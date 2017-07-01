17:15 01 июля

Для Индии построят отдельно два фрегата проекта 11356?

Как сообщает блог bmpd , в интернет-пространстве обнаружена презентация АО "Объединенная судостроительная корпорация". Она содержит страницу с обзором кораблей и судов, построенных на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" с 1945 года. В графе 2017-2019 гг. в ряду строящихся кораблей фигурируют большой десантный корабль проекта 11711 ("Петр Моргунов"), три сторожевых корабля проекта 11356 для ВМФ России (то есть вторая тройка кораблей проекта "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов") и два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии.



Сторожевые корабли проекта 11356 предназначены для ведения боевых действий в океанских и морских районах самостоятель¬но и в составе соединения кораблей в качестве эскортного корабля. Боевые возможности корабля позволяют вести поиск и уничтожение подводных лодок противника; осуществлять противокорабельную, противовоздушную и противолодочную оборону боевых кораблей и судов в море; поддерживать боевые действия сухопутных войск и обеспечивать высадку морских десантов.


Для Индии построят отдельно два фрегата проекта 11356?

Головной сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Григорович"

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2699720.html
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Комментарии 18

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:14
    Стыдно как то с них деньги драть, как зарубежные акулы ! У них народ в нищете в большинстве живет..? Их обманывают и мы в этом участвуем ..Не то что то..!
    ОТДЕЛ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:18
      Виталий,ты о чем? belay Может быть просто не понял написанного? what Мы построим индусам такие как и у нас сторожевики за их деньги! good
      Изгоняющий либероидов
    2. bouncyhunter Сегодня, 15:18
      Виталя hi , денег у индусов хватает , так что жалеть их не стоит . А уж какие они привереды и хитрованы это отдельная история . О своих надо думать , а не о индусах . wink
      bouncyhunter
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:22
        Павел hi Виталия нужно спасать -у него явно непонятка в осмыслении написанного текста! belay
        Изгоняющий либероидов
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:24
          Витальевич , да всё у него в порядке с осмыслением , просто он сердобольный и добрый человек .
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 15:28
            Цитата: bouncyhunter
            сердобольный и добрый

            laughing Такими недостатками Виталий явно не наделен. Привет, Паша. hi
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:50
              Привет , Женя ! hi
              Цитата: Владимирец
              Такими недостатками Виталий явно не наделен.

              Может быть . Но и на кровожадного людоеда он тоже не особо тянет . lol
              bouncyhunter
    3. 73bor Сегодня, 17:07
      Не надо прибеднять индусов, по хитропопости ещё евреям сто очков вперёд дадут!
      73bor
  2. МПК105 Сегодня, 15:16
    Нда...А нам когда построят???Хоть что-то..................
    МПК105
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:24
      До 2222 года ждите, должны, при должном финансировании. .. what
      Изгоняющий либероидов
    2. Berkut24 Сегодня, 16:50
      В следующем году окончательно решат вопрос с импортозамещением движков, тогда и для себя зависшую тройку достроим.
      Berkut24
  3. новичок Сегодня, 15:18
    надеюсь фрегаты индусам продадут с нашими газотурбинными движками.
    новичок
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 15:28
      А смысл? Оплаченным движкам на украинских складах гнить что-ли? Их и пустить на индийские фрегаты.
      Юджин-Евгений
      1. новичок Сегодня, 15:55
        если удалось бы эти агрегаты забрать с укрскладов хотя бы для индийского заказа, я согласен, броблем не вижу. подозреваю, что эти движки уже ушли со складов. если с нашими движками индусам, смысл большой. обслуживать их будем мы. да и рекламу никто не отменял.
        новичок
      2. Berkut24 Сегодня, 16:51
        Оплачен был только один движок. А так да - надо индусам поставлять со своей энергетикой.
        Berkut24
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:20
    Я не удевлюсь если мы 2 корпуса из недостроенной адмиральской серии отдадим индусам, а за полученные деньги такие же себе построим, тем более что к тому времени и турбины для них создадут.
    Изгоняющий либероидов
    1. Удав КАА Сегодня, 16:25
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      мы 2 корпуса из недостроенной адмиральской серии отдадим индусам, а за полученные деньги такие же себе построим,

      Экзорцист, hi
      Это наиболее вероятный ход, чтобы деньги получить на достройку уже заложенных корпусов (поменяв закладные доски на индусские имена корветов), тем более, что с 2018 года турбины будут уже наши. А потом достроят адмиральскую серию для ЧФ.
      Мне тоже кажется, что это -- самый логичный выход из сложившейся ситуации.
      Удав КАА
  5. Комментарий был удален.
  6. Бензорез Сегодня, 17:15
    Ну дак это же хорошо. Рад за СЗ "Янтарь".
    Бензорез
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