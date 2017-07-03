Бронеавтомобиль Panserbil 21 (Норвегия)



Бронеавтомобили норвежской армии. Крайний слева - Panserbil 21



Panserbil 21 на параде

По материалам сайтов:

http://aviarmor.net/

http://network54.com/

http://dws-xip.pl/

http://strangernn.livejournal.com/

До определенного времени командование норвежской армии недооценивало бронетехнику всех классов и не планировало закупать подобные машины. Тем не менее, со временем стало очевидным, что игнорирование перспективного направления приведет к самым печальным последствиям, и потому были предприняты несколько попыток перевооружения армии. Тем не менее, они, в целом, не увенчались успехом и не позволили защитить страну. До нападения нацистской Германии Норвегия успела построить всего три бронеавтомобиля, первым из которых оказалась машина с условным обозначением Panserbil 21.Напомним, до середины тридцатых годов норвежские вооруженные силы не имели ни одной боевой машины и даже не планировали их приобретать. Только в 1936 году появилось предложение о строительстве первого танка, при помощи которого предполагалось проверить перспективы подобной техники. У Швеции было закуплено шасси легкого танка Landsverk L-120, которое было достроено на норвежском предприятии и передано армии. Из соображений экономии танк получил корпус из конструкционной стали и вооружение в виде единственного пулемета. Такая машина показала себя не самым лучшим образом, и военные отказались от закупки новых танков. Противники модернизации армии, желавшие сэкономить на закупках, были довольны этим.Уже после нападения гитлеровской Германии на Польшу норвежское командование осознало свои прежние ошибки. Немецкие действия на польской территории наглядно показали всю пользу бронетехники всех классов. Приняв во внимание все это, военачальники решили заказать разработку и строительство собственных боевых бронированных машин. Ограниченные экономические возможности страны не позволяли рассчитывать на получение крупного парка бронетехники, но армия нуждалась в любых машинах, способных повысить обороноспособность.Отсутствие достаточного финансирования и запаса времени не позволило Норвегии провести полноценную программу разработки перспективных проектов. Кроме того, Королевство Норвегия не имело развитой оборонной промышленности, что тоже накладывало самые серьезные ограничения. В результате было принято решение взять за основу для перспективной техники имеющиеся в наличии грузовые автомобили, ранее закупленные за рубежом. С них следовало удалить более не нужные агрегаты, после чего можно было монтировать броневые корпуса с местами для экипажа и вооружением.Следует отметить, что подобный подход неоднократно использовался при разработке броневиков в разных странах. Он позволял в определенной мере сократить стоимость разработки и производства готовых машин, а также упрощал эксплуатацию и снабжение запчастями. Тем не менее, со временем развитые в промышленном отношении государства смогли продвинуться вперед и отказаться от использования коммерческих шасси. Норвегии лишь предстояло пройти этот путь, но пока приходилось использовать «устаревшие» методы.Первый норвежский броневик получил самое простое обозначение – Panserbil 21 («Бронеавтомобиль-21»), сокращавшееся до PB 21. Следующие броневики обозначались схожим образом, но получали иные номера.В качестве основы для броневика с номером «21» был выбран коммерческий трехосный грузовик британской компании Morris Motors. По-видимому, это был грузовик модели Morris Commercial CDSW, также использовавшийся в качестве артиллерийского тягача. Эта машина могла перевозить груз массой до 2,5 т и обладала неплохой проходимостью, что делало ее подходящей основой для перспективного бронеавтомобиля. Подобно другим проектам аналогичного назначения, в ходе переделки грузовик должен был лишаться штатной кабины, капота и грузовой платформы. На их место нужно было устанавливать броневой корпус оригинальной конструкции, способный защитить как экипаж, так и основные агрегаты.Точные параметры защиты PB 21 неизвестны, но, по имеющимся данным, использовалась сравнительно тонкая броня, способная защитить экипаж только от пуль стрелкового оружия или осколков артиллерийских снарядов. Использовалось ли дифференцированное бронирование – неизвестно. Наклонное расположение некоторых броневых листов передней проекции позволяет предполагать, что авторы проекта решили применить т.н. рациональные углы бронирования, позволявшие в определенной мере повысить уровень защиты.Конструкцией своего бронекорпуса первый норвежский броневик напоминал более старые машины своего класса зарубежной разработки. Для защиты двигателя предлагалось использовать коробчатый капот с наклонным лобовым листом и вертикальными бортами. Сверху двигатель прикрывался крышкой, расположенной под острым углом к горизонтали. Интересной особенностью передней части корпуса был щиток, прикрывавший колеса. На месте бампера располагался прямоугольный броневой лист, значительно выходивший за пределы проекции корпуса. Передняя стенка имела люк, прикрытый подвижной крышкой. Он предназначался для подвода воздуха к радиатору.Непосредственно за капотом располагалась передняя стенка обитаемого отсека, незначительно выступавшая вбок относительно бортов. Над ней находился наклонный трапециевидный лист с двумя проемами под люками. Передняя часть обитаемого отсека получила крупную заваленную вперед крышу и скошенные бортовые листы с проемами под двери. На месте грузовой площадки базового автомобиля помещался крупный обитаемый отсек с вертикальными бортами и кормой. Передняя его часть имела горизонтальную крышу с погоном для установки башни.Башня отличалась достаточно простой конструкцией. Ее основным элементом была цилиндрическая деталь, выполнявшая функции лба, бортов и кормы. В передней ее части имелась амбразура для оружия. В лобовой части башни предусматривался скос, над которым находилась подвижная крышка люка.Шасси базового грузовика Morris оставалось без изменений. Его основой была прямоугольная рама с узлами для установки всех нужных агрегатов. В передней части шасси помещались бензиновый двигатель мощностью 65-70 л.с. и коробка передач. При помощи карданного вала и дифференциалов крутящий момент выдавался на две задние пары колес, являвшиеся ведущими. Колеса имели подвеску на основе листовых рессор. Все шесть колес имели односкатную конструкцию и комплектовались стандартными «гражданскими» шинами. Какие-либо средства защиты ходовой части не предусматривались. Передняя ось была связана с рулевым механизмом.Компоновка корпуса позволяла отнести броневик Panserbil 21 к категории бронетранспортеров. В передней части обитаемого отсека помещались места водителя и стрелка. За ними находился второй стрелок. Прочие объемы можно было использовать для перевозки десанта, орудия или иной полезной нагрузки. Для размещения солдат предлагалось использовать пару лавок, закрепленных вдоль бортов корпуса.Бронеавтомобиль PB 21 получил достаточно интересный комплекс бортового вооружения. «Главным калибром» машины сделали 7,92-мм пулемет Colt m/29 – лицензионную копию американского Colt-Browning M1917. Это оружие использовало ленточное боепитание и комплектовалось крупным кожухом, необходимым для водяного охлаждения ствола. Боекомплект пулемета перевозился в лентах, помещенных в коробки и размещенных на стеллажах обитаемого отсека.Для пулемета предлагалось два варианта размещения. В зависимости от поставленных задач и обстановки на поле боя, он мог помещаться в установке лобового листа и выполнять функции курсового, либо устанавливаться в башне с круговым обстрелом. Перестановка пулемета осуществлялась вручную, без покидания защищенного объема.Кроме пулемета на борту броневика имелось три винтовки Krag-Jørgensen калибром 6,5 мм. Это оружие и патроны для него транспортировались в отдельной укладке, и должно было извлекаться только при необходимости. Также экипаж и десант могли использовать личное оружие, стреляя через смотровые люки или поверх бортов.Собственный экипаж бронеавтомобиля состоял из двух человек: водителя и стрелка-пулеметчика. Место водителя находилось в передней части корпуса у левого борта. Он должен был попадать в машину через бортовую дверь. Следить за дорогой предлагалось при помощи прямоугольных лючков в лобовом листе и двери. В боевой обстановке лючки прикрывались подвижными крышками.Слева от лобового смотрового люка имелся второй проем меньшего размера, предназначенный для использования стрелком. Доступ к месту последнего так же обеспечивался бортовой дверью. Лобовой лючок комплектовался средствами крепления пулемета, при использовании которых становился амбразурой для ведения огня. Схожие устройства размещались и в башне.Крупный обитаемый отсек, размещенный в центре и корме корпуса, мог использоваться в качестве десантного отделения, для чего вдоль его бортов располагались лавки. Размеры броневика позволяли взять на борт до 6-8 пехотинцев с оружием. Они могли попадать в машину через бортовые и кормовые двери. Десантное отделение не имело никаких средств наблюдения, хотя бойцы могли осматривать местность поверх бортов. При необходимости бронеавтомобиль мог взять на борт тот или иной груз соответствующей массы. По-видимому, после установки броневого корпуса грузовое автомобильное шасси сохранило возможность перевозки 500-700 кг полезной нагрузки.В результате предлагаемой модернизации армия могла получить машину, по своим габаритам, в целом, соответствующую существующим грузовикам базовой модели. В то же время, установка нового бронекорпуса и цилиндрической башни могли привести к некоторому росту габаритов, прежде всего высоты. Снаряженная масса броневика Panserbil 21, по разным оценкам, могла достигать 4,5-5 т. По своим ходовым характеристикам бронеавтомобиль мог быть похожим на существующие грузовики серийных моделей.Строительство перспективного броневика по собственному норвежскому проекту стартовало в самом конце 1939 года. В соответствии с предложениями конструкторов, с серийного грузового автомобиля сняли все лишние агрегаты, вместо которых установили броневой корпус собственного изготовления. После недолгих и сравнительно простых переделок машину вывели из сборочного цеха и передали заказчику. Пройдя необходимые испытания, бронеавтомобиль был отправлен в одну из строевых частей. Почти одновременно с PB 21 испытания прошли два других броневика под номерами «22» и «23», построенные по другим проектам.Известно, что в ходе испытаний первый бронеавтомобиль Норвегии показал себя далеко не самым лучшим образом. Достаточно быстро выяснилось, что машина имеет заметные недостатки, и поэтому вряд ли может дойти до полноценной эксплуатации. Прежде всего, проблемы возникали с силовой установкой и ходовой частью. 70-сильный двигатель не без труда справлялся с увеличившейся массой машины, а также регулярно ломался и требовал ремонта. Следует отметить, что помимо большого снаряженного веса машины на двигатель негативно влияла неудачная конструкция броневого капота, не обеспечивавшая правильный обдув радиатора.Регулярно ломающийся двигатель, с большим трудом развивающий требуемую мощность, не позволял броневику показать максимально возможные характеристики подвижности. Как следствие, ходовые характеристики на шоссе, в целом, были удовлетворительными, но на пересеченной местности броневик терял и без того не слишком высокую подвижность.Прочие проблемы машины были связаны с устаревшим техническим обликом. Бронеавтомобили на базе коммерческих грузовиков с пулеметным вооружением уже не соответствовали актуальным требованиям и потому не могли дать желаемые результаты. Действительно, норвежская машина могла перемещаться по полю боя и атаковать противника при помощи винтовок и пулемета, не опасаясь ответного огня. Однако реальные боевые качества, особенно на фоне зарубежных образцов аналогичного назначения, оставляли желать лучшего.Тем не менее, не имея альтернатив, норвежская армия приняла новый броневик на вооружение. Боевая машина Panserbil 21 была передана 1-му драгунскому полку, базировавшемуся вблизи г. Осло. К этому времени в той части уже служил единственный танк Норвегии – Rikstanken. Предполагалось, что в ходе своей службы бронемашина будет оказывать поддержку наступающим кавалерийским частям. Самоходное шасси позволяло двигаться рядом с кавалеристами, а пулеметы давали возможность заметным образом повысить огневую мощь подразделения в целом. В дальнейшем 1-й драгунский полк получил еще два броневика, после чего мог рассчитывать на неплохой рост боевых показателей.По разным данным, до апреля 1940 года броневик PB 21 и другая недавно построенная техника использовалась в различных учениях, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие кавалерии и бронетехники. Несмотря на все проблемы боевых машин, удалось получить удовлетворительные результаты. Кроме того, на практике было подтверждено, что армия действительно нуждается в самоходной технике с собственным вооружением. По результатам этих маневров могло быть принято решение о заказе нескольких новых бронеавтомобилей.В ночь на 9 апреля 1940 года немецкие войска вторглись на территорию Норвегии. Вскоре после этого 1-й драгунский полк получил приказ о подготовке к выдвижению на фронт. Ранним утром 10 апреля полк покинул расположение. Примечательно, что бойцы взяли с собой только оружие, боеприпасы, провизию и лошадей. Единственный танк, к тому же не имевший брони, и три броневика по неким причинам остались в гараже части. Через несколько часов оставленный военный объект был захвачен немцами. Весь парк бронетанковой техники Норвегии в один момент стал трофеем противника.Дальнейшая судьба первого норвежского броневика Panserbil 21 достоверно неизвестна. В разных источниках упоминается, что захваченные бронемашины привлекли внимание немецких солдат, и они стали отправлять домой фотокарточки в стиле «я и трофей». О дальнейших событиях вокруг PB 21 информация отсутствует. В то же время, известно, что, как минимум, один из двух бронеавтомобилей Норвегии был принят захватчиками, возвращен к службе и достаточно активно использовался в качестве полицейской техники вплоть до выработки ресурса. Первая машина, вероятно, часто ломалась и быстро показала себя самым плохим образом, из-за чего даже бережливые немцы предпочли отправить ее на слом.Как, когда и где завершил свое существование PB 21 – остается только гадать. Тем не менее, достоверно известна судьба всех трех броневиков норвежской разработки. В течение некоторого времени они оставались в эксплуатации, но со временем были списаны и разобраны на металл. Этим машинам не было суждено увидеть конец Второй мировой войны и освобождение Норвегии.До определенного времени военачальники Королевства Норвегия, исходя из соображений экономии, не желали оснащать армию какой-либо бронетехникой. Понимание необходимости подобных машин пришло слишком поздно – только после начала Второй мировой войны. В кратчайшие сроки были разработаны новые проекты, по которым, тем не менее, удалось построить всего лишь три бронеавтомобиля с противопульным бронированием и пулеметным вооружением. Другая техника с более высокими характеристиками так и не успела появиться, а имеющиеся образцы не смогли оказать никакого влияния на ход боев.