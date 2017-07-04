Ракетный потенциал Исламской Республики Иран ( Часть 1)

Shahab-2

Shahab-3

Ракеты семейства «Шехаб-3» с разной формой головной части

БРСД Ghadr во время парада в Тегеране

Qiam-1

Спутниковый снимок Google Еarth: капитальные укрытия в провинции Кум

Спутниковый снимок Google Еarth: ракетная база Shahab-3 в Восточном Азербайджане

Спутниковый снимок Google Еarth: БРСД Shahab-3 на бывшей позиции ЗРК HQ-2

Спутниковый снимок Google Еarth: стартовая площадка ракеты-носителя «Сафир»

Спутниковый снимок Google Еarth: стартовая площадка ракеты-носителя «Симург»

Запуск Sejil-2

По материалам:

http://svr.gov.ru/material/2-13-9.htm

http://www.nti.org/learn/facilities/285/

https://missilethreat.csis.org/missile/shahab-2/

http://www.wnd.com/2013/03/iran-confirms-secret-nuclear-quds-site/

http://www.uskowioniran.com/2014/03/irgc-asf-takes-mass-delivery-of-latest.html

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10229480/Iran-launch-site-likely-for-testin



В комментариях к недавнему циклу статей, посвящённых системе ПВО Ирана, читатели «Военного обозрения» высказали пожелание, чтобы был опубликован аналогичный обзор по иранским ракетам, предназначенным для поражения наземных и морских целей. Сегодня тем, кому эта тема интересна, представится возможность ознакомиться с историей создания иранских баллистических ракет.Первые оперативно-тактические ракеты появились в Иране во второй половине 80-х годов, это были северокорейские копии советского комплекса 9К72 «Эльбрус» с ракетой Р-17 (индекс ГРАУ — 8К14). Вопреки широко распространенному заблуждению, ОТРК этого типа никогда не поставлялись в КНДР из СССР. По всей видимости, советское руководство, учитывая тесные северокорейско-китайские связи опасалось, что советские ракеты могут попасть в КНР. Однако в 1979 году Северная Корея смогла обойти этот запрет, закупив три комплекса с ракетами Р-17Э в Египте. Также египетские специалисты помогли подготовить расчёты и передали комплект технической документации.На базе полученных из Египта ракетных комплексов в КНДР преступили к форсированному созданию собственного ОТРК. Этому способствовала простая и понятная для северокорейцев конструкция ракеты, созданная по технологиям середины 50-х годов. Вся необходимая для воспроизведения ракеты Р-17 база в КНДР имелась. Начиная с середины 50-х, в СССР прошли обучение и стажировку тысячи корейцев, а при помощи Советского Союза были построены металлургические, химические и приборостроительные предприятия. К тому же, в Северной Корее на вооружении уже состояли ЗРК и ПКР советского производства с жидкостными реактивными двигателями, в которых использовались те же компоненты топлива и окислителя, что и в ракете Р-17. Надо отдать должное северокорейским учёным и конструкторам, они не зря ели свой хлеб и испытания первых ракет на полигоне Мусуданни начались в 1985 году, всего через 6 лет после знакомства с экспортным вариантом советского ОТРК. Определённые трудности возникли с системой управления, ненадёжная работа магнитно-полупроводникового счётно-решающего прибора автомата стабилизации не позволяла добиться стабильной точности стрельбы. Но в итоге в КНДР удалось создать собственный аналог системы автоматики, хотя и менее надежный и точный, чем советская аппаратура. Уже в 1987 году на пхеньянской фабрике № 125 удалось довести темп выпуска ракет, получивших обозначение «Хвасон-5», до 8-10 единиц в месяц. Согласно экспертным оценкам, в КНДР было построено около 700 ракет. Первым иностранным покупателем северокорейских комплексов стал Иран.По своим характеристикам северокорейский аналог был очень близок к знаменитому Scud-B. Согласно справочным данным, «Хвасон-5» при стартовой массе 5860 кг мог забросить боеголовку весом около 1 тонны на дальность до 320 км. При этом наблюдатели отмечали, что надёжность и точность поражения ракет, изготовленных в КНДР, была хуже, чем у советского прототипа. Тем не менее, это вполне боеспособное оружие против площадных целей типа аэродромов, крупных военных баз или городов. Что было не так, давно подтверждено хуситами, нанёсшими ракетные удары по объектам саудитов. Наибольшую же угрозу могут представлять ракеты, снаряженные «специальными» или химическими боевыми частями.Северная Корея, где было налажено самостоятельное производство ОТРК, стала основным поставщиком ракет для Ирана. Но первые ракеты Р-17Э советского производства попали в ИРИ, скорее всего, из Сирии и Ливии. Вместе с ракетами Иран импортировал пусковые установки 9П117 на четырехосном колесном шасси автомобиля МАЗ-543А. Получив несколько сотен ОТРК, иранские расчёты использовали «Хвасон-5» на завершающем этапе ирано-иракской войны во время «войны городов». Когда противоборствующие стороны, истощенные в ходе боевых действий, наносили удары по крупным городам. Никакого влияния на положение на фронте обмен ракетными ударами оказать не мог, и приводил лишь к жертвам среди мирного населения.В конце 80-х ракеты Р-17 и созданные на их базе копии уже являлись устаревшими, много хлопот доставляла заправка токсичным топливом и едким окислителем, требовавшая применения специальных средств защиты. Обращение с данными компонентами всегда было связано с большим риском. После слива окислителя для сбережения ресурса ракеты требовалась промывка и нейтрализация остатков азотной кислоты в баке и трубопроводах. Но, несмотря на трудности эксплуатации, относительная простота конструкции и дешевизна изготовления, при приемлемых характеристиках дальности и точности, эта примитивная по современным меркам ракета состоит на вооружении в ряде стран до сих пор.После окончания ирано-иракской войны сотрудничество Ирана и КНДР в области развития ракетных технологий продолжилось. При помощи северных корейцев в Исламской Республике создали собственный вариант советской Р-17. Ракета, известная как Shahab-1, имела те же характеристики, что и прототип. По американским данным, производство баллистических ракет в Иране началось ещё до прекращения войны с Ираком. Вслед за первым вариантом, в середине 90-х последовала модель Shahab-2.По своей схеме ракета не отличалась от Shahab-1, но благодаря увеличенному на 200 кг запасу топлива и окислителя и форсированному двигателю дальность пуска достигла 700 км. Однако ряд экспертов предполагает, что такая дальность может быть достигнута с облегчённой боевой частью. Со стандартной боеголовкой дальность составит не более 500 км. По некоторым данным, Shahab-2 - это не что иное, как северокорейская «Хвасон-6». В настоящее время в ИРИ имеется несколько десятков мобильных пусковых и до 250 ракет «Шехаб-1/2».25 сентября 1998 года во время военного парада была показана Shahab-3, во многом повторяющая северокорейскую No-Dong. По заявлению высокопоставленных иранских военных, эта ракета с жидкостным реактивным двигателем способна доставить боеголовку массой 900 кг на дальность 1000 км. Вслед за Shahab-3, уже в 21 веке на вооружение были приняты модификации Shahab-3С и Shahab-3D. Хотя во время испытаний, начавшихся в 2003 году, ракеты частенько взрывались в воздухе, к 2006 году дальностью пуска по иранским данным удалось довести до 1900 км. При этом ракеты могут быть оснащены кассетной боевой частью, содержащей несколько сотен осколочных и кумулятивных суббоеприпасов. Shahab-3 классифицируются как баллистические ракеты средней дальности, и может атаковать цели в Израиле и на Ближнем Востоке.Если для части «Шехаб-1» и «Шехаб-2» использовалось шасси на базе МАЗ-543А, то ракеты «Шехаб-3» перемещаются в закрытом прицепе. С одной стороны, это облегчает маскировку, но с другой, проходимость буксируемого транспортёра не очень велика. В 2011 году появилась подтверждённая информация, что ОТР «Шехаб-3» с увеличенной дальностью пуска размещаются не только на мобильных транспортёрах, но и в замаскированных укреплённых шахтных пусковых установках.Согласно информации, опубликованной в иранских СМИ, в ракетах «Шехаб-3», построенных после 2006 года, благодаря применению новой системы управления удалось добиться КВО 50-100 метров. Так ли это на самом деле, неизвестно, но большинство западных экспертов сходится во мнении, что реальное отклонение от точки прицеливания может быть в 10-20 раз больше заявленного. На модификации Shahab-3D используется двигатель с регулируемой тягой и отклоняемым соплом. Это позволяет менять траекторию полёта ракеты и затрудняет перехват. Поздние модификации «Шехаб-3» для увеличения дальности пуска имеют форму головной части, которая напоминает детскую бутылочку или фломастер.2 ноября 2006 года в Иране начались масштабные военные учения, длившиеся 10 дней, в ходе которых были запущены десятки ракет, в том числе «Шехаб-2» и «Шехаб-3». Считается, что иранская промышленность в состоянии выпускать 3-4 ракеты «Шехаб-3» в месяц и в вооруженных силах Исламской Республики может быть 40-50 транспортёров и до полутора сотен ракет этого семейства. Дальнейшим вариантом развития жидкостных ракет семейства Shahab-3 стала баллистическая ракета средней дальности Ghadr.На фотографиях, сделанных во время военного парада в Тегеране, видно, что новая БРСД длинней, чем «Шехаб-3», и может иметь дальность пуска более 2000 км. Но самым главным отличием от ранних моделей стала сокращённая предстартовая подготовка. Если для перевода «Шехаб-3» с походного в боевое положение и подготовки к запуску требуется 2-3 часа, то «Гадр» может стартовать уже через 30-40 минут после получения приказа. Возможно, что в ракете данной модификации удалось перейти к «ампулизированию» компонентов топлива и окислителя.Хотя «Гадр», как и «Шехаб», во многом базируется на северокорейских ракетных технологиях, иранским специалистам компании SНIG (Shahid Hemmat Industrial Group) удалось значительно улучшить базовую конструкцию. Испытания БРСД Ghadr начались в 2004 году. В 2007 году появилась улучшенная модификация Ghadr-1, которая, судя по всему, и была принята на вооружение.20 августа 2010 года иранское новостное агентство Irna сообщило об успешных испытаниях «ракеты нового поколения» Qiam-1. Эта баллистическая ракета компактней, чем Shahab-3, и, по всей видимости, предназначена для замены ОТР Shahab-1 и Shahab-2. Обращает на себя внимание то, что при габаритах, сходных с ранними иранскими ОТР, на Qiam-1 отсутствуют внешние аэродинамические поверхности. Это говорит о том, что управление и стабилизация ракеты происходит при помощи отклоняемого сопла и газовых рулей.Характеристики дальности и вес боевой части Qiam-1 не раскрываются. Согласно экспертным оценкам, дальность пуска данной ракеты не превышает 750 км при весе боеголовки 500-700 кг.Так как мобильные пусковые установки ОТР и БРСД весьма уязвимы, в Исламской Республике построено множество ракетных баз с капитальными укрытиями. Отчасти иранцы используют северокорейский и китайский опыт, построив несколько протяженных туннелей. Ракеты, находящиеся в этих туннелях, недоступны для уничтожения с помощью средств воздушного нападения. Каждый туннель имеет несколько настоящих и ложных выходов, и гарантированно завалить каждый из них, как и уничтожить одним ударом все бетонные бункеры, крайне затруднительно. Наиболее масштабный комплекс с капитальными укрытиями построен в провинции Кум, в 150 км к югу от Тегерана. Здесь в горной местности на участке 6х4 км построено более 300 бункеров, десятки входов в туннели и обвалованные стартовые площадки. Как утверждают иранские представители, подобные ракетные базы, хотя и меньших размеров, разбросаны по всей территории страны, всего в ИРИ имеется 14 подземных ракетных комплексов.Впервые это нашло официальное подтверждение 14 октября 2015 года, когда было опубликовано видео, на котором командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде посетил подземный ракетный комплекс.Некоторые подземные сооружения, где хранятся и обслуживаются баллистические ракеты, имеют такие размеры, что запуск возможен через специально пробитые отверстия в сводах, которые обычно закрыты броневыми крышками и замаскированы. В 2016 году, после обострения отношений с Саудовской Аравией, было заявлено, что хранилища ракет переполнены, таким образом власти Исламской Республики намекнули, что они могут избавиться от излишков, запустив ракеты по Эль-Рияду.Кроме того, иранцы постоянно играют в «кошки-мышки» передвигая в ночное время замаскированные трейлеры с ракетами средней дальности по стране. Сказать точно, ложные это цели или настоящие, невозможно. Для запуска баллистических ракет в Иране подготовлено много капитальных позиций. Зачастую для этого используются переоборудованные места развёртывания устаревших китайских ЗРК HQ-2 (китайская версия С-75) или бетонированные площадки неподалёку от ракетных гарнизонов. При запуске с заранее подготовленной позиции сокращается время предстартовой подготовки, и нет необходимости производить топографическую привязку к местности.Типичным примером такого подхода является ракетный гарнизон неподалёку от города Сардрауд в Восточном Азербайджане. Здесь до 2003 года была расквартирована часть ПВО, где на вооружении состояли комплексы HQ-2.В 2011 году военную базу, использовавшуюся для хранения устаревшего вооружения и боеприпасов, реконструировали, здесь построили новые крупногабаритные ангары и заглубленные железобетонные укрытия. Обветшавшую позицию ЗРК HQ-2 также привели в порядок. На спутниковых снимках видно, что, начиная с 2014 года, на позиции постоянно несут боевое дежурство 2-3 БРСД.На базе баллистической ракеты Shahab-3 создана иранская ракета-носитель Safir. Первый успешный запуск иранского спутника состоялся 2 февраля 2009 года, когда ракета - носитель «Сафир» вывела спутник «Омид» на орбиту высотой 245 км. 15 июня 2011 года модернизированная ракета «Сафир-1В» доставила в космос аппарат «Расад». 3 февраля 2012 года на околоземную орбиту тем же носителем был доставлен спутник «Навид». Затем удача отвернулась от иранских ракетчиков, следующие два «Сафир-1В», судя по спутниковым снимкам, взорвались на стартовой площадке или упали сразу после взлёта. Успешный запуск состоялся 2 февраля 2015 года, когда на орбиту был доставлен спутник «Фаджр». Согласно иранским данным, этот аппарат способен совершать в космосе манёвры, для чего используются газогенераторы.Хотя иранцы очень гордятся своими достижениями, практического значения эти старты не имеют и пока являются опытно-экспериментальными. Двухступенчатая ракета носитель «Сафир-1В» при стартовой массе около 26 000 кг может вывести на орбиту спутник весом около 50 кг. Понятно, что столь малогабаритный аппарат не может работать в течение долгого времени и непригоден для разведки или ретрансляции радиосигнала.Большие надежды в Иране связывают с новым носителем Simorgh (Safir-2). Ракета длиной 27 метров имеет стартовую массу 87 тонн. Согласно проектным данным, «Симург» должен выводить на орбиту высотой 500 км нагрузку весом 350 кг. Первые лётные испытания носителя состоялись 19 апреля 2016 года, но их результаты не опубликованы. Соединенные Штаты выражают большую обеспокоенность по поводу создания в ИРИ ракет с такими характеристиками, так как помимо запуска спутников на орбиту носители этого класса вполне могут быть использованы для доставки боеголовки за океан. Впрочем, при использовании «Симург» в роли МБР у неё имеется существенный недостаток – длительное время подготовки к старту, что делает крайне маловероятным её применение в качестве средства ответного удара.Все старты ракет-носителей и большинство испытательных пусков БРСД «Шехаб» и «Гадр» производились со стартовых площадок испытательного полигона в провинции Семнан.В нескольких километрах к северо-востоку от стартовой площадки РН «Сафир» построены две крупные стартовые позиции для более тяжелых ракет. По всей видимости, одна из них, где имеются ёмкости для хранения жидкого топлива и окислителя, предназначена для РН «Симург», а другая для испытаний твердотопливных баллистических ракет.Рассказывая про развитие иранских ракет, нельзя не упомянуть о такой личности, как генерал-майор Хассан Терани Могхаддам. Будучи студентом Могхаддам принял активное участие в Исламской революции 1979 года. После начала ирано-иракской войны он вступил в Корпус стражей исламской революции. Могхаддам в отличие от многих религиозных фанатиков, будучи образованным человеком, много сделал для усиления иранских артиллерийских и ракетных подразделений. Под его руководством состоялось первое боевое применения иранских баллистических ракет в 1985 году, после чего он был назначен командующим ракетными частями. По инициативе Могхаддама началась разработка первой иранской твердотопливной тактической ракеты Naze'at и воспроизведение северокорейских жидкостных ракет. В 90-е годы Могхаддам сконцентрировался на создании ракет, способных достичь территории Израиля и американских военных баз в ближневосточном регионе. При этом он искренне считал, что только наличие баллистических ракет большой дальности, оснащённых не конвенционными боеголовками, в будущем обеспечит суверенитет и безопасность страны. Кроме жидкостных ракет, разрабатывались более простые и дешевые тактические твердотопливные ракеты Zelzal, предназначенные для поражения целей в оперативном тылу противника. Опыт, полученный при создании твердотопливных ракет с дальностью пуска 80-150 км, позволил в дальнейшем перейти к проектированию БРСД Sejil. Одновременно с созданием ракет, предназначенных для собственных вооруженных сил, Могхаддам приложил руку к тому, что ракеты, которые оказались в распоряжении боевиков шиитского движения «Хезболла» стали намного совершенней. Терани Могхаддам погиб в самом рассвете сил 12 ноября 2011 года. Во время посещения группой иранских высокопоставленных военных ракетного арсенала Модарес, в окрестностях Тегерана, там произошел мощный взрыв. Вместе с Могхаддамом погибли семнадцать человек.Основные предприятия иранской ракетостроительной компании SНIG, где ведётся сборка ракет, находятся в пригороде Тегерана. В начале 2015 года по иранскому телевидению был показан репортаж с церемонии передачи вооруженным силам ракет Ghadr-1 и Qiam-1. Как заявил Министр обороны Ирана, бригадный генерал Хосейн Дехган, иранская промышленность в состоянии полностью удовлетворить все потребности армии, и в случае нападения на страну агрессоры получат сокрушительный ответ.Однако дальнейший потенциал совершенствования жидкостных ракет, базирующихся на конструкции советской Р-17, практически исчерпан. В современных условиях использование жидкостных оперативно-тактических и баллистических ракет средней дальности выглядит настоящим анахронизмом. Заправка ядовитым топливом и едким воспламеняющим горючие вещества окислителем не только увеличивает время подготовки к запуску, но и делает сами ракеты опасными для расчётов. Поэтому с середины 90-х в ИРИ велись работы по созданию ракет на твёрдом топливе. В 2007 году появилась информация, что в ИРИ разработана новая двухступенчатая твердотопливная ракета средней дальности. Через год было объявлено об успешных испытаниях БРСД Sejil с дальностью пуска 2000 км. Доводочные испытания длились до 2011 года, когда было объявлено, что на вооружение принята модернизированная версия Sejil-2.В начале 2011 года в ходе контрольно-проверочных испытаний две ракеты Sejil-2 доставили инертные боеголовки в удалённый район Индийского океана, подтвердив заявленные характеристики. Ракета весом 23620 кг и длиной 17,6 метра была впервые показана на военном параде 22 сентября 2011 года. Так же, как и БРСД «Шехаб-3», новые ракеты с двигателями, работающими на твёрдом топливе размещаются на буксируемой пусковой установке. Важным преимуществом «Седжил» является сокращенная в несколько раз по сравнению с ракетами «Шехаб» длительность предстартовой подготовки, к тому же твердотопливные ракеты намного проще и дешевле в обслуживании. Нет никакой достоверной информации о масштабах и темпах развёртывания БРСД «Седжил». В репортажах иранского телевидения одновременно было показано максимум 4 пусковые установки, но сколько ракет на самом деле имеется в распоряжении иранских военных, неизвестно.Многие зарубежные обозреватели считают, что иранское руководство, выделяя значительные ресурсы на создание боевых ракет, играет на опережение. В Исламской Республике уже сложилась собственная ракетостроительная школа, и в будущем можно ожидать появления баллистических ракет с межконтинентальной дальностью. Одновременно с форсированным развитием ракетных технологий в Иране до недавнего времени активно развивалась ядерная программа. Стремление Ирана обладать ядерным оружием едва не привело к вооруженному противостоянию с США и Израилем. Благодаря усилиям международной дипломатии, иранскую «ядерную проблему», по крайней мере, формально удалось перевести в мирную плоскость. Но, так или иначе, нет никаких сомнений, что работы по этой тематике в ИРИ продолжаются, пусть и не столь интенсивно, как в недавнем прошлом. Уже сейчас в Иране имеются запасы высокообогащенного урана, что создаёт предпосылки для создания в обозримом будущем ядерных взрывных устройств.Иранское высшее военно-политическое и духовное руководство в прошлом неоднократно заявляло о необходимости физического уничтожения государства Израиль. Естественно, что с учётом этого израильтяне очень остро реагируют на попытки создания ядерного оружия и совершенствование иранских ракет. Кроме того, Иран активно противопоставляет себя ближневосточным нефтяным монархиям, которые всецело зависят от США. Тем не менее, США и их союзники воздерживаются от нападения на Иран, так как быстрая и бескровная победа над вооруженными силами Исламской Республики невозможна. Не имея шансов одержать вверх, Иран вполне в состоянии нанести неприемлемые потери своим противникам. И имеющиеся ракетные арсеналы должны сыграть в этом свою роль. Иранские аятоллы, загнанные в угол, вполне могут отдать приказ о нанесении удара ракетами, боеголовки которых будут снаряжены боевыми отравляющими веществами. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте СВР РФ, в Иране налажено промышленное производство кожно-нарывных и нервнопаралитических ядов. В случае применения ракет отравляющими веществами по американским базам и крупным ближневосточным городам последствия будут катастрофичными. С большой долей вероятности можно предположить, что Израиль, подвергшийся химической атаке, ответит ядерным ударом. Понятно, что в таком развитии ситуации никто не заинтересован, и стороны, несмотря на противоречия и откровенную ненависть, вынуждены воздерживаться от опрометчивых шагов.Помимо оперативно-тактических и ракет средней дальности, в Иране имеется значительное количество тактических и противокорабельных ракет. Но речь об этом пойдёт уже в следующей части обзора.