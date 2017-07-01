17:14 01 июля

Премьером Сербии стала выходец из USAID – кузницы прозападных кадров и переворотов

Как сообщает РИА Новости , новый премьер-министр Сербии Ана Брнабич пояснила о своем уважении и нейтральному отношении ко всем основным акторам на мировой арене, в том числе США, несмотря на многолетнюю работу в организациях под эгидой этой страны.

30 июня прошло первое заседание правительства Сербии под её руководством. На данный пост она была избрана депутатами Скупщины (парламента) республики.

Премьером Сербии стала выходец из USAID – кузницы прозападных кадров и переворотов



Я не пророссийский и не проамериканский человек. Я – премьер-министр Республики Сербии и полностью посвящена только и исключительно благополучию Сербии и ее граждан. В этом смысле уважаю и одну, и другую стороны. Также уважаю ЕС как стратегического партнера. Я являюсь человеком, который избран работать для Сербии.


С её слов, она благодарна экс-премьеру и нынешнему президенту Сербии Александру Вучичу за "дружбу с Китаем, откуда мы имеем все больше инвесторов", а также открытие диалога и нового этапа сотрудничества с Индией, и "абсолютно дружеские отношения, даже в личном плане" с ОАЭ.

Считается, что Ана Брнабич является прозападным политиком. Она родилась 28 сентября 1975 года в Белграде. Получила диплом MBA университета Халла в Великобритании, более 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами, органами местного самоуправления и госструктурами Сербии. Открыто придерживается нетрадиционного гендерного поведения.



Брнабич много сотрудничала с американскими консалтинговыми фирмами, которые реализовывали в Сербии проекты на средства Агентства США по международному развитию (USAID) и в других международных проектах. Награждена титулом "Бизнес-леди года" в Сербии в 2013 году. Пост министра государственного управления и местного самоуправления она заняла в августе 2016 года.

USAID является главным донором прозападных некоммерческих организаций в целом ряде стран. Организация действует в координации с госекретарём США. Согласно официальному сайту USAID, Агентство представляет собой «ведущее учреждение Правительства США, которое… обеспечивает устоявшимся демократическим обществам возможность реализовать свой потенциал». На финансирование программ USAID ежегодно выделяется около 1% бюджета США. В 2012 году деятельность USAID в РФ была запрещена (но организация продолжает активно работать в Белоруссии, Казахстане и других постсоветских странах , уже сбрасывая со счетов Украину).

Характер работы представителей Агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идёт о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня, и институты гражданского общества.

- заявил тогда официальный представитель МИД России А.К. Лукашевич.


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Комментарии 42

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  1. МПК105 Сегодня, 14:04
    Открыто придерживается нетрадиционного гендерного поведения.
    Что за............В Сербии-то откуда берутся подобные....Фройляны...........
    МПК105
    1. DEZINTO Сегодня, 14:14
      В Сербии-то откуда берутся подобные


      диплом MBA университета Халла в Великобритании


      Училась winked
      DEZINTO
      1. Монос Сегодня, 14:24
        Эх, братушки... Гендерная ориентация ваших "рулевых" - отиметь вас в позе пьющего оленя.
        Монос
      2. тол100в Сегодня, 14:27
        Цитата: DEZINTO
        Училась

        А может НАМ повезло?
        тол100в
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:14
      Я не пророссийский и не проамериканский человек. Я – премьер-министр Республики Сербии и полностью посвящена только и исключительно благополучию

      Сочувствую сербам...! Почему , в Европе все баб втюхивают во власть? Да и в США попытка была..Жуть ! А чем больше во власти женщин власть имущих (страшных)) Тем больше войной пахнет.. Я прав Меркель и Клинтон..??? (две подружки.))))
      ОТДЕЛ
      1. Василенко Владимир Сегодня, 14:43
        Цитата: ОТДЕЛ
        Почему , в Европе все баб втюхивают во власть?

        в этом как раз ни чего плохого нет, вопрос в том что у неё в черепушке
        Василенко Владимир
        1. Orionvit Сегодня, 15:01
          Цитата: Василенко Владимир
          в этом как раз ни чего плохого нет, вопрос в том что у неё в черепушке

          Если проблемы под юбкой, то соответственно проблемы и в черепушке. Это вам скажет любой честный психиатр.
          Orionvit
          1. Василенко Владимир Сегодня, 15:25
            нууу
            Вы хотите сказать, что у ЛЮБОЙ женщины проблемы?!
            Василенко Владимир
            1. Orionvit Сегодня, 16:06
              У нормальных женщин, "под юбкой" проблем нет, и на радужные парады они не ходят. А наоборот, любят мужа и воспитывают детей. А вы что имели в виду?
              Orionvit
              1. Василенко Владимир Сегодня, 16:11
                так я вроде и писал про НОРМАЛЬНЫХ
                Василенко Владимир
                1. Orionvit Сегодня, 16:16
                  Сформулировали свой вопрос не понятно. Для меня, ЛЮБАЯ женщина, по определению нормальная, пока не докажет обратного. И вообще, дожили, из за малого процента подобных "гендерных" исключений (это я так помягче, а то опять забанят), уже начинаем косо смотреть на весь женский пол. Но тут всё ясно и без её заявлений о своей ориентации, женщина в политике, уже всё понятно.
                  Orionvit
                  1. Василенко Владимир Сегодня, 16:24
                    тогда может для начала вы прочтете и вникните в смысл диалога в который встряли?!
                    Василенко Владимир
    3. bouncyhunter Сегодня, 14:18
      Похоже , толстый полярный лис радужного цвета вырыл норку и в Сербии ... belay
      bouncyhunter
      1. Василенко Владимир Сегодня, 14:43
        Цитата: bouncyhunter
        Похоже , толстый полярный лис радужного цвета вырыл норку и в Сербии ...

        он там обосновался когда они своего руководителя в Гаагу сдали
        Василенко Владимир
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:11
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: bouncyhunter
          Похоже , толстый полярный лис радужного цвета вырыл норку и в Сербии ...

          он там обосновался когда они своего руководителя в Гаагу сдали

          Еще и митинги проводили за его сдачу, с кем мы общаемся после этого, народ сдал врагам своего президента, которого сами и выбрали....
          Теперь РФ, можно спокойно вздохнуть, на Балканах у нас нет союзников....распыляться своими силами не будем....можно смело накрывать площадные цели не беспокоясь, что кто-то из наших союзников пострадает....
          DOCTOR ZLO
          1. Василенко Владимир Сегодня, 15:25
            Цитата: DOCTOR ZLO
            на Балканах у нас нет союзников...

            правды ради, а они были?
            Василенко Владимир
    4. lwxx Сегодня, 14:18
      Я не пророссийский...... все дальше можно было и не продолжать . Боюсь еще одну позицию упустили, как бы не получилось как с другими " братушками".
      lwxx
    5. Orionvit Сегодня, 14:59
      Открыто придерживается нетрадиционного гендерного поведения
      Кто бы сомневался, иначе на западе карьеру не сделаешь. Это ещё раз показывает направление, в котором движется Сербия.
      Orionvit
    6. Ретвизан 8 Сегодня, 16:14
      А вот прикинь Брат, народ избрал! Согласен, такими темпами недолго Сербии осталось...
      Она видите ли и Штаты уважает наравне с Россией?! - Это страну которая принесла ее соотечественникам столько бед!
      И уже гендорным вопросом озабоченна, значит гомики для нее уже не извращенцы, а достойные члены общества!
      Ретвизан 8
    7. Ursus Сегодня, 16:18
      У Климова ответ на Ваш вопрос. Типичные легионеры.
      Ursus
  2. Чёрный Сегодня, 14:05
    Премьер-лесбиянка...докатились братья-сербы...
    Чёрный
    1. Vadivak Сегодня, 14:19
      Цитата: Чёрный
      Премьер-лесбиянка...докатились братья-сербы...

      какой президент такой и премьер
      Vadivak
      1. lwxx Сегодня, 14:44
        Вспомнился анекдот- Представте ; вы лежите ,и с одной стороны от вас девушка всей мечты вашей жизни , а с другой стороны гей. И к кому вы порвернетесь спиной? laughing
        lwxx
        1. Чёрный Сегодня, 14:58
          Цитата: lwxx
          Вспомнился анекдот- Представте ; вы лежите ,и с одной стороны от вас девушка всей мечты вашей жизни , а с другой стороны гей. И к кому вы порвернетесь спиной? laughing

          К матрацу..... wassat
          Чёрный
    2. Василенко Владимир Сегодня, 14:44
      Цитата: Чёрный
      Премьер-лесбиянка...

      Тито в гробу вертится как вентилятор
      Василенко Владимир
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:12
    Блин, "розовая"! Это что же вообще делается? Да ну , на... Гейропа, блин. wassat
    Горный стрелок
  4. faterdom Сегодня, 14:15
    Ну вот и труба той Сербии. Что бы там ни мычали, братушек эта элита поведет в натовское стойло. Как Черногорию.
    faterdom
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:19
    Жалко сербов -сперва нетрадиционные у власти, а потом и вообще, остатки своей независимости окончательно потеряют. Нам нужно из этого делать уроки -для начала вернуть в УК статью о наказании всех этих позорящих радугу, дать им возможность беспрепятственно уехать из страны.
    Изгоняющий либероидов
  6. Самогонщик Сегодня, 14:20
    а Сербию и не спрашивали-пришла указивка из центрального комитета . эт надо слышать что о том тут простой народ думает.ведь в сущности тут порядки Очень консервативные. в отличии от черногории. если обычного человека будете тут по этому поводу спрашивать мой совет -держите дистанцию-плеваться начинает моментально каждый lol
    Самогонщик
  7. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 14:22
    России надо ориентироваться на Восток, а не пытаться дружить с Западом. Когда уйдет поколение сербов, пережившее бомбардировки НАТО, страна окончательно станет прозападной. Поддерживать Сербию надо было в 90-е, когда они очень нуждались в нашей защите. Если бы ЕБН сразу заявил, что атака на Белград станет началом войны НАТО с РФ, то никакого конфликта не было бы. Царь Николай вступился за сербов, начав мобилизацию, а бухающий ЕБН предал последний "братский" народ на Западе.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Orionvit Сегодня, 15:04
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      Поддерживать Сербию надо было в 90-е, когда они очень нуждались

      В 90-е, поддерживать нужно было Россию, не до Сербии и украины было. Чем с успехом воспользовались "партнёры".
      Orionvit
  8. новичок Сегодня, 14:27
    эта брм...брнабич скоро съест президента , в общем очень тяжело придётся сербам. учитывая позицию запада по уничижению сербии, а энта премьерша и есть проводник линии запада.
    новичок
  9. Valter1364 Сегодня, 14:34
    А называется эта болезнь - ползучий англо-саксонский лишай. crying
    Valter1364
  10. Макаров Сегодня, 14:40
    Еще -1 потенциальный союзник...
    Макаров
    1. новичок Сегодня, 15:13
      портнёр, короче говоря.
      новичок
  11. Василенко Владимир Сегодня, 14:42
    Открыто придерживается нетрадиционного гендерного поведения
    этого достаточно, больше можно ни чего не писать
    Василенко Владимир
  12. manne mann Сегодня, 15:13
    Да, конечно, нейтральная! Все старания ов были бы напрасны , если бы лесбиянка призналась, что отрабатывает на Америку! Еще пару лет и Сербия как братская страна исчезнет! Жаль, но политическая верхушка неолиберализируется на глазах, просто вешают народу лапшу на уши и ждут когда подрастет поколение не пережившее войну и евронастроенная!
    manne mann
  13. 3officer Сегодня, 15:26
    Ну вот, только МИГи подарили и вот тебе USAID-премьер lol
    3officer
  14. Василенко Владимир Сегодня, 15:50
    а кто нить пояснит, что с главной страницей сайта?!!!
    Василенко Владимир
  15. Толстоевский Сегодня, 16:27
    нельзя быть сербом больше, чем сами сербы. устраивает их садомитка - флаг им в руки
    Толстоевский
  16. Incvizitor Сегодня, 16:31
    До этого у них президент был предатель а премьер вменяемый теперь как и в России всё: президент свой а премьер-враг laughing
    Incvizitor
  17. Астория Сегодня, 17:05
    Баба (а если она еще и не баба) с возу , кобылке полегче.
    Нужно притягивать людей, а не территории.
    Астория
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