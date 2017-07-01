Агитпроп - 01.07.2017 Сегодня, 18:30 Вирус Petya атаковал десятки стран. Компьютерная пандемия набирает обороты. Что дальше - поиск виновных или охота на ведьм? 2 Константин Сёмин, «АгитПроп». Нас бьют, а мы за это приплачиваем Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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