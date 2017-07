Хотят ли американцы воевать с Россией

Хотят ли американцы войны? Вопрос, конечно, интересный… Особенно, если говорить за весь американский народ. Другое дело, отдельные личности, например, тот же сенатор-республиканец Джон Маккейн. Но это скорее предмет не политического, а психиатрического исследования. Совершенно иная картина, когда в той или иной форме в милитаристский психоз впадают представители власти, за спиной у которых одна их мощнейших военных машин.Как известно, 8 декабря 1987 года в Вашингтоне советский лидер Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган скрепили подписью Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), согласно которому стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Договор получил статус бессрочного, можно сказать, вечного.Однако жизнь оказалась сюжетнее благих ожиданий эпохи перемен, и уже через 20 лет фундамент под ДРСМД закачался. 15 февраля 2007 начальник Генштаба ВС России генерал армии Юрий Балуевский заявил, что Россия может начать пересмотр всей договорно-правовой системы ядерного сдерживания в ответ на размещение элементов американской системы ПРО в Восточной Европе. В 2000 году, когда США объявили о выходе из Договора об ограничении систем ПРО, аналогичное заявление сделал президент России Владимир Путин. «Реликтом холодной войны» назвал Договор РСМД в бытность министром обороны Сергей Иванов. По его словам, Россия должна иметь на вооружении ракеты средней и меньшей дальности уже хотя бы потому, что они есть у Индии, Пакистана, Кореи, КНР, Ирана и Израиля: «Эти страны расположены недалеко от наших границ, и не учитывать этого мы не можем. Только две страны не имеют права обладать этими ракетами: Россия и США. Вечно так продолжаться не может». 22 июня 2013 года, в очередной День памяти и скорби, Владимир Путин еще раз заявил о возможности выхода Российской Федерации из ДРСМД. Основания прежние: приближение НАТО вместе с американской ПРО к российским рубежам и наличие ракет запрещенного класса у соседей.Понятно, что между словом и делом обычно присутствует некоторая дистанция. Особенно в дипломатии, где слово нередко используется в качестве инструмента психологического воздействия. Но бывают случаи, когда лучше не сотрясать воздух, а молча делать только то, что выгодно.Например, авторитетный израильский эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми, бывший руководитель спецслужбы «Натив», считает, что Михаил Горбачев, подписав в свое время ДРСМД, совершил большую глупость, если не сказать большего. Дело в том, что ракет средней и меньшей дальности у СССР было чуть ли не вдвое больше, чем у Соединенных Штатов, поэтому ДРСМД был необходим США как воздух. Но за прошедшее время Пентагон обзавелся такими же ракетами на морских платформах, и теперь договор по РСМД для Вашингтона практической ценности не имеет.И вот результат. Буквально на днях уже не отдельные одиозные личности, а группа конгрессменов, которую возглавил председатель комитета по ядерному вооружению Майк Роджерс, направила в администрацию президента США предложение о выходе из ДРСМД. Авторы законопроекта утверждают, что «было бы безответственно продолжать придерживаться этого договора, если другая сторона (Россия. – «НВО») его не соблюдает».Справедливости ради надо отметить, что такие попытки предпринимались американской стороной и прежде (так что Кремль не оригинален!), но доказать, будто российский ВПК «смастерил» для «Искандера» дальнобойную ракету, не удавалось. По всей видимости, нет доказательств и сейчас. Да если б и были, они вряд ли перевесили бы приближение НАТО на восток и размещение американской ПРО у российских границ. Но на Капитолийском холме не стали углубляться в детали. Достаточно было заявить, что «по сравнению с периодом холодной войны, которая окончилась развалом СССР, российские наземные, воздушные и морские силы пытаются быстро развиваться, переходят на более высокий технологический уровень и настойчиво разрабатывают боевые платформы нового поколения».Самое любопытное, что все это правда. Но спрашивается, причем здесь ДРСМД – тот самый «реликт холодной войны», от которого, как выясняется, Америке не холодно и не жарко?Очевидная версия: запустив в пробное производство денонсацию ДРСМД, в Вашингтоне явно рассчитывают, что Москва купится на эту стратегическую провокацию. А дальше все по апробированной еще на СССР схеме: безумная гонка вооружения, экономические проблемы, падение жизненного уровня, уличные протесты, смена неугодного для Запада режима…Однако безусловной поддержки инициатива американских законодателей пока не получила. Представители Пентагона и Госдепа заявили, что соблюдение договора РСМД «остается в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов». Но это полуправда. Во-первых, судя по сдержанной реакции Кремля, наивная идея то ли припугнуть Россию гонкой вооружения и добиться сговорчивости (например, по Сирии), то ли на самом деле втянуть в разрушительное военно-техническое противостояние, явно не проходит. Во-вторых, даже на первый взгляд безобидные, пусть на словах, манипуляции со сложившейся системой коллективной безопасности действительно могут привести к непредсказуемым последствиям. Такой точки зрения придерживается, например, бывший министр обороны США Уильям Перри, который заявил, что выход из договора РСМД приведет исключительно к росту опасности: «Шансы того, что ошибки приведут к ядерному конфликту, возрастут».И если предположить, что вряд ли конгрессмены, выступившие с инициативой дезавуировать ДРСМД, действовали исключительно по собственной инициативе, возникает закономерный вопрос: чем этот законопроект отличается, скажем, от истерии по поводу русских хакеров, якобы взломавших серверы Демпартии? Такая же политическая провокация, только более опасная.Не хотелось бы делать прогнозы до предполагаемой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на площадке G-20 в Гамбурге. Но скорее всего нынешнему хозяину Белого дома в ближайшей перспективе, как бы он этого ни хотел, не удастся избавиться от наследства Барака Обамы – так уж устроена американская политическая машина. Тем более что и в родной Республиканской партии единомышленников у него не так уж много. Подавляющее большинство американского истеблишмента считает, что победа над СССР в холодной войне оказалась не полной и не окончательной. В общем, проглядели Россию и теперь надо провести работу над ошибками…Как это претворяется в жизнь, хорошо известно: война на Северном Кавказе, Грузия, Украина, санкции… Прямого вооруженного столкновения, слава богу, пока что не было. Но косвенных предостаточно.Это сегодня турецкие помидоры почти перестали числиться в России овощем non grata, русские туристы снова заполняют пляжи Анталии и Мармариса, а Владимир Путин с борта корабля-укладчика Pioneering Spirit руководит стыковкой мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока», при этом по-дружески беседуя с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но ведь были и другие времена, когда турецкий F-16 исподтишка завалил российский Су-24. Напомним, что случилось это, когда Турция играла по правилам НАТО, а кандидат в президенты Хиллари Клинтон требовала закрыть небо над Сирией и, что подразумевалось, сбивать российские самолеты, если они там появятся.Никто не сомневается, что Эрдоган даже очень самостоятельный политик, возможно, с перехлестом. Но если рассматривать ситуацию буквально, получается, что российский самолет был сбит тогда практически по прямому указанию из-за океана, поскольку никто не сомневался, что именно Хиллари Клинтон станет хозяйкой Белого дома.Для краткости пропустим эпизоды, когда силы международной коалиции, которую, как известно, США держат на коротком поводке, несколько раз, якобы случайно, наносили удар по войскам Башара Асада, то есть по союзнику России. Но и при Дональде Трампе игра на нервах, к сожалению, продолжилась.7 апреля 2017 года в ответ на атаку якобы химическими отравляющими веществами в сирийском городе Хан-Шейхун президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе Эш-Шайрат. Что и было сделано: 60 ракет стартовали с эсминцев Ross и Porter, галсирующих в Средиземном море возле острова Крит. Говорят, на решение Трампа повлияла его дочка Иванка – ассистент президента США на неоплачиваемой основе, растроганная жуткими картинками из Хан-Шейхуна. Но это, конечно же, версия для обывателей, к тому же картинки оказались фейком. На самом деле это, во-первых, надо было самому Дональду Трампу, чтобы отмести обвинение, будто он под каблуком у Москвы. Во-вторых, тем, кто действительно подтолкнул Трампа к такому решению: надавить на амбиции России, проще говоря, припугнуть, поставить на место.Не получилось. И тогда 18 июня американский истребитель F/A-18E, как теперь выясняется, не с первой ракеты, сбивает сирийский Су-22 еще советского производства, который наносил бомбовые удары в районе Ракки по позициям запрещенной в России группировки «Исламское государство». В результате Россия в одностороннем порядке вышла из меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии и предупредила, что все воздушные объекты международной коалиции, залетевшие западнее Евфрата, будут считаться потенциальной целью. Об их безусловном уничтожении ничего сказано не было, но это само собой подразумевается…Вроде бы на этот раз решение принимал не Дональд Трамп, а командование международной коалиции. Это такая уловка… Но вот вопрос на засыпку: добились ли организаторы столь очевидной провокации намеченной цели? Если в планах была война между ядерными державами, то нет. Если речь идет о демонизации России, то задача выполнена. Дело в том, что за годы безраздельного господства американцы привыкли к тому, что никто не может им перечить, сверхчеловеки все-таки… А тем более, выдвигать ультиматум.С американской элитой все ясно – что с демократами, что с республиканцами. Даже западные эксперты не скрывают: если бы пост президента США достался Хиллари Клинтон, картина мира могла бы быть совершенно другой. Так что с Дональдом Трампом международному сообществу все-таки слегка повезло. А вот что думают насчет вероятной войны простые американцы (причем не локальной, таких в современной истории Америки хоть отбавляй), а большой войны с Россией или, например, с Китаем?Понятно, что нынешней американской администрации, раскачивающейся на качелях возможного импичмента, скорее всего не до социологических опросов. А вот в прошлом году, на закате эпохи Барака Обамы (кстати, нобелевского лауреата мира, исхитрившегося развязать не одну войну) две исследовательские организации, Charles Koch Institute и Center for the National Interest, провели изучение общественного мнения насчет войны и мира. При этом более половины опрошенных американцев высказались против какого бы то ни было возрастания роли Вооруженных сил США в конфликтах за рубежом в то время, как только 25% поддержали военную экспансию. Общественность выразила четкое разочарование внешней политикой Обамы, особенно его действиями на Ближнем Востоке, и продемонстрировала глубокую историческую память в том, что касается прежних военных катастроф, инициаторами которых были президенты Буш и Барак Обама. Больше половины опрошенных (51%) считают, что за последние 15 лет (2001–2015) безопасность США снизилась. И лишь восьмая часть (13%) ощущает себя в большей безопасности. При этом большая часть американцев не в восторге от размещения наземных сил США в Сирии и Йемене. Схожие ответы были предоставлены и по отношению к войне в Афганистане: 42% уверены, что в результате этого конфликта угроза безопасности внутри США возросла. А три четверти (75%) представителей американской общественности высказали пожелание, чтобы будущий президент (это уже обращение к Дональду Трампу. – «НВО») был менее сосредоточен на военных операциях США за рубежом.Как известно, при демократах демонизация России и Китая в качестве «величайшей угрозы нашего времени» была основным трендом внешней политики США, как, впрочем, и внутренней. И это притом, что две трети (63,4%) американцев заявили, что величайшая угроза исходит от терроризма – как международного, так и «доморощенного». Кстати, когда кандидат в президенты Хиллари Клинтон вела кампанию под лозунгом размещения ударных самолетов и ракет ВВС США для установления «бесполетной зоны» в Сирии и ратовала за уничтожение сирийских и российских военных самолетов, большая часть американской общественности (51%) была против этого. А 80% опрошенных стояли на том, что президент для каких-либо военных акций за рубежом должен запрашивать согласие Конгресса. Тем не менее президенты от обеих партий Джордж Буш и Барак Обама, как известно, с легкостью развязывали любую войну без всякого одобрения. В полной мере Дональд Трамп еще не воспользовался таким прецедентом. Однако на его «боевом счету» уже имеется ракетный удар по Сирии и кое-что, если допустимо так выразиться, по мелочам.Надо отметить, что «ковбойские подвиги» Трампа, который набрал голоса под обещание наладить отношения с Россией, особого восторга не вызвали. Но приходится только гадать, насколько изменится настроение американцев под воздействием активно нагнетаемой русофобии.При нынешней информационной политике в США повлиять на этот процесс практически невозможно. Поэтому Москве ничего не остается, как крепить оборонную мощь страны и, по данным ВЦИОМа, полученным в ходе всероссийского телефонного опроса, 83% респондентов высоко оценивают боеспособность Российской армии. Более трети (36%) считают армию страны самой эффективной и боеспособной в мире, 47% – одной из лучших в мире. Хочется верить, что так оно и есть.