Премьером Сербии стала выходец из USAID – кузницы прозападных кадров и переворотов
Как сообщает РИА Новости , новый премьер-министр Сербии Ана Брнабич пояснила о своем уважении и нейтральному отношении ко всем основным акторам на мировой арене, в том числе США, несмотря на многолетнюю работу в организациях под эгидой этой страны.
30 июня прошло первое заседание правительства Сербии под её руководством. На данный пост она была избрана депутатами Скупщины (парламента) республики.
С её слов, она благодарна экс-премьеру и нынешнему президенту Сербии Александру Вучичу за "дружбу с Китаем, откуда мы имеем все больше инвесторов", а также открытие диалога и нового этапа сотрудничества с Индией, и "абсолютно дружеские отношения, даже в личном плане" с ОАЭ.
Считается, что Ана Брнабич является прозападным политиком. Она родилась 28 сентября 1975 года в Белграде. Получила диплом MBA университета Халла в Великобритании, более 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами, органами местного самоуправления и госструктурами Сербии. Открыто придерживается нетрадиционного гендерного поведения.
Брнабич много сотрудничала с американскими консалтинговыми фирмами, которые реализовывали в Сербии проекты на средства Агентства США по международному развитию (USAID) и в других международных проектах. Награждена титулом "Бизнес-леди года" в Сербии в 2013 году. Пост министра государственного управления и местного самоуправления она заняла в августе 2016 года.
USAID является главным донором прозападных некоммерческих организаций в целом ряде стран. Организация действует в координации с госекретарём США. Согласно официальному сайту USAID, Агентство представляет собой «ведущее учреждение Правительства США, которое… обеспечивает устоявшимся демократическим обществам возможность реализовать свой потенциал». На финансирование программ USAID ежегодно выделяется около 1% бюджета США. В 2012 году деятельность USAID в РФ была запрещена (но организация продолжает активно работать в Белоруссии, Казахстане и других постсоветских странах , уже сбрасывая со счетов Украину).
- заявил тогда официальный представитель МИД России А.К. Лукашевич.
30 июня прошло первое заседание правительства Сербии под её руководством. На данный пост она была избрана депутатами Скупщины (парламента) республики.
Я не пророссийский и не проамериканский человек. Я – премьер-министр Республики Сербии и полностью посвящена только и исключительно благополучию Сербии и ее граждан. В этом смысле уважаю и одну, и другую стороны. Также уважаю ЕС как стратегического партнера. Я являюсь человеком, который избран работать для Сербии.
С её слов, она благодарна экс-премьеру и нынешнему президенту Сербии Александру Вучичу за "дружбу с Китаем, откуда мы имеем все больше инвесторов", а также открытие диалога и нового этапа сотрудничества с Индией, и "абсолютно дружеские отношения, даже в личном плане" с ОАЭ.
Считается, что Ана Брнабич является прозападным политиком. Она родилась 28 сентября 1975 года в Белграде. Получила диплом MBA университета Халла в Великобритании, более 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами, органами местного самоуправления и госструктурами Сербии. Открыто придерживается нетрадиционного гендерного поведения.
Брнабич много сотрудничала с американскими консалтинговыми фирмами, которые реализовывали в Сербии проекты на средства Агентства США по международному развитию (USAID) и в других международных проектах. Награждена титулом "Бизнес-леди года" в Сербии в 2013 году. Пост министра государственного управления и местного самоуправления она заняла в августе 2016 года.
USAID является главным донором прозападных некоммерческих организаций в целом ряде стран. Организация действует в координации с госекретарём США. Согласно официальному сайту USAID, Агентство представляет собой «ведущее учреждение Правительства США, которое… обеспечивает устоявшимся демократическим обществам возможность реализовать свой потенциал». На финансирование программ USAID ежегодно выделяется около 1% бюджета США. В 2012 году деятельность USAID в РФ была запрещена (но организация продолжает активно работать в Белоруссии, Казахстане и других постсоветских странах , уже сбрасывая со счетов Украину).
Характер работы представителей Агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идёт о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня, и институты гражданского общества.
- заявил тогда официальный представитель МИД России А.К. Лукашевич.
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