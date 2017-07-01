11:30 01 июля

Запад снимет скальп с российских олигархов

Цель Запада - привести к власти в России людей, полностью и безоговорочно лояльных Западу. Ни какой другой вариант не устраивает западную элиту и никакие компромиссы она не примет. Среди наиболее информированной части западного общества немало людей симпатизирует России, и прекрасно видит всю нелепость пропаганды, которую ведут западные СМИ. Более того, на Западе немало людей категорически отвергают ту модель, которую элита США и Евросоюза навязывает своему обществу.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. garx Сегодня, 10:20
    Что подразумевает эта "лояльность"?
    garx
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 11:19
    Придётся в "готовность № 1" долго жить.Видео скользкое.Ходи и смотри.Сьесть нас-зубы сломать можно и челюсть свихнуть.Чревато и летальностью,если что.А пока-пусть брыкаются.
    ВЕРЕСК
Картина дня