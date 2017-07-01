11:29 01 июля

Россия на треть сократила свой взнос в Совет Европы

Россия сокращает взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) на сумму, пропорциональную своему неучастию в работе ее Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как мы неоднократно заявляли, объем взноса будет заморожен на треть на этот год
- сказал Слуцкий "Интерфаксу"

Он напомнил, что в СЕ поступило официальное уведомление "о сокращении взноса пропорционально нашему неучастию в работе ПАСЕ".
Как заметил политик, это, конечно, может вызвать определённые вопросы со стороны генсека СЕ и комитета министров СЕ.


Россия на треть сократила свой взнос в Совет Европы


Поскольку средств на работу и должное функционирование Совета Европы не хватает, а Россия является одним из шести основных плательщиков организации
- пояснил Слуцкий
Но, тем не менее, затяжная русофобия на площадке ПАСЕ и непрекращающееся шельмование практически за наш счёт заставили Россию, на мой взгляд, совершенно закономерно, пересмотреть ситуацию со взносом


На сегодняшний день Россия является одним из крупнейших плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Великобританией, Германией, Францией, Италией и Турцией. Взнос России за 2017 год составляет более 33 млн евро, то есть свыше 7% от общего бюджета СЕ.

6 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Россия не заплатит в бюджет СЕ около трети своего ежегодного взноса и назвал приблизительную цифру.

Заблокировали перечисление. Финансирование идет поэтапно. Оставшаяся на конец года треть не перечисляется. Это около 11 миллионов евро
- сказал тогда спикер.

В пятницу 30 июня МИД РФ проинформировал, что Москва приостанавливает уплату взноса в СЕ до полного восстановления полномочий делегации Федерального Собрания России

Использованы фотографии: http://lviv.lviv.ww.molbuk.com/
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Комментарии 6

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  1. Tusv Сегодня, 11:21
    Все правильно. Нафига платить, где нас нет. двух площадок вполне достаточно. Хотя и из ОБСЕ можно выйти. Нам там еще приплачивать обязаны
    Tusv
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:28
      Я так считаю , кто то детей своих пристроил в эти все структуры ЕС..И активно сопротивляется выходу России из них..!
      А европа это курятник однозначно, по поводу решений серьезных и т.д.
      ОТДЕЛ
  2. Новый пользователь Сегодня, 11:24
    Значит США - Россия хорошие друзья. Учитывая что все деньги России лежат в банках США, ценных бумагах.
    Новый пользователь
    1. soroKING Сегодня, 11:28
      Все? Ви шо точно знаете? wassat
      soroKING
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:25
    То-то в ПАСЕ начали раздаваться голоса о возвращение России в полном статусе без ограничений. А в прошлом году этого сделать нельзя было? Или деньги уже ушли предоплатой?
    rotmistr60
  4. Karayakupovo Сегодня, 11:26
    Нас шельмуют и мы за это должны платить. Мы же не садо-мазо.
    Karayakupovo
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