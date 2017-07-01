22:09 01 июля

Агитпроп - 01.07.2017

Вирус Petya атаковал десятки стран. Компьютерная пандемия набирает обороты. Что дальше - поиск виновных или охота на ведьм?




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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