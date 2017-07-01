Военной промышленности нужны четкие ориентиры

Недавно в редакции «Независимого военного обозрения» состоялся традиционный экспертный круглый стол, организованный независимым экспертно-аналитическим центром «Эпоха». На этот раз в фокусе обсуждения специалистов была тема: «Военно-промышленный комплекс государства: проблемы современности, контуры грядущего». И разговор получился весьма острый.Военно-промышленный комплекс (ВПК) можно смело отнести к отрасли, которая в последнее столетие оказывала существенное влияние на развитие экономически развитых государств. Однако в настоящее время основы построения и функционирования ВПК, заложенные в середине ХХ века, перестают давать тот эффект, который от них ожидается. Во всем мире начался активный поиск дальнейших путей развития национальных оборонно-промышленных комплексов (ОПК). Озабочено этой проблемой и отечественное экспертное сообщество: цена ошибки в этом вопросе может не только привести государство к технологической зависимости от других стран, но при некоторых обстоятельствах и стать угрозой для самого его существования. Ведь не секрет, что при современном уровне компьютеризации промышленного производства возможно враждебное вмешательство в управление оборонными предприятиями. Да и наши собственные просчеты чреваты тяжелыми последствиями.Предлагаем вниманию наших читателей основные тезисы выступлений участников круглого стола по данной теме.Юрий Николаевич Балуевский – советник главнокомандующего Росгвардии, начальник Генерального штаба ВС РФ (2004–2008), заместитель секретаря Совета безопасности РФ (2008–2012), генерал армииТема нашего круглого стола, при всей своей понятности, крайне сложна. Ни для кого не секрет, что наличие развитого и независимого от поставок извне военно-промышленного комплекса (ВПК) является одним из главных условий достижения и обеспечения политической и технологической независимости государства. А развитие вооруженных сил с опорой на собственные возможности ВПК – одна из главных необходимостей для любого государства.Возникает вопрос: что для этого нужно? Наверное, как минимум две основные составляющие: достаточно большие деньги и квалифицированные кадры. Есть ли это у нас сегодня? Имеет ли сегодня Россия независимый национальный ВПК, опирающийся на национальные кадры и научно-конструкторскую школу? Да и что такое «независимый национальный ВПК» в условиях глобализации? В условиях, когда меняются основы создания и функционирования ВПК в самом широком смысле его понимания.Простой пример: сегодня в мире считается абсолютно нормальным отсутствие прямой связи между географическим расположением предприятия и соответствующим гражданством владельца (владельцев). Предприятие в одном государстве, хозяева – в другом, основные поставщики сырья и комплектующих – из третьих стран, кредиты – из четвертых, потребители – из пятых. К какому национальному ВПК относится такое предприятие? Какой государственный орган сможет осуществлять долгосрочное планирование и выпуск необходимой продукции подобным предприятием в угрожаемый период и в военное время?Как такая система экономических взаимоотношений будет функционировать не только в условиях военных действий, но и в сегодняшних «мирных санкциях». Эта проблема требует детального изучения.Другой важной проблемой в области ВПК является создание эффективной системы управления оборонными отраслями промышленности как в мирное, так и в военное время.Обеспечение устойчивого функционирования ВПК требует детального согласования очень значимых и очень сложных по своей сути документов: государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа, программ развития различных приоритетных областей промышленности, подготовки кадров, развития научно-исследовательской деятельности в целях обеспечения стратегического военно-технического и оборонного паритета с потенциальными агрессорами.В этой области, на мой взгляд, надо учитывать три основных фактора, которые негативно влияют на развитие ВПК любого государства.Во-первых, проблемы на этапе разработки государственной программы вооружения или ее аналогов: определенная келейность и закрытость работы «круга ограниченных лиц» без учета ясной и понятной стратегии к какой войне и с каким противником готовиться. Как следствие, государственный оборонный заказ (ГОЗ) еще не стал эффективным инструментом оснащения военной организации государства необходимым типажом и количеством ВВТ. Полагаю, что, по сути, он продолжает являться средством поддержания «на плаву» отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и социальной инфраструктуры его градообразующих городов и центров. Отсюда лоббирование, групповые интересы и как результат:– сложности в оптимальном выборе на основе соотношения «стоимость–эффективность» того, что действительно нужно военной организации государства;– «размазывание» материальных средств по множеству программ, проектов, типов ВВТ. Возникают значительные дополнительные затраты на их эксплуатацию и обучение персонала и т.п.;– большой типаж в закупках ВВТ (особенно в СЯС, ВКС и ВКО, СОН).Во-вторых, реалистичность ГПВ-2020 в финансовом плане: ведь основные расходы на развитие оборонной промышленности планировались после 2013 года. По результатам закладывалось повышение производства ВВТ в разы, а по некоторым позициям и на порядок! А что реально сегодня? Я не знаю. Но допускаю, что санкции западных «партнеров» могут сказаться на этих планах. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и «поле коррупции» в ГОЗ. По данным Главной военной прокуратуры, «откатов» не стало меньше. Вероятно, что они автоматически оказываются в цене ВВТ.В-третьих, реализуемость ГПВ-2025 в макроэкономическом плане. Скажу лишь одно: темпы роста экономики для ее реализации, по мнению многих авторитетных экономистов, должны быть выше.Таких нюансов сегодня сотни. В мире слишком много изменений, как технологических, так и социальных. И как учесть и взаимоувязать их решение в интересах развития ВПК завтрашнего дня – вопрос, требующий приоритетного решения.Сегодня совершенно очевиден тренд в военном деле: создание, обслуживание и сохранение вооружения и военной техники даже в мирное время стоит больших денег. Кроме того, с каждым новым поколением ВВТ становится все сложнее перепрофилировать предприятия, выпускающие одну технику, на другую. На мой взгляд, повторить подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, когда сотни заводов были переброшены из западных областей государства на Урал и в Сибирь и в короткие сроки освоен выпуск военной продукции – сегодня, а тем более «завтра» будет очень, очень сложно! А скорее даже невозможно, точнее – нецелесообразно! Война стала другой!Связь фронта с тылом в наши дни стала гораздо более тесной, непосредственной и решающей для победы. Функционирование и эффективность современной военной техники, не побоюсь этого сказать – в чем-то уже фантастической, во все большей степени определяются работой и состоянием тыла. В этом смысле центр тяжести ведения войны окончательно переместился с фронта в тыл. Нарушение противником устойчивости функционирования ВПК скажется на войсках гораздо быстрее, чем это было когда-либо ранее в истории человечества.Несомненно, вопрос развития российской оборонной промышленности с учетом динамичного изменения мира очень сложный. Самое простое решение – иметь много-много военных заводов, неприемлемо по нескольким причинам. И финансовая составляющая здесь не самая важная, хоть и существенная. Необходимо продумать гармоничное развитие всех социальных государственных институтов. Чтобы не получилось по Аркадию Райкину, если кто помнит его миниатюру про пошитый пиджак: ни к пуговицам, ни к рукавам по отдельности претензий нет, но пиджак носить нельзя!Важно сегодня заложить основы развития отечественного ОПК так, чтобы завтра он продолжал оставаться органичным инструментом обеспечения нашей национальной безопасности.Игорь Михайлович Попов – научный руководитель независимого экспертно-аналитического центра «ЭПОХА»Государство, преследующее свои национальные интересы, нацеленное на обеспечение своей обороны и безопасности, вынуждено выделять определенную часть своих интеллектуальных, организационно-управленческих, экономических, финансовых, социальных и иных ресурсов на военно-техническое развитие, на оснащение национальных вооруженных сил современными и перспективными системами и комплексами вооружения и военной техники (ВВТ). В результате формируется военно-промышленный комплекс (ВПК) государства, под которым понимается целостная взаимосвязанная трехкомпонентная система органов и структур военного производства, технического оснащения вооруженных сил и государственного управления и координации.«Учить войска тому, что нужно на войне», – завещал генералиссимус Александр Суворов. Перефразировав слова великого полководца применительно к военно-промышленному комплексу государства, можно вполне обоснованно ставить задачу так: «Вооружать войска тем, что нужно на войне!»Ключевое слово и в цитате А. Суворова, и в нашей интерпретации – это «война». Безответственно и бессмысленно организовывать учебу войск в мирное время, не понимая того, какой будет следующая война. В полной мере это относится и к тому, чем вооружаются войска в мирное время. С каким противником армия столкнется на поле брани будущего? Какие системы вооружения и военной техники ей будут нужны для успешных действий не только сегодня и завтра, но и в отдаленной перспективе?Это все не праздные вопросы. От них в конечном счете зависит не просто облик вооруженных сил, а их боевые возможности и способность гарантировать оборону и безопасность Отечества, отстоять его территориальную целостность и суверенитет. От ответов на эти вопросы зависит финансово-экономическое состояние государства, благополучие его граждан. Можно сэкономить на армии, ее вооружении и потребностях своих войск в мирное время и потом «кормить чужую армию». Возможна и другая крайность: вкладывать огромные средства в содержание и вооружение армии в мирное время, пока окончательно измученная экономика не рухнет и не похоронит под своими «обломками» и само государство, и его граждан. Содержание вооруженных сил и обеспечение их всем необходимым – и прежде всего ВВТ – требуют от государства огромных затрат.Именно поэтому так важно четкое понимание роли и места, предназначения и возможностей военно-промышленного комплекса в общей экономической, политической, военной системе государства. Вот почему так важно определиться с тем, какие проблемы стоят перед оборонно-промышленным комплексом России сегодня и как обеспечить передовые позиции нашей страны в военно-технической сфере в будущем.Комплекс проблем, стоящих перед отечественным ОПК, отличается высоким разнообразием и многоплановостью. Он включает проблемы совершенствования эффективности управления и координации, финансового обеспечения, импортозамещения, кадрового обеспечения, материальной базы производства и т.д. Эти проблемы очевидны и находятся в центре постоянного внимания руководства оборонно-промышленного комплекса страны.Но есть проблемы, которые не лежат на поверхности. К их числу относится разработка и создание новых типов, систем и комплексов ВВТ. Здесь важно все: и организация НИР и НИОКР, и определение тактико-технических требований к будущим вооружениям, и возможности внедрения передовых достижений науки и технологий в создании новых вооружений. Надо знать, что в этой области происходит в других странах, армиях вероятного противника. Надо понимать, для военных конфликтов какого типа создаются те или иные системы ВВТ и будут ли они отвечать потребностям войск в будущем.Конструктор систем вооружения сегодня должен быть настоящим творцом научной фантастики завтрашнего дня. А это очень сложно. Он создает то, о чем военные даже не мечтают. Вооруженные силы государства призваны воевать здесь и сейчас, то есть тем оружием, которое есть у них в арсенале, а не тем, которое рождается в мозгу конструктора. Соответственно возникает вопрос: насколько востребованы в будущей войне будут те чудеса конструкторской мысли, которые разрабатываются сегодня? Советский «Буран» опередил свое время на многие годы, если не десятилетия, чтобы стать экспонатом в Парке им. М. Горького. Насколько эффективны высокоточные боеприпасы, новейшие системы ПВО, самые совершенные в мире танки в борьбе с боевиками, цена жизни которых – бутылка питьевой воды, авиация которых представлена дешевыми коммерческими квадрокоптерами, а противотанковые средства – управляемыми фугасами?В борьбе с иррегулярным противником требуется специфический комплект ВВТ – дешевых и простых систем поражения, высокомобильных транспортных и боевых платформ, способных придать группировкам войск (сил) высочайшую подвижность и достаточную огневую мощь. Такими платформами в современных условиях могут быть только вертолеты различного типа и назначения.В военном конфликте с развитыми в военно-техническом отношении государствами отечественные Вооруженные силы должны быть в состоянии вести абсолютно новые по содержанию и характеру действия в физической сфере, а также информационном и киберпространстве, когнитивной сфере. К традиционным комплексам и системам ВВТ добавятся, а в некоторых ситуациях даже вытеснят их, нематериальные системы информационного оружия и кибероружия. Ключевые традиционные направления деятельности оборонной промышленности государства, то есть создание и производство летальных систем кинетического поражения, могут отойти на второй план.Будущие стратегические операции, сражения и битвы будут бушевать в виртуальном пространстве, в котором будут вершиться судьбы государств и народов. Каковы в этих условиях будут функции и задачи военно-промышленного комплекса государства – вопрос открытый.Генералы готовятся к прошедшей войне. Эта аксиома в полной мере относится и к ВПК государства. Отечественная военная теория не дает сегодня целостного концептуального представления о сущности и характере войны будущего. В таком случае невозможно определиться и с обликом будущего российского ОПК. Единственное, что сегодня ясно: следует исключить возможные «технологические сюрпризы» со стороны потенциальных недругов, которые могут проявиться в войне будущего и решить ее судьбу.ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ГОСУДАРСТВА: КОНТУРЫ ГРЯДУЩЕГОМусса Магометович Хамзатов – главный аналитик независимого экспертно-аналитического центра «ЭПОХА»Характер современной войны, как никогда ранее, определяется возможностями военно-промышленного комплекса государства и его союзников. Тезис классика отечественной военной науки генерала Александра Свечина – «экономика сумеет подчинить себе характер военных действий и наложить на них свою печать», высказанный почти 100 лет назад, стал объективной реальностью.В этом контексте проблема обоснования направлений развития ВПК государства является определением путей создания материальной базы для ведения успешных военных действий в будущем. Сложность вооружения и военной техники настолько возросла, что наладить производство современных и перспективных систем вооружения в короткие сроки первых стратегических операций (1–3 месяца) «с чистого листа» вряд ли кому удастся.Не менее критичным для устойчивого обеспечения военной организации государства ВВТ в условиях войны является и то обстоятельство, что количество технических элементов в современной военной технике коллективного пользования измеряется миллионами. С одной стороны, надо организовать производство комплектующих и конечных образцов ВВТ так, чтобы упростить логистику. С другой стороны, это не всегда экономически целесообразно. Вряд ли в мире найдутся государства, готовые под выпуск каждого нового типа ВВТ создавать новые «производственные долины». Нужно искать «золотую середину».Не менее сложная проблема для организации деятельности ВПК и в том, что с усложнением выпускаемой продукции увеличивается количество критически важных элементов в ВПК как системе. Организовать их надежное прикрытие и оборону становится все сложнее. Например, как защитить все элементы энергетики, прямо или опосредованно работающие на оборонку? Как гарантированно прикрыть критически важные элементы инфраструктуры автомобильного или железнодорожного транспорта, обеспечить бесперебойную работу логистических центров? Таких «тонких мест» сегодня много. И чем более развита промышленность государства, тем больше критически важных точек.В мире происходят значительные изменения в содержании и характере войны. Меняется военная организация государства: функции, задачи, менталитет, средства, организационные формы и т.п. Главное – понятие «фронт и стратегический тыл» ушло в прошлое. Военные действия изначально ведутся на всей территории государства жертвы агрессии. Значит, и ВПК необходимо строить на новых принципах, закладывать новые подходы к его совершенствованию и функционированию. Наивно надеяться в современных условиях на устойчивое функционирование оборонной промышленности, построенной на принципах 40-х годов. Тогда главной аксиомой было наличие глубокого тыла, в котором промышленность могла относительно спокойно работать. В современных условиях перехода агрессора в войне к системному воздействию на все элементы государства, военно-промышленный комплекс, построенный на старых принципах, функционировать не будет.Задумываясь о контурах ВПК будущего, необходимо помнить, что война практически всегда – тяжелое и длительное испытание для любого государства. В первую очередь для людей. Здесь речь не только о кадровой проблеме. Важно создать условия, чтобы специалисты были способны работать эффективно и как можно дольше. Подобные меры практикуются давно. Например, в Первую мировую войну для таких целей стали вводить бесплатное питание на производстве, выдавать продуктовые пайки для членов семей, создавать комнаты-ясли и детские сады для работающих женщин. Затраты на эти мероприятия считались экономически обоснованными. Трудно ждать от человека эффективного труда, когда он физически или психологически ослаблен. Репрессии дают кратковременный эффект.Проблема в этой области сегодня в том, что с каждым витком научно-технического прогресса задача заботы о специалисте необходимого уровня компетенции и членах его семьи становится все сложнее и все затратнее. По мнению некоторых экспертов, выходом может стать массовая роботизация промышленности. Сегодня количество промышленных роботов стремительно растет во всем мире. Их уже более двух миллионов. Вроде бы хорошо.Другой аспект этой проблемы. На лидирующую роль вышла интеллектуальная начинка ВВТ – много стало зависеть от качества электронной компонентной базы. Например, от производительности интегральных микросхем. В то же время их производство сложно и дорого. Кристаллы необходимо долго (несколько месяцев) «выращивать». Будет ли какая из сторон располагать этим временем – вопрос открытый. Иметь же несколько дублирующих заводов, разбросанных по всей территории страны, экономически нецелесообразно.Полная роботизация промышленности эффективна лишь для мирного времени. Любое поражение противником конвейера/технологической цепочки, будь то физический вывод из строя или деструктивные действия на уровне программного обеспечения, может мгновенно остановить все производство. Людей в таких же условиях в отличие от роботов можно перенаправить на решение других задач или перегруппировать для продолжения выпуска основной продукции. Это обстоятельство принципиально важно. Ведь военно-промышленный комплекс должен устойчиво функционировать в условиях, когда война ведется на всей территории государства. Когда огневое или информационное поражение объектов промышленности является не исключением, а устоявшейся практикой.При планировании развития ВПК на среднесрочный и долгосрочный периоды важно учесть следующее.Во-первых, стратегического тыла на своей территории не будет. В этом качестве необходимо заблаговременно готовить территорию и ВПК государства-союзника, формально не являющегося стороной конфликта. Именно там возможно будет выпускать необходимую продукцию военного назначения и в готовом виде доставлять в район боевых действий.Многие экономически развитые страны уже так и поступают, поощряя своих бизнесменов скупать предприятия и целые производственные цепочки из сферы ВПК на территории других государств. Глобализация этому активно способствует.Во-вторых, ведение боевых действий с применением высокотехнологичного оружия возможно только в ходе первой стратегической операции. После нее экономика и ВПК хотя бы одной из сторон конфликта понесут такие потери, что в дальнейшем вынуждены будут перейти к массовому применению традиционных средств поражения. В этом случае недостаток высокотехнологичного оружия будет широко заменяться смертниками. Что мы и наблюдаем во всех конфликтах XXI века.ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ: КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ?Станислав Стефанович Чеботарев – доктор экономических наук, профессор, директор департамента экономических проблем развития АО «ЦНИИ ЭИСУ»За годы, прошедшие с момента перехода к рыночным отношениям, российский оборонно-промышленный комплекс претерпел множество изменений как организационного, так и экономического характера, главным содержанием которых стало превращение оборонных предприятий в самостоятельные коммерческие субъекты. В то же время высокая зависимость оборонных предприятий от государства (через различные формы поддержки, государственные оборонные заказы и т.д.) привела к возникновению в ОПК специфических экономических отношений, породивших дуализм в его функционировании: с одной стороны, он представляет собой сектор экономики, в котором высока доля государственного регулирования (в силу специфики выпускаемой продукции и высокой доли средств федерального бюджета, поступающих на его предприятия), а с другой – большая часть его предприятий относится к коммерческим предприятиям, целью функционирования которых является получение прибыли.Сегодня оборонные предприятия оказались в сложной системе проблем. Многие из них практически исчерпали все резервы и остаются весьма «уязвимыми» от дестабилизирующих факторов. Основными из них сегодня являются:– развитие финансово-экономического кризиса;– финансово-экономическая неустойчивость оборонных предприятий;– вынужденное импортозамещение;– отставание с переходом к 6-му технологическому укладу;– законодательные ограничения, предусматривающие жесткую регламентацию порядка использования средств, находящихся на спецсчетах (в том числе на закупку оборудования, погашение кредитов и т.д.), что затрудняет оперативное управление ресурсами.Существенное негативное влияние на функционирование ОПК накладывает разбалансировка в системе военная наука – ОПК. По нашему мнению, существующие взаимосвязи военной науки и оборонно-промышленного комплекса страны в сегодняшнем структурном построении не способны обеспечить необходимую эффективность военного строительства, так как не разрешают системного противоречия между военной наукой, политикой и экономикой (оборонно-промышленным комплексом).В силу этого предлагается объединенными усилиями представителей военных, экономических и других наук приступить к разработке военно-экономической стратегии государства на период до 2030 года как приоритетной научной и практической задачи. При этом основными объектами исследования должны стать: совокупная национальная мощь и факторы ее реализации, а также механизм государственно-рыночной модернизации оборонно-промышленного комплекса, экономики и Вооруженных сил страны в целом.Целесообразность выработки такого механизма обусловлена тем, что хозяйственная система страны застряла на полпути от плана к рынку. Это наложило негативный отпечаток на политику, экономику, военное дело, науку и технику, что вызвало к жизни устойчивую тенденцию сокращения совокупной национальной мощи России.При таком положении дел необходимо с позиции системного анализа пересмотреть организационно-идеологические установки в организации оборонного строительства государства и обеспечить:– признание военно-экономической безопасности стержнем всей системы национальной безопасности страны;– наличие законодательно закрепленного и обязательного для всех федеральных органов исполнительной власти, занятых вопросами военного строительства и особенно военно-технической политики, планового периода – 5 лет.Такой подход вытекает из взаимосвязей военная наука – политика – экономика. Мы отдаем приоритет военной науке, которая реализует установки политики и выступает «задающим генератором» для научного комплекса оборонной промышленности и всей системы наук, исследующих войну.Признание военно-экономической безопасности стержнем всей системы национальной безопасности страны позволяет путем последовательных приближений организационно упорядочить процедуру согласования ресурсов, планируемых на содержание и развитие всех элементов военного строительства.При этом важнейшую роль приобретает Послание Президента РФ Федеральному собранию. Оно может стать конкретным программным документом обеспечения военно-экономической безопасности на плановый период. В этом случае необходимо придать этому документу статус федерального закона.Кроме того, в интересах формирования ОПК завтрашнего дня необходима системная работа на всех уровнях управления в государстве, в том числе выполнение следующих действий (мероприятий).На уровне федеральных органов законодательной власти:– принять систему программно-целевого планирования развития ОПК во взаимосвязи со всеми объектами военной организации общества;– разработать и принять Федеральный закон «О военном производстве».На уровне федеральных органов исполнительной власти:– поставить вопрос о создании в Российской академии наук структуры по изучению современной войны, в которую вошли бы представители военной науки и ученые – представители других наук;– рассмотреть вопрос о соответствии организационно-правовых форм предприятий оборонной промышленности современным и перспективным потребностям государства в области обороны;– уточнить порядок (механизм) определения военных расходов государства, соответствующий его реальным потребностям;– определить величину отложенного спроса на техническую модернизацию оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил и выработать механизм его удовлетворения;– инициировать вопрос об оценке эффективности системы управления оборонно-промышленным комплексом, и в первую очередь в части, касающейся реализации военно-технической политики государства;– завершить работу по формированию механизма государственно-частного партнерства в интересах военного строительства;– инициировать научно-исследовательскую работу по формированию военно-экономической стратегии России на период до 2030 года.На уровне Министерства обороны РФ:– проанализировать эффективность взаимодействия военно-научного комплекса и научных организаций оборонных отраслей промышленности и принять ряд необходимых решений;– обеспечить организационно-методическую согласованность при разработке оперативно-стратегических, технических и экономических требований к системам вооружения;– гармонизировать отношения представителей промышленности и Министерства обороны России на этапе выработки тактико-технических характеристик образцов оружия и их военно-промышленной реализации.ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯАнатолий Михайлович Никонов – генерал-майор, доктор экономических наук, профессорРазвитие оборонно-промышленного комплекса сдерживается рядом проблем: опережающий рост цен на энергоносители, сырье, материалы, полуфабрикаты и покупные изделия при сдерживании роста цен на собственную продукцию в целях сохранения позиций на внутреннем и внешнем рынках; непрогнозируемый рост валют (доллара и евро), в которых происходят расчеты за поставки импортного сырья, материалов и комплектующих; отсутствие учета в действующей системе ценообразования особенностей производства продукции, поставляемой по ГОЗ; сохраняющейся зависимости производства ряда важнейших видов ВВТ от поставок комплектующих по импорту; неритмичное финансирование НИОКР, выполняемых в рамках ГОЗ; мелкосерийность производства и низкая загрузка мощностей; малая доступность кредитных средств и высокие проценты по кредитам и займам; высокий физический износ активной части основных фондов большинства промышленных предприятий ОПК.В этих условиях крайне актуальными представляются анализ, систематизация и пересмотр отдельных аспектов действующей государственной политики в сфере ценообразования на продукцию оборонного назначения. Актуально и внесение изменений в федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ: его отдельные положения создают проблемы в работе предприятий ОПК, и в частности предприятий промышленности обычных вооружений.Так, при наличии большой номенклатуры производимых комплектующих, которые используются сразу в нескольких головных изделиях по разным госконтрактам, при новом механизме оплаты со спецсчета в банке только за изделия по конкретному заказу возникают трудности по оплате материалов и комплектующих из-за малых норм применения в конкретном изделии и больших партий отгрузки поставщиком. Как правило, головные предприятия отрасли обычных вооружений отмечают неготовность большинства предприятий – поставщиков сырья и материалов к выпуску продукции малыми сериями из-за отсутствия соответствующего оборудования, что влечет за собой увеличение затрат потребителя. Это приводит к замораживанию оборотных средств и увеличению складских запасов. При этом законом предлагается предоставить право головному исполнителю (исполнителям) формировать некоторые запасы продукции для исполнения ГОЗ и возмещать обоснованные расходы на формирование запаса с согласия госзаказчика. Но непонятен механизм, как, кто и когда будет возмещать эти расходы.Следующий момент. По существующему законодательству, в себестоимость продукции по ГОЗ включается величина процентной ставки по кредитам в размере не более ставки рефинансирования ЦБ РФ плюс 1,5%. В действительности промышленным предприятиям приходится брать кредиты в коммерческих банках с куда более высокой процентной ставкой. Эта разница оплачивается предприятием отрасли за счет прибыли. Требуется изменение заданного правила «20+1», позволяющего зарабатывать прибыль 20% на собственном производстве и лишь 1% при кооперации. То есть налицо стимулирование создания полноцикловых производств, что исключает все преимущества производств, широко использующих аутсорсинг.Отдельная проблема – открытие счетов на каждый государственный контракт и контракт соисполнения в уполномоченном банке. Количество счетов у одного исполнителя может составить несколько сотен. При этом у предприятий возникают проблемы, связанные с существенным увеличением бухгалтерской работы и стремительным ростом документооборота, что влечет увеличение штата административно-управленческого персонала (финансовый, планово-экономический отделы, бухгалтерия). Все это увеличивает накладные расходы и соответственно рост цен продукции по ГОЗ.Предлагается открывать на предприятии в рамках ГОЗ единый спецсчет и дать возможность предприятию заключать между предприятиями кооперации договор на несколько заданий ГОЗ. Не распространять действие закона № 275-Ф3 на предприятия кооперации с объемом поставок комплектующих до 5 млн руб. в год. Необходимо принять в рамках исполнения ГОЗ единую типовую форму договора для всех уровней кооперации, что позволит значительно упростить и, главное, сократить по времени процедуру заключения договоров между предприятиями.Следует также указать, что в законе есть прямой запрет на покупку иностранной валюты или перевода денег за рубеж со спецсчета. Однако покупка импортной комплектации, например, в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Прибалтике пока является необходимостью.Необходимо упростить согласование применения импортной элементной базы, переработать разрешительные документы, возложив большую ответственность за применение импортных ИЭТ на предприятия – разработчиков и генеральных конструкторов.Отдельный пласт проблем в развитии ОПК связан с необходимостью научно-методического и информационно-аналитического обеспечения разработки и внедрения промышленных технологий для обеспечения производства важнейших образцов ВВТ. До сих пор отсутствуют утвержденные методики и экономико-математические модели для оценки эффективности новых промышленных технологий, прогнозирования и оценки стоимости работ по разработке промышленных технологий (критических и базовых), предусматриваемых для включения в гособоронзаказ, оценке научно-технологического, производственного и кадрового потенциала организаций – потенциальных исполнителей заданий ГОЗ.Достижение указанной цели должно осуществляться на основе:– разработки и согласования в установленном порядке методики оценки эффективности промышленных технологий в интересах обеспечения производства важнейших образцов ВВСТ, включая перечень критериев оценки эффективности использования выделяемых средств с учетом развития интеграционных и инновационных процессов в ОПК, и разработку на этой основе соответствующих показателей;– разработки экономико-математических моделей для оценки стоимости работ по разработке промышленных технологий, предусматриваемых для включения в ГОЗ;– разработки методики и проведения оценки научно-технологического, производственного и кадрового потенциала организаций – потенциальных исполнителей заданий ГОЗ по разработке промышленных технологий.ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС НЕ ЛОКОМОТИВ, А ГЕНЕРАТОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИВладимир Владимирович Пименов – доктор экономических наук, советник генерального директора АО «ЦНИИ ЭИСУ», профессор РЭУ им. Г.В. ПлехановаРассматривая проблемы современного оборонно-промышленного комплекса, я бы начал с понятия присущей ему двойственности. С одной стороны, в соответствии с Военной доктриной государства основной задачей ОПК является обеспечение обороноспособности и безопасности государства. С другой стороны, ОПК является аккумулятором передовых технологий, сосредоточием интеллектуального потенциала страны, и этот потенциал должен эффективно использоваться в интересах развития и создания высокотехнологичной продукции гражданского назначения и тем самым способствовать повышению конкурентоспособности всей отечественной экономики. Эта имманентно присущая ОПК «двойственность» накладывает определенные требования (условия) при выборе стратегии и путей его развития, которые практически крайне слабо учитывались в ходе его реформирования, особенно на ранних этапах.Во-первых, необходимо рассматривать ОПК как базис по обеспечению и укреплению национальной безопасности государства. Основные положения такого базиса определены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (указ президента страны № 683 от 31 декабря 2015 года). Сама Стратегия – это базовый документ стратегического планирования, где определены национальные интересы и приоритеты страны. И теперь необходимы инструменты и модели взаимодействия военного и гражданского секторов экономики для реализации этой Стратегии.Речь должна идти именно о системном подходе к развитию всей политики страны, имея в виду принятие скоординированных инструментов, механизмов и действий как в развитии военно-технической политики и укреплении оборонно-промышленного комплекса, так и развитие всего экономического потенциала страны на основе дальнейших структурных преобразований в интересах личности, общества и государства. На развитие этого экономического потенциала и должны быть направлены инновационные технологии, разрабатываемые в организациях ОПК. При этом ОПК не должен оставаться локомотивом, который тащит экономику страны, как это было в Советском Союзе и продолжалось в период конверсии в 90-е годы в России. ОПК должен стать генератором отечественной экономики и заряжать ее новейшими технологиями для создания конкурентоспособной гражданской продукции.Отсюда – вторая группа вопросов: необходимость развития трансфера технологий из ОПК в гражданский сектор экономики. Инструментами трансфера технологий должны стать малые венчурные компании как проводники высоких технологий, которые пока крайне слабо развиты в сфере промышленного производства.С позиции сегодняшнего дня речь должна идти уже не столько о конверсии как прямой замене оборонных заказов заказами гражданской продукции, сколько о глубоко продуманной стратегии диверсификации, основанной на гибких и бережливых производствах, на современных маркетинговых технологиях и на организационных принципах Матрицы национальной технологической инициативы (как государственной программы мер по модернизации экономики и поддержке инновационного развития в России перспективных отраслей и содействия расширению на различных рынках).Предпосылками такого развития становится то, что на большинстве оборонных предприятий за последние 3–4 года была завершена модернизация производства, освоены новейшие технологии. Постепенно решается вопрос кадрового обеспечения организаций ОПК как в части широкого набора в вузы по инженерным и техническим специальностям, так и по более высокому (существенно выше среднего) уровню заработной платы.Третья группа вопросов – это реализация утвержденной указом президента от 13 мая 2017 года № 208 Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года. 25 вызовов и угроз потребуют системно подойти к их нейтрализации и обеспечения стратегических национальных приоритетов, определенных в вышеуказанной стратегии. И здесь необходимы, по нашему мнению, превентивные меры, системные по своей сути, которые должны опираться на программное планирование.Современное развитие ОПК сталкивается с рядом объективных трудностей, обусловленных негативной макроэкономической и внешнеполитической конъюнктурой, с экономическими санкциями в отношении высокотехнологичных отраслей российской оборонной промышленности. Складывающаяся ситуация требует количественных и качественных оценок такого воздействия, в том числе через инфраструктуру и инструменты финансовых рынков.В Стратегии экономической безопасности России (ст. 12) среди основных определены такие вызовы и угрозы, как «5) усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков», а также «8) подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в т.ч. в результате влияния спекулятивного иностранного капитала…)».Для большинства стратегических проектов, реализуемых предприятиями – исполнителями государственного оборонного заказа, характерна высокая зависимость от импортных комплектующих (в отдельных отраслях ОПК – до 70–80%). И в этих условиях крайне актуальной задачей становится решение проблемы импортозамещения, которую невозможно осуществить в кратчайшие сроки. Валютные риски, связанные с отрицательной динамикой обменного курса рубля, остаются высокими, что приводит к удорожанию потребляемых комплектующих иностранного производства.При принятии эффективных управленческих решений, способствующих дальнейшему развитию ОПК, требуется проводить адекватную и экономически обоснованную оценку воздействия валютно-денежного и фондового рынка на условия и результаты хозяйственной деятельности оборонных предприятий.Дальнейшее развитие оборонно-промышленного комплекса должно быть направлено как на укрепление обороноспособности государства, так и на повышение эффективности всей экономики страны и ее конкурентоспособности, основанной на высоком научно-технологическом базисе ОПК.Ирина Игоревна Скоробогатова – старший научный сотрудник Военного института (УНО) ВАГШ ВС РФОбоснование рациональных объемов военных расходов в государственном бюджете проводится на основе баланса между оборонными потребностями и экономическими возможностями страны. Это приводит к необходимости учитывать следующие предпосылки:– рассмотрение военных расходов и формирования оборонного заказа на основе оценки их влияния как на обеспечение внешнеполитической устойчивости, так и внутренней социально-экономической стабильности и экономической безопасности;– переход к использованию концепции управления риском в условиях множественных неопределенностей и ресурсных ограничений;– необходимость создания научно-технических заделов при разработке новых видов вооружений;– использование возможностей предприятий ОПК для развития наукоемких высокотехнологичных производств.Изменение характера военных угроз, экономическая нестабильность, высокий уровень конкуренции в современных условиях приводят к необходимости диверсификации производственной деятельности с целью минимизации рисков для предприятий ОПК. Устойчивость многопрофильных предприятий (объединений) основана на возможности перемещения производственных ресурсов в более перспективные виды деятельности, компенсации убытков в одном направлении деятельности за счет других, а также совместного использования общих инфраструктурных мощностей. Для компаний, специализирующихся на инновационных видах деятельности, аналогичные преимущества обеспечиваются в случае их участия в работе технопарков.Многие исследователи считают, что традиционные предприятия в ближайшей перспективе будут вытесняться предприятиями, ориентированными на сетевое взаимодействие, при котором структура организации может меняться в зависимости от требований участников взаимодействия. В современных российских условиях этому препятствуют следующие факторы:– недостаточное развитие конкурентных рынков, что означает, что при поиске вариантов для кооперации не хватает объективной информации о деятельности предприятий, работающих на рынке;– отсутствие возможностей применения современных методов оценки качества управления предприятием и взаимодействия с контрагентами;– недостаточно развитая культура кооперации, связанная с многочисленными нарушениями принятых обязательств;– сложность реализации инфраструктурных проектов, обусловленная их высокой капиталоемкостью и длительным сроком окупаемости вложений.Для предприятий ОПК отличительными чертами деятельности являются:– монопольное положение в предложении готовой продукции и результатов своей деятельности;– высокая доля государственного заказа в портфеле заказов (от 70 до 100%), практически полное отсутствие частных инвестиций;– высокая наукоемкость и технологичность процессов разработки и производства продукции;– длительность производственного цикла;– высокая капиталоемкость и долгосрочность инвестиционных проектов;– высокая материалоемкость и фондоемкость производства;– необходимость поддержания в рабочем состоянии мобилизационные мощности;– высокие требования к качеству продукции, контролируемые представителями военных ведомств;– закрытость информации о результатах научных работ;– высокие квалификационные требования к кадрам.В силу перечисленных особенностей производственной деятельности к предприятиям ОПК неприменимо понятие банкротства. Понятно, что предприятие, производящее уникальные виды оборудования, вооружения и стопроцентно зависящее от госзаказа, рассчитывает на поддержку государства в силу своего значения для обеспечения национальной безопасности. Поэтому такие показатели, как платежеспособность, финансовая устойчивость, целиком зависят от действий государства как заказчика. Если же оценивать возможности предприятия по дальнейшему развитию, гораздо больше применим показатель, оценивающий соотношение капитальных затрат к добавленной стоимости. Тенденция его снижения по конкретному предприятию или относительно других предприятий отрасли может указывать на то, что предприятие теряет динамичность в развитии. Другим показателем, также характеризующим качество роста предприятия, является отношение капитальных затрат к численности работников.Учитывая сложную структуру высокотехнологичных предприятий ОПК и необходимость учета вклада каждого подразделения в создание готового продукта, перспективным является подход, предполагающий учет работы каждого участника, минуя отношения купли-продажи, что позволило бы снизить налогообложение. Учитывая те особенности производственной деятельности ОПК, которые были перечислены выше, такой подход (близкий к типу договоров о давальческом сырье) позволил бы избежать излишнего документооборота и дать возможность участвующим в производстве готового продукта подразделениям определять свои доли прибыли пропорционально внесенному вкладу.Александр Андреевич Корабельников – полковник, доктор военных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФУспех в реализации комплекса мероприятий по приведению ОПК в соответствие с требованиями нового времени, на мой взгляд, немыслим без мобилизации экономики. Приоритетной задачей является формирование новой военно-технической и функциональной специализации мощностей военно-промышленного комплекса с воссозданием распавшихся и созданием новых циклов производства военной техники и вооружений в рамках специальных государственных программ и преобразованием системы профильного обучения и специализации, начиная с системы среднего профессионального военного образования.Изменение содержания и характера современной войны требует сложной и кропотливой работы не только для обеспечения развертывания и применения Вооруженных сил, но и по организации производства продукции для государственных нужд, и не в последнюю очередь для нужд населения. Ведь не секрет, что с обострением обстановки в отношении России будет организована экономическая блокада. Это вызовет необходимость развертывания производства продуктов питания и организации жесткого контроля по его потреблению. Решение обозначенной системной проблемы применительно к режиму особого положения видится через осуществление мероприятий импульсной мобилизации.Под импульсной мобилизацией предлагается понимать мобилизационное развертывание производства отдельных видов вооружения и военной техники, продовольствия и других видов продукции, с привлечением к их изготовлению части предприятий военной и гражданской промышленности, а также наиболее важных коммерческих предприятий.Импульсная мобилизация как понятие еще не получило признания, однако этот особый вид мобилизационного развертывания касается не только военного производства, он приобретает в последнее время все более актуальный и отчетливый характер.Применительно к современному состоянию России, прежде всего в социально-экономической области, мероприятия по импульсной мобилизации ключевых отраслей народного хозяйства целесообразно проводить не только на территории, прилегающей к району предполагаемого конфликта, но и на всей территории страны. Мобилизационное развертывание военного производства при импульсной мобилизации должно отличаться от частичной и полной форм мобилизационного развертывания военного производства по: номенклатуре и размерам поставок вооружения и военной техники, имущества, продовольствия и удовлетворения самых разнообразных заявок войсковых частей (выделение помещений для личного состава, организация ремонтно-восстановительных работ, в подготовке помещений, приспосабливаемых для госпиталей, обеспечение топливом, печеным хлебом, горячей пищей, буфетами, ларьками, ремонтом обуви и одежды, временным транспортом, обслуживанием зрелищными мероприятиями, кинофильмами, периодической печатью и т.д.), а также по времени развертывания.К основным мероприятиям импульсной мобилизации могут быть отнесены: призыв военнообязанных на формирование прежде всего воинских частей и соединений постоянной боевой готовности; изыскание людских ресурсов, прежде всего специалистов в вышеуказанных отраслях, отправка их на работу в промышленность; учет и бронирование военнообязанных за народным хозяйством; развертывание мероприятий по подготовке резервов в системе всеобщего военного обучения и специалистов учебной сети гражданских ведомств; учет и контроль над накоплением и расходованием продовольственных запасов; проведение комплексных мероприятий по контролю за криминогенной обстановкой в населенных пунктах, особенно в анклавных рынках труда, формирующихся на миграционной основе.Проведение мероприятий импульсной мобилизации также потребует титанических усилий администрации субъекта Федерации, руководства военных комиссариатов, предприятий, общественных организаций. Успех в ее реализации возможен только при умелой агитационно-пропагандистской работе среди населения.К предприятиям промышленности, участвующим в импульсном мобилизационном развертывании, должны предъявляться ряд жестких требований: первое – быстрое освоение и развертывание производства новейших наукоемких образцов вооружения, а на предприятия другого профиля и форм собственности – освоение производства продукции, требующей большого расхода в ходе ведения боевых действий; второе – быстрота и большой масштаб наращивания производства; третье – гибкий и короткий по времени переход от выпуска одних изделий к выпуску более эффективных. Для обеспечения перечисленных требований необходимо создать гибкое, быстро переналаживаемое производство.В период нарастания угрозы агрессии возникнет острая необходимость эффективного использования наличного научно-производственного, педагогического и боевого потенциала Вооруженных сил и других компонентов военной организации государства, восстановления производственных циклов, специальных образовательных программ и всей системы вербовочно-агентурной работы. Однако предопределяющим в задействовании всех невостребованных резервов для обороны страны является принцип оборонительной достаточности. Его реализация находится в широком спектре социальных, а также в разделах и специальных направлениях общих государственных научно-технических программ, квалифицированном кадровом обеспечении систем защиты техники, технологии и безопасности личного состава.Развитие оборонно-промышленного комплекса страны необходимо рассматривать как двигатель модернизации промышленного производства страны. От производственной базы организаций оборонно-промышленного комплекса будет завесить состояние национальной безопасности, а также комплексное и системное развитие субъектов Российской Федерации, расширение и укрепление хозяйственных связей между ними.