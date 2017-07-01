Россия на треть сократила свой взнос в Совет Европы

Как мы неоднократно заявляли, объем взноса будет заморожен на треть на этот год

Поскольку средств на работу и должное функционирование Совета Европы не хватает, а Россия является одним из шести основных плательщиков организации

Но, тем не менее, затяжная русофобия на площадке ПАСЕ и непрекращающееся шельмование практически за наш счёт заставили Россию, на мой взгляд, совершенно закономерно, пересмотреть ситуацию со взносом

Заблокировали перечисление. Финансирование идет поэтапно. Оставшаяся на конец года треть не перечисляется. Это около 11 миллионов евро