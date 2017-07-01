Россия на треть сократила свой взнос в Совет Европы
Россия сокращает взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) на сумму, пропорциональную своему неучастию в работе ее Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он напомнил, что в СЕ поступило официальное уведомление "о сокращении взноса пропорционально нашему неучастию в работе ПАСЕ".
Как заметил политик, это, конечно, может вызвать определённые вопросы со стороны генсека СЕ и комитета министров СЕ.
На сегодняшний день Россия является одним из крупнейших плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Великобританией, Германией, Францией, Италией и Турцией. Взнос России за 2017 год составляет более 33 млн евро, то есть свыше 7% от общего бюджета СЕ.
6 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Россия не заплатит в бюджет СЕ около трети своего ежегодного взноса и назвал приблизительную цифру.
В пятницу 30 июня МИД РФ проинформировал, что Москва приостанавливает уплату взноса в СЕ до полного восстановления полномочий делегации Федерального Собрания России
Как мы неоднократно заявляли, объем взноса будет заморожен на треть на этот год- сказал Слуцкий "Интерфаксу"
Он напомнил, что в СЕ поступило официальное уведомление "о сокращении взноса пропорционально нашему неучастию в работе ПАСЕ".
Как заметил политик, это, конечно, может вызвать определённые вопросы со стороны генсека СЕ и комитета министров СЕ.
Поскольку средств на работу и должное функционирование Совета Европы не хватает, а Россия является одним из шести основных плательщиков организации- пояснил Слуцкий
Но, тем не менее, затяжная русофобия на площадке ПАСЕ и непрекращающееся шельмование практически за наш счёт заставили Россию, на мой взгляд, совершенно закономерно, пересмотреть ситуацию со взносом
На сегодняшний день Россия является одним из крупнейших плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Великобританией, Германией, Францией, Италией и Турцией. Взнос России за 2017 год составляет более 33 млн евро, то есть свыше 7% от общего бюджета СЕ.
6 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Россия не заплатит в бюджет СЕ около трети своего ежегодного взноса и назвал приблизительную цифру.
Заблокировали перечисление. Финансирование идет поэтапно. Оставшаяся на конец года треть не перечисляется. Это около 11 миллионов евро- сказал тогда спикер.
В пятницу 30 июня МИД РФ проинформировал, что Москва приостанавливает уплату взноса в СЕ до полного восстановления полномочий делегации Федерального Собрания России
Использованы фотографии: http://lviv.lviv.ww.molbuk.com/
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