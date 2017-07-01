17:15 01 июля

В Санкт-Петербурге представлен новый БПЛА вертолетного типа БПВ-500

На проходящем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне впервые был представлен многофункциональный беспилотный вертолет БПВ-500, который по словам разработчиков, может выпускаться в двух вариантах: как разведывательный и как ударный. Компания-разработчик – "Радар-ММС"

При массе БПВ-500 в 500 килограммов он имеет полезную нагрузку в 150-180 килограмм, то есть он может нести как радиоэлектронику, локатор, оптику, радиотехнические средства, а также тот набор вооружений, масса которого не превышает 180 килограмм
— сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика – Иван Анцев

В Санкт-Петербурге представлен новый БПЛА вертолетного типа БПВ-500



По его словам, беспилотник был разработан в этом году, и компания предлагает его "различным структурам, в том числе МЧС, ФСБ, Минобороны".

БЛА выполнен по соосной схеме. Диаметр несущего винта — 6 метров. Вертолёт способен выполнять полеты в автоматическом и полуавтоматическом режимах на высотах до 3500 метров. Радиус действия — 320 километров, продолжительность полёта — 8 часов.
По информации компании-разработчика, комплекс может эксплуатироваться в широком диапазоне погодных условий, при температурах от —30 до +50 и при скорости ветра у земли до 15 метров в секунду. Время развертывания комплекса — 50 минут.

Известный российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что данный БЛА является развитием ранее имевшихся в линейке компании "Радар-ММС" моделей и базируется на основе легкого пилотируемого вертолета разработки ОКБ "Ротор" из Кумертау.

Использованы фотографии: http://zonwar.ru/index.html
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Комментарии 10

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  1. rruvim Сегодня, 15:37
    Хорошая машина. Только собирается почти вручную...
    rruvim
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:57
      имеет полезную нагрузку в 150-180 килограмм

      Довольно серьёзные бортовые "дудки" может нести в ударном варианте .
      bouncyhunter
  2. Новый пользователь Сегодня, 15:46
    На каком топливе он работает интересно.
    Новый пользователь
    1. 1vlad19 Сегодня, 15:53
      На этиле wink Керосин возможно.
      1vlad19
    2. rruvim Сегодня, 15:54
      "Ядерный реактор" - шютка. Обычный авиационный керосин.
      rruvim
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:04
    Всё больше и больше моделей, не хватает только ударных, они сейчас очень нужны, тем более в свете войны в Сирии.
    Изгоняющий либероидов
  4. п-к Опарышев Сегодня, 16:05
    Небольшая штучка,но нанесёт ущерба врагу больше,чем курсантик выпускник,сызраньского училища.
    п-к Опарышев
  5. ver_ Сегодня, 16:30
    Цитата: п-к Опарышев
    Небольшая штучка,но нанесёт ущерба врагу больше,чем курсантик выпускник,сызраньского училища.

    ...на счёт ущерба врагу - не знаю, но помню хорошо скоко искали АН-2 , нашли через месяц в 8 километрах от аэродрома.. И беспилотники применяли ... -надо было большую клизму применить как Я. Гашек писал..- толку бы было больше однако.. Одним словом -Бардак- большой *бада бум*..
    ver_
  6. Простой Сегодня, 16:32
    А это тогда что такое?

    Простой
    1. Deadушка Сегодня, 17:11
      Тот гражданский вариант, а этот боевой.... у него лазер с ядерной накачкой.
      Сначала подрывает ядерный заряд над головой противника, а потом "накачавшись" испепеляет лазером оставшееся.
      У него даже лопасти открутили и специальными гвоздями прибили, что бы ничего не натворил случайно...
      Deadушка
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