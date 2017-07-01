Предполагаемый облик новейшего транспортника ПТС-80 «Ермак» попал на фото













Производители масштабных моделей-копий под заказ продолжают радовать экспертное сообщество различными ранее неизвестными изделиями. На днях была представлена модель нового транспортного самолета ПТС-80. Отметим, что представлены модели самолета в двух вариантах (ПТС-80-1 и ПТС-80-2, с носовой рампой) в ливрее авиакомпании «Волга-Днепр».