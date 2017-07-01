Геращенко призвал привести войска в полную боеготовность из-за учений России

Что должна сделать Украина как государство, подвергшееся агрессии со стороны России, в ответ на данные учения? Наши войска должны быть приведены в полную боевую готовность и для этого мы должны в, свою очередь, организовать наши учения, которые показали бы, что мы тоже готовимся к отражению атаки возможного, вероятного, а точнее уже известного нам противника

Российско-белорусские военные учения «Запад-2017», запланированные на сентябрь, должны стать поводом для приведения украинских войск в полную боевую готовность. Об этом в эфире «112 Украина» заявил депутат Рады Антон Геращенко.Он также призвал организовать ответные учения на северной границе Украины.— сказал Геращенко.При этом он отметил, что цель учений состоит в том, чтобы «щекотать нервы Украине» и Западу.Ранее Секретарь СНБО Александр Турчинов уже заявлял, что совместные российско-белорусские учения могут быть подготовкой к наступательной операции, а министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2017» представляют угрозу для Украины.