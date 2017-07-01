11:30 01 июля

В Сербии представлена новая 155-мм самоходная гаубица Aleksandar

Как сообщает блог bmpd , в ходе 8-й оборонной выставки "Partner 2017", проходившей с 27 по 30 июня в Белграде, сербское военно-промышленное объединение "Југоимпорт – СДПР" представило новую 155-мм/52 автоматизированную самоходную гаубицу Aleksandar на колесном шасси с формулой 8х8.


САУ Aleksandar


Данное изделие является дальнейшим развитием семейства самоходных орудий NORA на колесном шасси и использует 155-мм/52 качающуюся часть, характерную для самоходной установки NORA B-52 . Максимальная дальность стрельбы гаубицы составляет 32,5 км, а активно-реактивным снарядом улучшенной аэродинамической формы с дополнительным донным газогенератором - до 52 км. Однако установка Aleksandar является полностью автоматизированной и артиллерийская часть управляется дистанционно из бронированной кабины САУ. Орудие оснащено автоматом заряжания с 12 готовыми к стрельбе выстрелами. Еще 12 запасных выстрелов находятся в отделении позади бронекабины. САУ Aleksandar выполнена на шасси Tatra с колесной формулой 8х8.


В Сербии представлена новая 155-мм самоходная гаубица Aleksandar

САУ NORA B-52


Как указывается, новая гаубица вызвала интерес у Пакистана. В феврале 2017 года министр оборонной промышленности Пакистана на полях выставки IDEX-2017 в ОАЭ провел переговоры с руководством "Југоимпорт – СДПР" на предмет участия сербской группы в тендере пакистанской армии на 155-мм/52 самоходную гаубицу на колесном шасси. Предполагается закупить примерно 500 новых систем данного типа, из которых 400 планируется собрать в Пакистане.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2699475.html
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 07:13
    Что это?Клон "Арчера"?Хотя похож только по очертаниям..Интересная вертикальная наводка у системы-гидравлика стоит
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:41
      Не могу не похвалить братьев-сербов . Интересная артсистема , жаль по ТТХ маловато информации . Дима , привет ! hi
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 07:49
        Паш,будь здрав!Кроме сербов еще и словаки со своей "Даной" в свое время некий фурор сделали.Её даже поставили на вооружение в Советскую Армию.
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:59
          Дим , вот ведь изобретательны мы - славяне . Жаль только что некоторые забывают об этом и становятся "кавказским типом" по западной классификации (т.е. наглосаксами) .
          bouncyhunter
      2. Дрюня2 Сегодня, 10:47
        Цитата: bouncyhunter
        Не могу не похвалить братьев-сербов .

        вчера кисть купил (окошко покрасить)
        а там - Made in Serbia - был приятно удивлён yes
        и качество норм. и цена вполне устроила .
        лучше сербов поддержу чем китай какой
        .
        Дрюня2
      3. xetai9977 Сегодня, 11:03
        Довольно интересная машина.
        xetai9977
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:19
    Или мне кажется, но кабина больно на КаМазовскую похожа recourse
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Сегодня, 07:37
      Она и есть wassat Вот только на "Александра" чешскую с броней поставили..
      210окв
  3. п-к Опарышев Сегодня, 07:30
    Пакистан,это Китай.Значит можно считать,что Китай уже наладил выпуск автоматических гаубиц
    п-к Опарышев
  4. garnik Сегодня, 08:02
    Сербов надо поддержать и они далеко пойдут .В Советское время на посещение Югославии разрешалось менять 30 рублей на боны,когда как в другие страны соцлагеря 300. Так как свобода и уровень жизни в Югославии были на уровне кап. стран.
    Сербы вперед!!!
    garnik
  5. Самогонщик Сегодня, 08:15
    идеальная машинка для мелких пакостей-двенадцать снарядов в цель за одну минуту и тикать от ответки на другое место.
    Самогонщик
    1. Лопатов Сегодня, 09:19
      А вот для нормальных боевых действий 12-ти снарядов с последующим заряжанием весьма мало...

      Вообще, странно, от "Арчеров" отказались практически все, кроме шведской армии. Да и те не особо стремятся... Зачем повторять чужой негативный опыт?
      Лопатов
  6. mvg Сегодня, 09:10
    Цитата: garnik
    Сербов надо поддержать и они далеко пойдут .В Советское время на посещение Югославии разрешалось менять 30 рублей на боны,когда как в другие страны соцлагеря 300. Так как свобода и уровень жизни в Югославии были на уровне кап. стран.
    Сербы вперед!!!

    Югославия была самой развитой страной в соцлагере. Динар был единственной конвертируемой валютой в странах победившего коммунизма (( Жаль, что страна распалась. Был бы реальный конкурент Германии и Франции.
    mvg
    1. Pivot Сегодня, 09:16
      Их по этому и развалили, уж больно конкурентные они были, по крайней мере итальяшек они за пояс заткнули.
      Pivot
    2. Лопатов Сегодня, 09:16
      Цитата: mvg
      аль, что страна распалась. Был бы реальный конкурент Германии и Франции.

      Потому и распалась. Пардон, расчленили.
      Лопатов
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