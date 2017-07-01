Запад снимет скальп с российских олигархов

Цель Запада - привести к власти в России людей, полностью и безоговорочно лояльных Западу. Ни какой другой вариант не устраивает западную элиту и никакие компромиссы она не примет. Среди наиболее информированной части западного общества немало людей симпатизирует России, и прекрасно видит всю нелепость пропаганды, которую ведут западные СМИ. Более того, на Западе немало людей категорически отвергают ту модель, которую элита США и Евросоюза навязывает своему обществу.