Геращенко призвал привести войска в полную боеготовность из-за учений России
Российско-белорусские военные учения «Запад-2017», запланированные на сентябрь, должны стать поводом для приведения украинских войск в полную боевую готовность. Об этом в эфире «112 Украина» заявил депутат Рады Антон Геращенко.
Он также призвал организовать ответные учения на северной границе Украины.
При этом он отметил, что цель учений состоит в том, чтобы «щекотать нервы Украине» и Западу.
Ранее Секретарь СНБО Александр Турчинов уже заявлял, что совместные российско-белорусские учения могут быть подготовкой к наступательной операции, а министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2017» представляют угрозу для Украины.
Он также призвал организовать ответные учения на северной границе Украины.
Что должна сделать Украина как государство, подвергшееся агрессии со стороны России, в ответ на данные учения? Наши войска должны быть приведены в полную боевую готовность и для этого мы должны в, свою очередь, организовать наши учения, которые показали бы, что мы тоже готовимся к отражению атаки возможного, вероятного, а точнее уже известного нам противника— сказал Геращенко.
При этом он отметил, что цель учений состоит в том, чтобы «щекотать нервы Украине» и Западу.
Ранее Секретарь СНБО Александр Турчинов уже заявлял, что совместные российско-белорусские учения могут быть подготовкой к наступательной операции, а министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2017» представляют угрозу для Украины.
Использованы фотографии: http://patriot-donetsk.ru/
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