22:08 01 июля

Солдаты будущего: в России показали сверхсовременную экипировку

Перспективную экипировку российского солдата показали на выставке, приуроченной к открытию Центра прототипирования высокой сложности. Уникальная разработка полностью меняет представление о том, как будет выглядеть и самое главное — чем будет оснащён российский солдат в недалёком будущем. Разумеется, все технические подробности держатся в строжайшем секрете.




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Комментарии 7

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  1. svp67 Сегодня, 18:28
    Западные корреспонденты её уже сравнили с экипировкой штурмовиков Звездной Империи из "Звездных Войн"...По мне так не похоже.

    Более напоминает кадр из советского мультфильма "Вампиры Геоны"
    svp67
    1. Pancir026 Сегодня, 18:36
      Цитата: svp67
      По мне так не похоже.

      А не важно... интересно как решен вопрос питания экзоскелета.а равным образом сколько Б/К и какое на себе несет боец,да и класс защиты в связи с мощностью привода каков.
      Судя по всему,задача поставлена и проработки ведутся нешутейные.
      Pancir026
    2. ProkletyiPirat Сегодня, 18:48
      осталось дождаться АКБ и можно почувствовать себя терминатором wink
      ProkletyiPirat
  2. Гуру Сегодня, 19:28
    И это РашаТудей показывает Амерам ??? Жесть. В Америке и так истерика, о суровых русских мужиках и всепроникающих хакерах, а тут еще и супер костюмчики пехотинцев. laughing
    Гуру
  3. п-к Опарышев Сегодня, 19:34
    против такого комплекта будут закладывать на 50 г взрывчатки больше.Фантазии не хватает как выжить в таком комплекте при + 40 в тени.
    И что делать когда закончится электричество в батареях экзоскелета,особенно зимой,когда батареи замерзают,и ещё нужно тратиться на обогрев воина.
    Не завидую я создателям такой техники.Экзоскелеты требуют развитой системы обслуживания,смены и зарядки энергоносителей.Система обслуживания,должна двигаться вслед воинами с такой же скоростью.Любое повреждение какого нибуть рычага скелета,нарушает механизм движения.Тут же должна подоспеть ремонтная бригада и заменить на исправное.при этом сам воин не должен ломать ни ноги ни руки.
    Проблема попадания тяжёлой пули в шлем остаётся.Пока этот проект имеет больше пропагандистский уклон.
    п-к Опарышев
    1. MaksoMelan Сегодня, 20:52
      Про температуру уже решили. Передача военная приёмка "ратник" там они его в сауне испытывают. Такая система скорей всего для штурмовиков и всяких спецназовцев будет, собра какогонибудь. Проблема тяжолой пули икогда не решится. Это скорей будет противоосколочная защита, что тоже не плохо, особенно когда тебе в лицо летят камни от взрыва. Ну и элемент возможно преобразуют в вариант озк для применения в бою. Можно будет маску с кислородом или от противогаза добавить. Главное учить людей.
      MaksoMelan
      1. MaksoMelan Сегодня, 21:13
        Это мультяшный вариант конечно. Но принцып вы поняли? Жосткое крепление. Тогда в принципе можно подумать об отановки пули головой. Энергия пули должна разносится на весь скаф-косюм, или хотябы корпус. На счёт тяжести речи не идёт. Сейчас есть вполне себе лёгкие матерьялы. Ну а форму тоже подобрать можно.. Я бы подумал на счёт типа как у вратарей. С сужением для рекошетов.
        MaksoMelan
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