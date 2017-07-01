22:08 01 июля

Daily Mail сравнила экипировку российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"

Очередной вышедший номер английской газеты Daily Mail представил материал, в котором сравнил экипировку российского солдата будущего, продемонстрированную накануне на выставке в Москве, с формой штурмовика из эпопеи "Звездных войн", передает РИА Новости

Издание опубликовало две фотографии: на одной — новейшая экипировка, созданная российскими конструкторами, на другой — боец армии клонов из киноэпопеи Джорджа Лукаса.

Daily Mail сравнила экипировку российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"





Боевая экипировка включает в себя титановый экзоскелет, который позволит увеличить физическую силу и выносливость солдата, отмечает автор статьи. В комплект также входит камуфляжная форма, которая может подстраиваться под погодные условия и защитит бойца от огня и влаги. Бронированный шлем оснащен фонариком и прибором ночного видения. Кроме того, он способен проецировать перед солдатом информацию о его здоровье и о ситуации на поле боя. В сапоги планируется вмонтировать датчики мин и систему подавления радиосигнала.

Боевой комплект создали в НИИ точного машиностроения, который также разработал экипировку "Ратник".

Россия упорно работает над тем, чтобы увеличить роботизацию армии… Москва намерена заменить живых солдат роботами, которые смогут участвовать в боевых действиях на суше, в воздухе, в воде и даже в космосе
— уверен автор материала.

Он напоминает, что генерал-лейтенант Андрей Григорьев, глава Фонда перспективных исследований, ранее заявлял, что войны будущего будут вести роботы и беспилотники, а солдат превратится в оператора, управляющего военной техникой.


Использованы фотографии: http://www.dailymail.co.uk/news
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 145

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 18:51
    А Дарт Вейдер сами знаете кто)))
    DIVAN SOLDIER
    1. rruvim Сегодня, 19:01
      Знаем... Наш гарант. А вот кто косит под Канцлера..?
      rruvim
      1. Комментарий был удален.
      2. Svarog51 Сегодня, 19:36
        Владыка Ситх на сайте зарегестрирован, можете на прямую спросить. good
        Svarog51
        1. Shurik70 Сегодня, 21:52
          И всегда только двое их.
          Учитель и ученик.
          Shurik70
      3. Зеленая Чукотка Сегодня, 20:31
        а Петя-перегар Джаба Хат?)
        Зеленая Чукотка
    2. Нормаль ок Сегодня, 19:18
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      А Дарт Вейдер сами знаете кто)))

      Неужели путин?
      Нормаль ок
      1. Басарев Сегодня, 20:28
        Осталось распознать Квай-Гона и Убивана.
        Басарев
        1. Монос Сегодня, 20:50
          Интересно, как в этом шлеме стрелять из автомата? Помниться, в противогазе стрелять было не очень удобно.
          Монос
          1. rruvim Сегодня, 21:15
            Стрелять не важно. Важно, как в этом шлеме дышать...
            rruvim
            1. Монос Сегодня, 21:17
              Цитата: rruvim
              Стрелять не важно. Важно, как в этом шлеме дышать...

              laughing Не будешь стрелять, перестанешь дышать.
              Монос
          2. sedoj Сегодня, 21:28
            Здесь маленько подробнее:
            sedoj
    3. tchoni Сегодня, 21:17
      Император ПалПутин, лорд МедВейдер, а под кодовым именем "ПАК ДА" пилется звезда смерти laughing
      tchoni
      1. polev66 Сегодня, 21:55
        медведев на вейдера точно не катит.. максимум он гуманоид из массовки
        polev66
        1. Басарев Сегодня, 22:07
          А Звезды Жизни никто не строит?
          Басарев
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:52
    Пусть опустятся на Землю.Русские всегда когда грозит неминуемая гибель .Чудесным образом превращяются в непобедимую силу.Это 100% факт!
    Наблюдатель2014
    1. cniza Сегодня, 18:56
      И причем , без всякой экипировки , а могут пойти в одних тельниках.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 19:08
        И причем , без всякой экипировки , а могут пойти в одних тельниках.

        в одних тельниках - это еще страшнее angry
        pjastolov
        1. soroKING Сегодня, 19:33
          а сапатки лапёрные чего стоят? am
          soroKING
          1. pjastolov Сегодня, 19:37
            ну - это к стройбату, там - звери, им даже автоматы не дают laughing
            pjastolov
            1. soroKING Сегодня, 21:12
              им лопатки только перед атакой выдают good
              soroKING
            2. Inok10 Сегодня, 21:13
              Цитата: pjastolov
              ну - это к стройбату, там - звери, им даже автоматы не дают

              ... Стройбат - это Дети в Песочнице ... а, вот КЭЧ ВС СССР - это все ... через день нет электричества, через два - воды, на третий захлебнулись в собственной канализации ... настоящая спецоперация ... и более пассатижей и отвертки ни чего не надо ... wink
              Inok10
          2. ЛукичЪ Сегодня, 20:08
            Цитата: soroKING
            а сапатки лапёрные чего стоят?

            а если ещё и стройбат восстановят....
            ЛукичЪ
        2. sabakina Сегодня, 19:37
          Цитата: pjastolov
          И причем , без всякой экипировки , а могут пойти в одних тельниках.

          в одних тельниках - это еще страшнее angry

          Вова, тельник-не просто тельник, это ОМП!
          Потом было много разных командировок, следующий раз я столкнулся с русскими в Косово, Это была толпа необученных недоносков, с автоматами времен вьетнамской войны, броники, наверное, еще со второй мировой остались, тяжелые, неудобные, никаких навигаторов, ПНВ, ничего больше, только автомат, каска и броник. Они ездили на своих БТР-ах, где хотели и куда хотели, целовались в засос с мирным населением, пекли им хлеб (они привезли с собой пекарню и пекли хлеб!). Кормили всех своей кашей с консервированным мясом, которую сами и варили в специальном котле. К нам относились с пренебрежением, постоянно оскорбляли. Это была не армия, а знает что. Как можно с ними взаимодействовать? Все наши рапорты руководству русских игнорировались. Как-то мы сцепились серьезно, не поделили маршрут, если бы не русский офицер, который успокоил этих обезьян, могло дойти и до стволов. Этих недоносков надо было наказать. Дать ***** и поставить на место! Без оружия, нам только русских трупов не хватало, но что бы поняли. Написали записку, по-русски, но с ошибками, вроде серб писал, что собираются ночью славные парни, дать **** обнаглевшим русским недоноскам. Подготовились мы тщательно, легкие бронежилеты, полицейские дубинки, ПНВ, шокеры, никаких ножей и огнестрела. Подошли к ним, соблюдая все правила маскировки и диверсионного искусства. Эти , даже посты не выставили, ну значит, будем ть спящих, заслужили! Когда мы почти подошли к палаткам, раздалось ое, РЯ-ЯЯЯ-ААА! И из всех щелей полезли эти недоноски, почему-то одетые только в полосатые рубашки. Я принял первого. Очнулся я уже на базе. Легкая контузия. Мне потом рассказывали, что парень меня пожалел, ударил плашмя, если бы бил по настоящему, снес бы голову. Меня, ! Опытного бойца элитного подразделения морской пехоты США, вырубает за 10 секунд русский, тощий недоносок и чем??? И знаешь чем? Садово-шанцевым инструментом! Лопатой! Да мне в голову бы не пришло драться саперной лопатой, а их этому учат, но неофициально, у русских считалось признаком мастерства знать приемы боя саперной лопатой. Я потом понял, что они нас ждали, но почему они вышли в рубашках, только в одних рубашках, ведь для человека естественно защитить себя, одеть броник, каску. Почему только в рубашках? И их это ое РЯ-ЯЯЯ-ААА! Я как-то ждал рейс в аэропорту Детройта, там была русская семья, мама, папа, дочка, тоже ждали свой самолет. Отец где-то купил и принес девочке, лет трех отроду, здоровенное мороженое. Она запрыгала от восторга, захлопала в ладоши и знаешь, что она закричала? Их ое РЯ-ЯЯЯ-ААА! Три года, говорит плохо, а уже кричит РЯ-ЯЯЯ-ААА!

          А ведь те парни, с этим криком шли умирать за свою страну. Они знали, что будет просто рукопашная драка, без оружия, но они шли умирать. Но они не шли убивать!
          Легко убить сидя в бронированном вертолете или держа в руках отточенную, как бритва лопатку. Они меня не жалели. Убить ради убийства это не для них. Но они готовы умереть, если надо. И тогда я понял, Россия – это единственный и самый страшный враг.»
          sabakina
      2. Vz.58 Сегодня, 19:11
        Тельники это французское изобретение. Не верите, и Господь с Вами. Покопайтесь в источниках
        Vz.58
        1. Pancir026 Сегодня, 19:22
          Цитата: Vz.58
          Тельники это французское изобретение.

          Ну и ?
          Впрочем смотрите это и будет вам печалька...
          https://www.youtube.com/watch?v=lzgRp-RbvTU
          Pancir026
          1. pjastolov Сегодня, 19:59
            [quote]Ну и ?[/quote]
            [quote]В России традиция ношения тельняшек начала формироваться по одним данным с 1862, по другим данным, с 1866 года. Вместо узких кителей с неудобными стоячими воротниками русские матросы стали носить удобные фланелевые голландские рубахи с вырезом на груди. Под «фланку» («голландку», «форменку») надевалась нательная рубашка. Есть сообщения, что поначалу тельняшки выдавались только участникам дальних походов, ими гордились особо. Как говорится в одном из рапортов того времени, «нижние чины… преимущественно надевали их в воскресные и праздничные дни при увольнении на берег… и во всех случаях, когда требовалось быть щёгольски одетыми…». Синие и белые поперечные полосы тельняшек соответствовали цветам русского военно-морского Андреевского флага.

            Приказ о введении новой формы подписал 19 августа 1874 года Великий Князь Константин Николаевич Романов и утвердил император Александр II. Этот день может считаться днём рождения русской тельняшки[4].

            Первые русские тельняшки описывались так: «Рубаха, вязанная из шерсти пополам с бумагою; цвет рубахи белый с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок (44,45 мм). Ширина синих полос — четверть вершка… Вес рубахи полагается не менее 80 золотников…». Только в 1912 году ширина полос стала одинаковой, каждая по четверти вершка (11,11 мм). Одну половину ниток тельника должна составлять шерсть, другую — высококачественный хлопок[5][./quote]
            pjastolov
        2. soroKING Сегодня, 19:38
          было ваше, стало наше... смысл в тельники тоже хранцузы, чего ж они при Бородино в тельниках на русские штыки не кидались с криком: Машу Ватьтьть! am
          soroKING
        3. Tusv Сегодня, 20:58
          Цитата: Vz.58
          Тельники это французское изобретение. Не верите, и Господь с Вами. Покопайтесь в источниках

          Да бог с ним. Главное как ими пользоваться, придумали Русские
          Tusv
      3. сибиралт Сегодня, 19:14
        Как-то и конницей ходили на танки, да результат плачевный.
        сибиралт
        1. п-к Опарышев Сегодня, 19:43
          Ничего плачевного,почитайте историю поляков.прекрасно справлялись конницей с танками.Особенно если неожиданно налетают из засады.
          п-к Опарышев
          1. soroKING Сегодня, 20:27
            стволы пушек сашками позазубренны(стрелять не этично) персонал таков запуган(просят списания, это ещё до Кука)... recourse
            soroKING
      4. Tusv Сегодня, 19:17
        Цитата: cniza
        И причем , без всякой экипировки , а могут пойти в одних тельниках.

        Ипонцы это заценили и дриснули с Курил. Но нас мало, потому такой костюмчик необходим. А тельник под ним
        Tusv
      5. bouncyhunter Сегодня, 19:20
        Какая-то малоинформативная статья . Ну сравнили нагличане эту экипировку с имперскими штурмовиками . А про саму экипировку один туман .
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 19:30
          Внешне выглядит конечно футуристически, тех. описаний маловато, но все-таки работы идут, и это радует!
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:32
            Мелькала инфа , что броник чешуйчатый , чтобы не сковывал движение . И экзоскелет касается только ног .
            bouncyhunter
            1. sabakina Сегодня, 20:18
              Паш, чешуйчатая тельняшка-наше всё, Остальное в личке. Сегодня Рома Смирнов буйствует, боюсь, до твоих погон не до живу...
              sabakina
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:26
                Слава , ты что-то путаешь . Есть Вадим Смирнов и Роман Скоморохов . Ты о ком речь ведёшь ?
                bouncyhunter
                1. sabakina Сегодня, 20:34
                  Который Banchee. hi drinks
                  sabakina
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:43
                    Это Роман Скоморохов . yes
                    bouncyhunter
                    1. sabakina Сегодня, 20:48
                      Паш, пулемёт дашь?
                      sabakina
                      1. bouncyhunter Сегодня, 20:51
                        Да ты никак смертоубийство замыслил ? Не дам , Слава - потом сам же спасибо скажешь что я тебя от необдуманного поступка оградил . lol
                        bouncyhunter
        2. п-к Опарышев Сегодня, 19:49
          Что то сомнения берут,что выдержит тяжёлую пули из снайперки.В любом случае контузия обеспечена.
          п-к Опарышев
          1. Вадим237 Сегодня, 21:35
            Судя по ячеистым бронепанелям, даже 14,5 выдержит
            Вадим237
        3. НЕКСУС Сегодня, 19:51
          Цитата: bouncyhunter
          Какая-то малоинформативная статья . Ну сравнили нагличане эту экипировку с имперскими штурмовиками . А про саму экипировку один туман .

          У меня возникает лишь один вопрос-КОГДА ЭТО ЧУДО ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ УВИДЯТ ВОЙСКА?
          НЕКСУС
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:56
            Цитата: НЕКСУС
            КОГДА ЭТО ЧУДО ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ УВИДЯТ ВОЙСКА?

            Привет , Андрей ! hi Учитывая что это всего-лишь концепт (даже не опытный образец) - не скоро .
            bouncyhunter
            1. новичок Сегодня, 20:12
              про эту чешуйчатую броню я вычитал лет 10/12 назад, в комнате отдыха в журнальчике на сто, совершенно случайно. там писалось, что внутри бронированой чешуи сетчатая система захвата пули, окончательно останавливала пулю танкая титановая пластина. это я к тому, сколько ждать внедрения в производство. там дословно было написано, что российский (не помню какой) нии создал броню и тд и тп. два года назад. выходит с момента изобретения прошло уже лет 14/15. Паша привет.
              новичок
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:17
                Привет , Гарик . hi Будем смотреть сколько времени пройдёт от концепта до опытного образца .
                bouncyhunter
                1. новичок Сегодня, 20:21
                  будем оптимистами. надеюсь ещё плюс пятилетка и пойдут на испытания, по взрослому.
                  новичок
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:29
                    Я вообще по жизни - осторожный оптимист . Потому разделяю твои ожидания . Коли уж мы "Империя зла" , как нас матрасы называют , то нам жизненно необходимы Имперские штурмовики ! lol
                    bouncyhunter
                    1. новичок Сегодня, 20:38
                      я просто знаю, на что способен наш впк, точнее токарь дядя Ваня. скажут надо_ сделает. а про империю, давно пора показать клыки партнёрам. анегдот в тему, в укороченном по тексту, но не по смыслу варианте. муж постоянно бьёт жену обвинняя в измене. в один прекраснвй день жена изменила. муж спрашивает зачем? жена отвечает, хоть буду знать не даром побои терплю.
                      новичок
          2. Fei_Wong Сегодня, 21:13
            У меня возникает лишь один вопрос-КОГДА ЭТО ЧУДО ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ УВИДЯТ ВОЙСКА?

            Когда Чубайса посадят. Или рак на горе свистнет. Что, в принципе, почти одно и то же.
            Fei_Wong
    2. maxim947 Сегодня, 18:57
      Сейчас еще в суд подадут, за плагиат..)))
      Россия упорно работает над тем, чтобы увеличить роботизацию армии… Москва намерена заменить живых солдат роботами, которые смогут участвовать в боевых действиях на суше, в воздухе, в воде и даже в космосе [i][/i]
      Не обделайтесь там от страха))))))
      maxim947
    3. Комментарий был удален.
    4. Зяблицев Сегодня, 19:05
      Вот наглядный пример манипулирования сознанием западного обывателя и очернение образа России и ее Вооруженных Сил ... , а потом еще некоторые мои знакомые удивляются почему я так ненавижу англосаксов! Подлая нация в сущности своей от самых корней!
      Зяблицев
      1. Комментарий был удален.
        1. Зяблицев Сегодня, 19:42
          Это крайне некорректный вопрос! hi
          Зяблицев
        2. Svarog51 Сегодня, 19:57
          Вот ответ и без суперэкипировки:
          Svarog51
          1. pjastolov Сегодня, 20:25
            Сергей good респект, вот это в тему hi
            pjastolov
            1. Svarog51 Сегодня, 20:43
              Володя, hi я старался, только не понял, почему комент Наблюдатель2014 удалили. Там же классная песня. Хорошо, что Слава её ниже скопировал.
              Svarog51
              1. pjastolov Сегодня, 21:05
                А жаба - она такая -душит, богоизбранным зависть однако laughing
                pjastolov
    5. sabakina Сегодня, 19:29
      Цитата: Наблюдатель2014
      Пусть опустятся на Землю.Русские всегда когда грозит неминуемая гибель .Чудесным образом превращяются в непобедимую силу.Это 100% факт!

      Ну, вообще, мы такие...
      sabakina
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:34
        sabakina hi Мы русские ! C нами Бог!
        Наблюдатель2014
        1. sabakina Сегодня, 20:30
          Цитата: Наблюдатель2014
          sabakina hi Мы русские ! C нами Бог!

          "Меня зовут Гиви" (с) Свой среди чужих, чужой среди своих.
          Сергей hi Можешь называть меня сабакина, мне по колено, но крестили меня Славой...
          С субботой! drinks
          sabakina
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:39
            sabakina
            Можешь называть меня сабакина, мне по колено, но крестили меня Славой...
            Это было понятно сразу.
            Можешь называть меня сабакина, мне по колено,
            А ,это вообще не обсуждалось ! Сначало мы были шокированны.Потом ничего ,успокоились. feel bully laughing :
            Наблюдатель2014
            1. sabakina Сегодня, 20:45
              Серж, если Баншее не забанит, напишу, что ник взят с игры WoT, аватарка....ну влюбился по молодости лет в киногероиню....А что, на красива? Ну, тогда когда была?
              sabakina
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:54
                sabakina Да,кому какая разница.У кого , чего в голове!Невозможно объять необьятное.А ,я на полном серьёзе! И от души ,говорить пытаюсь.Без обид hi
                Наблюдатель2014
          2. pjastolov Сегодня, 20:46
            Слава, вот русские, и не надо броников
            pjastolov
            1. sabakina Сегодня, 21:02
              Володя, спасибо за видео, если бы сказал, из какого фильма начало видео-обнял бы не по братски!
              sabakina
              1. pjastolov Сегодня, 21:17
                Фильм «Василий Буслаев» (1982) смотреть онлайн в хорошем качестве на www.tvzavr.ru
                лучшим людям рейха hi
                pjastolov
                1. мордвин 3 Сегодня, 21:36
                  Цитата: pjastolov
                  Фильм «Василий Буслаев» (1982)

                  Чтой то не помню, что бы его показывали... recourse
                  мордвин 3
                  1. pjastolov Сегодня, 21:49
                    «Василий Буслаев» — широкоформатная фильм-сказка режиссёра Геннадия Васильева.
                    а возраст у вас какой?
                    pjastolov
                    1. мордвин 3 Сегодня, 21:52
                      Цитата: pjastolov
                      а возраст у вас какой?

                      43 мне. В кино каждую неделю ходил, с детсада начиная. Может склероз подкрадывается, а? laughing
                      мордвин 3
                      1. pjastolov Сегодня, 21:56
                        не знаю, тогда, почти ровесники - мне 48
                        pjastolov
                  2. Svarog51 Сегодня, 21:59
                    Володя, hi В кинотеатрах крутили, я до армии его уснел посмотреть. good
                    Svarog51
                    1. мордвин 3 Сегодня, 22:03
                      Цитата: Svarog51
                      В кинотеатрах крутили, я до армии его уснел посмотреть.

                      Да, вроде как знакомо что то, но не помню. crying Пересмотреть надо. drinks
                      мордвин 3
                    2. pjastolov Сегодня, 22:06
                      Сергей hi ну человек спрашивает, если нужно ссылку на фильм скину, а "Русь изначальная" помнишь? по телеку смотрел, тогда уже цветной был hi
                      pjastolov
              2. pjastolov Сегодня, 21:32
                https://www.youtube.com/watch?v=LQy5Juaf0fM
                еще это советую посмотреть "Русь изначальная"
                pjastolov
                1. Svarog51 Сегодня, 22:02
                  Володя, hi Тут ещё кадры очень достойного фильма присутствуют. Где солдат выходит из подземелья, почти слепой и седой напрочь. Вроде Серебряков его играет. Называется - "Я - русский солдат". По ящику я его всего один раз видел. Очень рекомендую. good drinks
                  Svarog51
        2. Svarog51 Сегодня, 20:41
          Сергей, hi
          Мы русские !
          good drinks Вот, нашёл в тему:
          soldier
          Svarog51
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:49
            Svarog51 hi Пятнадцатый раз вам лайк пытаюсь поставить feel laughing good
            Мониторю обстановку по сайту. feel Или пытаюсь мониторить. laughing
            Наблюдатель2014
    6. sedoj Сегодня, 20:44
      sedoj
      1. pjastolov Сегодня, 21:24
        что то ни видео ни картинки?
        pjastolov
  3. Nazrug Сегодня, 18:55
    Совсем на штурмовика не похож, больше похож экипировку из игры Halo.
    Nazrug
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 18:55
    "Афганку" кинули?Жаль.Хорошая была штука.
    ВЕРЕСК
    1. Vz.58 Сегодня, 19:14
      И все, кто мог, в ADIDAS
      Vz.58
      1. soroKING Сегодня, 20:55
        походу ты не чех, а прибалт приехавший туда мыть туалеты...
        твоя униформа клеёнчатый фартук...ну и ещё чего там полагается negative
        soroKING
  5. Макаров Сегодня, 18:58
    Товарищи! Все на работы по строительству Звезды Смерти! Мы победим!)))))))))))))))))))))))))))))
    Макаров
  6. Архонт Сегодня, 18:58
    Им бы Россию всегда сравнить с чем-то плохим. Но прикол в том,что штурмовики многим нравятся.
    А так эта новая форма похожа на все футуристические фантастические формы. А на имперскую - меньше всего.
    Архонт
  7. Платов Сегодня, 19:00
    Приятно смотреть! Очень серьёзная форма!
    Платов
  8. Yak28 Сегодня, 19:01
    А ещё мы строим стартовую площадку под имперский крейсер!
    Yak28
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:05
      Крейсер уже не в теме.Только фрегат.Да бьются о стены наши враги.Если будут пырхаться-эсминец состряпаем.Может быть.
      ВЕРЕСК
      1. Yak28 Сегодня, 19:07
        И звезду смерти
        Yak28
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:12
          И звезду смерти Завтра Госприёмка.
          ВЕРЕСК
          1. Deadушка Сегодня, 19:39
            Цитата: ВЕРЕСК
            Завтра Госприёмка.

            Не спешите, все идет по плану.
            Deadушка
            1. rruvim Сегодня, 19:58
              Зенит-Арена!
              rruvim
              1. sabakina Сегодня, 21:05
                Цитата: rruvim
                Зенит-Арена!

                Была ареной, станет звездой. В зените...
                sabakina
  9. Архонт Сегодня, 19:02
    Я не играл, но больше на это похоже
    Архонт
    1. Großer Feldherr Сегодня, 19:33
      Зря ,классная игрушка , рекомендую)
      Großer Feldherr
      1. rruvim Сегодня, 19:54
        Эта "игрушка" HALO?
        rruvim
        1. Großer Feldherr Сегодня, 19:59
          да, их целая серия
          Großer Feldherr
  10. Дормидонт2 Сегодня, 19:02
    очки надо убрать, лицо полностью закрыть, установить две камеры и два дисплея внутри шлема Ури good
    Дормидонт2
  11. Циркуль Сегодня, 19:04
    Думается что эта экипировка появится в войсках как раз к началу формирования звёздного флота...
    Циркуль
  12. Сергей уи Сегодня, 19:08
    Кончайте трепаться, допиваем водку и дальше строить звезду смерти)))
    Сергей уи
    1. Vz.58 Сегодня, 19:16
      И куда деньги идут? Не распил, не воровство. Исправляются ошибки после водки
      Vz.58
      1. soroKING Сегодня, 21:28
        как говорила одна деревенская Лэди: которая ваша разница? angry
        soroKING
  13. rruvim Сегодня, 19:08
    Тротуарная плитка на форме - значит "Стелс"! lol
    rruvim
  14. синоби Сегодня, 19:12
    Кому как,но больше это похоже на доспех полицейского спецназа из первого фильма "Судья Дредд".Не такие массивные разве что.ИМХО-скорее всего дальнейшее развитие броня+экзоскелет приведёт к "имперскому штурмовику".
    синоби
  15. ПоручикТетеринъ Сегодня, 19:18
    Однако... фантазия у людей не очень. А вообще новость напомнила об этой фотожабе:
    ПоручикТетеринъ
  16. ВЕРЕСК Сегодня, 19:19
    Прошу прощения.Удочку забыли.Калибра 352мм.Тупые конструктора!
    ВЕРЕСК
    1. rruvim Сегодня, 19:23
      Нет! Спиннинг 265 мм. с ионной катушкой. Вражеских дронов цеплять... fellow
      rruvim
  17. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:21
    У роботов одна беда -водку они пить не умеют wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. Paranoid50 Сегодня, 19:41
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      У роботов одна беда -водку они пить не умеют
      Ну,для роботов(должны же они расслабляться) появится какой-нибудь алко-софт, типа: "водка", "водка 2.0", "водка 3.0"... Придётся создавать и программы-опохмеляторы . yes
      Paranoid50
    2. Svarog51 Сегодня, 20:07
      Оператор попадётся - не отмажется от "знакомства". drinks
      Svarog51
      1. san4es Сегодня, 21:25
        Здорова Серёг....Вот я думаю, на этой экипировке, не хватает ДЗ

        а интересно, если ему по каске из 12.7мм попадёт, чё будет? request
        san4es
    3. Deadушка Сегодня, 20:53
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      У роботов одна беда -водку они пить не умеют

      Электронику же раньше охлаждали спиртом, можно и роботам "контур охлаждения" встроить, с функцией самостоятельно пополнения. laughing
      Deadушка
  18. Deadушка Сегодня, 19:24
    Россия упорно работает над тем, чтобы увеличить роботизацию армии…

    Нууу... в принципе они не далеко от истины(хорошо,что они главного не видели) laughing
    Deadушка
    1. rruvim Сегодня, 19:28
      И куча "мам" и "пап" вокруг... Все выйдут в "поле", или только одно изделие?
      rruvim
    2. Артур Бондар Сегодня, 20:55
      В действительности этому роботу ноги не нужны,а гусеницы только.
      Артур Бондар
  19. Гуру Сегодня, 19:37
    Цитата: Vz.58
    Тельники это французское изобретение. Не верите, и Господь с Вами. Покопайтесь в источниках

    А порох Китайцы изобрели и что ?
    Гуру
    1. rruvim Сегодня, 19:47
      Французы изобрели ещё парфюм, что-бы не мыться...
      rruvim
      1. Tusv Сегодня, 20:12
        Цитата: rruvim
        Французы изобрели ещё парфюм, что-бы не мыться...

        Нека, то были немцы. Французы добавили отдушки, чтобы пахнуть особо
        Tusv
        1. Deadушка Сегодня, 20:17
          Кельнская вода для питья использовалась, типа лекарства в малых дозах.
          Deadушка
      2. Deadушка Сегодня, 20:19
        Цитата: rruvim
        Французы изобрели ещё парфюм

        Они название на французском дали. Аромамасла еще в древнем Ебипте применяли.
        Deadушка
        1. soroKING Сегодня, 20:32
          в Ибипти свою вонь не маскировали
          soroKING
          1. Deadушка Сегодня, 20:48
            Цитата: soroKING
            в Ибипти свою вонь не маскировали

            Естессно... они просто кожу и волосы обрабатывали.
            По сравнению со средневековой Европой, они были практически стерильные laughing
            Про Римскую империю лучше не вспоминать.
            Deadушка
        2. rruvim Сегодня, 21:08
          Это для трупов, т.е. мумий...
          rruvim
          1. Deadушка Сегодня, 21:19
            Любезный, каких трупов?! их бальзамировали всяческими способами.
            Со времен древнего Египта, Греции, Рима использовались ароматические масла.
            "Джонсон Беби" современная упрощенная "реинкарнация".
            В аптеках еще чисто аромамасла продают....для ароматерапии и всякого прочего.
            Некоторые прикольные.
            Deadушка
  20. Шуманит Сегодня, 19:49
    Нам то зачем искать кто придумал тельник? Достаточно этого: чтобы быть чистым,избежать многих болезней, не издавать жуткий запах на охоте,к примеру,ну и просто- нравиться женщинам, мы придумали БАНЮ!
    Французы и иже с ними придумали:
    Великий шелковый путь,чтобы за о..еное бабло покупать шёлк,в котором не живут вши.
    Духи,чтоб отбивать мерзкийзапах немытого туловища...
    Широкополые шляпы,чтоб ночной горшок выплеснули не на башку,а на шляпу,хотя бы...
    Мы- простую,дешевую баню...
    Они....... Слов нет....лишь бы не мыться....
    Это,кстати касается ВОшных специалистов, ругающих трамплин и голосующих за дорогосоящие и ненажежные катапульты авианесущих суден...
    Шуманит
    1. rruvim Сегодня, 19:56
      Осетины вот считают, что Париж основали Аланы, а Великие украинцы уверяют, что это они умудрились.
      rruvim
      1. Pancir026 Сегодня, 20:04
        Цитата: rruvim
        Осетины вот считают

        Считают.
        ИРландия страна осетин.
        ЛОНдон-долгая вода,опять осетины.
        Так что может быть наглосаксы зря на остров претендуют?
        Pancir026
        1. rruvim Сегодня, 21:12
          Мне один товарищ осетин в начале 80-х объяснял, что Алан де Лон - алан. Ну и Луис КарвАлан. Рок-группа "Алан Парсонс Проджект" само-собой. Когда я спросил про Аллу Пугачёву, он недолго думая ответил, что она черкешенка. Хотя в тайне я знал из какого она племени love
          rruvim
      2. soroKING Сегодня, 20:34
        Мож и осетины..., но гадить из окон протоукры
        soroKING
    2. Tusv Сегодня, 20:19
      Цитата: Шуманит
      Мы- простую,дешевую баню...

      Я так понимаю, что Дешевая это описка. Душевная и ваще это культ
      Tusv
  21. Горный стрелок Сегодня, 20:01
    Завидовать надо МОЛЧА wassat
    Горный стрелок
  22. Хаос Сегодня, 20:27
    Хорош костюмчик. А где противогаз и химкомплект ?
    Хаос
    1. soroKING Сегодня, 21:17
      у старшего прапорщика feel
      soroKING
    2. rruvim Сегодня, 21:18
      ОЗК "отдыхает". А я в Казахстане за одну минуту его напяливал...
      rruvim
  23. Jovanni Сегодня, 20:42
    генерал-лейтенант Андрей Григорьев, глава Фонда перспективных исследований, ранее заявлял, что войны будущего будут вести роботы и беспилотники, а солдат превратится в оператора, управляющего военной техникой.

    И лучше пусть они это делают в другом мире. Виртуальном.
    Jovanni
  24. engenius Сегодня, 20:43
    Все верно, основные и самые сложные для пехоты - это городские бои. На открытой местности использовать подобные костюмы нет смысла.
    engenius
    1. Хаос Сегодня, 20:49
      А вы что, знаете ТТХ костюмов, чтобы так утверждать про открытую местность.
      Хаос
  25. Артур Бондар Сегодня, 20:48
    Шлем конечно не из звёздных воин,но из экипировки солдата империи нужно взять костюм без шлема,и к шлему ещё не хватает звукового динамика чтобы в таком шлеме можно было говорить с окружающими людьми
    Артур Бондар
  26. sabakina Сегодня, 20:53
    bouncyhunter,
    ну вот, опять...придётся опять поднимать юриспруденцию...мать ети за наги...
    sabakina
  27. sabakina Сегодня, 21:07
    bouncyhunter,
    Цитата: bouncyhunter
    Да ты никак смертоубийство замыслил ? Не дам , Слава - потом сам же спасибо скажешь что я тебя от необдуманного поступка оградил . lol

    Л адно, не даёшь пулемёта, буду убивать морально!
    sabakina
  28. rruvim Сегодня, 21:36
    Мне вот это по "душе"...
    rruvim
  29. mahoney Сегодня, 21:45
    Стрелять будут так-же плохо как штурмовики?)))
    mahoney
    1. rruvim Сегодня, 21:54
      Партизаны от джедаев стрелять будут метче...
      rruvim
  30. мордвин 3 Сегодня, 21:59
    pjastolov,
    Ну, в общем, кино я в память забил, как нибудь гляну. И за клип спасибо. Закачал. drinks
    мордвин 3
Картина дня