11:30 01 июля

Геращенко призвал привести войска в полную боеготовность из-за учений России

Российско-белорусские военные учения «Запад-2017», запланированные на сентябрь, должны стать поводом для приведения украинских войск в полную боевую готовность. Об этом в эфире «112 Украина» заявил депутат Рады Антон Геращенко.

Он также призвал организовать ответные учения на северной границе Украины.

Геращенко призвал привести войска в полную боеготовность из-за учений России



Что должна сделать Украина как государство, подвергшееся агрессии со стороны России, в ответ на данные учения? Наши войска должны быть приведены в полную боевую готовность и для этого мы должны в, свою очередь, организовать наши учения, которые показали бы, что мы тоже готовимся к отражению атаки возможного, вероятного, а точнее уже известного нам противника
— сказал Геращенко.

При этом он отметил, что цель учений состоит в том, чтобы «щекотать нервы Украине» и Западу.

Ранее Секретарь СНБО Александр Турчинов уже заявлял, что совместные российско-белорусские учения могут быть подготовкой к наступательной операции, а министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2017» представляют угрозу для Украины.

Использованы фотографии: http://patriot-donetsk.ru/
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Комментарии 23

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  1. Пётр1974 Сегодня, 10:49
    Давай давай,умник...А войска-то есть у тебя,или спились давно в-хлам?
    Пётр1974
    1. Pirogov Сегодня, 10:56
      Цитата: Пётр1974
      Давай давай,умник...А войска-то есть у тебя,или спились давно в-хлам?

      Он не умник ,а заднепроходный в этом и проблема.
      Pirogov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:58
      Ну на украине это так обычно "боевая готовность" в нынешние времена...

      Не очень смешно, там АЭС много..
      ОТДЕЛ
    3. сибиралт Сегодня, 11:09
      Тут бы еще одномоментно учения в Крыму и Принестровье провести и эту свинью Геращенко точно удар хватит. bully
      сибиралт
    4. Spartanez300 Сегодня, 11:15
      Эта жирная морда первый же в щель забьется в случае чего , только из подворотни и может тявкать .
      Spartanez300
      1. Банный Сегодня, 11:18
        С таким пятилом да на передовую бы пайку пожрать)))
        Банный
    5. Проксима Сегодня, 11:19
      Цитата: Пётр1974
      .А войска-то есть у тебя...


      Есть..

      Проксима
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 10:49
    Да любые учения-против вас.Не партесь.Захватим нежно и вежливо.Только некоторым,типа Геращенко-сала не дадим.А гермофродиту в лице пороша-и воды давать не будем.Посмотрим,как с похмелья настроение поднимется! feel
    ВЕРЕСК
  3. bouncyhunter Сегодня, 10:51
    А я думал что Антонина Геращенко уже давно замужем и в Германию укатила ... what
    bouncyhunter
    1. Подрезчик Сегодня, 11:04
      Третий параноик? Интересно, кто следующий?
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:25
        Цитата: Подрезчик
        Третий параноик?

        Огласите весь список , пожалуйста . И объясни - почему это я третий ? wink
        bouncyhunter
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:57
    Антон Геращенко.

    Вот по ком давно плачет не тюрьма, а петля. Верю, что закончат как немецкие военные преступники.
    rotmistr60
    1. Пётр1974 Сегодня, 11:04
      Нет-в Аргентинах спасутся,как фашисты в 45...
      Пётр1974
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:08
        Не добегут, свои в клочья порвут. Эта шушера больше всего боится своих нациков, поэтому и злобствует в отношении России и русских рассчитывая на благосклонность радикалов.
        rotmistr60
    2. soroKING Сегодня, 11:22
      это ж какая петля его выдержит? если только у Чубиса нано какая-нибудь есть recourse
      soroKING
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:58
    "Кони пьяные, хлопцы - запряжены"... Такая готовность? laughing
    Горный стрелок
  6. инженерный Сегодня, 11:03
    От наших учений еще не начавшихся, от страха все поджилки затряслись. И вообще чего вам бояться, если вы агрессора остановили по всем "фронтам", все таки самая сильная армия в гейропе.
    инженерный
  7. Б.Т.В. Сегодня, 11:11
    А лицо, то какое... " голодоморное"...
    Б.Т.В.
  8. Black_PR Сегодня, 11:12
    Вы только посмотрите, как они обделались..)) Они же реально боятся, что им пушной зверёк настанет, иначе просто такого воя не было бы !!!
    Black_PR
  9. Ловец Блох Сегодня, 11:17
    Всем подлодкам занять боевые позиции и окопаться soldier
    Ловец Блох
  10. mikh-korsakov Сегодня, 11:20
    Я бы не стал иронизировать по поводу ситуации на Украине. Что мы получили в итоге. Порошенко навязали минские соглашения, которые дали ему передышку и которые он не собирался выполнять. потому что если бы он их выполнил, Украина бы получила Донбасс и границу с РФ, но взамен, она бы получила федерализацию и пророссийский контингент на Донбассе. а это 7 млн. человек, плюс часть русскоязычных жителей юга, а значит планы создания антироссийского государства во главе с киевской хунтой не осуществились , а сама хунта была бы под угрозой. Хунта стала саботировать соглашения и одновременно поднимала антироссийскую истерию, гаранты - Франция и Германия устранились от выполнения и возложили вину на Россию. В этом успех хунты. За три года украинские СМИ совершили чудеса, они смогли переформатировать сознание украинского народа. превратив его в жесткого русофоба, а пророссийские силы жестоко подавить. Ценой разрыва связей с Россией была потеря высокотехнологичной промышленности, при одновременном укреплении ее оборонных отраслей. В Украину вошли американские аграрные компании с химией и ГМО, что позволяет нарастить выпуск продукции для бедных стран, а значит в перспективе поднять жизненный уровень, сделав ее крупной аграрной державой. Я полагаю, что через два-три года мы будем иметь на границах России сильное милитаризованное государство фашистского типа с зомбированным населением. И они попытаются вернуть Крым и Донбасс военным путем, это приведет к многочисленным жертвам, в том числе и с нашей стороны, при том что запад поставит нам ультиматум, как только мы начнем побеждать. А пока наши СМИ потешаются над Порошенко и его хунтой, а зря. Что с этим делать я не знаю. Пойти по чилийскому варианту, боюсь сил не хватит, там Америка засела крепко.
    mikh-korsakov
  11. ODERVIT Сегодня, 11:20
    И кто же им подкидывает бредовые идеи? Страшно подумать, что сами доходят до этого
    ODERVIT
  12. gabonskijfront Сегодня, 11:21
    Надо исходить из того, что личный состав ВСУ это мы и есть и что воевать они будут как и мы.Если на наступательные действия оперативного характера ВСУ мало приспособлена, то озлобиться и упереться может не по детски.
    gabonskijfront
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