09:44
        Цитата: сибиралт
        Но скоро туда хлынут украинские беженцы - бандеровцы. Те точно с неграми не уживутся.

        ничо! у нас темнокожие украинцы тоже есть. Вот их и пошлем......
        Егоза
  2. Ольгович Сегодня, 06:13
    Грустно, однако, что удирающие из Литвы мигранты бегут буквально следом за местными гражданами, ищущими благосостояния в странах Западной Европы, что неминуемо обернется демографическим кризисом для так называемого «балтийского тигра».


    Мне-не грустно. yes
    Ольгович
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:21
      [/quote][quote]Мне-не грустно. yes

      ...с Вами одного мнения...
      a.s.zzz888
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:37
      Ольгович -как только в любой из трех микростран-вымиратов начнут оседать беженцы из Африки или Ближнего Востока, считайте что коренное население там через некое время сократится до катастрофического минимума, или вообще исчезнет.
      Изгоняющий либероидов
      1. venaya Сегодня, 09:21
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        как только в любой из .. микростран-вымиратов начнут оседать беженцы из Африки или Ближнего Востока, считайте что коренное население там через некое время сократится до катастрофического минимума, или вообще исчезнет.

        Такое положение уже произошло на практике в Южно-Африканской республике. Жаль что публикаций по этому поводу практически нет, что вовсе не удивительно, учитывая то, кому конкретно монопольно принадлежат все СМИ мира и кто конкретно на самом деле организовывает подобный воистину геноцид местного коренного населения.
        venaya
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:20
    Грустно, однако, что удирающие из Литвы мигранты бегут буквально следом за местными гражданами, ищущими благосостояния в странах Западной Европы

    ...а кому "грустно"?...мне, честно, НЕТ... за что боролись - на то и напоролись... angry
    a.s.zzz888
  4. мичман Сегодня, 07:02
    Чем же эти люли будут заниматься? Ведь мы их развивали и кормили, а что будет в ближайшее время? Куда катится Прибалтика? Честь имею.
    мичман
  5. изя топ Сегодня, 07:04
    их ознакомление с местной культурой и традициями.
    а бешенцам и не надо местных традиций,они со своими приедут yes
    изя топ
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    Грустно, однако

    Для кого грустно? Для президента Литвы - ярой русофобки, или может для чиновников ЕС? Мало вероятно. Для нас так глубоко наплевать кто и куда бежит. Даже если Литва исчезнет с карты мира мало кто обратит на это внимание.
    rotmistr60
  7. Бензорез Сегодня, 08:03
    Честно говоря мужчины, проблемы Литвы это один из последних вопросов которые меня волнуют. Да и то "из спортивного интереса".
    Бензорез
  8. Evgenijus Сегодня, 08:09
    Каждый день вижу бомжей, копающихся в контейнерах для мусора. Зачастую прямо у контейнера едят они остатки пищи из выброшенных мешков с мусором, допивают из смятых пакетов для молока и др. Это часть граждан Литвы - совсем не мигранты, свои, родимые. А сердце болит у власть имущих за приезжих с Африки, с бомбами за пазухой ...
    Evgenijus
    1. Егоза Сегодня, 09:48
      Цитата: Evgenijus
      А сердце болит у власть имущих за приезжих с Африки, с бомбами за пазухой ...

      Ну так за приезжих ЕС доплачивает, а за своих - нет. Потому и будут привечать. Надеются, что с бомбами они на Россию попрут. Счаз! Пусть все в любимую Германию съезжаются...вместе с бомбами.
      Егоза
    2. Татьяна Сегодня, 09:57
      Evgenijus
      Каждый день вижу бомжей, копающихся в контейнерах для мусора. Зачастую прямо у контейнера едят они остатки пищи из выброшенных мешков с мусором, допивают из смятых пакетов для молока и др. Это часть граждан Литвы - совсем не мигранты, свои, родимые.
      То же самое, например, и в Эстонии. И все эти "белые" у помоек в странах Балтии - это, как правило, пока только этнические русские! Русофобия и апартеид в отношении русских в странах Балтии даёт свои негативные демографические плоды!
      Эстонец или эстонский этнический русский.
      А сердце болит у власть имущих за приезжих с Африки, с бомбами за пазухой ...
      Татьяна
      1. venaya Сегодня, 10:31
        Цитата: Татьяна
        Эстонец или эстонский этнический русский.

        "Эстонец" - житель Эстонии, Эстляндии, Остляндии и т.д. В переводе на наш нормальный язык "Ост" - сокращённое "в-ост-ок", то есть направления откуда восходит солнце. То есть по простому - "восточная земля". Там сейчас проживает 30% носителей "Y" хромосомы рода "N1c1" - остальные просто русичи, но всем уже давно запрещают говорить на родном автохтонном языке, на русском. Тут получается, что часть коренных русичей приучили говорить на карело-финском диалекте угро-финского языка, а часть продолжает ещё говорить на своём, русском. Похоже в наличии разделение русов на русскоговорящих и "эстонско"-говорящих. Оккупанты (захватчики иноземцы) запутали всех и всё что возможно. Как им, жителям Эстонии, теперь это всё разъяснить по простому?
        venaya
  9. NUR Сегодня, 10:32
    Так они являются прямыми конкурентами на просторах западной Европы.
    NUR
  10. aleks neym_2 Сегодня, 11:05
    Пусть возьмут хотя бы одного, а к нему приедет семья(душ этак с 9) + дедушки-бабушки + дяди-тёти с домочадцами. А ещё дальние родственники! Думаю, сотня наберется. Квота - 1000? Итого 100 тысяч. Итого 50 млн евро соц помощи. Литва богатая страна - потянет!!! Ждите нас, мы уже едем!!!!!! До скорой встречи! РЕНАТ СОЛОМОНОВИЧ ПЭТРЭНКО.
    aleks neym_2
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