Рискованный полет: как русская летчица спасла норвежских партизан

29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Даже через столько лет после Великой Отечественной войны многие страницы истории партизанского движения остаются малоизученными. Порой историки и поисковики находят в архивах удивительные истории. Об одной из них ТАСС рассказал мурманский поисковик, краевед Михаил Орешета.На стене гостиной в доме норвежца Карла Фредрика висит большой портрет русской девушки. Найти ее просил Карла его отец, бывший норвежский партизан Фигенскеу Пер-Рангвальд. Он долго и безуспешно разыскивал летчицу, которая спасла ему жизнь во время Второй мировой войны.Война с фашизмом для Фигенскеу Пер-Рангвальда началась в 1940 году. Тогда он с группой норвежских патриотов бежал из оккупированной немцами Норвегии в Советский Союз. После пересечения границы их арестовали и допрашивали. Через много лет Карл прочитал найденные в архивах протоколы тех допросов.В итоге беглецам поверили и предложили пройти обучение в разведуправлениях Северного флота и НКВД. Группы солдат Красной армии и норвежских партизан забрасывали на оккупированную территорию для ведения разведки и диверсионной деятельности.Впервые в подобной операции Фигенскеу Пер-Рангвальд поучаствовал в сентябре 1941 года, а всего за годы войны их на его счету было около десятка. Но одна из операций оказалась для партизана особенно памятной.Шел 1943 год. Группа партизан, в которой были Фигенскеу и два его товарища, вылетела в Норвегию на гидросамолете Ш-2, которые у нас ласково называли "шаврушки". С озера в окрестностях Мурманска, где был развернут гидродром, самолеты уходили на территорию Норвегии.Когда "шаврушка" пересекла границу и уже шла на снижение, норвежец увидел на берегу знакомого ему озера избушку, которой раньше там не было, а рядом с ней катер. И понял, что это засада.Он дотянулся до летчика и дернул его за плечо. Каково же было удивление партизана, когда пилот обернулся и им оказалась совсем молодая девушка.Замешательство длилось несколько секунд, но за это время самолет успел сесть на озеро. Норвежец показал летчице на избушку и катер, который уже рванул к ним. Девушка не растерялась, смогла развернуться и уже под пулями поднять самолет в небо.Больше свою спасительницу Фигенскеу Пер-Рангвальд не видел и даже не успел спросить, как ее зовут.После войны бывший партизан несколько раз приезжал в Мурманскую область, пытаясь найти летчицу. Он подробно пересказывал краеведам, чиновникам свою удивительную историю и просил найти летчицу. Но в советские времена помочь ему не смогли — большинство архивов было засекречено. Когда с возрастом сил уже не осталось, Фигенскеу Пер-Рангвальд попросил сына продолжать поиски.Карл Фредрик обратился к поисковику Михаилу Орешете, и тот в конце концов смог выйти на след летчицы. Документы удалось найти в государственном архиве Мурманской области. Выяснилось, что заброской партизанских групп в Норвегию занимались не военные летчики, а пилоты гражданской авиации. На Кольском полуострове в годы войны действовала одна из эскадрилий 5-го отдельного авиаполка Гражданского воздушного флота.Согласно документам, рейсы за линию фронта совершали восемь летчиков и среди них была лишь одна девушка — Анна Луканова.Узнать про Анну удалось многое. Вместе с подругой незадолго до войны она закончила ленинградскую авиашколу. 3 июня 1940 года Анну командировали из Ленинграда в Апатиты. Думала, что будет работать в гражданской авиации, но началась война.После войны Анна Луканова вышла замуж за летчика и взяла его фамилию — Нарбут. Ее сын тоже стал летчиком.Позже Михаил Орешета смог найти и фотографию героини. Сам партизан до столь долгожданных событий не дожил, но его сын, выполняя просьбу отца, сделал с фотографии летчицы большой портрет.За последние годы поисковикам и историкам как России, так и Норвегии удалось открыть немало неизученных страниц истории, связанных с партизанским движением. В начале 2016-го стартовал уникальный проект с участием историков, краеведов, поисковиков и общественных деятелей двух стран по изучению действий советско-норвежских партизанских групп.С нашей стороны работу ведут краевед Михаил Орешета, директор областного краеведческого музея Елена Химчук и зампредседателя регионального отделения Российского географического общества Сергей Гончаров. В организации взаимодействия представителей двух стран помогает сенатор Игорь Чернышенко.Как рассказывал ТАСС руководитель участвующего в проекте некоммерческого фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области "Щит" Геннадий Гурылев, цель проекта — как исторические исследования, так и увековечение памяти норвежских партизан и советских солдат, установка памятников в местах боев, популяризация информации об этой странице истории.