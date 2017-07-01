В Санкт-Петербурге представлен новый БПЛА вертолетного типа БПВ-500

При массе БПВ-500 в 500 килограммов он имеет полезную нагрузку в 150-180 килограмм, то есть он может нести как радиоэлектронику, локатор, оптику, радиотехнические средства, а также тот набор вооружений, масса которого не превышает 180 килограмм

На проходящем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне впервые был представлен многофункциональный беспилотный вертолет БПВ-500, который по словам разработчиков, может выпускаться в двух вариантах: как разведывательный и как ударный. Компания-разработчик – "Радар-ММС"— сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика – Иван АнцевПо его словам, беспилотник был разработан в этом году, и компания предлагает его "различным структурам, в том числе МЧС, ФСБ, Минобороны".БЛА выполнен по соосной схеме. Диаметр несущего винта — 6 метров. Вертолёт способен выполнять полеты в автоматическом и полуавтоматическом режимах на высотах до 3500 метров. Радиус действия — 320 километров, продолжительность полёта — 8 часов.По информации компании-разработчика, комплекс может эксплуатироваться в широком диапазоне погодных условий, при температурах от —30 до +50 и при скорости ветра у земли до 15 метров в секунду. Время развертывания комплекса — 50 минут.Известный российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что данный БЛА является развитием ранее имевшихся в линейке компании "Радар-ММС" моделей и базируется на основе легкого пилотируемого вертолета разработки ОКБ "Ротор" из Кумертау.