Литовцы – вон, беженцы – добро пожаловать!

В литовском городе Каунасе открылся Центр Красного Креста по приему и интеграции беженцев, в функции которого будет входить консультирование прибывающих в страну мигрантов по вопросам трудоустройства, социального обеспечения, а также их ознакомление с местной культурой и традициями.Очевидно, данную меру следует рассматривать как составную часть политики по приему переселенцев, в основном из стран Ближнего Востока, активно насаждаемую своим членам Европейским Союзом. Напомним, согласно договорам, заключенным с Брюсселем, малые страны ЕС обязуются принять определенное количество беженцев, чтобы разделить это бремя с наиболее пострадавшими от потока практически неконтролируемой миграции странами Средиземноморья.Навеянная благими намерениями мультикультурализма инициатива в Литве реализуется, мягко говоря, со скрипом, чему есть ряд причин. Первая – объективно небольшое количество квот – Вильнюс заявил о готовности принять лишь 1 105 человек. Кроме того, к переселенцам, претендующим на статус беженца, предъявляются жесткие требования со стороны государственных органов. На «место под солнцем» могут претендовать лишь те лица, которые прошли отбор сотрудниками специальных служб и не представляют угрозы общественной безопасности.Также против превращения Литовской Республике в привлекательную для обретения убежища страну, к сожалению, играет ее уровень социально-экономического развития. Взыскательные приезжие из арабских стран, уже успевшие вкусить блага единовременных выплат и пособий по безработице, составляющих более 3 тысяч евро в месяц для многодетной семьи в ФРГ, не готовы «перебиваться с хлеба на воду» всего за 500-600 евро, которые им могут предложить в Литве. Об этом недвусмысленно говорит статистика: в 2016 году убежища в стране запросили 410 человек, что лишь немногим больше трети от планового показателя.Те же, кому все-таки посчастливилось попасть в Литву, не спешат в ней обосноваться. Наоборот, в новостных лентах регулярно появлялась информация о том, что очередная сирийская семья или компания из нескольких выходцев из Ирака арендовала автомобиль и спешно отправилась в Германию. Впрочем, для местного населения оно и к лучшему – вряд ли судьба бельгийских и французских городов, страдающих от террористических актов исламских экстремистов, может служить хорошим примером.Грустно, однако, что удирающие из Литвы мигранты бегут буквально следом за местными гражданами, ищущими благосостояния в странах Западной Европы, что неминуемо обернется демографическим кризисом для так называемого «балтийского тигра».С другой стороны, может не все так плохо? Не зря же свободное передвижение людей провозглашено одной из основополагающих ценностей сообщества европейских государств. Безусловно, Литва достигла здесь потрясающих успехов и стала примером для всех остальных. Правда, пока только по количеству выезжающего населения.