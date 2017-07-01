11:30 01 июля

Предполагаемый облик новейшего транспортника ПТС-80 «Ермак» попал на фото

Производители масштабных моделей-копий под заказ продолжают радовать экспертное сообщество различными ранее неизвестными изделиями. На днях была представлена модель нового транспортного самолета ПТС-80. Отметим, что представлены модели самолета в двух вариантах (ПТС-80-1 и ПТС-80-2, с носовой рампой) в ливрее авиакомпании «Волга-Днепр».

Предполагаемый облик новейшего транспортника ПТС-80 «Ермак» попал на фото




Первоисточник: http://bmpd.livejournal.com/


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Комментарии 3

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  1. Вас Влад Сегодня, 09:58
    Автор, ресурсом не ошибся?
    Вас Влад
    1. фигвам Сегодня, 10:27
      Это облик будущего отечественного широкофюзеляжного транспортника, замена АНов. АН-22 уходит в историю, АН-124 остаётся ограниченное количество, оба производились на окраине, а без таких самолётов нам будет трудно.
      фигвам
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 11:26
    Жаль нет ТТХ.Как я понимаю-эта модель,просто мысль толковая.На вид-шикарная машина.Разработать и построить-только время и,главное-деньги.Движки-боль вечная.Нет у на с с тягой в 30 кгс.Волга-Днепр,если появится эта машина,уже откажутся от Б-747Т.Красивая фантазия.К дикому сожалению... sad
    ВЕРЕСК
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