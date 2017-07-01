Премьером Сербии стала выходец из USAID – кузницы прозападных кадров и переворотов

Я не пророссийский и не проамериканский человек. Я – премьер-министр Республики Сербии и полностью посвящена только и исключительно благополучию Сербии и ее граждан. В этом смысле уважаю и одну, и другую стороны. Также уважаю ЕС как стратегического партнера. Я являюсь человеком, который избран работать для Сербии.

Характер работы представителей Агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идёт о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня, и институты гражданского общества.