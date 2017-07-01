Солдаты будущего: в России показали сверхсовременную экипировку

Перспективную экипировку российского солдата показали на выставке, приуроченной к открытию Центра прототипирования высокой сложности. Уникальная разработка полностью меняет представление о том, как будет выглядеть и самое главное — чем будет оснащён российский солдат в недалёком будущем. Разумеется, все технические подробности держатся в строжайшем секрете.