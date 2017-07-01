В Сербии представлена новая 155-мм самоходная гаубица Aleksandar
Как сообщает блог bmpd , в ходе 8-й оборонной выставки "Partner 2017", проходившей с 27 по 30 июня в Белграде, сербское военно-промышленное объединение "Југоимпорт – СДПР" представило новую 155-мм/52 автоматизированную самоходную гаубицу Aleksandar на колесном шасси с формулой 8х8.
Данное изделие является дальнейшим развитием семейства самоходных орудий NORA на колесном шасси и использует 155-мм/52 качающуюся часть, характерную для самоходной установки NORA B-52 . Максимальная дальность стрельбы гаубицы составляет 32,5 км, а активно-реактивным снарядом улучшенной аэродинамической формы с дополнительным донным газогенератором - до 52 км. Однако установка Aleksandar является полностью автоматизированной и артиллерийская часть управляется дистанционно из бронированной кабины САУ. Орудие оснащено автоматом заряжания с 12 готовыми к стрельбе выстрелами. Еще 12 запасных выстрелов находятся в отделении позади бронекабины. САУ Aleksandar выполнена на шасси Tatra с колесной формулой 8х8.
Как указывается, новая гаубица вызвала интерес у Пакистана. В феврале 2017 года министр оборонной промышленности Пакистана на полях выставки IDEX-2017 в ОАЭ провел переговоры с руководством "Југоимпорт – СДПР" на предмет участия сербской группы в тендере пакистанской армии на 155-мм/52 самоходную гаубицу на колесном шасси. Предполагается закупить примерно 500 новых систем данного типа, из которых 400 планируется собрать в Пакистане.
САУ Aleksandar
Данное изделие является дальнейшим развитием семейства самоходных орудий NORA на колесном шасси и использует 155-мм/52 качающуюся часть, характерную для самоходной установки NORA B-52 . Максимальная дальность стрельбы гаубицы составляет 32,5 км, а активно-реактивным снарядом улучшенной аэродинамической формы с дополнительным донным газогенератором - до 52 км. Однако установка Aleksandar является полностью автоматизированной и артиллерийская часть управляется дистанционно из бронированной кабины САУ. Орудие оснащено автоматом заряжания с 12 готовыми к стрельбе выстрелами. Еще 12 запасных выстрелов находятся в отделении позади бронекабины. САУ Aleksandar выполнена на шасси Tatra с колесной формулой 8х8.
САУ NORA B-52
Как указывается, новая гаубица вызвала интерес у Пакистана. В феврале 2017 года министр оборонной промышленности Пакистана на полях выставки IDEX-2017 в ОАЭ провел переговоры с руководством "Југоимпорт – СДПР" на предмет участия сербской группы в тендере пакистанской армии на 155-мм/52 самоходную гаубицу на колесном шасси. Предполагается закупить примерно 500 новых систем данного типа, из которых 400 планируется собрать в Пакистане.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2699475.html
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