Для Индии построят отдельно два фрегата проекта 11356?
Как сообщает блог bmpd , в интернет-пространстве обнаружена презентация АО "Объединенная судостроительная корпорация". Она содержит страницу с обзором кораблей и судов, построенных на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" с 1945 года. В графе 2017-2019 гг. в ряду строящихся кораблей фигурируют большой десантный корабль проекта 11711 ("Петр Моргунов"), три сторожевых корабля проекта 11356 для ВМФ России (то есть вторая тройка кораблей проекта "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов") и два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии.
Сторожевые корабли проекта 11356 предназначены для ведения боевых действий в океанских и морских районах самостоятель¬но и в составе соединения кораблей в качестве эскортного корабля. Боевые возможности корабля позволяют вести поиск и уничтожение подводных лодок противника; осуществлять противокорабельную, противовоздушную и противолодочную оборону боевых кораблей и судов в море; поддерживать боевые действия сухопутных войск и обеспечивать высадку морских десантов.
Сторожевые корабли проекта 11356 предназначены для ведения боевых действий в океанских и морских районах самостоятель¬но и в составе соединения кораблей в качестве эскортного корабля. Боевые возможности корабля позволяют вести поиск и уничтожение подводных лодок противника; осуществлять противокорабельную, противовоздушную и противолодочную оборону боевых кораблей и судов в море; поддерживать боевые действия сухопутных войск и обеспечивать высадку морских десантов.
Головной сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Григорович"
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2699720.html
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